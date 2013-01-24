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Philips Sonicare DiamondClean Smart

Звукова електрична зубна щітка з додатком

HX9903/03
Sonicare
Загальна оцінка / 5
1 нагорода
Sonicare
  • Наша найкраща зубна щітка – повний догляд за ротовою порожниною Наша найкраща зубна щітка – повний догляд за ротовою порожниною Наша найкраща зубна щітка – повний догляд за ротовою порожниною
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    Philips Sonicare DiamondClean Smart Звукова електрична зубна щітка з додатком

    HX9903/03
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода

    Наша найкраща зубна щітка – повний догляд за ротовою порожниною

    DiamondClean Smart – це наша найкраща зубна щітка для повного догляду. Чотири високоефективні насадки для щітки дозволяють зосередитися на усіх ділянках ротової порожнини, а наша технологія інтелектуальних датчиків забезпечує персоналізований зв’язок та поради. Переглянути усі переваги

    Philips Sonicare DiamondClean Smart Звукова електрична зубна щітка з додатком

    Наша найкраща зубна щітка – повний догляд за ротовою порожниною

    DiamondClean Smart – це наша найкраща зубна щітка для повного догляду. Чотири високоефективні насадки для щітки дозволяють зосередитися на усіх ділянках ротової порожнини, а наша технологія інтелектуальних датчиків забезпечує персоналізований зв’язок та поради. Переглянути усі переваги

    Наша найкраща зубна щітка – повний догляд за ротовою порожниною

    DiamondClean Smart – це наша найкраща зубна щітка для повного догляду. Чотири високоефективні насадки для щітки дозволяють зосередитися на усіх ділянках ротової порожнини, а наша технологія інтелектуальних датчиків забезпечує персоналізований зв’язок та поради. Переглянути усі переваги

    Philips Sonicare DiamondClean Smart Звукова електрична зубна щітка з додатком

    Наша найкраща зубна щітка – повний догляд за ротовою порожниною

    DiamondClean Smart – це наша найкраща зубна щітка для повного догляду. Чотири високоефективні насадки для щітки дозволяють зосередитися на усіх ділянках ротової порожнини, а наша технологія інтелектуальних датчиків забезпечує персоналізований зв’язок та поради. Переглянути усі переваги

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      Наша найкраща зубна щітка – повний догляд за ротовою порожниною

      Почувайтеся впевнено, завдяки 100% охопленню

      • Персоналізовані поради
      • Інтелектуальні датчики насадки
      • Розумне розпізнавання насадки-щітки
      • 4 режими, 3 рівні інтенсивності
      Усуває у 10 разів більше нальоту*, забезпечуючи глибоке чищення

      Усуває у 10 разів більше нальоту*, забезпечуючи глибоке чищення

      Встановіть насадку для щітки C3 Premium Plaque Control, щоб випробувати наше глибоке чищення. Щетинки насадки для щітки з м’якими гнучкими краями підлаштовуються до форми кожного зуба, завдяки чому забезпечується у 4 рази більший контакт із поверхнею*** та до 10 разів краще усунення нальоту із важкодоступних ділянок*.

      До 7 разів здоровіші ясна* лише за 2 тижні

      До 7 разів здоровіші ясна* лише за 2 тижні

      Встановіть насадку для щітки G3 Premium Gum Care для покращення стану ясен. Її невеликі за розміром щетинки, створені спеціально для лінії ясен, забезпечують ніжне, але ефективне чищення вздовж лінії ясен, де починаються захворювання ясен. Клінічно доведено: до 100% зменшення запалення ясен* та до 7 разів здоровіші ясна лише за два тижні.*

      Усунення до 100% плям** лише за 3 дні

      Усунення до 100% плям** лише за 3 дні

      Встановіть насадку для щітки W3 Premium White для видалення поверхневих плям та отримання найбілішої посмішки. Щільні щетинки в центрі для видалення плям лише за три дні дозволяють видалити до 100% більше плям, що клінічно доведено.**

      Допомагає чистити і виділяє пропущені ділянки

      Допомагає чистити і виділяє пропущені ділянки

      Додаток Philips Sonicare інформує, коли досягнуто ретельної чистоти, та дає поради щодо кращого, ретельнішого чищення.

