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      Sonicare 7100 HX7421/01 Rechargeable Sonic Toothbrush

      HX7428/02

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Sonicare 7100 HX7421/01 Rechargeable Sonic Toothbrush

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      7100 HX7421/01 Rechargeable Sonic Toothbrush
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      7100 HX7421/01 Rechargeable Sonic Toothbrush

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      Наступне покоління технології Sonicare

      Наступне покоління технології Sonicare

      Отримайте приємний досвід чищення зубів і новий рівень догляду за порожниною рота завдяки технології Next-Generation Sonicare. Під час чищення інноваційна магнітна система щітки регулює потужність чищення під час кожного сеансу, забезпечуючи оптимальну продуктивність з точністю до 62 000 рухів щетинок на хвилину, навіть у важкодоступних місцях. Динамічна рідина підтримує ефективність чищення головки щітки, м'яко промиваючи вздовж лінії ясен і між кожним зубом, допомагаючи пацієнтам досягти повного очищення кожного разу, коли вони чистять зуби.

      Захистіть ясна завдяки видимому датчику тиску

      Захистіть ясна завдяки видимому датчику тиску

      Пацієнти можуть не помітити, коли чистять занадто сильно, але ця зубна щітка це помітить. Розумний оптичний сенсор точно визначає надмірний тиск під час чищення, потім блимає фіолетовим світлом і знижує вібрацію. Пацієнти завжди будуть знати, коли потрібно скоригувати чищення, і їхні ясна залишаться захищеними.

      Сповіщення про потребу замінити головку щітки

      Сповіщення про потребу замінити головку щітки

      Регулярна заміна головки щітки є важливою частиною підтримки гарного здоров'я порожнини рота. Завдяки технології BrushSync пацієнтам легко підтримувати оптимальну роботу головки щітки. Відстежуючи частоту використання та інтенсивність чищення, інноваційна технологія нагадує пацієнтам, коли настав час для нової головки щітки.

      Зварено лазером для міцності та довговічності

      Зварено лазером для міцності та довговічності

      Ми перепроектували наші зубні щітки Philips Sonicare зсередини та зовні, щоб вони були міцними, легкими та довговічними. Завдяки нашому вдосконаленому процесу лазерного зварювання, наші зубні щітки розроблені для того, щоб служити вам протягом багатьох років.

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