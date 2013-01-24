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Philips Sonicare G3 Premium Gum Care

Стандартні насадки для звукової зубної щітки

HX9054/17
Sonicare
Загальна оцінка / 5
Sonicare
  • Здоровіші ясна для здоровішої посмішки Здоровіші ясна для здоровішої посмішки Здоровіші ясна для здоровішої посмішки
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    Philips Sonicare G3 Premium Gum Care Стандартні насадки для звукової зубної щітки

    HX9054/17
    Загальна оцінка / 5

    Здоровіші ясна для здоровішої посмішки

    Здорові зуби починаються зі здорових ясен. Подбайте про свої зуби за допомогою нашої насадки для щітки G3 Premium Gum Care. М’які краї вигинаються та адаптуються до контурів ясен, забезпечуючи у 2 рази кращий контакт із поверхнею** для бездоганного усунення нальоту вздовж лінії ясен. Переглянути усі переваги

    Philips Sonicare G3 Premium Gum Care Стандартні насадки для звукової зубної щітки

    Здоровіші ясна для здоровішої посмішки

    Здорові зуби починаються зі здорових ясен. Подбайте про свої зуби за допомогою нашої насадки для щітки G3 Premium Gum Care. М’які краї вигинаються та адаптуються до контурів ясен, забезпечуючи у 2 рази кращий контакт із поверхнею** для бездоганного усунення нальоту вздовж лінії ясен. Переглянути усі переваги

    Здоровіші ясна для здоровішої посмішки

    Здорові зуби починаються зі здорових ясен. Подбайте про свої зуби за допомогою нашої насадки для щітки G3 Premium Gum Care. М’які краї вигинаються та адаптуються до контурів ясен, забезпечуючи у 2 рази кращий контакт із поверхнею** для бездоганного усунення нальоту вздовж лінії ясен. Переглянути усі переваги

    Philips Sonicare G3 Premium Gum Care Стандартні насадки для звукової зубної щітки

    Здоровіші ясна для здоровішої посмішки

    Здорові зуби починаються зі здорових ясен. Подбайте про свої зуби за допомогою нашої насадки для щітки G3 Premium Gum Care. М’які краї вигинаються та адаптуються до контурів ясен, забезпечуючи у 2 рази кращий контакт із поверхнею** для бездоганного усунення нальоту вздовж лінії ясен. Переглянути усі переваги

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      Здоровіші ясна для здоровішої посмішки

      До 7 разів здоровіші ясна лише за 2 тижні*

      • 4 шт. в упаковці
      • Стандартний розмір
      • Знімні
      • Синхронізація з режимом BrushSync
      До 7 разів здоровіші ясна лише за 2 тижні***

      До 7 разів здоровіші ясна лише за 2 тижні***

      Завдяки насадці для щітки Philips Sonicare Premium Gum Care навіть найретельніше чищення є лагідним. Під час переміщення зубної щітки вздовж лінії ясен гнучкі краї та щетинки насадки для щітки Premium Gum Care поглинають зайвий тиск, захищаючи ясна навіть у разі сильного чищення. Щетинки інтенсивно працюють для видалення нальоту та бактерій вздовж лінії ясен, сприяючи кращому стану ясен. Вигнута конструкція цієї насадки для щітки забезпечує максимальний контакт щетинок.

      До 2 разів кращий контакт із поверхнею** для ретельного чищення без зусиль

      До 2 разів кращий контакт із поверхнею** для ретельного чищення без зусиль

      Наша технологія адаптивного чищення гарантує щоразу персоналізоване чищення. М’які гумові краї вигинаються для адаптації Premium Gum Care до форми зубів та ясен, поглинаючи зайвий тиск та покращуючи звукове чищення. Щетинки можуть підлаштовуватися до форми зубів та ясен, що дозволяє отримати у 2 рази кращий контакт із поверхнею порівняно зі звичайною насадкою для щітки** для глибшого чищення у важкодоступних місцях.