      Повертає до тих ділянок, які Ви пропустили, для забезпечення 100% покриття

      Повертає до тих ділянок, які Ви пропустили, для забезпечення 100% покриття

      Якщо під час чищення зубів Ви пропустите певну ділянку, функція завершальних штрихів у додатку вкаже на таке місце. Ви можете пройтися щіткою вдруге і завжди бути впевненим у дотриманні повної чистоти щоразу.

      Почніть краще піклуватися про свої проблемні місця

      Почніть краще піклуватися про свої проблемні місця

      У Вас є проблемні місця, на які вказав стоматолог? Ми виділимо їх у Вашій 3D-карті рота в додатку та нагадаємо, що Ви повинні приділити додаткову увагу цим ділянкам.

      Вам буде повідомлено, коли Ви тиснутимете занадто сильно

      Вам буде повідомлено, коли Ви тиснутимете занадто сильно

      Ви можете не відчувати, коли тиснете на щітку занадто сильно, однак насадка DiamondClean Smart це відчує. Якщо Ви будете тиснути занадто сильно, на кінці ручки блиматиме світлове кільце. Це дружнє нагадування дозволяє зменшити тиск і дати насадці для щітки виконати роботу. 7 із 10 людей вважають, що ця функція допомогла їм краще чистити зуби.

      Підказки щодо зменшення тертя

      Підказки щодо зменшення тертя

      Електрична зубна щітка робить усю роботу за Вас. Ми вбудували спеціальний датчик у ручку, який нагадуватиме Вам про зменшення тертя. Таким чином, Ви можете покращити свою техніку та отримати більш м’яке, ефективне чищення.

      Насадки для щітки автоматично вибирають оптимальні налаштування

      Насадки для щітки автоматично вибирають оптимальні налаштування

      Вас цікавить, який режим та інтенсивність слід використовувати? Ні про що не турбуйтесь. Мікросхема у насадці повідомить щітку DiamondClean Smart, яку насадку Ви використовуєте. Тож якщо Ви, наприклад, встановите насадку для догляду за яснами, Ваша зубна щітка вибере оптимальний режим та інтенсивність, щоб забезпечити обережний, але ефективний догляд за Вашими яснами. Все, що Вам потрібно зробити, це натиснути кнопку увімкнення.

      Користуйтеся насадкою для щітки максимально ефективно

      Користуйтеся насадкою для щітки максимально ефективно

      Із часом насадки для щітки зношуються і менш ефективно видаляють наліт. Із функцією розумного розпізнавання насадки для щітки Ви завжди знатимете, коли потрібно замінити насадку. Ваша зубна щітка відстежує, як довго та з якою інтенсивністю Ви використовували кожну насадку для щітки, і попередить, коли потрібно замінити насадку. Ви також можете відстежувати тривалість використання насадки для щітки у додатку Philips Sonicare і, навіть, замовити насадку для заміни, щоб не переривати користування щіткою.

      На вибір 4 режими та 3 налаштування інтенсивності

      На вибір 4 режими та 3 налаштування інтенсивності

      Щітка DiamondClean Smart забезпечує повний спектр робіт. Наші 3 налаштування інтенсивності дозволяють покращити чищення, а 4 режими задовольняють усі Ваші потреби в чищенні: режим чищення – для унікального щоденного чищення, режим відбілювання+ – для видалення плям, режим ретельного чищення+ – для освіжаючого ретельного чищення та режим здоров’я ясен – для обережного чищення вздовж лінії ясен.

      Вишукана склянка для заряджання та футляр для подорожі

      Вишукана склянка для заряджання та футляр для подорожі

      Заряджати зубну щітку ще ніколи не було так легко. Просто покладіть зубну щітку в елегантний скляний тримач після чищення, і вона миттєво почне заряджатись. Ваша скляна зарядка є не лише стильним аксесуаром ванної кімнати, а й слугує як склянка для полоскання рота. Насолоджуйтеся двома тижнями регулярного використання від єдиного повного заряду. Наш дорожній футляр преміум-класу дозволяє гігієнічно зберігати зубну щітку в дорозі.

