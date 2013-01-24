Не використовуєте зубної нитки? Тоді скористайтеся AirFloss.
Для тих, хто не завжди використовує зубну нитку, AirFloss – це простий спосіб почати чистити між зубами. AirFloss можна використовувати з ополіскувачем для рота або водою, щоб за допомогою унікальної технології повітря та мікрокрапель усувати наліт у важкодоступних місцях. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Не використовуєте зубної нитки? Тоді скористайтеся AirFloss.
Для тих, хто не завжди використовує зубну нитку, AirFloss – це простий спосіб почати чистити між зубами. AirFloss можна використовувати з ополіскувачем для рота або водою, щоб за допомогою унікальної технології повітря та мікрокрапель усувати наліт у важкодоступних місцях. Переглянути усі переваги
Не використовуєте зубної нитки? Тоді скористайтеся AirFloss.
Для тих, хто не завжди використовує зубну нитку, AirFloss – це простий спосіб почати чистити між зубами. AirFloss можна використовувати з ополіскувачем для рота або водою, щоб за допомогою унікальної технології повітря та мікрокрапель усувати наліт у важкодоступних місцях. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Не використовуєте зубної нитки? Тоді скористайтеся AirFloss.
Для тих, хто не завжди використовує зубну нитку, AirFloss – це простий спосіб почати чистити між зубами. AirFloss можна використовувати з ополіскувачем для рота або водою, щоб за допомогою унікальної технології повітря та мікрокрапель усувати наліт у важкодоступних місцях. Переглянути усі переваги
Чищення між зубами дуже важливе для загального здоров’я ротової порожнини. AirFloss – це простий спосіб глибшого чищення між зубами, що допомагає виробити здорову звичку. Після трьох місяців використання AirFloss 96% непослідовних користувачів зубної нитки продовжували використовувати AirFloss чотири чи більше разів на тиждень.
Тонка вигнута насадка та спрямований накінечник забезпечують легке належне розміщення. Просто проведіть по поверхні зубів біля лінії ясен, поки наконечник не потрапить у виїмку між зубами.
Тонка, вигнута насадка, створена для легкого доступу до важкодоступних місць
Простота у користуванні
Елементи в комплекті
Ефективність чищення