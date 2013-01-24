Головна
Philips – Натисніть тут, щоб перейти на головну сторінку

Умови пошуку

UK
RU
1

Philips Sonicare HealthyWhite+

Звукова електрична зубна щітка

HX8911/02
Sonicare
Отримайте підтримку для цього виробу
Загальна оцінка / 5
Sonicare
  • Усунення до 100% більше пігментації зубів лише за 1 тиждень* Усунення до 100% більше пігментації зубів лише за 1 тиждень* Усунення до 100% більше пігментації зубів лише за 1 тиждень*
    -{discount-value}

    Philips Sonicare HealthyWhite+ Звукова електрична зубна щітка

    HX8911/02
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Усунення до 100% більше пігментації зубів лише за 1 тиждень*

    Безпечно покращуйте свою усмішку щодня, не відмовляючись від улюблених страв та напоїв, які спричиняють появу плям! Доведено, що зубна щітка з акумуляторним живленням Philips Sonicare із режимом відбілювання усуває до 100% більше пігментації для біліших зубів лише за 1 тиждень*. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Philips Sonicare HealthyWhite+ Звукова електрична зубна щітка

    Усунення до 100% більше пігментації зубів лише за 1 тиждень*

    Безпечно покращуйте свою усмішку щодня, не відмовляючись від улюблених страв та напоїв, які спричиняють появу плям! Доведено, що зубна щітка з акумуляторним живленням Philips Sonicare із режимом відбілювання усуває до 100% більше пігментації для біліших зубів лише за 1 тиждень*. Переглянути усі переваги

    Подібні вироби

    See all healthywhite-plus

      Усунення до 100% більше пігментації зубів лише за 1 тиждень*

      *у порівнянні зі звичайною зубною щіткою

      • 2 режими
      • 6 регульованих налаштувань
      • 1 насадка для щітки
      На вибір 2 режими та 3 налаштування інтенсивності

      На вибір 2 режими та 3 налаштування інтенсивності

      HealthyWhite+ дозволяє чистити зуби так, як Ви хочете. Покращіть чищення за допомогою 3 налаштувань інтенсивності та 2 режимів для чищення та відбілювання. Вибирайте режим чищення для дивовижного видалення нальоту за 2 хвилини та режим відбілювання для усунення плям (наприклад, від кави або чаю) і відбілювання зубів на 2 тони лише за 2 тижні.

      До 7 разів краще усунення нальоту в порівнянні зі звичайною зубною щіткою

      До 7 разів краще усунення нальоту в порівнянні зі звичайною зубною щіткою

      Щільні високоякісні щетинки усувають до 7 разів більше нальоту в порівнянні зі звичайною зубною щіткою.

      Покращує стан ясен усього за 2 тижні

      Покращує стан ясен усього за 2 тижні

      Завдяки оптимальному чищенню за допомогою HealthyWhite+ стан ясен покращиться за 2 тижні. Ваша усмішка стане здоровішою, якщо видаляти до 7 разів більше нальоту вздовж лінії ясен, порівняно зі звичайною щіткою.

      Таймери допоможуть ретельно почистити зуби за 2 хвилини

      Таймери допоможуть ретельно почистити зуби за 2 хвилини

      Для ретельного чищення зубів потрібно всього 2 хвилини. Наш QuadPacer повідомить, коли Ви достатньо часу будете чистити ту чи іншу ділянку зубів, а SmarTimer подасть сигнал, коли загальний час чищення закінчиться. Разом вони допоможуть щоразу чистити зуби саме стільки, скільки потрібно.

      Наша унікальна технологія дає змогу чистити зуби ефективно та обережно

      Наша унікальна технологія дає змогу чистити зуби ефективно та обережно

      Потужні звукові вібрації збивають пасту в бульбашки, які видаляють наліт та потрапляють глибоко між зубами та під ясна. Водночас, чищення зубів відбуватиметься завдяки 62 000 обережних, проте ефективних рухів щітки. Усього 2 хвилини вартуватимуть чищення вручну впродовж місяця.

      Технічні характеристики

      • Режими

        Чищення
        Для виняткового щоденного чищення
        Відбілювання
        Усуває поверхневі плями
        3 рівні інтенсивності
        • Низький
        • Середній
        • Високий

      • Елементи в комплекті

        Насадка для щітки
        1 W DiamondClean standard
        Дорожній футляр
        1
        Зарядний пристрій
        1
        Ручка
        1 HealthyWhite+

      • Конструкція та покриття

        Колір
        Білий матовий

      • Ефективність чищення

        Швидкість
        До 62 000 рухів щітки/хв.
        Ефективність
        Усуває до 100 разів більше нальоту
        Переваги для здоров’я
        Покращання стану ясен лише за два тижні
        Переваги відбілювання
        Відбілює зуби на 2 тони за 2 тижні
        Таймер
        SmarTimer та Quadpacer

      • Простота у користуванні

        Система насадок для щітки
        Прості знімні насадки для щітки
        Час чищення
        До 3 тижнів**
        Індикатор батареї
        Індикатор показує стан батареї
        Ручка
        Тонка ергономічна конструкція

      • Технічні характеристики

        Батарея
        Можна заряджати
        Тип батареї
        Літій-іонна
        Час роботи (від повністю зарядженої батареї до розрядженої)
        До 3 тижнів**

      • Потужність

        Напруга
        110–220 В

      • Обслуговування

        Гарантія
        2 роки обмеженої гарантії

      Отримати підтримку для цього виробу

      Перейти до Центру обслуговування клієнтів

      Рекомендовані вироби

        Вироби, які Ви нещодавно переглядали

          Відгуки

          бути першим, хто переглянув цей предмет

          • у порівнянні зі звичайною зубною щіткою
          • *у разі використання двічі на день протягом двох хвилин у режимі чищення

          Підписуйтесь на новини  та отримуйте 10% знижки на продукцію Philips

          Підписатись