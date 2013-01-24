Не використовуєте зубної нитки? Тоді скористайтеся AirFloss.

Для тих, хто не завжди використовує зубну нитку, AirFloss – це простий спосіб почати чистити між зубами. AirFloss можна використовувати з ополіскувачем для рота або водою, щоб за допомогою унікальної технології повітря та мікрокрапель усувати наліт у важкодоступних місцях. Переглянути усі переваги