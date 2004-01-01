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HX7403/05
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6100 HX7406/02 Rechargeable Sonic Toothbrush
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Philips Sonicare 6100 забезпечує дбайливе чищення навіть чутливих ясен і зубів. З новою насадкою S2 Sensitive, яка має найм'якіші щетинки, ви зможете оцінити дійсно делікатне чищеня та ефективно видалити до 10 разів більше зубного нальоту*
Насолоджуйтесь унікальним досвідом чищення зубів і новим рівнем гігієни ротової порожнини з технологією нового покоління Sonicare. Під час чищення інноваційна магнітна система зубної щітки автоматично регулює продуктивність чищення. Це забезпечує незмінно оптимальну продуктивність 62 000 рухів щетинок за хвилину - навіть у важкодоступних місцях. Динамічний потік рідини забезпечує м'яке очищення вздовж лінії ясен і між зубами, допомагаючи досягти повного очищення кожного разу, коли ви чистите зуби.
Philips Sonicare 6100 призначена для очищення чутливих ясен і зубів, тому підтримує 2 режими очищення. Режим Sensitive (Делікатне чищення) забезпечує дбайливе чищення, в той час як режим Clean (Чищення) дозволяє видалити наліт для чудового результату. Ви можете вибрати для будь-якого з цих режимів один із 3 рівнів інтенсивності — від низького до високого — для комфортних відчутів при чищенні зубів.
Ви не завжди можете помітити, що сильно тиснете на зуби під час чищення. А електрична зубна щітка Philips з датчиком тиску це відчує. У разі надто сильного тиску на ясна зубна щітка подаватиме пульсуючий звук, одночасно зменшуючи вібрацію, тим самим повідомляти вам, що потрібно легше натискати. Ви завжди будете знати, коли треба зменшити натиск і ваші ясна залишаться захищеними.
Для здоров’я ротової порожнини важливо регулярно міняти насадку для щітки. Наша технологія BrushSync відстежує тривалість використання насадки для щітки та інтенсивність чищення. Коли настане час замінити насадку індикатор на ручці та короткий звуковий сигнал повідомлять вас про це. Це забезпечує належну роботу насадки для щітки та гарантує найкращий результат.
Щоб повністю почистити зуби, знадобиться лише дві хвилини. Наш SmarTimer повідомить вас, коли час чищення закінчиться. Для рівномірного чищення функція BrushPacer ділить ротову порожнину на сегменти. Коротка пауза у вібрації сигналізує про те, що настав час рухатись до наступного сегменту. Це допоможе вам досягти повного очищення кожного разу, коли ви чистите зуби.
Ми переробили наші зубні щітки Philips Sonicare зсередини, щоб зробити їх міцними, легкими та довговічними. Завдяки вдосконаленому процесу лазерного зварювання ви можете роками насолождуватися чищенням нашими зубними щітками.
Ця зубна щітка має потужний акумулятор для зручного використання Sonicare. Лише з одним зарядом ви можете регулярно чистити зуби протягом трьох тижнів, перш ніж потрібно буде зарядити зубну щітку.
Наш оновлений дорожній кейс досить компактний, щоб покласти в сумку і достатньо міцний, щоб захистити вашу зубну щітку Philips Sonicare в дорозі. Цей зручний дорожній кейс вміщає саму щітку і дві насадки для неї. Тепер можна подорожувати впевнено, куди б не привела ваша подорож.
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