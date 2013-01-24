Потрійний струмінь для кращого здоров’я ясен
Клінічно доведено, що пристрій Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra**** такий ефективний, як зубна нитка для здоров’я ясен.* До 97% непослідовних користувачів зубної нитки, які спробували AirFloss Pro/Ultra, покращили стан ясен.* Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Потрійний струмінь для кращого здоров’я ясен
Клінічно доведено, що пристрій Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra**** такий ефективний, як зубна нитка для здоров’я ясен.* До 97% непослідовних користувачів зубної нитки, які спробували AirFloss Pro/Ultra, покращили стан ясен.* Переглянути усі переваги
Потрійний струмінь для кращого здоров’я ясен
Клінічно доведено, що пристрій Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra**** такий ефективний, як зубна нитка для здоров’я ясен.* До 97% непослідовних користувачів зубної нитки, які спробували AirFloss Pro/Ultra, покращили стан ясен.* Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Потрійний струмінь для кращого здоров’я ясен
Клінічно доведено, що пристрій Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra**** такий ефективний, як зубна нитка для здоров’я ясен.* До 97% непослідовних користувачів зубної нитки, які спробували AirFloss Pro/Ultra, покращили стан ясен.* Переглянути усі переваги
AirFloss Pro/Ultra видаляє до 99,9% нальоту з оброблених ділянок.***
Клінічно доведені результати є можливими завдяки нашій унікальній технології, яка поєднує в собі промивання рота повітрям та водою, щоб потужно й легко чистити між зубами та вздовж лінії ясен.
Чищення між зубами дуже важливе для загального здоров’я ротової порожнини. AirFloss – це простий спосіб глибшого чищення між зубами, що допомагає виробити здорову звичку. Після трьох місяців використання AirFloss 96% непослідовних користувачів зубної нитки продовжували використовувати AirFloss чотири чи більше разів на тиждень.
Клінічно доведено, що Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra ефективний для здоров’я ясен, як зубна нитка.** Допомагає поліпшити стан здоров’я ясен всього за два тижні.
За допомогою AirFloss Pro/Ultra можна очистити весь рот менше ніж за 60 секунд на день. Просто потрібно вибрати частоту струменя (одинарний, подвійний або потрійний) та утримувати кнопку активації для безперервних автоматичних струменів або натиснути і відпустити для ручного режиму струменя.
Пацієнти можуть використовувати ополіскувач ротової порожнини, щоб досягти довершеного відчуття свіжості та перемогти мікроби.
Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra лагідно усуває наліт, пропущений під час чищення, та допомагає запобігти утворенню карієсних порожнин у проміжках між зубами.
Нова високоефективна насадка AirFloss Pro/Ultra підсилює потужність наших технологій повітря та мікроструменя води для більшої ефективності, ніж будь-коли.
Для потужного розпилювача AirFloss Pro/Ultra можна встановити режим, який підійде пацієнту: з одинарним, подвійним або потрійним струменем для кожного натискання кнопки активації.
Елементи в комплекті
Конструкція та покриття
Ефективність чищення
Простота у користуванні
Технічні характеристики
Потужність
Обслуговування