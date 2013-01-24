Здоровіші ясна за 2 тижні, гарантовано*
Для тих, хто користується зубною ниткою нерегулярно, насадки AirFloss Ultra є найпростішим способом ефективно почистити проміжки між зубами. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Здоровіші ясна за 2 тижні, гарантовано*
Для тих, хто користується зубною ниткою нерегулярно, насадки AirFloss Ultra є найпростішим способом ефективно почистити проміжки між зубами. Переглянути усі переваги
Здоровіші ясна за 2 тижні, гарантовано*
Для тих, хто користується зубною ниткою нерегулярно, насадки AirFloss Ultra є найпростішим способом ефективно почистити проміжки між зубами. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Здоровіші ясна за 2 тижні, гарантовано*
Для тих, хто користується зубною ниткою нерегулярно, насадки AirFloss Ultra є найпростішим способом ефективно почистити проміжки між зубами. Переглянути усі переваги
AirFloss Pro/Ultra видаляє до 99,9% нальоту з оброблених ділянок.***
Клінічно доведені результати є можливими завдяки нашій унікальній технології, яка поєднує в собі промивання рота повітрям та водою, щоб потужно й легко чистити між зубами та вздовж лінії ясен.
Чищення між зубами дуже важливе для загального здоров’я ротової порожнини. AirFloss – це простий спосіб глибшого чищення між зубами, що допомагає виробити здорову звичку.
Клінічно доведено, що Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra ефективний для здоров’я ясен, як зубна нитка.** Допомагає поліпшити стан здоров’я ясен всього за два тижні.
Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra лагідно усуває наліт, пропущений під час чищення, та допомагає запобігти утворенню карієсних порожнин у проміжках між зубами.
Нова високоефективна насадка AirFloss Pro/Ultra підсилює потужність наших технологій повітря та мікроструменя води для більшої ефективності, ніж будь-коли.
Для потужного розпилювача AirFloss Pro/Ultra можна встановити власний режим: з одинарним, подвійним або потрійним струменем для кожного натискання кнопки активації.
Елементи в комплекті
Простота у користуванні
Ефективність чищення
Конструкція та покриття