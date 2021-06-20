Універсальна насадка для щітки для повного догляду

Отримайте ідеальне очищення без компромісів з універсальною насадкою для щітки A3 Premium. Наша найкраща насадка має вигнуті щетинки для видалення до 20 разів більшої кількості нальоту навіть у важкодоступних місцях*. Трикутні кінчики видаляють до 100% більше плям менш ніж за два дні***. Довші щетинки глибоко чистять біля ясен, допомагаючи яснам стати до 15 разів здоровішими**. І все це без необхідності зміни різних насадок для щітки. Чи відомо вам, що насадки для щітки стають менш ефективними через 3 місяці використання? Наша функція BrushSync™ може нагадати вам про необхідність заміни.