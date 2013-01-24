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Philips Sonicare G2 Optimal Gum Care

(раніше ProResults gum health)

HX9034/10
Sonicare
Загальна оцінка / 5
Sonicare
  • Ефективна у боротьбі з зубним нальотом. Дуже обережна до ясен. Ефективна у боротьбі з зубним нальотом. Дуже обережна до ясен. Ефективна у боротьбі з зубним нальотом. Дуже обережна до ясен.
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    Philips Sonicare G2 Optimal Gum Care (раніше ProResults gum health)

    HX9034/10
    Загальна оцінка / 5

    Ефективна у боротьбі з зубним нальотом. Дуже обережна до ясен.

    Насадка для зубної щітки Philips Sonicare G2 Optimal Gum Care (раніше ProResults gum health) ідеально підходить для тих, хто хоче обережно, проте оптимально видаляти зубний наліт. Зовнішні щетинки лагідно видаляють наліт вздовж лінії ясен. Переглянути усі переваги

    Philips Sonicare G2 Optimal Gum Care (раніше ProResults gum health)

    Ефективна у боротьбі з зубним нальотом. Дуже обережна до ясен.

    Насадка для зубної щітки Philips Sonicare G2 Optimal Gum Care (раніше ProResults gum health) ідеально підходить для тих, хто хоче обережно, проте оптимально видаляти зубний наліт. Зовнішні щетинки лагідно видаляють наліт вздовж лінії ясен. Переглянути усі переваги

    Ефективна у боротьбі з зубним нальотом. Дуже обережна до ясен.

    Насадка для зубної щітки Philips Sonicare G2 Optimal Gum Care (раніше ProResults gum health) ідеально підходить для тих, хто хоче обережно, проте оптимально видаляти зубний наліт. Зовнішні щетинки лагідно видаляють наліт вздовж лінії ясен. Переглянути усі переваги

    Philips Sonicare G2 Optimal Gum Care (раніше ProResults gum health)

    Ефективна у боротьбі з зубним нальотом. Дуже обережна до ясен.

    Насадка для зубної щітки Philips Sonicare G2 Optimal Gum Care (раніше ProResults gum health) ідеально підходить для тих, хто хоче обережно, проте оптимально видаляти зубний наліт. Зовнішні щетинки лагідно видаляють наліт вздовж лінії ясен. Переглянути усі переваги

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      Ефективна у боротьбі з зубним нальотом. Дуже обережна до ясен.

      Виняткове видалення нальоту для кращого здоров’я ясен

      • 4 шт. в упаковці
      • Стандартний розмір
      • Знімні
      • Синхронізація з режимом BrushSync
      Покращує стан ясен до 100%*

      Покращує стан ясен до 100%*

      Щільні, високоякісні щетинки забезпечують надзвичайно лагідне чищення для усунення нальоту вздовж лінії ясен та покращення стану ясен до 100% порівняно зі звичайною зубною щіткою. Спеціально вигнутий кінець дозволяє легко досягнути задніх зубів.

      Автоматично вибирає оптимальний режим для відмінних результатів**

      Автоматично вибирає оптимальний режим для відмінних результатів**

      Завдяки нашій функції синхронізації з режимом BrushSync™ Ви завжди отримуватимете найкраще чищення**. Насадка для щітки Philips Sonicare G2 Optimal Gum Care синхронізується з ручкою зубної щітки Philips Sonicare із функцією BrushSync™**, вибираючи оптимальний режим чищення та рівень інтенсивності для виняткового догляду за яснами. Усе, що потрібно зробити, – це почати чистити.

      Заміняйте завжди вчасно. Насолоджуйтеся завжди ефективним чищенням.

      Заміняйте завжди вчасно. Насолоджуйтеся завжди ефективним чищенням.

      Насадки для щітки стають менш ефективними через 3 місяці використання, але BrushSync™ нагадає Вам про це заздалегідь. Розумна зубна щітка відстежуватиме частоту та інтенсивність чищення і сповістить Вас про необхідність заміни. У Вас немає розумної зубної щітки Philips Sonicare? Просто слідкуйте за блакитними щетинками заміни – коли вони стануть білими, це означає, що потрібно замінити насадку для щітки.

      Вдосконалена звукова технологія Philips Sonicare

      Вдосконалена звукова технологія Philips Sonicare

      Вдосконалена звукова технологія Philips Sonicare спрямовує воду між зубів, а рухи щітки руйнують наліт та усувають його для виняткового щоденного чищення.

      Знімний дизайн для простої заміни насадки для щітки

      Знімний дизайн для простої заміни насадки для щітки

      Насадка для щітки Optimal Gum Care ідеально підходить для всіх ручок зубних щіток Philips Sonicare, крім PowerUp Battery та Essence. Просто встановіть та зніміть її для легкої заміни та чищення.

      Перевірено для здоров’я Вашої ротової порожнини

      Перевірено для здоров’я Вашої ротової порожнини

      Усі насадки для щітки Philips Sonicare безпечні та лагідні до зубів та ясен. Під час тестування перевіряють характеристики кожної насадки для щітки для забезпечення надійності та виняткової роботи під час кожного чищення.

      Технічні характеристики

      • Елементи в комплекті

        Насадки для щітки
        4 G2 Optimal Gum Care

      • Сумісність

        Система насадок для щітки
        Знімні
        Синхронізація з режимом BrushSync
        Так
        Підходять для цих моделей
        • 2 Series plaque control
        • 2 Series plaque defense
        • 3 Series gum health
        • DiamondClean
        • DiamondClean Smart
        • EasyClean
        • Essence+
        • FlexCare
        • FlexCare Platinum
        • FlexCare Platinum Connected
        • FlexCare+
        • for Kids
        • HealthyWhite
        • HealthyWhite+
        • PowerUp
        • ProtectiveClean

      • Конструкція та покриття

        Жорсткість щетинок
        Середній
        Колір
        Білий
        Щетинки-індикатори
        Блакитний колір щетинок зникає
        Розмір
        Стандартний

      • Якість та функціональність

        Заміна
        Кожні 3 місяці
        Перевірено
        для оптимального використання

      • Переваги для здоров’я

        Здоров’я ясен
        Допомагає покращити здоров’я ясен
        Видалення нальоту
        Усуває до 7 разів більше нальоту*

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          • у порівнянні зі звичайною зубною щіткою
          • *Функція синхронізації з режимом BrushSync™ сумісна лише з ручками зубних щіток Philips Sonicare із BrushSync™

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