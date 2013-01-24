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Philips Sonicare

AirFloss Ultra – міжзубний очищувач

HX8432/03
Sonicare
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Загальна оцінка / 5
Sonicare
  • Здоровіші ясна за 2 тижні, гарантовано* Здоровіші ясна за 2 тижні, гарантовано* Здоровіші ясна за 2 тижні, гарантовано*
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    Philips Sonicare AirFloss Ultra – міжзубний очищувач

    HX8432/03
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Здоровіші ясна за 2 тижні, гарантовано*

    Для тих, хто не завжди використовує зубну нитку, AirFloss Pro/Ultra**** – це простий спосіб почати чистити між зубами. AirFloss Pro/Ultra можна використовувати з ополіскувачем для рота або водою. Клінічно доведено, що цей пристрій такий ефективний, як зубна нитка для здоров’я ясен.** Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Philips Sonicare AirFloss Ultra – міжзубний очищувач

    Здоровіші ясна за 2 тижні, гарантовано*

    Для тих, хто не завжди використовує зубну нитку, AirFloss Pro/Ultra**** – це простий спосіб почати чистити між зубами. AirFloss Pro/Ultra можна використовувати з ополіскувачем для рота або водою. Клінічно доведено, що цей пристрій такий ефективний, як зубна нитка для здоров’я ясен.** Переглянути усі переваги

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      Здоровіші ясна за 2 тижні, гарантовано*

      Створено для непослідовних користувачів зубної нитки

      • 2 насадки
      Видалення до 99,9% нальоту***

      Видалення до 99,9% нальоту***

      AirFloss Pro/Ultra видаляє до 99,9% нальоту з оброблених ділянок.***

      Технологія повітря та мікроструменя води

      Технологія повітря та мікроструменя води

      Клінічно доведені результати є можливими завдяки нашій унікальній технології, яка поєднує в собі промивання рота повітрям та водою, щоб потужно й легко чистити між зубами та вздовж лінії ясен.

      Простий спосіб виробити здорову звичку

      Простий спосіб виробити здорову звичку

      Чищення між зубами дуже важливе для загального здоров’я ротової порожнини. AirFloss Pro/Ultra – це простий спосіб глибшого чищення між зубами, що допомагає виробити здорову звичку.

      Клінічно доведено, що цей пристрій такий ефективний, як зубна нитка для здоров’я ясен**

      Клінічно доведено, що цей пристрій такий ефективний, як зубна нитка для здоров’я ясен**

      Клінічно доведено, що Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra ефективний для здоров’я ясен, як зубна нитка.** Допомагає поліпшити стан здоров’я ясен всього за два тижні.

      Триває всього 60 секунд: спрямуйте, натисніть, чисто!

      Триває всього 60 секунд: спрямуйте, натисніть, чисто!

      Завдяки пристрою AirFloss Pro/Ultra чищення всього рота займає менше 60 секунд на день. Просто виберіть частоту струменя (одинарний, подвійний або потрійний) та утримуйте кнопку активації для безперервних автоматичних струменів або натисніть і відпустіть для ручного режиму струменя.

      Повна впевненість у свіжому та чистому роті щодня

      Повна впевненість у свіжому та чистому роті щодня

      Заповніть резервуар на ручці ополіскувачем ротової порожнини або водою, тоді спрямуйте щітку і натискайте кнопку. Використовуйте ополіскувач ротової порожнини, щоб досягти довершеного відчуття свіжості та перемогти мікроби.

      Допомагає запобігти карієсним порожнинам між зубами

      Допомагає запобігти карієсним порожнинам між зубами

      Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra лагідно усуває наліт, пропущений під час чищення, та допомагає запобігти утворенню карієсних порожнин у проміжках між зубами.

      Високоефективна насадка

      Високоефективна насадка

      Нова високоефективна насадка AirFloss Pro/Ultra підсилює потужність наших технологій повітря та мікроструменя води для більшої ефективності, ніж будь-коли.

      Налаштування параметрів потрійного струменя

      Налаштування параметрів потрійного струменя

      Для потужного розпилювача AirFloss Pro/Ultra можна встановити власний режим: з одинарним, подвійним або потрійним струменем для кожного натискання кнопки активації.

      Технічні характеристики

      • Елементи в комплекті

        Ручка AirFloss Pro/Ultra
        1
        Насадка AirFloss Pro/Ultra
        2
        Зарядний пристрій
        1
        Тримач насадки
        1

      • Конструкція та покриття

        Колір
        Чорний

      • Ефективність чищення

        Клінічно підтверджені результати
        • Такий же ефективний, як і зубна нитка
        • для покращення здоров’я ясен
        • для зменшення кровоточивості ясен
        • для зменшення нальоту
        Ефективність
        Видалення до 99,9% нальоту**
        Переваги для здоров’я
        • Покращення здоров’я ясен за 2 тижні*
        • Чистить усю ротову порожнину за 60 секунд
        Власні налаштування
        • Автоматичний чи ручний режим подачі струменів
        • Одинарний, подвійний або потрійний струмінь***
        Для кращих результатів
        Заміняйте насадку кожні 6 місяців

      • Простота у користуванні

        Ручка
        Тонка ергономічна конструкція
        Індикатор батареї
        Індикатори на ручці відображають рівень заряду
        Ресурс батареї
        1–3 тижні*****
        Встановлення насадки
        Легко встановлюється і знімається

      • Технічні характеристики

        Батарея
        Можна заряджати
        Тип батареї
        Літій-іонна
        Час заряджання
        24 години для повного заряду

      • Потужність

        Напруга
        Зарядний пристрій для різної напруги

      • Обслуговування

        Гарантія
        2 роки обмеженої гарантії

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            • * у разі застосування разом із звичайною зубною щіткою та антимікробним полосканням рота у пацієнтів із легким та середнім рівнем запалення ясен; іригатор AirFloss призначений допомогти непослідовним користувачам зубної нитки виробити здорову щоденну звичку для чищення міжзубних проміжків. Докладнішу інформацію шукайте у розділі «Питання та відповіді» у вкладці підтримки.
            • ** З оброблених ділянок; у лабораторному дослідженні фактичні показники стану рота можуть відрізнятися
            • або відшкодування вартості товару
            • **** залежно від вибраного режиму струменя
            • *** AirFloss Ultra та Pro – це той самий виріб, який може мати різні назви залежно від країни та каналу.

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