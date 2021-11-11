  • Безкоштовна доставка та повернення

  • Розширена гарантія 3 роки

  • Придбайте безпосередньо у Philips

День Холостяка! Знижки до -30 %
дні
год
хв
сек
День Холостяка! Знижки до -30 %
Головна
Philips – Натисніть тут, щоб перейти на головну сторінку

Умови пошуку

UK
RU
1
0

Кошик для покупок

У Вашому кошику наразі немає товарів.

    Philips Sonicare TongueCare+

    Щітки для язика

    HX8072/01
    Sonicare
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода
    Sonicare
    • Чищення Philips Sonicare для Вашого язика Чищення Philips Sonicare для Вашого язика Чищення Philips Sonicare для Вашого язика
      -{discount-value}

      Philips Sonicare TongueCare+ Щітки для язика

      HX8072/01
      Загальна оцінка / 5
      1 нагорода

      Чищення Philips Sonicare для Вашого язика

      Перетворіть зубну щітку Philips Sonicare у щітку для язика зі звуковою потужністю. Завдяки спеціальним мікрощетинкам, наша розумна щітка для язика TongueCare+ глибоко очищує язик у поєднанні з аерозолем Philips Sonicare BreathRx. Переглянути усі переваги

      Philips Sonicare TongueCare+ Щітки для язика

      Чищення Philips Sonicare для Вашого язика

      Перетворіть зубну щітку Philips Sonicare у щітку для язика зі звуковою потужністю. Завдяки спеціальним мікрощетинкам, наша розумна щітка для язика TongueCare+ глибоко очищує язик у поєднанні з аерозолем Philips Sonicare BreathRx. Переглянути усі переваги

      Чищення Philips Sonicare для Вашого язика

      Перетворіть зубну щітку Philips Sonicare у щітку для язика зі звуковою потужністю. Завдяки спеціальним мікрощетинкам, наша розумна щітка для язика TongueCare+ глибоко очищує язик у поєднанні з аерозолем Philips Sonicare BreathRx. Переглянути усі переваги

      Philips Sonicare TongueCare+ Щітки для язика

      Чищення Philips Sonicare для Вашого язика

      Перетворіть зубну щітку Philips Sonicare у щітку для язика зі звуковою потужністю. Завдяки спеціальним мікрощетинкам, наша розумна щітка для язика TongueCare+ глибоко очищує язик у поєднанні з аерозолем Philips Sonicare BreathRx. Переглянути усі переваги

      Подібні вироби

      Дивитись усі. TongueCare+

        Купуйте комплект і заощаджуйте Купіть комплект та отримайте 1 виріб безкоштовно

        Усе необхідне в одній покупці

        Ціна комплекту

        Пропустити

        Виберіть один елемент нижче: Виберіть один із поданих виробів:

        Додати аксесуари

        TongueCare+

        TongueCare+

        Щітки для язика

        Усього:

        Чищення Philips Sonicare для Вашого язика

        Єдина щітка для язика із силою Sonicare

        • 2 шт. в упаковці
        • Знімні
        • Без латексу
        • Синхронізація з режимом BrushSync

        Від зубної щітки до щітки для язика – лише одне натиснення

        Щітка для язика TongueCare+ швидко перетворює зубну щітку Philips Sonicare на щітку для язика зі звуковою потужністю. Кожна щітка для язика встановлюється на ручку зубної щітки Philips Sonicare так, як звичайна насадка для щітки. Ці прості в користуванні, заміні та чищенні інноваційні щітки для язика сумісні з усіма ручками зубних щіток зі знімними насадками Philips Sonicare, що значно полегшує доповнення щоденного догляду за ротовою порожниною чищенням язика. Вона підходить для усіх ручок зубних щіток Philips Sonicare, крім: PowerUp Battery та Essence.

        Легко досягайте будь-якої частини язика

        Щоб язик став справді чистим, потрібно досягнути усіх його частин. Завдяки ергономічній формі щітка для язика TongueCare+ дозволяє робити це з комфортом. Мала та гнучка головка полегшує чищення кожного куточку язика від бактерій, які спричиняють неприємний запах із рота.

        Автоматично з’єднується з ручкою зубної щітки

        Наша розумна щітка для язика TongueCare+ має всередині мікросхему, яка встановлює зв’язок із ручкою зубної щітки. Тому після встановлення ручка автоматично розпізнає її й вибирає відповідний режим та рівень інтенсивності для покращення чищення язика. Потрібно лише натиснути кнопку живлення.

        240 мікрощетинок для ретельного, дбайливого чищення

        Щітку для язика TongueCare+ з 240 гумовими мікрощетинками спеціально створено для чищення м’якої та пористої поверхні язика. Гнучкі мікрощетинки рухаються по контуру та лагідно чистять навколо виступів та виїмок для усунення бактерій і забезпечують глибше проникнення нашого антибактеріального спрею Philips Sonicare BreathRx. Компактна форма дозволяє зручно почистити весь язик.

        Чищення Philips Sonicare для Вашого язика

        TongueCare+ – це єдина щітка для язика із силою Philips Sonicare для усунення бактерій, які спричиняють появу неприємного запаху, одним рухом. 31 000 вібрацій на хвилину дозволяють усунути наліт на язику, знищити бактерії, які спричиняють появу неприємного запаху, і забезпечують глибше проникнення антибактеріальних компонентів спрею для язика Philips Sonicare BreathRx. Язик буде чистішим, а подих залишатиметься свіжішим довше.

        Технічні характеристики

        • Конструкція та покриття

          Розумне розпізнавання насадки для щітки
          Так
          Колір
          Білий

        • Матеріал

          Еластомер
          Без латексу

        • Сумісність

          Підходять для цих моделей
          • 2 Series plaque control
          • 2 Series plaque defense
          • 3 Series gum health
          • DiamondClean
          • DiamondClean Smart
          • EasyClean
          • Essence+
          • FlexCare
          • FlexCare Platinum
          • FlexCare Platinum Connected
          • FlexCare+
          • HealthyWhite
          • HealthyWhite+
          • PowerUp
          Система насадок для щітки
          Знімні

        • Елементи в комплекті

          Насадки для щітки
          2 щітки для язика TongueCare+

        Отримати підтримку для цього виробу

        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

        Рекомендовані вироби

          Вироби, які Ви нещодавно переглядали

            Відгуки

            Оцініть цей продукт першим

            Оплата

            Ми приймаємо наступні способи оплати
            • Оплата при отриманні товару

            Швидкі посилання

            Часті запитання
            Правила та умови
            Знайти замовлення
            Про Philips

            Наш сайт найкраще переглядати за допомогою останньої версії Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.