Не використовуєте зубної нитки? Тоді скористайтеся AirFloss.
Для тих, хто не завжди використовує зубну нитку, AirFloss – це простий спосіб почати чистити між зубами. AirFloss можна використовувати з ополіскувачем для рота або водою, щоб за допомогою унікальної технології повітря та мікрокрапель усувати наліт у важкодоступних місцях. Переглянути усі переваги
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Не використовуєте зубної нитки? Тоді скористайтеся AirFloss.
Для тих, хто не завжди використовує зубну нитку, AirFloss – це простий спосіб почати чистити між зубами. AirFloss можна використовувати з ополіскувачем для рота або водою, щоб за допомогою унікальної технології повітря та мікрокрапель усувати наліт у важкодоступних місцях. Переглянути усі переваги
Чищення між зубами дуже важливе для загального здоров’я ротової порожнини. AirFloss – це простий спосіб глибшого чищення між зубами, що допомагає виробити здорову звичку. Після трьох місяців використання AirFloss 96% непослідовних користувачів зубної нитки продовжували використовувати AirFloss чотири чи більше разів на тиждень.
За допомогою AirFloss почистити всю ротову порожнину можна лише за 30 секунд. Просто натисніть кнопку один раз для одинарного струменя, а потім перемістіться і повторіть. Щоб користуватися новою функцією автоматичної подачі струменів, натисніть та утримуйте кнопку і переміщайте напрямний кінець від одного міжзубного проміжку до іншого. Струмінь автоматично подаватиметься щосекунди.
Клінічно доведено, що Sonicare AirFloss покращує здоров’я ясен лише за два тижні.
Наповніть резервуар на ручці ополіскувачем для рота або водою для освіжаючого чищення, а потім спрямуйте і подайте струмінь. Резервуар вміщає достатньо рідини для двох сеансів.
Тонка вигнута насадка та спрямований накінечник забезпечують легке належне розміщення. Просто проведіть по поверхні зубів біля лінії ясен, поки наконечник не потрапить у виїмку між зубами.
Лагідно усуваючи наліт, пропущений під час чищення, Sonicare AirFloss допомагає запобігти утворенню карієсних порожнин у проміжках між зубами.
AirFloss, створена для легкої маневреності у важких місцях, має зручну ергономічну ручку з неслизькою поверхнею.
Простота у користуванні
Технічні характеристики
Потужність
Обслуговування
Елементи в комплекті
Ефективність чищення
Особливості конструкції
HX8032/07