      Технічні характеристики

      • Режими

        Чищення
        Для виняткового щоденного чищення
        Відбілювання+
        Для видалення поверхневих плям
        Ретельне чищення+
        Для освіжаючого ретельного чищення
        Здоров’я ясен
        Особлива увага до корінних зубів
        3 рівні інтенсивності
        • Високий
        • Середній
        • Низький

      • Елементи в комплекті

        Ручка
        1 DiamondClean Smart
        Насадки для щітки
        • 1 C3 Premium Plaque Control
        • 1 G3 Premium Gum Care
        • 1 W3 Premium White
        Скляний зарядний пристрій
        1
        Дорожній футляр
        Дорожній футляр преміум-класу

      • Синхронізація BrushSync

        C3 Premium Plaque Control
        Синхронізація з режимом чищення
        Насадка для щітки G3 Premium Gum Care
        Синхронізація з режимом здоров’я ясен
        Насадка для щітки W3 Premium White
        Синхронізація з режимом White+

      • Під'єднання

        Бездротова технологія Bluetooth®
        Підключення до додатка для чищення

      • Сумісність

        Сумісність з Android
        • Телефони Android
        • Планшети з підтримкою Bluetooth 4.0
        Сумісність з iOS
        • iPad 3-го або новішого покоління
        • iPhone 4S або новішої версії
        • з iOS7 або новішої версії

      • Конструкція та покриття

        Колір
        Білий

      • Ефективність чищення

        Швидкість
        До 62 000 рухів щітки/хв.
        Ефективність
        Усуває до 10 разів більше нальоту*
        Переваги для здоров’я
        До 7 разів здоровіші ясна****
        Переваги відбілювання
        До 100% менше поверхневих плям*****
        Реакція на надмірний тиск
        • Кільце засвічується фіолетовим кольором
        • Ручка щітки вібрує, попереджаючи користувача
        Функція завершальних штрихів
        Забезпечення 100% чищення
        Таймер
        BrushPacer та SmarTimer

      • Технологія інтелектуальних датчиків

        Датчик тиску
        Сповіщає про надмірний тиск під час чищення
        Датчик розташування
        Відстежує та покращує чищення
        Датчик тертя
        Допомагає зменшити тертя
        3D-карта рота
        Виділення проблемних місць
        Функція завершальних штрихів
        Скерування до пропущених місць
        Датчик розташування
        Скеровує до пропущених ділянок

      • Простота у користуванні

        Сумісність ручки щітки
        Прості знімні насадки для щітки
        Розпізнавання насадки для щітки
        Синхронізація з оптимальним режимом
        Нагадування про заміну
        • Для постійного забезпечення найкращих результатів
        • світиться піктограма нагадування
        Індикатор батареї
        Піктограма з підсвіткою вказує на ресурс батареї
        Ручка
        Тонка ергономічна конструкція
        Дисплей
        Дисплей із підсвіткою

      • Технічні характеристики

        Батарея
        Можна заряджати
        Тип батареї
        Літій-іонна
        Час роботи (від повністю зарядженої батареї до розрядженої)
        14 днів******

      • Потужність

        Напруга
        110–220 В

      • Обслуговування

        Гарантія
        2 роки обмеженої гарантії

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            • у порівнянні зі звичайною зубною щіткою
            • * у порівнянні зі звичайною зубною щіткою із провідною відбілюючою зубною пастою
            • * у порівнянні з DiamondClean
            • *** в режимі здоров’я ясен у порівнянні зі звичайною зубною щіткою, через 2 тижні
            • **** через 3 дні використання в режимі відбілювання+ у порівнянні зі звичайною зубною щіткою
            • ***** у разі використання двічі на день протягом двох хвилин у стандартному режимі чищення

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