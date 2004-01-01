Захистіть ясна завдяки видимому датчику тиску

Пацієнти можуть не помітити, коли чистять занадто сильно, але ця зубна щітка це помітить. Розумний оптичний сенсор точно визначає надмірний тиск під час чищення, потім блимає фіолетовим світлом і знижує вібрацію. Пацієнти завжди будуть знати, коли потрібно скоригувати чищення, і їхні ясна залишаться захищеними.