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      Philips Sonicare DiamondClean Prestige 9900 Звукова електрична зубна щітка з технологією

      HX9992/11

      Загальна оцінка / 5
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      Винятковий догляд, налаштований персонально для вас

      Philips Sonicare DiamondClean Prestige 9900 із технологією SenseIQ – це наша найдосконаліша потужна зубна щітка. Вона підсилює нашу ефективну звукову технологію за допомогою штучного інтелекту, що визначає і адаптує чищення для комплексного й завжди належного догляду.

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      Philips Sonicare DiamondClean Prestige 9900 Звукова електрична зубна щітка з технологією

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      DiamondClean Prestige 9900

      Звукова електрична зубна щітка з технологією

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      Ми впевнені в якості продукції Philips Sonicare

      +1 рік

      Додаткової гарантії

      -25%

      На змінні насадки

      60 днів

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      Зареєструйте вашу зубну щітку в системі My Philips протягом 90 днів з моменту покупки і отримайте додатковий рік гарантії.
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      Отримайте знижку на акційні моделі змінних насадок, зареєструвавши вашу зубну щітку в системі My Philips.
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      Не впевнені, чи підійде вам звукова зубна щітка? Ми переконані в ефективності Sonicare від Philips, і повернемо гроші, якщо ви залишитесь незадоволені.
      Переглянути акційні моделі ›

      Ми впевнені в якості продукції Philips Sonicare

      +1рік

      Додаткової гарантії

      Зареєструйте вашу зубну щітку в системі My Philips протягом 90 днів з моменту покупки і отримайте додатковий рік гарантії.
      Дізнатись більше ›

      25%

      На змінні насадки

      Отримайте знижку на акційні моделі змінних насадок, зареєструвавши вашу зубну щітку в системі My Philips.
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      60 днів

      Тест-драйв

      Не впевнені, чи підійде вам звукова зубна щітка? Ми переконані в ефективності Sonicare від Philips, і повернемо гроші, якщо ви залишитесь незадоволені.
      Переглянути акційні моделі ›

      Винятковий догляд, налаштований персонально для вас

      із SenseIQ

      • Винятковий догляд, налаштований персонально для вас із SenseIQ усуває до 20 разів більше зубного нальоту
      • Датчик тиску та датчик тертя зі світловим індикатором та таймери контролю часу чищення
      • 5 режимів роботи та 3 інтенсивності
      • Застосунок Sonicare зі штучним інтелектом
      • Престижний зарядний футляр із USB. 1 універсальна насадка А3 Premium All-in-One
      Технологія SenseIQ визначає, адаптується й піклується

      Технологія SenseIQ визначає, адаптується й піклується

      Під час чищення технологія SenseIQ визначає дані про натиск, рух, охоплення поверхні та інше до 100 разів на секунду. Потім вона адаптує інтенсивність, якщо ви тиснете надто сильно. Завдяки розумній технології SenseIQ не потрібно сумніватися у виборі режимів, тому ви можете з часом насолоджуватися легким доглядом і кращим чищенням.

      Інтуїтивно піклується про зуби та ясна

      Інтуїтивно піклується про зуби та ясна

      Philips Sonicare DiamondClean Prestige 9900 створено для вас. Її сучасна технологія настільки гармонійна та легка в користуванні, що майже непомітна. На щастя, результати говорять самі за себе.

      Універсальна насадка для щітки для повного догляду

      Універсальна насадка для щітки для повного догляду

      Отримайте ідеальне очищення без компромісів з універсальною насадкою для щітки A3 Premium. Наша найкраща насадка має вигнуті щетинки для видалення до 20 разів більшої кількості нальоту навіть у важкодоступних місцях*. Трикутні кінчики видаляють до 100% більше плям менш ніж за два дні***. Довші щетинки глибоко чистять біля ясен, допомагаючи яснам стати до 15 разів здоровішими**. І все це без необхідності зміни різних насадок для щітки. Чи відомо вам, що насадки для щітки стають менш ефективними через 3 місяці використання? Наша функція BrushSync™ може нагадати вам про необхідність заміни.

      Персоналізовані вказівки додатка Philips Sonicare

      Персоналізовані вказівки додатка Philips Sonicare

      Застосунок Philips Sonicare підтримується штучним інтелектом і працює у гармонії із зубною щіткою. Використовуйте його для чищення із вказівками щодо натиску, руху, охоплення поверхні, тривалості та частоти в реальному часі. Переглядайте звіти успішності за днем, тижнем, місяцем і роком. Отримуйте персоналізовані рекомендації та дієві кроки для кращого чищення. Функція автоматичної синхронізації забезпечує оновлення даних у застосунку навіть тоді, коли ви не використовуєте його під час чищення.

      Адаптується до вас у реальному часі, коли ви чистите надто інтенсивно

      Адаптується до вас у реальному часі, коли ви чистите надто інтенсивно

      Під час чищення більшість із нас надто сильно тисне. Саме тому наша зубна щітка автоматично регулює інтенсивність, коли ви тиснете надто сильно. Завдяки безкоштовному застосунку Philips Sonicare ви можете користуватися спеціальними вказівками та персоналізованими порадами для переходу до нового рівня чищення.

      Визначає ваш стиль чищення

      Визначає ваш стиль чищення

      За допомогою датчиків Philips Sonicare DiamondClean Prestige 9900 визначає силу натиску, рухи та охоплення поверхні до 100 разів на секунду під час чищення. Датчики також стежать за тим, як довго й часто ви чистите зуби.

