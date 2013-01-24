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Philips Sonicare AirFloss Ultra

Міжзубні насадки

HX8032/07
Sonicare
Загальна оцінка / 5
Sonicare
  • Здоровіші ясна за 2 тижні, гарантовано* Здоровіші ясна за 2 тижні, гарантовано* Здоровіші ясна за 2 тижні, гарантовано*
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    Philips Sonicare AirFloss Ultra Міжзубні насадки

    HX8032/07
    Загальна оцінка / 5

    Здоровіші ясна за 2 тижні, гарантовано*

    Для тих, хто користується зубною ниткою нерегулярно, насадки AirFloss Ultra є найпростішим способом ефективно почистити проміжки між зубами. Переглянути усі переваги

    Philips Sonicare AirFloss Ultra Міжзубні насадки

    Здоровіші ясна за 2 тижні, гарантовано*

    Для тих, хто користується зубною ниткою нерегулярно, насадки AirFloss Ultra є найпростішим способом ефективно почистити проміжки між зубами. Переглянути усі переваги

    Здоровіші ясна за 2 тижні, гарантовано*

    Для тих, хто користується зубною ниткою нерегулярно, насадки AirFloss Ultra є найпростішим способом ефективно почистити проміжки між зубами. Переглянути усі переваги

    Philips Sonicare AirFloss Ultra Міжзубні насадки

    Здоровіші ясна за 2 тижні, гарантовано*

    Для тих, хто користується зубною ниткою нерегулярно, насадки AirFloss Ultra є найпростішим способом ефективно почистити проміжки між зубами. Переглянути усі переваги

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      Здоровіші ясна за 2 тижні, гарантовано*

      Створено для непослідовних користувачів зубної нитки

      • 2 насадки
      Видалення до 99,9% нальоту***

      Видалення до 99,9% нальоту***

      AirFloss Pro/Ultra видаляє до 99,9% нальоту з оброблених ділянок.***

      Технологія повітря та мікроструменя води

      Технологія повітря та мікроструменя води

      Клінічно доведені результати є можливими завдяки нашій унікальній технології, яка поєднує в собі промивання рота повітрям та водою, щоб потужно й легко чистити між зубами та вздовж лінії ясен.

      Простий спосіб виробити здорову звичку

      Простий спосіб виробити здорову звичку

      Чищення між зубами дуже важливе для загального здоров’я ротової порожнини. AirFloss – це простий спосіб глибшого чищення між зубами, що допомагає виробити здорову звичку.

      Клінічно доведено, що цей пристрій такий ефективний, як зубна нитка для здоров’я ясен**

      Клінічно доведено, що цей пристрій такий ефективний, як зубна нитка для здоров’я ясен**

      Клінічно доведено, що Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra ефективний для здоров’я ясен, як зубна нитка.** Допомагає поліпшити стан здоров’я ясен всього за два тижні.

      Допомагає запобігти карієсним порожнинам між зубами

      Допомагає запобігти карієсним порожнинам між зубами

      Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra лагідно усуває наліт, пропущений під час чищення, та допомагає запобігти утворенню карієсних порожнин у проміжках між зубами.

      Високоефективна насадка

      Високоефективна насадка

      Нова високоефективна насадка AirFloss Pro/Ultra підсилює потужність наших технологій повітря та мікроструменя води для більшої ефективності, ніж будь-коли.

      Налаштування параметрів потрійного струменя

      Налаштування параметрів потрійного струменя

      Для потужного розпилювача AirFloss Pro/Ultra можна встановити власний режим: з одинарним, подвійним або потрійним струменем для кожного натискання кнопки активації.

      Технічні характеристики

      • Елементи в комплекті

        Насадка AirFloss Ultra
        2

      • Простота у користуванні

        Встановлення насадки
        Легко встановлюється і знімається

      • Ефективність чищення

        Для кращих результатів
        Заміняйте насадку кожні 6 місяців

      • Конструкція та покриття

        Колір насадки
        Сірий

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          Відгуки

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          • * у разі застосування разом із звичайною зубною щіткою та антимікробним полосканням рота у пацієнтів із легким та середнім рівнем запалення ясен; іригатор AirFloss призначений допомогти непослідовним користувачам зубної нитки виробити здорову щоденну звичку для чищення міжзубних проміжків. Докладнішу інформацію шукайте у розділі «Питання та відповіді» у вкладці підтримки.
          • ** З оброблених ділянок; у лабораторному дослідженні фактичні показники стану рота можуть відрізнятися
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