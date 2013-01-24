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Philips Sonicare AirFloss

Міжзубна гігієна – з можливістю перезарядження

HX8211/02
Sonicare
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Загальна оцінка / 5
Sonicare
  • Не використовуєте зубної нитки? Тоді скористайтеся AirFloss. Не використовуєте зубної нитки? Тоді скористайтеся AirFloss. Не використовуєте зубної нитки? Тоді скористайтеся AirFloss.
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    Philips Sonicare AirFloss Міжзубна гігієна – з можливістю перезарядження

    HX8211/02
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Не використовуєте зубної нитки? Тоді скористайтеся AirFloss.

    Для тих, хто не завжди використовує зубну нитку, AirFloss – це простий спосіб почати чистити між зубами. AirFloss можна використовувати з ополіскувачем для рота або водою, щоб за допомогою унікальної технології повітря та мікрокрапель усувати наліт у важкодоступних місцях. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Philips Sonicare AirFloss Міжзубна гігієна – з можливістю перезарядження

    Не використовуєте зубної нитки? Тоді скористайтеся AirFloss.

    Для тих, хто не завжди використовує зубну нитку, AirFloss – це простий спосіб почати чистити між зубами. AirFloss можна використовувати з ополіскувачем для рота або водою, щоб за допомогою унікальної технології повітря та мікрокрапель усувати наліт у важкодоступних місцях. Переглянути усі переваги

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      Не використовуєте зубної нитки? Тоді скористайтеся AirFloss.

      Усуває наліт, де чищення не допомагає

      • з 1 насадкою
      Простий спосіб вдосконалити чищення між зубами

      Простий спосіб вдосконалити чищення між зубами

      Чищення між зубами дуже важливе для загального здоров’я ротової порожнини. AirFloss – це простий спосіб глибшого чищення між зубами, що допомагає виробити здорову звичку. Після трьох місяців використання AirFloss 96% непослідовних користувачів зубної нитки продовжували використовувати AirFloss чотири чи більше разів на тиждень.

      Чистить усю ротову порожнину за 30 секунд

      Чистить усю ротову порожнину за 30 секунд

      За допомогою AirFloss почистити всю ротову порожнину можна лише за 30 секунд. Просто натисніть кнопку один раз для одинарного струменя, а потім перемістіться і повторіть. Щоб користуватися новою функцією автоматичної подачі струменів, натисніть та утримуйте кнопку і переміщайте напрямний кінець від одного міжзубного проміжку до іншого. Струмінь автоматично подаватиметься щосекунди.

      Допомагає покращити здоров’я ясен лише за два тижні

      Допомагає покращити здоров’я ясен лише за два тижні

      Клінічно доведено, що Sonicare AirFloss покращує здоров’я ясен лише за два тижні.

      Спрямуйте. Натисніть. Почистіть!

      Спрямуйте. Натисніть. Почистіть!

      Наповніть резервуар на ручці ополіскувачем для рота або водою для освіжаючого чищення, а потім спрямуйте і подайте струмінь. Резервуар вміщає достатньо рідини для двох сеансів.

      Спрямований наконечник забезпечує належне розміщення

      Спрямований наконечник забезпечує належне розміщення

      Тонка вигнута насадка та спрямований накінечник забезпечують легке належне розміщення. Просто проведіть по поверхні зубів біля лінії ясен, поки наконечник не потрапить у виїмку між зубами.

      Допомагає запобігти карієсним порожнинам між зубами

      Допомагає запобігти карієсним порожнинам між зубами

      Лагідно усуваючи наліт, пропущений під час чищення, Sonicare AirFloss допомагає запобігти утворенню карієсних порожнин у проміжках між зубами.

      Видаляє більше нальоту між зубами

      Видаляє більше нальоту між зубами

      Технологія повітря та мікроструменя води

      Технологія повітря та мікроструменя води

      Зручна ергономічна ручка

      AirFloss, створена для легкої маневреності у важких місцях, має зручну ергономічну ручку з неслизькою поверхнею.

      Технічні характеристики

      • Простота у користуванні

        Ручка
        Тонка ергономічна конструкція
        Індикатор батареї
        Блимання повідомляє про низький рівень заряду батареї
        Ресурс батареї
        До 3 тижнів за повного заряду
        Встановлення насадки
        Легко встановлюється і знімається

      • Технічні характеристики

        Батарея
        Можна заряджати
        Час роботи
        Заміняйте насадку кожні 6 місяців
        Тип батареї
        Літій-іонна
        Час заряджання
        24 години для повного заряду

      • Потужність

        Напруга
        Зарядний пристрій для різної напруги

      • Обслуговування

        Гарантія
        2 роки обмеженої гарантії

      • Елементи в комплекті

        Ручка AirFloss
        1
        Насадка AirFloss
        1
        Зарядний пристрій
        1 зарядний пристрій для різної напруги
        Тримач насадки
        1

      • Ефективність чищення

        Ефективність
        Усуває до 5 разів більше нальоту*
        Переваги для здоров’я
        Покращання стану ясен лише за два тижні
        Функція автоматичної подачі струменів
        Чистить усю ротову порожнину за 30 секунд
        Насадки
        Для найкращих результатів заміняйте кожні 6 місяців

      • Особливості конструкції

        Колір (кольори)
        Білий із зеленими елементами

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            • порівняно із чищенням лише звичайною зубною щіткою

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