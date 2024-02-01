Світлове кільце сповіщає про надмірний тиск

Ви не завжди можете помітити, що сильно тиснете на зуби під час чищення. А електрична зубна щітка Philips з датчиком тиску це відчує. У разі надто сильного тиску на ясна зубна щітка подаватиме пульсуючий звук, одночасно зменшуючи вібрацію, тим самим повідомляти вам, що потрібно легше натискати. Ви завжди будете знати, коли треба зменшити натиск і ваші ясна залишаться захищеними.