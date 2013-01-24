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Philips Sonicare ProtectiveClean 4300

Звукова електрична зубна щітка

HX6848/92
Sonicare
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Загальна оцінка / 5
Sonicare
  • Біліші зуби. У лагідний спосіб. Біліші зуби. У лагідний спосіб. Біліші зуби. У лагідний спосіб.
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    Philips Sonicare ProtectiveClean 4300 Звукова електрична зубна щітка

    HX6848/92
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Біліші зуби. У лагідний спосіб.

    Відчуйте різницю лагідного чищення із нашим датчиком тиску, відбілюючи зуби за 1 тиждень. Переглянути усі переваги

    Philips Sonicare ProtectiveClean 4300 Звукова електрична зубна щітка

    Біліші зуби. У лагідний спосіб.

    Відчуйте різницю лагідного чищення із нашим датчиком тиску, відбілюючи зуби за 1 тиждень. Переглянути усі переваги

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      Біліші зуби. У лагідний спосіб.

      Відбілення зубів лише за 1 тиждень.

      • Вбудований датчик тиску
      • 1 режим чищення
      • 1 функція BrushSync
      Відбілення зубів лише за один тиждень

      Відбілення зубів лише за один тиждень

      Встановіть насадку для щітки W2 Optimal White, щоб видалити поверхневі плями та мати білішу усмішку. Клінічно підтверджено відбілювання зубів лише за один тиждень завдяки щільним щетинкам у центрі для видалення нальоту.

      Покращує стан ясен усього за 2 тижні

      Покращує стан ясен усього за 2 тижні

      Насадка для щітки i InterCare має надзвичайно довгі, щільні високоякісні щетинки, щоб почистити наліт глибоко між зубами. Клінічно доведено, що ця насадка зменшує кровоточивість та запалення ясен усього за два тижні.

      Легкий натиск для чудового та легкого переміщення

      Легкий натиск для чудового та легкого переміщення

      На відміну від зубної щітки, Ви можете не помічати, що сильно тиснете на зуби. У разі надто сильного тиску на ясна зубна щітка подаватиме пульсуючий звук, повідомляючи Вам, що потрібно легше натискати.

      Пломби, коронки або чутливі ділянки? Не хвилюйтеся.

      Пломби, коронки або чутливі ділянки? Не хвилюйтеся.

      Ви можете бути впевненими, що чищення буде безпечним: наша звукова технологія підходить для чищення брекетів, пломб, коронок, вінірів і допомагає запобігти утворенню карієсних порожнин та покращити стан ясен.

      Вдосконалена звукова технологія Philips Sonicare

      Вдосконалена звукова технологія Philips Sonicare

      Вдосконалена звукова технологія Philips Sonicare спрямовує воду між зубів, а рухи щітки руйнують наліт та усувають його для виняткового щоденного чищення.

      Пацієнти користуються насадками для щітки максимально ефективно

      Пацієнти користуються насадками для щітки максимально ефективно

      Із часом усі насадки для щітки зношуються. Проте ми подбали про це також: наша розумна технологія розпізнавання щітки відстежує тривалість використання насадки для щітки і силу тиску. Коли настане час замінити її, індикатор на ручці повідомить про це. Таким чином, користувачі можуть бути певні, що насадка для щітки працює блискуче.

      Заохочення до ретельного чищення

      Заохочення до ретельного чищення

      Наш QuadPacer дозволяє чистити кожен сектор рота протягом потрібного часу, а наш Smartimer повідомляє користувачам, коли минуть рекомендовані дві хвилини чищення.

      З’єднує розумну ручку щітки та розумні насадки для щітки

      З’єднує розумну ручку щітки та розумні насадки для щітки

      Технологія з використанням мікросхеми, яка виявляє і синхронізує розумну насадку для щітки з розумною ручкою щітки. Розумна ручка та розумна насадка для щітки – це потужне поєднання, яке активує розумне нагадування про заміну.

      Чудовий спосіб звикнути пацієнтам до зубної щітки

      Чудовий спосіб звикнути пацієнтам до зубної щітки

      Початок чогось нового завжди вимагає звикання. Тому наша проста стартова програма дає можливість поступово та обережно нарощувати інтенсивність чищення впродовж перших 14 разів використання нової зубної щітки.

      Технічні характеристики

      • Режими

        Чищення
        Для виняткового щоденного чищення
        2 рівні інтенсивності
        • Низький
        • Високий

      • Елементи в комплекті

        Ручка
        1 ProtectiveClean
        Насадки для щітки
        • 1 W2c Optimal White compact
        • 1 ic InterCare compact
        • 1 стандартна для чутливих зубів
        Зарядний пристрій
        1

      • Конструкція та покриття

        Колір
        Білий і синій

      • Ефективність чищення

        Швидкість
        До 62 000 рухів щітки/хв.
        Переваги для здоров’я
        • Покращання стану ясен лише за два тижні
        • Дозволяє зменшити появу карієсних порожнин
        Реакція на надмірний тиск
        Ручка щітки вібрує, попереджаючи користувача
        Таймер
        SmarTimer та Quadpacer

      • Технологія інтелектуальних датчиків

        Датчик тиску
        Сповіщає про надмірний тиск під час чищення
        Нагадування про заміну BrushSync
        • Завжди відомо,
        • коли потрібно заміняти насадки для щітки

      • Простота у користуванні

        Сумісність ручки щітки
        Прості знімні насадки для щітки
        Індикатор батареї
        Індикатор показує стан батареї
        Ручка
        Тонка ергономічна конструкція
        Час чищення
        До 2 тижнів

      • Технічні характеристики

        Батарея
        Можна заряджати
        Тип батареї
        Літій-іонна
        Час роботи (від повністю зарядженої батареї до розрядженої)
        До 2 тижнів

      • Потужність

        Напруга
        110–220 В

      • Обслуговування

        Гарантія
        2 роки обмеженої гарантії

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            • у порівнянні зі звичайною зубною щіткою

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