Бездоганне чищення.* Глибше проникнення між зубами.
Насадка для зубної щітки Philips Sonicare InterCare ідеально підходить для усунення нальоту між зубами, кровоточивості та запалення ясен і забезпечення здорової, прекрасної посмішки. Переглянути усі переваги
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Бездоганне чищення.* Глибше проникнення між зубами.
Насадка для зубної щітки Philips Sonicare InterCare ідеально підходить для усунення нальоту між зубами, кровоточивості та запалення ясен і забезпечення здорової, прекрасної посмішки. Переглянути усі переваги
Насадка для щітки InterCare має надзвичайно довгі, щільні високоякісні щетинки, щоб почистити прихований наліт глибоко між зубами. Клінічно доведено, що ця насадка зменшує кровоточивість та запалення ясен усього за 2 тижні.
Ця насадка для щітки Philips Sonicare має надзвичайно довгі щетинки з високою щільністю, щоб чистити прихований наліт між зубами та в інших важко доступних ділянках.
Клінічно доведено, що насадка для щітки Philips Sonicare InterCare усуває до 7 разів більше нальоту між зубами, ніж звичайна зубна щітка, лише через чотири тижні використання.
Вдосконалена звукова технологія Philips Sonicare спрямовує воду між зубів, а рухи щітки руйнують наліт та усувають його для виняткового щоденного чищення.
Ця насадка для щітки встановлюється на ручку щітки для безпечної фіксації та легкого догляду й чищення. Вона підходить для всіх ручок зубних щіток Philips Sonicare, крім PowerUp Battery та Essence.
Як і всі оригінальні насадки для щіток Philips Sonicare, ця насадка для щітки безпечна для зубів та ясен. Перевірено якість кожної насадки для щітки для виняткової роботи та надійності.
Не завжди помітно, але насадки для щітки втрачають жорсткість і поступово зношуються. Наші блакитні щетинки-індикатори стають білими, повідомляючи про необхідність заміни. Для забезпечення оптимальних результатів заміняйте насадку для щітки кожні три місяці.
Елементи в комплекті
Сумісність
Конструкція та покриття
Переваги для здоров’я
Якість та функціональність