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Philips Sonicare FlexCare Platinum

Звукова електрична зубна щітка – Trial

HX9142/32
Sonicare
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Загальна оцінка / 5
Sonicare
  • Їхні техніки можуть відрізнятися, але не результати Їхні техніки можуть відрізнятися, але не результати Їхні техніки можуть відрізнятися, але не результати
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    Philips Sonicare FlexCare Platinum Звукова електрична зубна щітка – Trial

    HX9142/32
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Їхні техніки можуть відрізнятися, але не результати

    В основі нашої технології адаптивного чищення є два компоненти – інноваційна насадка для щітки AdaptiveClean та інтуїтивний сенсор тиску. Обидва компоненти допомагають чистити розумніше, а не сильніше. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Philips Sonicare FlexCare Platinum Звукова електрична зубна щітка – Trial

    Їхні техніки можуть відрізнятися, але не результати

    В основі нашої технології адаптивного чищення є два компоненти – інноваційна насадка для щітки AdaptiveClean та інтуїтивний сенсор тиску. Обидва компоненти допомагають чистити розумніше, а не сильніше. Переглянути усі переваги

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      Наша перша щітка з технологією адаптивного чищення

      • 3 режими, 3 рівні інтенсивності
      • 2 насадки для щітки
      • Із сенсором тиску
      • Дезінфікуючий блок, УФ-лампа д/насадок
      Насадка для щітки AdaptiveClean

      Насадка для щітки AdaptiveClean

      М’які, гнучкі гумові краї дозволяють щетинкам пристосовуватися до унікальної форми зубів та ясен пацієнтів для забезпечення у 4 рази кращого контакту з поверхнею*. Завдяки гнучкості насадки для щітки щетинки лагідно переміщаються вздовж лінії ясен та поглинають зайвий тиск на щітку. Вдосконалений рух забезпечує унікальне відчуття у роті та бездоганне чищення вздовж лінії ясен та у важкодоступних місцях*. Доведено, що ця щітка видаляє у 10 разів більше нальоту у важкодоступних місцях, ніж звичайна зубна щітка*.

      Насадка для щітки InterCare

      Насадка для щітки InterCare

      Надзвичайно довгі, щільні щетинки проникають глибше між зубами, щоб усунути значно більше нальоту* з міжзубних щілин. Ідеальний варіант для пацієнтів із кровоточивими яснами або підвищеним ризиком запалення ясен.

      Інтуїтивний сенсор тиску

      Інтуїтивний сенсор тиску

      У разі надто сильного тиску ручка легенько пульсує, повідомляючи про надто сильне чищення, для забезпечення належної техніки. Дослідження пацієнтів у США показало, що 7 з 10 користувачів, які сильно тиснули на зуби, зменшили натиск завдяки сповіщенню сенсора.

      Новий режим ретельного чищення: справляйтеся зі складними місцями без проблем

      Новий режим ретельного чищення: справляйтеся зі складними місцями без проблем

      Наш цілком новий режим ретельного чищення забезпечує виняткове чищення у важкодоступних місцях. Завдяки унікальному руху насадки для щітки у цьому режимі та збільшеному до трьох хвилин часу чищення цей режим є ідеальним варіантом, якщо Ви хочете приділити особливу увагу проблемним місцям.

      Персоналізоване чищення

      Персоналізоване чищення

      Три налаштування інтенсивності та три режими чищення забезпечують оптимальний комфорт та ефективність для більш персоналізованого чищення й відповідності. Трихвилинний режим ретельного чищення гарантує виняткове чищення у важкодоступних місцях. Це ідеальний режим для пацієнтів, яким потрібно приділяти особливу увагу проблемним місцям.

      Дезінфікуючий блок з УФ-лампою

      Дезінфікуючий блок з УФ-лампою

      Знищує до 99% бактерій та вірусів*. Може бути доступний як аксесуар з одним із існуючих артикулів.

      Smartimer

      Smartimer

      Двохвилинний таймер допомагає досягнути рекомендованої професіоналами тривалості чищення.

      Quadpacer

      Quadpacer

      30-секундний таймер часового інтервалу сприяє ретельному чищенню кожного сектора у роті.

      Запатентована технологія зубної щітки Sonicare

      Запатентована технологія зубної щітки Sonicare

      Гарантує потрапляння рідини між зуби та вздовж лінії ясен для потужного, але лагідного чищення.

      Технічні характеристики

      • Режими

        Чищення
        Для виняткового щоденного чищення
        Білий
        Усуває поверхневі плями
        Ретельне чищення
        Для освіжаючого ретельного чищення
        3 рівні інтенсивності
        • Високий
        • Низький
        • Середній

      • Елементи в комплекті

        Ручки щітки
        1 FlexCare Platinum
        Насадки для щітки
        • 1 AdaptiveClean
        • 1 стандартна InterCare
        Зарядний пристрій
        1
        Дорожній футляр
        1
        Дезінфікуючий блок з УФ-лампою
        1

      • Конструкція та покриття

        Колір
        Платиново-сірий

      • Ефективність чищення

        Швидкість
        До 62 000 рухів щітки/хв.
        Ефективність
        Усуває до 10 разів більше нальоту*
        Переваги для здоров’я
        Покращання стану ясен лише за два тижні
        Переваги відбілювання
        Дозволяє усунути пігментацію природним способом
        Таймер
        SmarTimer та Quadpacer
        Датчик тиску
        Ручка щітки вібрує, попереджаючи користувача

      • Простота у користуванні

        Система насадок для щітки
        Прості знімні насадки для щітки
        Час чищення
        До 3 тижнів***
        Індикатор батареї
        Індикатор показує стан батареї
        Ручка
        Тонка ергономічна конструкція
        Дисплей
        Дисплей із підсвіткою

      • Технічні характеристики

        Батарея
        Можна заряджати
        Час роботи (від повністю зарядженої батареї до розрядженої)
        До 3 тижнів**
        Тип батареї
        Літій-іонна

      • Потужність

        Напруга
        110–220 В

      • Обслуговування

        Гарантія
        2 роки обмеженої гарантії

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          • Порівняно з насадкою для щітки DiamondClean
          • Порівняно зі звичайною зубною щіткою
          • Дані додаються
          • Після одного разу використання кожної зубної щітки порівняно з Oral-B 3000/6000 CrossAction
          • **у разі використання двічі на день протягом двох хвилин

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