Усунення до 100% більше пігментації зубів лише за 1 тиждень*
Безпечно покращуйте свою усмішку щодня, не відмовляючись від улюблених страв та напоїв, які спричиняють появу плям! Доведено, що зубна щітка з акумуляторним живленням Philips Sonicare із режимом відбілювання усуває до 100% більше пігментації для біліших зубів лише за 1 тиждень*. Переглянути усі переваги
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Усунення до 100% більше пігментації зубів лише за 1 тиждень*
Безпечно покращуйте свою усмішку щодня, не відмовляючись від улюблених страв та напоїв, які спричиняють появу плям! Доведено, що зубна щітка з акумуляторним живленням Philips Sonicare із режимом відбілювання усуває до 100% більше пігментації для біліших зубів лише за 1 тиждень*. Переглянути усі переваги
HealthyWhite+ дозволяє чистити зуби так, як Ви хочете. Покращіть чищення за допомогою 3 налаштувань інтенсивності та 2 режимів для чищення та відбілювання. Вибирайте режим чищення для дивовижного видалення нальоту за 2 хвилини та режим відбілювання для усунення плям (наприклад, від кави або чаю) і відбілювання зубів на 2 тони лише за 2 тижні.
Щільні високоякісні щетинки усувають до 7 разів більше нальоту в порівнянні зі звичайною зубною щіткою.
Завдяки оптимальному чищенню за допомогою HealthyWhite+ стан ясен покращиться за 2 тижні. Ваша усмішка стане здоровішою, якщо видаляти до 7 разів більше нальоту вздовж лінії ясен, порівняно зі звичайною щіткою.
Для ретельного чищення зубів потрібно всього 2 хвилини. Наш QuadPacer повідомить, коли Ви достатньо часу будете чистити ту чи іншу ділянку зубів, а SmarTimer подасть сигнал, коли загальний час чищення закінчиться. Разом вони допоможуть щоразу чистити зуби саме стільки, скільки потрібно.
Потужні звукові вібрації збивають пасту в бульбашки, які видаляють наліт та потрапляють глибоко між зубами та під ясна. Водночас, чищення зубів відбуватиметься завдяки 62 000 обережних, проте ефективних рухів щітки. Усього 2 хвилини вартуватимуть чищення вручну впродовж місяця.
Режими
Елементи в комплекті
Конструкція та покриття
Ефективність чищення
Простота у користуванні
Технічні характеристики
Потужність
Обслуговування