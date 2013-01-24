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Philips Sonicare HealthyWhite+

Звукова електрична зубна щітка

HX8911/01
Sonicare
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Загальна оцінка / 5
Sonicare
  • Усунення до 100% більше пігментації зубів лише за 1 тиждень* Усунення до 100% більше пігментації зубів лише за 1 тиждень* Усунення до 100% більше пігментації зубів лише за 1 тиждень*
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    Philips Sonicare HealthyWhite+ Звукова електрична зубна щітка

    HX8911/01
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Усунення до 100% більше пігментації зубів лише за 1 тиждень*

    Безпечно покращуйте свою усмішку щодня, не відмовляючись від улюблених страв та напоїв, які спричиняють появу плям! Доведено, що зубна щітка з акумуляторним живленням Philips Sonicare із режимом відбілювання усуває до 100% більше пігментації для біліших зубів лише за 1 тиждень*. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Philips Sonicare HealthyWhite+ Звукова електрична зубна щітка

    Усунення до 100% більше пігментації зубів лише за 1 тиждень*

    Безпечно покращуйте свою усмішку щодня, не відмовляючись від улюблених страв та напоїв, які спричиняють появу плям! Доведено, що зубна щітка з акумуляторним живленням Philips Sonicare із режимом відбілювання усуває до 100% більше пігментації для біліших зубів лише за 1 тиждень*. Переглянути усі переваги

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      Усунення до 100% більше пігментації зубів лише за 1 тиждень*

      *у порівнянні зі звичайною зубною щіткою

      • 2 режими
      • 6 регульованих налаштувань
      • 1 насадка для щітки
      Усуває до 100% більше пігментації, ніж звичайна зубна щітка*

      Усуває до 100% більше пігментації, ніж звичайна зубна щітка*

      Ця зубна щітка Philips Sonicare усуває до 100% більше пігментації для біліших зубів лише за 1 тиждень.

      Насадка для щітки DiamondClean для найкращого відбілювання

      Насадка для щітки DiamondClean для найкращого відбілювання

      Насадки для зубної щітки DiamondClean – це найкращі насадки для щітки Philips Sonicare для відбілювання. Вони мають ромбоподібні щетинки середньої жорсткості для ефективного, проте лагідного усунення нальоту. Ця електрична зубна щітка Philips Sonicare гарантує виняткове чищення та біліші зуби порівняно зі звичайною зубною щіткою.

      Режим чищення з відбілюванням: усунення пігментації підтверджено

      Режим чищення з відбілюванням: усунення пігментації підтверджено

      2-хвилинний режим чищення забезпечує бездоганне усунення нальоту (рекомендована стоматологами тривалість чищення). Режим відбілювання усуває поверхневі плями, висвітлює та полірує зуби. Усуває щоденну пігментацію, наприклад від кави, чаю, тютюну та червоного вина. Відбілює зуби на 2 тони лише за 2 тижні.

      6 регульованих налаштувань

      6 регульованих налаштувань

      Зубна щітка для усунення пігментації Philips Sonicare дозволяє змішувати й поєднувати режими (режим чищення, режим відбілювання) та 3 рівні інтенсивності для максимального комфорту та найкращого чищення.

      Усуває до 7 разів більше нальоту, ніж звичайна зубна щітка

      Усуває до 7 разів більше нальоту, ніж звичайна зубна щітка

      Усуває до 7 разів більше нальоту у важкодоступних місцях у порівнянні зі звичайною зубною щіткою.

      Покращання стану ясен лише за два тижні

      Покращання стану ясен лише за два тижні

      Ця електрична зубна щітка Philips Sonicare забезпечує оптимальне чищення між зубами і вздовж лінії ясен, від чого ясна стають здоровішими лише за два тижні.

      Таймер часового інтервалу Quadpacer сприяє ретельному чищенню

      Таймер часового інтервалу Quadpacer сприяє ретельному чищенню

      30-секундний таймер часового інтервалу повідомляє про завершення чищення кожного сектора у роті та необхідність рухатися далі, що забезпечує послідовніше чищення зубів

      Двохвилинний таймер допомагає досягнути рекомендованої тривалості чищення

      Двохвилинний таймер допомагає досягнути рекомендованої тривалості чищення

      2-хвилинний таймер на цій електричній зубній щітці Philips Sonicare допомагає досягнути рекомендованої стоматологами тривалості чищення зубів

      Вдосконалена звукова технологія Philips Sonicare

      Вдосконалена звукова технологія Philips Sonicare

      Унікальне динамічне чищення електричної зубної щітки Philips Sonicare лагідно й ефективно глибоко досягає між зубами та вздовж лінії ясен.

      Технічні характеристики

      • Режими

        Чищення
        Для виняткового щоденного чищення
        Білий
        Усуває поверхневі плями
        3 рівні інтенсивності
        • Низький
        • Середній
        • Високий

      • Елементи в комплекті

        Ручки щітки
        1 HealthyWhite+
        Насадки для щітки
        1 стандартна DiamondClean
        Зарядний пристрій
        1

      • Конструкція та покриття

        Колір
        Білий матовий

      • Ефективність чищення

        Швидкість
        До 62 000 рухів щітки/хв.
        Ефективність
        Усуває до 100 разів більше нальоту
        Переваги для здоров’я
        Покращання стану ясен лише за два тижні
        Переваги відбілювання
        Відбілює зуби на 2 тони за 2 тижні
        Таймер
        SmarTimer та Quadpacer

      • Простота у користуванні

        Система насадок для щітки
        Прості знімні насадки для щітки
        Час чищення
        До 3 тижнів**
        Індикатор батареї
        Індикатор показує стан батареї
        Ручка
        Тонка ергономічна конструкція

      • Технічні характеристики

        Батарея
        Можна заряджати
        Час роботи (від повністю зарядженої батареї до розрядженої)
        До 3 тижнів**
        Тип батареї
        Літій-іонна

      • Потужність

        Напруга
        110–220 В

      • Обслуговування

        Гарантія
        2 роки обмеженої гарантії

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          • у порівнянні зі звичайною зубною щіткою
          • *у разі використання двічі на день протягом двох хвилин у режимі чищення

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