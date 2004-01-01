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      Sonicare 6100 HX7406/02 Rechargeable Sonic Toothbrush

      HX7403/05

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Sonicare 6100 HX7406/02 Rechargeable Sonic Toothbrush

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      6100 HX7406/02 Rechargeable Sonic Toothbrush
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      6100 HX7406/02 Rechargeable Sonic Toothbrush

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      Ми впевнені в якості продукції Philips Sonicare

      +1 рік

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      -25%

      На змінні насадки

      60 днів

      Тест-драйв

      Зареєструйте вашу зубну щітку в системі My Philips протягом 90 днів з моменту покупки і отримайте додатковий рік гарантії.
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      Отримайте знижку на акційні моделі змінних насадок, зареєструвавши вашу зубну щітку в системі My Philips.
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      Не впевнені, чи підійде вам звукова зубна щітка? Ми переконані в ефективності Sonicare від Philips, і повернемо гроші, якщо ви залишитесь незадоволені.
      Переглянути акційні моделі ›

      Ми впевнені в якості продукції Philips Sonicare

      +1рік

      Додаткової гарантії

      Зареєструйте вашу зубну щітку в системі My Philips протягом 90 днів з моменту покупки і отримайте додатковий рік гарантії.
      Дізнатись більше ›

      25%

      На змінні насадки

      Отримайте знижку на акційні моделі змінних насадок, зареєструвавши вашу зубну щітку в системі My Philips.
      Дізнатись більше ›

      60 днів

      Тест-драйв

      Не впевнені, чи підійде вам звукова зубна щітка? Ми переконані в ефективності Sonicare від Philips, і повернемо гроші, якщо ви залишитесь незадоволені.
      Переглянути акційні моделі ›

      Насадка для щітки S2 Sensitive в комплекті

      Насадка для щітки S2 Sensitive в комплекті

      Philips Sonicare 6100 забезпечує дбайливе чищення навіть чутливих ясен і зубів. З новою насадкою S2 Sensitive, яка має найм'якіші щетинки, ви зможете оцінити дійсно делікатне чищеня та ефективно видалити до 10 разів більше зубного нальоту*

      Технологія Sonicare нового покоління

      Технологія Sonicare нового покоління

      Насолоджуйтесь унікальним досвідом чищення зубів і новим рівнем гігієни ротової порожнини з технологією нового покоління Sonicare. Під час чищення інноваційна магнітна система зубної щітки автоматично регулює продуктивність чищення. Це забезпечує незмінно оптимальну продуктивність 62 000 рухів щетинок за хвилину - навіть у важкодоступних місцях. Динамічний потік рідини забезпечує м'яке очищення вздовж лінії ясен і між зубами, допомагаючи досягти повного очищення кожного разу, коли ви чистите зуби.

      6 налаштувань чищення

      6 налаштувань чищення

      Philips Sonicare 6100 призначена для очищення чутливих ясен і зубів, тому підтримує 2 режими очищення. Режим Sensitive (Делікатне чищення) забезпечує дбайливе чищення, в той час як режим Clean (Чищення) дозволяє видалити наліт для чудового результату. Ви можете вибрати для будь-якого з цих режимів один із 3 рівнів інтенсивності — від низького до високого — для комфортних відчутів при чищенні зубів.

      Світлове кільце сповіщає про надмірний тиск

      Світлове кільце сповіщає про надмірний тиск

      Ви не завжди можете помітити, що сильно тиснете на зуби під час чищення. А електрична зубна щітка Philips з датчиком тиску це відчує. У разі надто сильного тиску на ясна зубна щітка подаватиме пульсуючий звук, одночасно зменшуючи вібрацію, тим самим повідомляти вам, що потрібно легше натискати. Ви завжди будете знати, коли треба зменшити натиск і ваші ясна залишаться захищеними.

      Нагадування про заміну насадки

      Нагадування про заміну насадки

      Для здоров’я ротової порожнини важливо регулярно міняти насадку для щітки. Наша технологія BrushSync відстежує тривалість використання насадки для щітки та інтенсивність чищення. Коли настане час замінити насадку індикатор на ручці та короткий звуковий сигнал повідомлять вас про це. Це забезпечує належну роботу насадки для щітки та гарантує найкращий результат.

      Заохочення до ретельного чищення

      Заохочення до ретельного чищення

      Щоб повністю почистити зуби, знадобиться лише дві хвилини. Наш SmarTimer повідомить вас, коли час чищення закінчиться. Для рівномірного чищення функція BrushPacer ділить ротову порожнину на сегменти. Коротка пауза у вібрації сигналізує про те, що настав час рухатись до наступного сегменту. Це допоможе вам досягти повного очищення кожного разу, коли ви чистите зуби.

      Лазерне зварювання для більшої довговічності

      Лазерне зварювання для більшої довговічності

      Ми переробили наші зубні щітки Philips Sonicare зсередини, щоб зробити їх міцними, легкими та довговічними. Завдяки вдосконаленому процесу лазерного зварювання ви можете роками насолождуватися чищенням нашими зубними щітками.

      До 3 тижнів чищення зубів на повному заряді

      До 3 тижнів чищення зубів на повному заряді

      Ця зубна щітка має потужний акумулятор для зручного використання Sonicare. Лише з одним зарядом ви можете регулярно чистити зуби протягом трьох тижнів, перш ніж потрібно буде зарядити зубну щітку.

      Компактний дорожній кейс

      Компактний дорожній кейс

      Наш оновлений дорожній кейс досить компактний, щоб покласти в сумку і достатньо міцний, щоб захистити вашу зубну щітку Philips Sonicare в дорозі. Цей зручний дорожній кейс вміщає саму щітку і дві насадки для неї. Тепер можна подорожувати впевнено, куди б не привела ваша подорож.

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