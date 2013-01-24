Усунення до 100% більше пігментації зубів лише за 1 тиждень*
Безпечно покращуйте свою усмішку щодня, не відмовляючись від улюблених страв та напоїв, які спричиняють появу плям! Доведено, що зубна щітка з акумуляторним живленням Philips Sonicare із режимом відбілювання усуває до 100% більше пігментації для біліших зубів лише за 1 тиждень*. Переглянути усі переваги
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Усунення до 100% більше пігментації зубів лише за 1 тиждень*
Безпечно покращуйте свою усмішку щодня, не відмовляючись від улюблених страв та напоїв, які спричиняють появу плям! Доведено, що зубна щітка з акумуляторним живленням Philips Sonicare із режимом відбілювання усуває до 100% більше пігментації для біліших зубів лише за 1 тиждень*. Переглянути усі переваги
Ця зубна щітка Philips Sonicare усуває до 100% більше пігментації для біліших зубів лише за 1 тиждень.
Насадки для зубної щітки DiamondClean – це найкращі насадки для щітки Philips Sonicare для відбілювання. Вони мають ромбоподібні щетинки середньої жорсткості для ефективного, проте лагідного усунення нальоту. Ця електрична зубна щітка Philips Sonicare гарантує виняткове чищення та біліші зуби порівняно зі звичайною зубною щіткою.
2-хвилинний режим чищення забезпечує бездоганне усунення нальоту (рекомендована стоматологами тривалість чищення). Режим відбілювання усуває поверхневі плями, висвітлює та полірує зуби. Усуває щоденну пігментацію, наприклад від кави, чаю, тютюну та червоного вина. Відбілює зуби на 2 тони лише за 2 тижні.
Зубна щітка для усунення пігментації Philips Sonicare дозволяє змішувати й поєднувати режими (режим чищення, режим відбілювання) та 3 рівні інтенсивності для максимального комфорту та найкращого чищення.
Усуває до 7 разів більше нальоту у важкодоступних місцях у порівнянні зі звичайною зубною щіткою.
Ця електрична зубна щітка Philips Sonicare забезпечує оптимальне чищення між зубами і вздовж лінії ясен, від чого ясна стають здоровішими лише за два тижні.
30-секундний таймер часового інтервалу повідомляє про завершення чищення кожного сектора у роті та необхідність рухатися далі, що забезпечує послідовніше чищення зубів
2-хвилинний таймер на цій електричній зубній щітці Philips Sonicare допомагає досягнути рекомендованої стоматологами тривалості чищення зубів
Унікальне динамічне чищення електричної зубної щітки Philips Sonicare лагідно й ефективно глибоко досягає між зубами та вздовж лінії ясен.
Режими
Елементи в комплекті
Конструкція та покриття
Ефективність чищення
Простота у користуванні
Технічні характеристики
Потужність
Обслуговування