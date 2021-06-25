Інші елементи комплектації
- Ручка Sonicare Diamond Clean Smart 9400
- Універсальна насадка для щітки Premium (A3)
- Насадка-щітка Premium Gum Care (G3)
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Комплексний догляд для здоровішої ротової порожнини
DiamondClean Smart 9400 – це наша найкраща зубна щітка для комплексного догляду за ротовою порожниною. Чотири високоефективні насадки для щітки дозволяють зосередитися на всіх ділянках ротової порожнини, а наша технологія Smart Sensor забезпечує отримання персоналізованих рекомендацій та порад. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Комплексний догляд для здоровішої ротової порожнини
DiamondClean Smart 9400 – це наша найкраща зубна щітка для комплексного догляду за ротовою порожниною. Чотири високоефективні насадки для щітки дозволяють зосередитися на всіх ділянках ротової порожнини, а наша технологія Smart Sensor забезпечує отримання персоналізованих рекомендацій та порад. Переглянути усі переваги
Комплексний догляд для здоровішої ротової порожнини
DiamondClean Smart 9400 – це наша найкраща зубна щітка для комплексного догляду за ротовою порожниною. Чотири високоефективні насадки для щітки дозволяють зосередитися на всіх ділянках ротової порожнини, а наша технологія Smart Sensor забезпечує отримання персоналізованих рекомендацій та порад. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Комплексний догляд для здоровішої ротової порожнини
DiamondClean Smart 9400 – це наша найкраща зубна щітка для комплексного догляду за ротовою порожниною. Чотири високоефективні насадки для щітки дозволяють зосередитися на всіх ділянках ротової порожнини, а наша технологія Smart Sensor забезпечує отримання персоналізованих рекомендацій та порад. Переглянути усі переваги
Звукова електрична зубна щітка з додатком
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Установіть насадку для щітки G3 Premium Plaque Control, щоб випробувати можливості глибокого чищення. Щетинки насадки щітки з м’якими гнучкими краями підлаштовуються до поверхні кожного зуба, завдяки чому забезпечується в 4 рази більший контакт із поверхнею** та до 10 разів краще усунення нальоту із важкодоступних ділянок*.
Щітка DiamondClean Smart забезпечує повний спектр робіт. Наші 3 налаштування інтенсивності дозволяють покращити чищення, а 4 режими задовольняють усі ваші потреби в чищенні: режим чищення – для унікального щоденного чищення, режим відбілювання+ – для видалення плям, режим ретельного чищення+ – для освіжаючого ретельного чищення та режим здоров’я ясен – для обережного чищення вздовж лінії ясен.
Додаток Philips Sonicare інформує, коли досягнуто ретельної чистоти, та дає поради щодо кращого, ретельнішого чищення.
Якщо під час чищення зубів ви пропустите певну ділянку, функція завершальних штрихів у додатку вкаже на таке місце. Ви можете пройтися щіткою вдруге і завжди бути впевненим у дотриманні повної чистоти щоразу.
Із часом насадки для щітки зношуються і менш ефективно видаляють наліт. Із функцією розумного розпізнавання насадки для щітки ви завжди знатимете, коли потрібно замінити насадку. Ваша зубна щітка відстежує, як довго та з якою інтенсивністю ви використовували кожну насадку для щітки, і попередить, коли потрібно замінити насадку. Ви також можете відстежувати тривалість використання насадки для щітки у додатку Philips Sonicare і, навіть, замовити насадку для заміни, щоб не переривати користування щіткою.
У вас є проблемні місця, на які вказав стоматолог? Ми виділимо їх у вашій 3D-карті рота в додатку та нагадаємо, що ви повинні приділити додаткову увагу цим ділянкам.
Ви можете не відчувати, коли тиснете на щітку занадто сильно, однак насадка DiamondClean Smart це відчує. Якщо ви будете тиснути занадто сильно, на кінці ручки блиматиме світлове кільце. Це дружнє нагадування дозволяє зменшити тиск і дати насадці для щітки виконати роботу. 7 із 10 людей вважають, що ця функція допомогла їм краще чистити зуби.
Електрична зубна щітка робить усю роботу за вас. Ми вбудували спеціальний датчик у ручку, який нагадуватиме вам про зменшення тертя. Таким чином, ви можете покращити свою техніку та отримати більш м’яке, ефективне чищення.
Вас цікавить, який режим та інтенсивність слід використовувати? Ні про що не турбуйтесь. Мікросхема у насадці повідомить щітку DiamondClean Smart, яку насадку ви використовуєте. Тож якщо ви, наприклад, встановите насадку для догляду за яснами, ваша зубна щітка вибере оптимальний режим та інтенсивність, щоб забезпечити обережний, але ефективний догляд за вашими яснами. Все, що вам потрібно зробити, це натиснути кнопку увімкнення.
Вам сподобається регулярно користуватися пристроєм протягом двох тижнів після одного заряджання. Однак, якщо щітка розрядиться під час подорожі, ваш розкішний дорожній USB-футляр відновить заряд щітки. Встановіть щітку у футляр та під’єднайте його до ноутбука чи розетки. Щодо заряджання вдома – просто покладіть щітку у вишукану зарядну склянку, яка стильно вписується в інтер’єр ванної кімнати, а також слугує як склянка для полоскання рота.
Підключення
Потужність
Технічні характеристики
Конструкція та покриття
Обслуговування
Сумісність
Простота у користуванні
Елементи в комплекті
Ефективність чищення
Режими
Синхронізація BrushSync
Технологія інтелектуальних датчиків
Підтримка програмного забезпечення
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