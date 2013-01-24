Наша найкраща зубна щітка – повний догляд за ротовою порожниною
DiamondClean Smart – це наша найкраща зубна щітка для повного догляду. Чотири високоефективні насадки для щітки дозволяють зосередитися на усіх ділянках ротової порожнини, а наша технологія інтелектуальних датчиків забезпечує персоналізований зв’язок та поради. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Наша найкраща зубна щітка – повний догляд за ротовою порожниною
DiamondClean Smart – це наша найкраща зубна щітка для повного догляду. Чотири високоефективні насадки для щітки дозволяють зосередитися на усіх ділянках ротової порожнини, а наша технологія інтелектуальних датчиків забезпечує персоналізований зв’язок та поради. Переглянути усі переваги
Наша найкраща зубна щітка – повний догляд за ротовою порожниною
DiamondClean Smart – це наша найкраща зубна щітка для повного догляду. Чотири високоефективні насадки для щітки дозволяють зосередитися на усіх ділянках ротової порожнини, а наша технологія інтелектуальних датчиків забезпечує персоналізований зв’язок та поради. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Наша найкраща зубна щітка – повний догляд за ротовою порожниною
DiamondClean Smart – це наша найкраща зубна щітка для повного догляду. Чотири високоефективні насадки для щітки дозволяють зосередитися на усіх ділянках ротової порожнини, а наша технологія інтелектуальних датчиків забезпечує персоналізований зв’язок та поради. Переглянути усі переваги
Встановіть насадку для щітки C3 Premium Plaque Control, щоб випробувати наше глибоке чищення. Щетинки насадки для щітки з м’якими гнучкими краями підлаштовуються до форми кожного зуба, завдяки чому забезпечується у 4 рази більший контакт із поверхнею*** та до 10 разів краще усунення нальоту із важкодоступних ділянок*.
Встановіть насадку для щітки G3 Premium Gum Care для покращення стану ясен. Її невеликі за розміром щетинки, створені спеціально для лінії ясен, забезпечують ніжне, але ефективне чищення вздовж лінії ясен, де починаються захворювання ясен. Клінічно доведено: до 100% зменшення запалення ясен* та до 7 разів здоровіші ясна лише за два тижні.*
Встановіть насадку для щітки W3 Premium White для видалення поверхневих плям та отримання найбілішої посмішки. Щільні щетинки в центрі для видалення плям лише за три дні дозволяють видалити до 100% більше плям, що клінічно доведено.**
Додаток Philips Sonicare інформує, коли досягнуто ретельної чистоти, та дає поради щодо кращого, ретельнішого чищення.
Якщо під час чищення зубів Ви пропустите певну ділянку, функція завершальних штрихів у додатку вкаже на таке місце. Ви можете пройтися щіткою вдруге і завжди бути впевненим у дотриманні повної чистоти щоразу.
У Вас є проблемні місця, на які вказав стоматолог? Ми виділимо їх у Вашій 3D-карті рота в додатку та нагадаємо, що Ви повинні приділити додаткову увагу цим ділянкам.
Ви можете не відчувати, коли тиснете на щітку занадто сильно, однак насадка DiamondClean Smart це відчує. Якщо Ви будете тиснути занадто сильно, на кінці ручки блиматиме світлове кільце. Це дружнє нагадування дозволяє зменшити тиск і дати насадці для щітки виконати роботу. 7 із 10 людей вважають, що ця функція допомогла їм краще чистити зуби.
Електрична зубна щітка робить усю роботу за Вас. Ми вбудували спеціальний датчик у ручку, який нагадуватиме Вам про зменшення тертя. Таким чином, Ви можете покращити свою техніку та отримати більш м’яке, ефективне чищення.
Вас цікавить, який режим та інтенсивність слід використовувати? Ні про що не турбуйтесь. Мікросхема у насадці повідомить щітку DiamondClean Smart, яку насадку Ви використовуєте. Тож якщо Ви, наприклад, встановите насадку для догляду за яснами, Ваша зубна щітка вибере оптимальний режим та інтенсивність, щоб забезпечити обережний, але ефективний догляд за Вашими яснами. Все, що Вам потрібно зробити, це натиснути кнопку увімкнення.
Із часом насадки для щітки зношуються і менш ефективно видаляють наліт. Із функцією розумного розпізнавання насадки для щітки Ви завжди знатимете, коли потрібно замінити насадку. Ваша зубна щітка відстежує, як довго та з якою інтенсивністю Ви використовували кожну насадку для щітки, і попередить, коли потрібно замінити насадку. Ви також можете відстежувати тривалість використання насадки для щітки у додатку Philips Sonicare і, навіть, замовити насадку для заміни, щоб не переривати користування щіткою.
Щітка DiamondClean Smart забезпечує повний спектр робіт. Наші 3 налаштування інтенсивності дозволяють покращити чищення, а 4 режими задовольняють усі Ваші потреби в чищенні: режим чищення – для унікального щоденного чищення, режим відбілювання+ – для видалення плям, режим ретельного чищення+ – для освіжаючого ретельного чищення та режим здоров’я ясен – для обережного чищення вздовж лінії ясен.
Заряджати зубну щітку ще ніколи не було так легко. Просто покладіть зубну щітку в елегантний скляний тримач після чищення, і вона миттєво почне заряджатись. Ваша скляна зарядка є не лише стильним аксесуаром ванної кімнати, а й слугує як склянка для полоскання рота. Насолоджуйтеся двома тижнями регулярного використання від єдиного повного заряду. Наш дорожній футляр преміум-класу дозволяє гігієнічно зберігати зубну щітку в дорозі.
Режими
Елементи в комплекті
Синхронізація BrushSync
Під'єднання
Сумісність
Конструкція та покриття
Ефективність чищення
Технологія інтелектуальних датчиків
Простота у користуванні
Технічні характеристики
Потужність
Обслуговування
HX8072/11
HX8072/01