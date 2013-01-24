Здоровіші ясна. У лагідний спосіб.
Відчуйте різницю лагідного чищення із нашим датчиком тиску, покращуючи здоров’я ясен до 100% більше, порівняно з ручною зубною щіткою. Переглянути усі переваги
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Здоровіші ясна. У лагідний спосіб.
Відчуйте різницю лагідного чищення із нашим датчиком тиску, покращуючи здоров’я ясен до 100% більше, порівняно з ручною зубною щіткою. Переглянути усі переваги
Насадка для щітки i InterCare має надзвичайно довгі, щільні високоякісні щетинки, щоб почистити наліт глибоко між зубами. Клінічно доведено, що ця насадка зменшує кровоточивість та запалення ясен усього за два тижні.
Бажаєте зосередитися на видаленні нальоту чи подбати про здоров’я ясен? Ця щітка має потрібний Вам режим: режим чищення забезпечує відмінне чищення, а режим турботи про ясна додає додаткову хвилину чищення з меншою потужністю для лагідного масажу ясен.
Ви можете бути впевненими, що чищення буде безпечним: наша звукова технологія підходить для чищення брекетів, пломб, коронок, вінірів і допомагає запобігти утворенню карієсних порожнин та покращити стан ясен.
Вдосконалена звукова технологія Philips Sonicare спрямовує воду між зубів, а рухи щітки руйнують наліт та усувають його для виняткового щоденного чищення.
На відміну від зубної щітки, Ви можете не помічати, що сильно тиснете на зуби. У разі надто сильного тиску на ясна зубна щітка подаватиме пульсуючий звук, повідомляючи Вам, що потрібно легше натискати.
Технологія з використанням мікросхеми, яка виявляє і синхронізує розумну насадку для щітки з розумною ручкою щітки. Розумна ручка та розумна насадка для щітки – це потужне поєднання, яке активує розумне нагадування про заміну.
Із часом усі насадки для щітки зношуються. Проте ми подбали про це також: наша розумна технологія розпізнавання щітки відстежує тривалість використання насадки для щітки і силу тиску. Коли настане час замінити її, індикатор на ручці повідомить про це. Таким чином, користувачі можуть бути певні, що насадка для щітки працює блискуче.
Наш QuadPacer дозволяє чистити кожен сектор рота протягом потрібного часу, а наш Smartimer повідомляє, коли Ви чистили протягом рекомендованих двох хвилин.
Початок чогось нового завжди вимагає звикання. Тому наша проста стартова програма дає можливість поступово та обережно нарощувати інтенсивність чищення впродовж перших 14 разів використання нової зубної щітки.
Режими
Елементи в комплекті
Конструкція та покриття
Ефективність чищення
Технологія інтелектуальних датчиків
Простота у користуванні
Технічні характеристики
Потужність
Обслуговування