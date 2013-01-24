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    Philips Sonicare W2c Optimal White compact

    Компактні насадки для звукової зубної щітки

    HX6072/27
    Sonicare
    Загальна оцінка / 5
    Sonicare
    • До 100% біліші зуби лише за один тиждень* До 100% біліші зуби лише за один тиждень* До 100% біліші зуби лише за один тиждень*
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      Philips Sonicare W2c Optimal White compact Компактні насадки для звукової зубної щітки

      HX6072/27
      Загальна оцінка / 5

      До 100% біліші зуби лише за один тиждень*

      Насадка для щітки W2c Optimal White ідеально підходить для тих, хто хоче не просто ретельно чистити зуби, а й усунути поверхневі плями для сяючої, білосніжної усмішки. Ця насадка для щітки також чудово підходить для збереження білизни між процедурами професійного відбілювання. Переглянути усі переваги

      Philips Sonicare W2c Optimal White compact Компактні насадки для звукової зубної щітки

      До 100% біліші зуби лише за один тиждень*

      Насадка для щітки W2c Optimal White ідеально підходить для тих, хто хоче не просто ретельно чистити зуби, а й усунути поверхневі плями для сяючої, білосніжної усмішки. Ця насадка для щітки також чудово підходить для збереження білизни між процедурами професійного відбілювання. Переглянути усі переваги

      До 100% біліші зуби лише за один тиждень*

      Насадка для щітки W2c Optimal White ідеально підходить для тих, хто хоче не просто ретельно чистити зуби, а й усунути поверхневі плями для сяючої, білосніжної усмішки. Ця насадка для щітки також чудово підходить для збереження білизни між процедурами професійного відбілювання. Переглянути усі переваги

      Philips Sonicare W2c Optimal White compact Компактні насадки для звукової зубної щітки

      До 100% біліші зуби лише за один тиждень*

      Насадка для щітки W2c Optimal White ідеально підходить для тих, хто хоче не просто ретельно чистити зуби, а й усунути поверхневі плями для сяючої, білосніжної усмішки. Ця насадка для щітки також чудово підходить для збереження білизни між процедурами професійного відбілювання. Переглянути усі переваги

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        W2c Optimal White compact

        W2c Optimal White compact

        Компактні насадки для звукової зубної щітки

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        До 100% біліші зуби лише за один тиждень*

        Ретельне чищення для усунення пігментації і відбілювання зубів

        • 2 шт. в упаковці
        • Компактний розмір
        • Знімні
        • Синхронізація з режимом BrushSync
        Ромбоподібні щетинки роблять ваші зуби на 100% білішими за 1 тиждень

        Ромбоподібні щетинки роблять ваші зуби на 100% білішими за 1 тиждень

        Спеціальна ромбоподібна ділянка з густих щетинок на насадці W2 Optimal White усуває поверхневі плями від їжі та напоїв. Ви помітите до 100%* білішу посмішку лише за 7 днів.

        Автоматично вибирає оптимальний режим для відмінних результатів**

        Автоматично вибирає оптимальний режим для відмінних результатів**

        Завдяки нашій функції синхронізації з режимом BrushSync™ ви завжди отримуватимете найкраще чищення**. Насадка для щітки W2 Optimal White синхронізується з ручкою зубної щітки Philips Sonicare із функцією BrushSync™**, вибираючи оптимальний режим чищення та рівень інтенсивності для виняткового відбілювання. Усе, що потрібно зробити, – це почати чистити.

        Заміняйте завжди вчасно. Насолоджуйтеся завжди ефективним чищенням.

        Заміняйте завжди вчасно. Насолоджуйтеся завжди ефективним чищенням.

        Насадки для щітки стають менш ефективними через 3 місяці використання, але BrushSync™ нагадає вам про це заздалегідь. Розумна зубна щітка відстежуватиме частоту та інтенсивність чищення і сповістить вас про необхідність заміни. У вас немає розумної зубної щітки Philips Sonicare? Просто слідкуйте за блакитними щетинками заміни – коли вони стануть білими, це означає, що потрібно замінити насадку для щітки.

        Знімний дизайн для простої заміни насадки для щітки

        Знімний дизайн для простої заміни насадки для щітки

        Насадка для щітки W2 Optimal White ідеально підходить для всіх ручок зубних щіток Philips Sonicare, крім PowerUp Battery та Essence. Просто встановіть та зніміть її для легкої заміни та чищення.

        Вдосконалена звукова технологія Philips Sonicare

        Вдосконалена звукова технологія Philips Sonicare

        Вдосконалена звукова технологія Philips Sonicare спрямовує воду між зубів, а рухи щітки руйнують наліт та усувають його для виняткового щоденного чищення.

        Перевірено для здоров’я вашої ротової порожнини

        Перевірено для здоров’я вашої ротової порожнини

        Усі насадки для щітки Philips Sonicare безпечні та лагідні до зубів та ясен. Під час тестування перевіряють характеристики кожної насадки для щітки для забезпечення надійності та виняткової роботи під час кожного чищення.

        Технічні характеристики

        • Елементи в комплекті

          Насадки для щітки
          2 W2c Optimal White compact

        • Сумісність

          Система насадок для щітки
          Знімні
          Підходять для цих моделей
          • 2 Series plaque control
          • 2 Series plaque defense
          • 3 Series gum health
          • DiamondClean
          • DiamondClean Smart
          • EasyClean
          • Essence+
          • FlexCare
          • FlexCare Platinum
          • FlexCare Platinum Connected
          • FlexCare+
          • for Kids
          • HealthyWhite
          • HealthyWhite+
          • PowerUp
          • ProtectiveClean
          Синхронізація з режимом BrushSync
          Так

        • Конструкція та покриття

          Жорсткість щетинок
          Середній
          Колір
          Білий
          Щетинки-індикатори
          Блакитний колір щетинок зникає
          Розмір
          Компактний

        • Якість та функціональність

          Заміна
          Кожні 3 місяці
          Перевірено
          для оптимального використання

        • Переваги для здоров’я

          Здоров’я ясен
          Допомагає покращити здоров’я ясен
          Видалення нальоту
          Допомагає видалити наліт
          Відбілювання
          • Усуває 100% поверхневих плям*
          • Біліші зуби лише за один тиждень

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            • у порівнянні зі звичайною зубною щіткою
            • *Функція синхронізації з режимом BrushSync™ сумісна лише з ручками зубних щіток Philips Sonicare із BrushSync™

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