      Звукове чищення: майстер-клас з ефективного чищення

      Звукове чищення: майстер-клас з ефективного чищення

      Усувайте наліт за допомогою звукової технології – нашого еталона, що забезпечує ефективне й лагідне чищення. Під час чищення до 62 000 рухів щетинок та динамічний рух рідини допомагають почистити навіть важкодоступні ділянки, забезпечуючи виняткове відчуття свіжості й чистоти.

      Звіти про перебіг чищення в реальному часі

      Звіти про перебіг чищення в реальному часі

      Під час чищення більшість із нас надто сильно тисне. Саме тому наша зубна щітка автоматично регулює інтенсивність, коли ви тиснете надто сильно. Завдяки безкоштовному застосунку Philips Sonicare ви можете користуватися спеціальними вказівками та персоналізованими порадами для переходу до нового рівня чищення.

      Престижний дорожній футляр із USB для будь-якого стилю

      Престижний дорожній футляр із USB для будь-якого стилю

      Елегантний і компактний дорожній футляр можна покласти в будь-яку сумку для зручності, коли йдете з дому. Надійний футляр вкритий м’якою штучною шкірою. Для додаткової зручності він має вбудований роз’єм USB-C та кабель для заряджання USB, що дозволяє легко заряджати зубну щітку, не виймаючи її з футляра.

      Елегантна та компактна конструкція

      Елегантна та компактна конструкція

      Використання Sonicare 9900 Prestige – це про велику технологію зі стилем та компактними розмірами. Ця розкішна зубна щітка на 18 мм коротша за DiamondClean і має високоякісні матеріали, що робить її приємною для очей і на дотик.

      Легке заряджання за допомогою підставки та платформи в мінімалістському стилі

      Коли потрібно зарядити зубну щітку, просто поставте її на зарядну платформу. Вона ідеально підкреслює чіткий, сучасний дизайн зубної щітки.

      Технічні характеристики

      • Оновлення продукту

        Період підтримки
        Philips надасть необхідні оновлення безпеки до 31 грудня 2026 року.

      • Підключення

        Бездротова технологія Bluetooth®
        Підключення до додатка для чищення

      • Потужність

        Живлення
        110–220 В

      • Технічні характеристики

        Час роботи (від повністю зарядженої батареї до розрядженої)
        2+ тижні****
        Батарея
        Можна заряджати
        Тип батареї
        Літій-іонна

      • Конструкція та покриття

        Колір
        Кремовий

      • Обслуговування

        Гарантія
        2 роки гарантії

      • Сумісність

        Сумісність з Android
        Android OS 8.0 або новішої версії
        Сумісність з iOS
        iPhone iOS 13.0 або новішої версії

      • Простота у користуванні

        Сумісність ручки щітки
        Прості знімні насадки для щітки
        Ручка
        • Елегантна та компактна конструкція
        • Суцільний сенсорний елемент керування
        Індикатор батареї
        Індикатор піктограми з підсвіткою
        Дорожній футляр
        • Елегантний, компактний зарядний футляр
        • Штучна шкіра
        Нагадування про заміну BrushSync
        • Піктограма нагадування світиться
        • для завжди найкращих результатів

      • Елементи в комплекті

        Ручка
        1 DiamondClean Prestige 9900
        Насадки для щітки
        1 універсальна A3 Premium
        Престижний зарядний футляр із USB
        1
        Зарядна платформа
        1
        USB-кабель
        1

      • Ефективність чищення

        Ефективність
        Усуває до 20 разів більше нальоту*
        Переваги для здоров’я
        До 15 разів здоровіші ясна**
        Таймер
        BrushPacer та SmarTimer
        Переваги відбілювання
        До 100% менше поверхневих плям***
        Швидкість
        До 62 000 рухів щітки/хв.
        Реакція на надмірний тиск
        • Кільце засвічується фіолетовим кольором
        • Ручка щітки вібрує, попереджаючи користувача
        Звіт про тертя
        • Кільце засвічується жовтим кольором
        • Ручка щітки вібрує, попереджаючи користувача
        • Параметр увімкнення/вимкнення у додатку

      • Підтримка програмного забезпечення

        Оновлення програмного забезпечення
        Philips пропонує оновлення програмного забезпечення строком на 2 роки з дати придбання.

      • Технологія SenseIQ

        Датчик тиску
        Сповіщає про надмірний тиск під час чищення
        Датчик тертя
        Допомагає зменшити тертя
        Датчик розташування
        • Відстежує охоплення поверхні
        • під час кожного сеансу чищення
        3D-карта рота
        Виділення пропущених місць
        Адаптивна інтенсивність
        • Регулює рівень інтенсивності
        • в разі надто сильного натиску
        Штучний інтелект
        Виявляє та синхронізує чищення

      • Додаток Sonicare зі штучним інтелектом

        Вказівки в реальному часі
        • Персоналізовані рекомендації
        • Звіт успішності за днем/місяцем/роком
        Регульовані режими
        • Чищення
        • Відбілювання+
        • Здоров’я ясен
        • Ретельне чищення
        • Чутливий режим

      Комплектація упаковки

      Фотографія упаковки

      Інші елементи комплектації

      • Ручка Sonicare Prestige 9900
      • Універсальна насадка для щітки Premium (A3)
      • Підставка
      • -

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      • у порівнянні зі звичайною зубною щіткою
      • * у порівнянні зі звичайною зубною щіткою за 6 тижнів
      • ** на основі лабораторних тестувань у порівнянні зі звичайною зубною щіткою
      • *** у разі використання двічі на день протягом двох хвилин у стандартному режимі

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