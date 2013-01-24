Здоровіші ясна за 2 тижні, гарантовано*

Для тих, хто не завжди використовує зубну нитку, AirFloss Pro/Ultra**** – це простий спосіб почати чистити між зубами. AirFloss Pro/Ultra можна використовувати з ополіскувачем для рота або водою. Клінічно доведено, що цей пристрій такий ефективний, як зубна нитка для здоров’я ясен.** Переглянути усі переваги