      До 10 разів краще усунення нальоту у порівнянні зі звичайною зубною щіткою

      До 10 разів краще усунення нальоту у порівнянні зі звичайною зубною щіткою

      Завдяки гнучкій конструкції насадка для щітки Premium Gum Care усуває наліт до 10 разів краще, ніж звичайна зубна щітка. Вона рухається, щоб покращити нашу унікальну технологію чищення Philips Sonicare, тож під час чищення Ви отримуєте виняткову чистоту, яку можна бачити і відчувати.

      Вдосконалена звукова технологія Philips Sonicare

      Вдосконалена звукова технологія Philips Sonicare

      Вдосконалена звукова технологія Philips Sonicare спрямовує воду між зубів, а рухи щітки руйнують наліт та усувають його для виняткового щоденного чищення.

      Заміняйте завжди вчасно. Насолоджуйтеся завжди ефективним чищенням.

      Заміняйте завжди вчасно. Насолоджуйтеся завжди ефективним чищенням.

      Насадки для щітки стають менш ефективними через 3 місяці використання, але BrushSync™ нагадає Вам про це заздалегідь. Розумна зубна щітка відстежуватиме частоту та інтенсивність чищення і сповістить Вас про необхідність заміни. У Вас немає розумної зубної щітки Philips Sonicare? Просто слідкуйте за блакитними щетинками заміни – коли вони стануть білими, це означає, що потрібно замінити насадку для щітки.

      Знімний дизайн для простої заміни насадки для щітки

      Знімний дизайн для простої заміни насадки для щітки

      Насадка для щітки Premium Gum Care ідеально підходить для всіх ручок зубних щіток Philips Sonicare, крім PowerUp Battery та Essence. Просто встановіть та зніміть її для легкої заміни та чищення.

      Перевірено для здоров’я Вашої ротової порожнини

      Перевірено для здоров’я Вашої ротової порожнини

      Усі насадки для щітки Philips Sonicare безпечні та лагідні до зубів та ясен. Під час тестування перевіряють характеристики кожної насадки для щітки для забезпечення надійності та виняткової роботи під час кожного чищення.

      Автоматично вибирає оптимальний режим для відмінних результатів****

      Автоматично вибирає оптимальний режим для відмінних результатів****

      Завдяки нашій функції синхронізації з режимом BrushSync™ Ви завжди отримуватимете найкраще чищення****. Насадка для щітки Philips Sonicare C2 Optimal Clean синхронізується з ручкою зубної щітки Philips Sonicare із функцією BrushSync™****, вибираючи оптимальний режим та рівень інтенсивності для виняткового чищення. Усе, що потрібно зробити, – це почати чистити.

      Технічні характеристики

      • Елементи в комплекті

        Насадки для щітки
        4 G3 Premium Gum Care

      • Конструкція та покриття

        Розумне розпізнавання насадки для щітки
        Так
        Жорсткість щетинок
        М’які
        Колір
        Білий
        Щетинки-індикатори
        Блакитний колір щетинок зникає
        Матеріал насадки для щітки
        М’які, гнучкі гумові краї
        Розмір
        Стандартний

      • Сумісність

        Система насадок для щітки
        Знімні
        Підходять для цих моделей
        • 2 Series plaque control
        • 2 Series plaque defense
        • 3 Series gum health
        • DiamondClean
        • DiamondClean Smart
        • EasyClean
        • Essence+
        • FlexCare
        • FlexCare Platinum
        • FlexCare Platinum Connected
        • FlexCare+
        • for Kids
        • HealthyWhite
        • HealthyWhite+
        • PowerUp

      • Якість та функціональність

        Заміна
        Кожні 3 місяці
        Перевірено
        для оптимального використання

      • Переваги для здоров’я

        Здоров’я ясен
        До 7 разів здоровіші ясна*
        Видалення нальоту
        Усуває у 10 разів більше нальоту*****

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          • *у режимі турботи про ясна порівняно зі звичайною зубною щіткою; виміряно GBI
          • *порівняно з насадкою для щітки DiamondClean
          • **у режимі турботи про ясна порівняно зі звичайною зубною щіткою; виміряно GBI
          • ***Функція синхронізації з режимом BrushSync™ сумісна лише з ручками зубних щіток Philips Sonicare із BrushSync™
          • ****порівняно зі звичайною зубною щіткою

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