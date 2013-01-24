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Philips Sonicare ProtectiveClean 4500

Звукова електрична зубна щітка

HX6888/89
Sonicare
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Загальна оцінка / 5
Sonicare
  • Здоровіші ясна. У лагідний спосіб. Здоровіші ясна. У лагідний спосіб. Здоровіші ясна. У лагідний спосіб.
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    Philips Sonicare ProtectiveClean 4500 Звукова електрична зубна щітка

    HX6888/89
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Здоровіші ясна. У лагідний спосіб.

    Відчуйте різницю лагідного чищення із нашим датчиком тиску, покращуючи здоров’я ясен до 100% більше, порівняно з ручною зубною щіткою. Переглянути усі переваги

    Philips Sonicare ProtectiveClean 4500 Звукова електрична зубна щітка

    Здоровіші ясна. У лагідний спосіб.

    Відчуйте різницю лагідного чищення із нашим датчиком тиску, покращуючи здоров’я ясен до 100% більше, порівняно з ручною зубною щіткою. Переглянути усі переваги

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      Здоровіші ясна. У лагідний спосіб.

      Покращення здоров’я ясен до 100% більше, ніж вручну.

      • Вбудований датчик тиску
      • 2 режими чищення
      • 1 функція BrushSync
      Покращує стан ясен усього за 2 тижні

      Покращує стан ясен усього за 2 тижні

      Насадка для щітки i InterCare має надзвичайно довгі, щільні високоякісні щетинки, щоб почистити наліт глибоко між зубами. Клінічно доведено, що ця насадка зменшує кровоточивість та запалення ясен усього за два тижні.

      Режим чищення та турботи про ясна

      Режим чищення та турботи про ясна

      Бажаєте зосередитися на видаленні нальоту чи подбати про здоров’я ясен? Ця щітка має потрібний Вам режим: режим чищення забезпечує відмінне чищення, а режим турботи про ясна додає додаткову хвилину чищення з меншою потужністю для лагідного масажу ясен.

      Пломби, коронки або чутливі ділянки? Не хвилюйтеся.

      Пломби, коронки або чутливі ділянки? Не хвилюйтеся.

      Ви можете бути впевненими, що чищення буде безпечним: наша звукова технологія підходить для чищення брекетів, пломб, коронок, вінірів і допомагає запобігти утворенню карієсних порожнин та покращити стан ясен.

      Вдосконалена звукова технологія Philips Sonicare

      Вдосконалена звукова технологія Philips Sonicare

      Вдосконалена звукова технологія Philips Sonicare спрямовує воду між зубів, а рухи щітки руйнують наліт та усувають його для виняткового щоденного чищення.

      Легкий натиск для чудового та легкого переміщення

      Легкий натиск для чудового та легкого переміщення

      На відміну від зубної щітки, Ви можете не помічати, що сильно тиснете на зуби. У разі надто сильного тиску на ясна зубна щітка подаватиме пульсуючий звук, повідомляючи Вам, що потрібно легше натискати.

      З’єднує розумну ручку щітки та розумні насадки для щітки

      З’єднує розумну ручку щітки та розумні насадки для щітки

      Технологія з використанням мікросхеми, яка виявляє і синхронізує розумну насадку для щітки з розумною ручкою щітки. Розумна ручка та розумна насадка для щітки – це потужне поєднання, яке активує розумне нагадування про заміну.

      Пацієнти користуються насадками для щітки максимально ефективно

      Пацієнти користуються насадками для щітки максимально ефективно

      Із часом усі насадки для щітки зношуються. Проте ми подбали про це також: наша розумна технологія розпізнавання щітки відстежує тривалість використання насадки для щітки і силу тиску. Коли настане час замінити її, індикатор на ручці повідомить про це. Таким чином, користувачі можуть бути певні, що насадка для щітки працює блискуче.

      Заохочення до ретельного чищення

      Заохочення до ретельного чищення

      Наш QuadPacer дозволяє чистити кожен сектор рота протягом потрібного часу, а наш Smartimer повідомляє, коли Ви чистили протягом рекомендованих двох хвилин.

      Чудовий спосіб звикнути пацієнтам до зубної щітки

      Чудовий спосіб звикнути пацієнтам до зубної щітки

      Початок чогось нового завжди вимагає звикання. Тому наша проста стартова програма дає можливість поступово та обережно нарощувати інтенсивність чищення впродовж перших 14 разів використання нової зубної щітки.

      Технічні характеристики

      • Режими

        Чищення
        Для виняткового щоденного чищення
        Турбота про ясна
        Лагідно масажує ясна

      • Елементи в комплекті

        Ручка
        1 ProtectiveClean
        Насадки для щітки
        1 ic InterCare compact
        Зарядний пристрій
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      • Конструкція та покриття

        Колір
        Білий і синій

      • Ефективність чищення

        Швидкість
        До 62 000 рухів щітки/хв.
        Переваги для здоров’я
        Дозволяє зменшити появу карієсних порожнин
        Реакція на надмірний тиск
        Ручка щітки вібрує, попереджаючи користувача
        Таймер
        SmarTimer та Quadpacer

      • Технологія інтелектуальних датчиків

        Датчик тиску
        Сповіщає про надмірний тиск під час чищення
        Нагадування про заміну BrushSync
        • Завжди відомо,
        • коли потрібно заміняти насадки для щітки

      • Простота у користуванні

        Сумісність ручки щітки
        Прості знімні насадки для щітки
        Індикатор батареї
        Індикатор показує стан батареї
        Ручка
        Тонка ергономічна конструкція
        Час чищення
        До 2 тижнів

      • Технічні характеристики

        Батарея
        Можна заряджати
        Тип батареї
        Літій-іонна
        Час роботи (від повністю зарядженої батареї до розрядженої)
        До 2 тижнів

      • Потужність

        Напруга
        110–220 В

      • Обслуговування

        Гарантія
        2 роки обмеженої гарантії

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            • у порівнянні зі звичайною зубною щіткою

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