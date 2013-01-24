Головна
Philips – Натисніть тут, щоб перейти на головну сторінку

Умови пошуку

UK
RU
1

Philips Sonicare AirFloss

Міжзубна гігієна – насадки

HX8012/07
Sonicare
Загальна оцінка / 5
Sonicare
  • Не використовуєте зубної нитки? Тоді скористайтеся AirFloss. Не використовуєте зубної нитки? Тоді скористайтеся AirFloss. Не використовуєте зубної нитки? Тоді скористайтеся AirFloss.
    -{discount-value}

    Philips Sonicare AirFloss Міжзубна гігієна – насадки

    HX8012/07
    Загальна оцінка / 5

    Не використовуєте зубної нитки? Тоді скористайтеся AirFloss.

    Для тих, хто не завжди використовує зубну нитку, AirFloss – це простий спосіб почати чистити між зубами. AirFloss можна використовувати з ополіскувачем для рота або водою, щоб за допомогою унікальної технології повітря та мікрокрапель усувати наліт у важкодоступних місцях. Переглянути усі переваги

    Philips Sonicare AirFloss Міжзубна гігієна – насадки

    Не використовуєте зубної нитки? Тоді скористайтеся AirFloss.

    Для тих, хто не завжди використовує зубну нитку, AirFloss – це простий спосіб почати чистити між зубами. AirFloss можна використовувати з ополіскувачем для рота або водою, щоб за допомогою унікальної технології повітря та мікрокрапель усувати наліт у важкодоступних місцях. Переглянути усі переваги

    Не використовуєте зубної нитки? Тоді скористайтеся AirFloss.

    Для тих, хто не завжди використовує зубну нитку, AirFloss – це простий спосіб почати чистити між зубами. AirFloss можна використовувати з ополіскувачем для рота або водою, щоб за допомогою унікальної технології повітря та мікрокрапель усувати наліт у важкодоступних місцях. Переглянути усі переваги

    Philips Sonicare AirFloss Міжзубна гігієна – насадки

    Не використовуєте зубної нитки? Тоді скористайтеся AirFloss.

    Для тих, хто не завжди використовує зубну нитку, AirFloss – це простий спосіб почати чистити між зубами. AirFloss можна використовувати з ополіскувачем для рота або водою, щоб за допомогою унікальної технології повітря та мікрокрапель усувати наліт у важкодоступних місцях. Переглянути усі переваги

    Подібні вироби

    See all airfloss-nozzles

      Не використовуєте зубної нитки? Тоді скористайтеся AirFloss.

      Усуває наліт, де чищення не допомагає

      • із 2 насадками
      Простий спосіб вдосконалити чищення між зубами

      Простий спосіб вдосконалити чищення між зубами

      Чищення між зубами дуже важливе для загального здоров’я ротової порожнини. AirFloss – це простий спосіб глибшого чищення між зубами, що допомагає виробити здорову звичку. Після трьох місяців використання AirFloss 96% непослідовних користувачів зубної нитки продовжували використовувати AirFloss чотири чи більше разів на тиждень.

      Спрямований наконечник забезпечує належне розміщення

      Спрямований наконечник забезпечує належне розміщення

      Тонка вигнута насадка та спрямований накінечник забезпечують легке належне розміщення. Просто проведіть по поверхні зубів біля лінії ясен, поки наконечник не потрапить у виїмку між зубами.

      Технологія повітря та мікроструменя води

      Технологія повітря та мікроструменя води

      Насадка, створена для легкого доступу до важкодоступних місць

      Тонка, вигнута насадка, створена для легкого доступу до важкодоступних місць

      Технічні характеристики

      • Простота у користуванні

        Встановлення насадки
        Легко встановлюється і знімається

      • Елементи в комплекті

        Насадка AirFloss
        2

      • Ефективність чищення

        Насадки
        Для найкращих результатів заміняйте кожні 6 місяців

      Отримати підтримку для цього виробу

      Перейти до Центру обслуговування клієнтів

      Рекомендовані вироби

        Вироби, які Ви нещодавно переглядали

          Відгуки

          бути першим, хто переглянув цей предмет

          • порівняно із чищенням лише звичайною зубною щіткою

          Підписуйтесь на новини  та отримуйте 10% знижки на продукцію Philips

          Підписатись