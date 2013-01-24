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Чистіші зуби. У лагідний спосіб.
Відчуйте різницю лагідного чищення із нашим датчиком тиску, усуваючи до 7 разів більше нальоту порівняно зі звичайною зубною щіткою Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Чистіші зуби. У лагідний спосіб.
Відчуйте різницю лагідного чищення із нашим датчиком тиску, усуваючи до 7 разів більше нальоту порівняно зі звичайною зубною щіткою Переглянути усі переваги
Чистіші зуби. У лагідний спосіб.
Відчуйте різницю лагідного чищення із нашим датчиком тиску, усуваючи до 7 разів більше нальоту порівняно зі звичайною зубною щіткою Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Чистіші зуби. У лагідний спосіб.
Відчуйте різницю лагідного чищення із нашим датчиком тиску, усуваючи до 7 разів більше нальоту порівняно зі звичайною зубною щіткою Переглянути усі переваги
Звукова електрична зубна щітка
Ціна магазину Philips
Усього:
Щільні високоякісні щетинки усувають до 7 разів більше нальоту порівняно зі звичайною зубною щіткою. А спеціально вигнутий кінець дозволяє легко досягнути задніх зубів.
Ви можете бути впевненими, що чищення буде безпечним: наша звукова технологія підходить для чищення брекетів, пломб, коронок, вінірів і допомагає запобігти утворенню карієсних порожнин та покращити стан ясен.
Вдосконалена звукова технологія Philips Sonicare спрямовує воду між зубів, а рухи щітки руйнують наліт та усувають його для виняткового щоденного чищення.
На відміну від зубної щітки, Ви можете не помічати, що сильно тиснете на зуби. У разі надто сильного тиску на ясна зубна щітка подаватиме пульсуючий звук, повідомляючи Вам, що потрібно легше натискати.
Технологія з використанням мікросхеми, яка виявляє і синхронізує розумну насадку для щітки з розумною ручкою щітки. Розумна ручка та розумна насадка для щітки – це потужне поєднання, яке активує розумне нагадування про заміну.
Із часом усі насадки для щітки зношуються. Проте наша технологія BrushSync відстежує тривалість використання насадки для щітки та інтенсивність чищення. Коли настане час замінити її, індикатор на ручці та короткий звуковий сигнал повідомлять Вас про це. Це забезпечує належну роботу насадки для щітки.
Початок чогось нового завжди вимагає звикання. Тому наша проста стартова програма дає можливість поступово та обережно нарощувати інтенсивність чищення впродовж перших 14 разів використання нової зубної щітки.
Наш QuadPacer дозволяє чистити кожен сектор рота протягом потрібного часу, а наш Smartimer повідомляє, коли Ви чистили протягом рекомендованих двох хвилин.
Режими
Елементи в комплекті
Конструкція та покриття
Ефективність чищення
Технологія інтелектуальних датчиків
Простота у користуванні
Технічні характеристики
Потужність
Обслуговування