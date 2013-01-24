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    Philips Sonicare ProtectiveClean 4300

    Звукова електрична зубна щітка

    HX6807/04
    Sonicare
    Загальна оцінка / 5
    Sonicare
    • Чистіші зуби. У лагідний спосіб. Чистіші зуби. У лагідний спосіб. Чистіші зуби. У лагідний спосіб.
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      Philips Sonicare ProtectiveClean 4300 Звукова електрична зубна щітка

      HX6807/04
      Загальна оцінка / 5

      Чистіші зуби. У лагідний спосіб.

      Відчуйте різницю лагідного чищення із нашим датчиком тиску, усуваючи до 7 разів більше нальоту порівняно зі звичайною зубною щіткою Переглянути усі переваги

      Ціна магазину Philips

      Philips Sonicare ProtectiveClean 4300 Звукова електрична зубна щітка

      Чистіші зуби. У лагідний спосіб.

      Відчуйте різницю лагідного чищення із нашим датчиком тиску, усуваючи до 7 разів більше нальоту порівняно зі звичайною зубною щіткою Переглянути усі переваги

      Чистіші зуби. У лагідний спосіб.

      Відчуйте різницю лагідного чищення із нашим датчиком тиску, усуваючи до 7 разів більше нальоту порівняно зі звичайною зубною щіткою Переглянути усі переваги

      Ціна магазину Philips

      Philips Sonicare ProtectiveClean 4300 Звукова електрична зубна щітка

      Чистіші зуби. У лагідний спосіб.

      Відчуйте різницю лагідного чищення із нашим датчиком тиску, усуваючи до 7 разів більше нальоту порівняно зі звичайною зубною щіткою Переглянути усі переваги

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        ProtectiveClean 4300

        ProtectiveClean 4300

        Звукова електрична зубна щітка

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Чистіші зуби. У лагідний спосіб.

        Усуває до 7 разів більше нальоту, ніж звичайна зубна щітка

        • Вбудований датчик тиску
        • 1 режим чищення
        • 1 функція BrushSync
        До 7 разів краще усунення нальоту в порівнянні зі звичайною зубною щіткою

        До 7 разів краще усунення нальоту в порівнянні зі звичайною зубною щіткою

        Щільні високоякісні щетинки усувають до 7 разів більше нальоту порівняно зі звичайною зубною щіткою. А спеціально вигнутий кінець дозволяє легко досягнути задніх зубів.

        Безпечна та лагідна на чутливих ділянках, ортодонтичних конструкціях та полікованих зубах

        Безпечна та лагідна на чутливих ділянках, ортодонтичних конструкціях та полікованих зубах

        Ви можете бути впевненими, що чищення буде безпечним: наша звукова технологія підходить для чищення брекетів, пломб, коронок, вінірів і допомагає запобігти утворенню карієсних порожнин та покращити стан ясен.

        Вдосконалена звукова технологія Philips Sonicare

        Вдосконалена звукова технологія Philips Sonicare

        Вдосконалена звукова технологія Philips Sonicare спрямовує воду між зубів, а рухи щітки руйнують наліт та усувають його для виняткового щоденного чищення.

        Повідомляє, коли Ви тиснете надто сильно

        Повідомляє, коли Ви тиснете надто сильно

        На відміну від зубної щітки, Ви можете не помічати, що сильно тиснете на зуби. У разі надто сильного тиску на ясна зубна щітка подаватиме пульсуючий звук, повідомляючи Вам, що потрібно легше натискати.

        З’єднує розумну ручку щітки та розумні насадки для щітки

        З’єднує розумну ручку щітки та розумні насадки для щітки

        Технологія з використанням мікросхеми, яка виявляє і синхронізує розумну насадку для щітки з розумною ручкою щітки. Розумна ручка та розумна насадка для щітки – це потужне поєднання, яке активує розумне нагадування про заміну.

        Завжди відомо, коли потрібно заміняти насадки для щітки

        Завжди відомо, коли потрібно заміняти насадки для щітки

        Із часом усі насадки для щітки зношуються. Проте наша технологія BrushSync відстежує тривалість використання насадки для щітки та інтенсивність чищення. Коли настане час замінити її, індикатор на ручці та короткий звуковий сигнал повідомлять Вас про це. Це забезпечує належну роботу насадки для щітки.

        Чудовий спосіб звикнути до нової зубної щітки

        Чудовий спосіб звикнути до нової зубної щітки

        Початок чогось нового завжди вимагає звикання. Тому наша проста стартова програма дає можливість поступово та обережно нарощувати інтенсивність чищення впродовж перших 14 разів використання нової зубної щітки.

        Заохочення до ретельного чищення

        Заохочення до ретельного чищення

        Наш QuadPacer дозволяє чистити кожен сектор рота протягом потрібного часу, а наш Smartimer повідомляє, коли Ви чистили протягом рекомендованих двох хвилин.

        Технічні характеристики

        • Режими

          Чищення
          Для виняткового щоденного чищення
          2 рівні інтенсивності
          • Низький
          • Високий

        • Елементи в комплекті

          Ручка
          1 ProtectiveClean
          Насадки для щітки
          1 C2 Optimal Plaque Defence
          Зарядний пристрій
          1

        • Конструкція та покриття

          Колір
          Білий і м’ятний

        • Ефективність чищення

          Швидкість
          До 62 000 рухів щітки/хв.
          Ефективність
          Усуває до 7 разів більше нальоту*
          Переваги для здоров’я
          Дозволяє зменшити появу карієсних порожнин
          Реакція на надмірний тиск
          Ручка щітки вібрує, попереджаючи користувача
          Таймер
          SmarTimer та Quadpacer

        • Технологія інтелектуальних датчиків

          Датчик тиску
          Сповіщає про надмірний тиск під час чищення
          Нагадування про заміну BrushSync
          • Завжди відомо,
          • коли потрібно заміняти насадки для щітки

        • Простота у користуванні

          Сумісність ручки щітки
          Прості знімні насадки для щітки
          Індикатор батареї
          Індикатор показує стан батареї
          Ручка
          Тонка ергономічна конструкція
          Час чищення
          До 2 тижнів

        • Технічні характеристики

          Батарея
          Можна заряджати
          Тип батареї
          Літій-іонна
          Час роботи (від повністю зарядженої батареї до розрядженої)
          До 2 тижнів

        • Потужність

          Напруга
          110–220 В

        • Обслуговування

          Гарантія
          2 роки обмеженої гарантії

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