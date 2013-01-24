Усунення до 100% більше пігментації зубів лише за 1 тиждень*

Безпечно покращуйте свою усмішку щодня, не відмовляючись від улюблених страв та напоїв, які спричиняють появу плям! Доведено, що зубна щітка з акумуляторним живленням Philips Sonicare із режимом відбілювання усуває до 100% більше пігментації для біліших зубів лише за 1 тиждень*. Переглянути усі переваги