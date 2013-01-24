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Philips Sonicare For Kids

Звукова електрична зубна щітка

HX6311/07
Sonicare
Загальна оцінка / 5
Sonicare
  • Звукова сила оптимізує розпорядок дня дитини Звукова сила оптимізує розпорядок дня дитини Звукова сила оптимізує розпорядок дня дитини
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    Philips Sonicare For Kids Звукова електрична зубна щітка

    HX6311/07
    Загальна оцінка / 5

    Звукова сила оптимізує розпорядок дня дитини

    Philips Sonicare For Kids – це електрична зубна щітка для дітей віком від 7 років. Вона забезпечує максимальне усунення нальоту, пропонує звукову технологію, різноманітні наліпки та навчальні засоби для завжди цікавого правильного чищення. Переглянути усі переваги

    Philips Sonicare For Kids Звукова електрична зубна щітка

    Звукова сила оптимізує розпорядок дня дитини

    Philips Sonicare For Kids – це електрична зубна щітка для дітей віком від 7 років. Вона забезпечує максимальне усунення нальоту, пропонує звукову технологію, різноманітні наліпки та навчальні засоби для завжди цікавого правильного чищення. Переглянути усі переваги

    Звукова сила оптимізує розпорядок дня дитини

    Philips Sonicare For Kids – це електрична зубна щітка для дітей віком від 7 років. Вона забезпечує максимальне усунення нальоту, пропонує звукову технологію, різноманітні наліпки та навчальні засоби для завжди цікавого правильного чищення. Переглянути усі переваги

    Philips Sonicare For Kids Звукова електрична зубна щітка

    Звукова сила оптимізує розпорядок дня дитини

    Philips Sonicare For Kids – це електрична зубна щітка для дітей віком від 7 років. Вона забезпечує максимальне усунення нальоту, пропонує звукову технологію, різноманітні наліпки та навчальні засоби для завжди цікавого правильного чищення. Переглянути усі переваги

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      Звукова сила оптимізує розпорядок дня дитини

      Електрична зубна щітка для дітей

      • 2 режими
      • 1 насадка для щітки
      • 8 наліпок
      Доступні насадки для щітки 2 розмірів

      Доступні насадки для щітки 2 розмірів

      Ця електрична зубна щітка Philips Sonicare має насадки для щітки двох розмірів, які спеціально створено для лагідного чищення і захисту зубів під час росту

      KidTimer допомагає збільшити тривалість чищення

      KidTimer допомагає збільшити тривалість чищення

      Щоб допомогти дітям звикнути до правильного чищення, ця електрична зубна щітка повільно збільшує тривалість чищення упродовж 90 днів до досягнення рекомендованого стоматологами чищення протягом 2 хвилин для природного вироблення здорових звичок.

      2 режими потужності, які підходять для дітей, забезпечують лагідне, ефективне чищення

      2 режими потужності, які підходять для дітей, забезпечують лагідне, ефективне чищення

      Ця потужна зубна щітка з 2 режимами потужності, які підходять для дітей, забезпечує правильне чищення відповідно до віку; режим низької інтенсивності для молодших дітей та режим високої інтенсивності для старших дітей.

      Цікаві взаємозамінні наліпки K3 для персоналізації

      Цікаві взаємозамінні наліпки K3 для персоналізації

      Дозволяє кожній дитині персоналізувати власну щітку.

      Усуває більше нальоту, ніж звичайна дитяча зубна щітка

      Усуває більше нальоту, ніж звичайна дитяча зубна щітка

      Philips Sonicare For Kids усуває до 75% більше нальоту, ніж звичайні зубні щітки*

      Універсальний дизайн ручки щітки для батьків та дітей

      Універсальний дизайн ручки щітки для батьків та дітей

      Ергономічна форма для самостійного правильного чищення

      Динамічне чищення Sonicare забезпечує потрапляння рідини глибоко між зуби

      Динамічне чищення Sonicare забезпечує потрапляння рідини глибоко між зуби

      Унікальне динамічне чищення, що лагідно й ефективно глибоко досягає між зубами та вздовж лінії ясен.

      Вибір стоматологів для власних дітей

      Вибір стоматологів для власних дітей

      91% батьків-стоматологів обирають Philips Sonicare For Kids для своїх дітей****

      Гумову насадку для щітки створено для захисту молодих зубів

      Гумову насадку для щітки створено для захисту молодих зубів

      Гумову насадку цієї електричної зубної щітки створено для захисту зубів, що ростуть

      Форма проти скручування

      Форма проти скручування

      Стійка ручка дозволяє дітям зберігати зубну щітку у вертикальному положенні та наносити на неї пасту, поклавши горизонтально.

      Технічні характеристики

      • Режими

        Режими потужності
        2

      • Елементи в комплекті

        Ручки щітки
        1 Sonicare For Kids
        Насадки для щітки
        1 стандартна Sonicare For Kids
        Зарядний пристрій
        1
        Наліпки
        • 8 наліпок для персоналізації
        • 2 наліпки у подарунок

      • Конструкція та покриття

        Колір
        Блакитний

      • Ефективність чищення

        Швидкість
        До 62 000 рухів щітки/хв.
        Ефективність
        На 75% ефективніша*
        Переваги для здоров’я
        Для навичок належного догляду за ротовою порожниною
        Таймер
        KidTimer та Quadpacer

      • Простота у користуванні

        Система насадок для щітки
        Прості знімні насадки для щітки
        Час чищення
        До 3 тижнів**
        Індикатор батареї
        Індикатор показує стан батареї
        Ручка
        • Тонка ергономічна конструкція
        • Гумова ручка для легкого використання
        Дисплей
        Дисплей із підсвіткою

      • Технічні характеристики

        Батарея
        Можна заряджати
        Тип батареї
        Літій-іонна
        Час роботи (від повністю зарядженої батареї до розрядженої)
        До 3 тижнів**

      • Потужність

        Напруга
        100–240 В

      • Обслуговування

        Гарантія
        2 роки обмеженої гарантії

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            • у порівнянні зі звичайною зубною щіткою
            • у важкодоступних місцях
            • * Philips Sonicare, домашнє опитування стоматологів у США з дітьми віком 4–10 років
            • ** у разі використання двічі на день протягом двох хвилин

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