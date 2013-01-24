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Philips Sonicare ProtectiveClean 5100

Звукова електрична зубна щітка

HX6850/47
Sonicare
Загальна оцінка / 5
Sonicare
  • Біліші зуби. У лагідний спосіб. Біліші зуби. У лагідний спосіб. Біліші зуби. У лагідний спосіб.
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    Philips Sonicare ProtectiveClean 5100 Звукова електрична зубна щітка

    HX6850/47
    Загальна оцінка / 5

    Біліші зуби. У лагідний спосіб.

    Відчуйте різницю лагідного чищення із нашим датчиком тиску, відбілюючи зуби за 1 тиждень. Переглянути усі переваги

    Philips Sonicare ProtectiveClean 5100 Звукова електрична зубна щітка

    Біліші зуби. У лагідний спосіб.

    Відчуйте різницю лагідного чищення із нашим датчиком тиску, відбілюючи зуби за 1 тиждень. Переглянути усі переваги

    Біліші зуби. У лагідний спосіб.

    Відчуйте різницю лагідного чищення із нашим датчиком тиску, відбілюючи зуби за 1 тиждень. Переглянути усі переваги

    Philips Sonicare ProtectiveClean 5100 Звукова електрична зубна щітка

    Біліші зуби. У лагідний спосіб.

    Відчуйте різницю лагідного чищення із нашим датчиком тиску, відбілюючи зуби за 1 тиждень. Переглянути усі переваги

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      Біліші зуби. У лагідний спосіб.

      Відбілення зубів лише за 1 тиждень.

      • Вбудований датчик тиску
      • 3 режими
      • 1 функція BrushSync
      • Дорожній футляр
      Відбілення зубів лише за один тиждень

      Відбілення зубів лише за один тиждень

      Встановіть насадку для щітки W DiamondClean, щоб видалити поверхневі плями та мати білішу усмішку. Клінічно підтверджено відбілювання зубів лише за один тиждень завдяки щільним щетинкам у центрі для видалення нальоту.

      Виберіть один із трьох режимів

      Виберіть один із трьох режимів

      Ця зубна щітка дозволяє налаштувати чищення відповідно до власних потреб завдяки трьом режимам. Режим чищення є стандартним для відмінного чищення. Відбілювання – ідеальний режим для видалення поверхневих плям, а режим догляду за яснами додає хвилину чищення з меншою потужністю для ніжного масажування ясен.

      Безпечна та лагідна на чутливих ділянках, ортодонтичних конструкціях та полікованих зубах

      Безпечна та лагідна на чутливих ділянках, ортодонтичних конструкціях та полікованих зубах

      Ви можете бути впевненими, що чищення буде безпечним: наша звукова технологія підходить для чищення брекетів, пломб, коронок, вінірів і допомагає запобігти утворенню карієсних порожнин та покращити стан ясен.

      Повідомляє, коли Ви тиснете надто сильно

      Повідомляє, коли Ви тиснете надто сильно

      На відміну від зубної щітки, Ви можете не помічати, що сильно тиснете на зуби. У разі надто сильного тиску на ясна зубна щітка подаватиме пульсуючий звук, повідомляючи Вам, що потрібно легше натискати.

      З’єднує розумну ручку щітки та розумні насадки для щітки

      З’єднує розумну ручку щітки та розумні насадки для щітки

      Технологія з використанням мікросхеми, яка виявляє і синхронізує розумну насадку для щітки з розумною ручкою щітки. Розумна ручка та розумна насадка для щітки – це потужне поєднання, яке активує розумне нагадування про заміну.

      Завжди відомо, коли потрібно заміняти насадки для щітки

      Завжди відомо, коли потрібно заміняти насадки для щітки

      Із часом усі насадки для щітки зношуються. Проте наша технологія BrushSync відстежує тривалість використання насадки для щітки та інтенсивність чищення. Коли настане час замінити її, індикатор на ручці та короткий звуковий сигнал повідомлять Вас про це. Це забезпечує належну роботу насадки для щітки.

      Заохочення до ретельного чищення

      Заохочення до ретельного чищення

      Наш QuadPacer дозволяє чистити кожен сектор рота протягом потрібного часу, а наш Smartimer повідомляє, коли Ви чистили протягом рекомендованих двох хвилин.

      Вдосконалена звукова технологія Philips Sonicare

      Вдосконалена звукова технологія Philips Sonicare

      Вдосконалена звукова технологія Philips Sonicare спрямовує воду між зубів, а рухи щітки руйнують наліт та усувають його для виняткового щоденного чищення.

      Тепер подорожувати стало зручніше

      Тепер подорожувати стало зручніше

      Зубну щітку можна гігієнічно зберігати у нашому високоякісному дорожньому футлярі, а компактна зарядна платформа дозволяє підтримувати повний заряд у поїздках. Ви зможете регулярно користуватися пристроєм протягом двох тижнів після одного заряджання, а зарядна платформа дозволить подорожувати довше.

      Технічні характеристики

      • Режими

        Чищення
        Для виняткового щоденного чищення
        Турбота про ясна
        Лагідно масажує ясна
        Білий
        Усуває поверхневі плями

      • Елементи в комплекті

        Ручка
        1 ProtectiveClean
        Насадки для щітки
        2 стандартні W2 Optimal White
        Зарядний пристрій
        1
        Дорожній футляр
        1

      • Конструкція та покриття

        Колір
        Чорний, сірий

      • Ефективність чищення

        Швидкість
        До 62 000 рухів щітки/хв.
        Переваги для здоров’я
        Дозволяє зменшити появу карієсних порожнин
        Переваги відбілювання
        Відбілення зубів за 1 тиждень
        Реакція на надмірний тиск
        Ручка щітки вібрує, попереджаючи користувача
        Таймер
        SmarTimer та Quadpacer

      • Технологія інтелектуальних датчиків

        Датчик тиску
        Сповіщає про надмірний тиск під час чищення
        Нагадування про заміну BrushSync
        • Завжди відомо,
        • коли потрібно заміняти насадки для щітки

      • Простота у користуванні

        Сумісність ручки щітки
        Прості знімні насадки для щітки
        Нагадування про заміну
        • Для постійного забезпечення найкращих результатів
        • світиться піктограма нагадування
        Індикатор батареї
        Індикатор показує стан батареї
        Ручка
        Тонка ергономічна конструкція
        Час чищення
        До 2 тижнів

      • Технічні характеристики

        Батарея
        Можна заряджати
        Тип батареї
        Літій-іонна
        Час роботи (від повністю зарядженої батареї до розрядженої)
        До 2 тижнів

      • Потужність

        Напруга
        110–220 В

      • Обслуговування

        Гарантія
        2 роки обмеженої гарантії

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            • у порівнянні зі звичайною зубною щіткою

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