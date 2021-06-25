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Біла посмішка без зусиль
Починайте кожен день стильно з передовою технологією Sonicare, щоб зуби були білими, а ротова порожнина – здоровою. Додаток для навчання та відстеження результатів для лагідного догляду за яснами. Виберіть із чотирьох режимів і трьох рівнів інтенсивності для персоналізованого чищення. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Біла посмішка без зусиль
Починайте кожен день стильно з передовою технологією Sonicare, щоб зуби були білими, а ротова порожнина – здоровою. Додаток для навчання та відстеження результатів для лагідного догляду за яснами. Виберіть із чотирьох режимів і трьох рівнів інтенсивності для персоналізованого чищення. Переглянути усі переваги
Біла посмішка без зусиль
Починайте кожен день стильно з передовою технологією Sonicare, щоб зуби були білими, а ротова порожнина – здоровою. Додаток для навчання та відстеження результатів для лагідного догляду за яснами. Виберіть із чотирьох режимів і трьох рівнів інтенсивності для персоналізованого чищення. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Біла посмішка без зусиль
Починайте кожен день стильно з передовою технологією Sonicare, щоб зуби були білими, а ротова порожнина – здоровою. Додаток для навчання та відстеження результатів для лагідного догляду за яснами. Виберіть із чотирьох режимів і трьох рівнів інтенсивності для персоналізованого чищення. Переглянути усі переваги
Потужна зубна щітка Special Edition
Усього:
Зробіть посмішку яскравішою з передовою технологією Sonicare. Щетинки усувають на 100% більше плям, ніж ручна зубна щітка, забезпечуючи помітно біліші зуби лише за 3 дні*
Насадку для щітки C3 Premium Plaque Control створено для найретельнішого чищення. М’які гнучкі краї та щетинки ідеально вигинаються навколо зубів, забезпечуючи в чотири рази кращий контакт із поверхнею і допомагаючи досягнути важкодоступних місць***
Наша щітка DiamondClean 9000 має чудовий ергономічний дизайн з ефектом деграде й забезпечує першокласне чищення відповідно до ваших бажань. Тонкий компактний дорожній кейс відповідного кольору дозволить вам брати щітку куди завгодно.
Високошвидкісні вібрації забезпечують до 62 000 рухів на хвилину, що збивають пасту в бульбашки, які потрапляють глибоко між зубами та під ясна для видалення забруднень. Щітка усуває до 10 разів більше нальоту, ніж звичайна зубна щітка.
Виберіть один із чотирьох режимів чищення: «Чищення» для виняткового щоденного чищення, «Відбілювання+» для яскравості посмішки, «Здоров’я ясен» для м’якого, але ефективного чищення і «Ретельне чищення+» для глибокого чищення. Три налаштування інтенсивності (від низького до високого) дозволяють підвищити ефективність процедури або доглядати за чутливими яснами.
Ви можете не відчути, коли чистите зуби занадто сильно, але DiamondClean 9000 це помітить. Якщо потрібно знизити силу тиску, пролунає пульсуючий звук. Це означає, що ви маєте віддати насадці щітки контроль над чищенням.
Розумні насадки для щітки забезпечують використання відповідного режиму та інтенсивності для найкращого чищення. Коли ви використовуєте насадку для щітки C3 Premium Plaque Control, технологія BrushSync DiamondClean 9000 автоматично синхронізуватиме насадку для щітки з режимом чищення для відбілювання зубів.
DiamondClean 9000 надає потрібну допомогу для покращення та сприяння здоровим звичкам чищення зубів між відвідуваннями стоматолога. Вбудовані інтелектуальні датчики повідомляють, коли ви тиснете надто сильно, а завдяки підключенню зубної щітки до додатка Sonicare персоналізований звіт успішності допомагає дотримуватися цілей і дізнаватися про покращення із часом.
Конструкція та покриття
Підключення
Потужність
Технічні характеристики
Обслуговування
Сумісність
Простота у користуванні
Елементи в комплекті
Ефективність чищення
Режими
Технологія інтелектуальних датчиків
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