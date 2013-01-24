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Philips Sonicare

AirFloss Pro/Ultra – Trial

HX8341/01
Sonicare
Загальна оцінка / 5
Sonicare
  • Потрійний струмінь для кращого здоров’я ясен Потрійний струмінь для кращого здоров’я ясен Потрійний струмінь для кращого здоров’я ясен
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    Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra – Trial

    HX8341/01
    Загальна оцінка / 5

    Потрійний струмінь для кращого здоров’я ясен

    Клінічно доведено, що пристрій Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra**** такий ефективний, як зубна нитка для здоров’я ясен.* До 97% непослідовних користувачів зубної нитки, які спробували AirFloss Pro/Ultra, покращили стан ясен.* Переглянути усі переваги

    Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra – Trial

    Потрійний струмінь для кращого здоров’я ясен

    Клінічно доведено, що пристрій Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra**** такий ефективний, як зубна нитка для здоров’я ясен.* До 97% непослідовних користувачів зубної нитки, які спробували AirFloss Pro/Ultra, покращили стан ясен.* Переглянути усі переваги

    Потрійний струмінь для кращого здоров’я ясен

    Клінічно доведено, що пристрій Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra**** такий ефективний, як зубна нитка для здоров’я ясен.* До 97% непослідовних користувачів зубної нитки, які спробували AirFloss Pro/Ultra, покращили стан ясен.* Переглянути усі переваги

    Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra – Trial

    Потрійний струмінь для кращого здоров’я ясен

    Клінічно доведено, що пристрій Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra**** такий ефективний, як зубна нитка для здоров’я ясен.* До 97% непослідовних користувачів зубної нитки, які спробували AirFloss Pro/Ultra, покращили стан ясен.* Переглянути усі переваги

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      Потрійний струмінь для кращого здоров’я ясен

      Ефективність відповідає вимогам – для непослідовних користувачів зубної нитки

      • 1 насадка
      Видалення до 99,9% нальоту***

      Видалення до 99,9% нальоту***

      AirFloss Pro/Ultra видаляє до 99,9% нальоту з оброблених ділянок.***

      Технологія повітря та мікроструменя води

      Технологія повітря та мікроструменя води

      Клінічно доведені результати є можливими завдяки нашій унікальній технології, яка поєднує в собі промивання рота повітрям та водою, щоб потужно й легко чистити між зубами та вздовж лінії ясен.

      Простий спосіб вдосконалити чищення між зубами

      Простий спосіб вдосконалити чищення між зубами

      Чищення між зубами дуже важливе для загального здоров’я ротової порожнини. AirFloss – це простий спосіб глибшого чищення між зубами, що допомагає виробити здорову звичку. Після трьох місяців використання AirFloss 96% непослідовних користувачів зубної нитки продовжували використовувати AirFloss чотири чи більше разів на тиждень.

      Клінічно доведено, що цей пристрій такий ефективний, як зубна нитка для здоров’я ясен**

      Клінічно доведено, що цей пристрій такий ефективний, як зубна нитка для здоров’я ясен**

      Клінічно доведено, що Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra ефективний для здоров’я ясен, як зубна нитка.** Допомагає поліпшити стан здоров’я ясен всього за два тижні.

      Триває всього 60 секунд: спрямуйте, натисніть, чисто!

      Триває всього 60 секунд: спрямуйте, натисніть, чисто!

      За допомогою AirFloss Pro/Ultra можна очистити весь рот менше ніж за 60 секунд на день. Просто потрібно вибрати частоту струменя (одинарний, подвійний або потрійний) та утримувати кнопку активації для безперервних автоматичних струменів або натиснути і відпустити для ручного режиму струменя.

      Свіжість та чистота з ополіскувачем ротової порожнини

      Свіжість та чистота з ополіскувачем ротової порожнини

      Пацієнти можуть використовувати ополіскувач ротової порожнини, щоб досягти довершеного відчуття свіжості та перемогти мікроби.

      Допомагає запобігти карієсним порожнинам між зубами

      Допомагає запобігти карієсним порожнинам між зубами

      Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra лагідно усуває наліт, пропущений під час чищення, та допомагає запобігти утворенню карієсних порожнин у проміжках між зубами.

      Високоефективна насадка

      Високоефективна насадка

      Нова високоефективна насадка AirFloss Pro/Ultra підсилює потужність наших технологій повітря та мікроструменя води для більшої ефективності, ніж будь-коли.

      Налаштування параметрів потрійного струменя

      Налаштування параметрів потрійного струменя

      Для потужного розпилювача AirFloss Pro/Ultra можна встановити режим, який підійде пацієнту: з одинарним, подвійним або потрійним струменем для кожного натискання кнопки активації.

      Технічні характеристики

      • Елементи в комплекті

        Ручка AirFloss Pro/Ultra
        1
        Насадка AirFloss Pro/Ultra
        1
        Зарядний пристрій
        1

      • Конструкція та покриття

        Колір
        Сірий

      • Ефективність чищення

        Клінічно підтверджені результати
        • Такий же ефективний, як і зубна нитка
        • для покращення здоров’я ясен
        • для зменшення кровоточивості ясен
        • для зменшення нальоту
        Ефективність
        Видалення до 99,9% нальоту**
        Переваги для здоров’я
        • Чистить усю ротову порожнину за 60 секунд
        • Покращення здоров’я ясен за 2 тижні*
        Власні налаштування
        • Автоматичний чи ручний режим подачі струменів
        • Одинарний, подвійний або потрійний струмінь***
        Для кращих результатів
        Заміняйте насадку кожні 6 місяців

      • Простота у користуванні

        Ручка
        Тонка ергономічна конструкція
        Індикатор батареї
        Індикатори на ручці відображають рівень заряду
        Ресурс батареї
        1–3 тижні*****
        Встановлення насадки
        Легко встановлюється і знімається

      • Технічні характеристики

        Батарея
        Можна заряджати
        Тип батареї
        Літій-іонна
        Час заряджання
        24 години для повного заряду

      • Потужність

        Напруга
        Зарядний пристрій для різної напруги

      • Обслуговування

        Гарантія
        2 роки обмеженої гарантії

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            • У разі застосування разом із звичайною зубною щіткою та антимікробним полосканням рота у пацієнтів із легким та середнім ступенем запалення ясен. Пристрій AirFloss призначений допомогти непослідовному користувачу зубної нитки виробити здорову щоденну звичку чистити міжзубні проміжки. Докладнішу інформацію шукайте за посиланням www.philips.com/airfloss/faq.
            • *** AirFloss Ultra та Pro – це той самий виріб, який може мати різні назви залежно від країни та каналу.
            • **** залежно від вибраного режиму струменя

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