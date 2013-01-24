Триває всього 60 секунд: спрямуйте, натисніть, чисто!

За допомогою AirFloss Pro/Ultra можна очистити весь рот менше ніж за 60 секунд на день. Просто потрібно вибрати частоту струменя (одинарний, подвійний або потрійний) та утримувати кнопку активації для безперервних автоматичних струменів або натиснути і відпустити для ручного режиму струменя.