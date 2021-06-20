Інші елементи комплектації
- Ручка Sonicare Prestige 9900
- Універсальна насадка для щітки Premium (A3)
- Підставка
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HX9992/11
Винятковий догляд, налаштований персонально для вас
Philips Sonicare DiamondClean Prestige 9900 із технологією SenseIQ – це наша найдосконаліша потужна зубна щітка. Вона підсилює нашу ефективну звукову технологію за допомогою штучного інтелекту, що визначає і адаптує чищення для комплексного й завжди належного догляду.Переглянути усі переваги
Доступні варіанти:
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Звукова електрична зубна щітка з технологією
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Під час чищення технологія SenseIQ визначає дані про натиск, рух, охоплення поверхні та інше до 100 разів на секунду. Потім вона адаптує інтенсивність, якщо ви тиснете надто сильно. Завдяки розумній технології SenseIQ не потрібно сумніватися у виборі режимів, тому ви можете з часом насолоджуватися легким доглядом і кращим чищенням.
Philips Sonicare DiamondClean Prestige 9900 створено для вас. Її сучасна технологія настільки гармонійна та легка в користуванні, що майже непомітна. На щастя, результати говорять самі за себе.
Отримайте ідеальне очищення без компромісів з універсальною насадкою для щітки A3 Premium. Наша найкраща насадка має вигнуті щетинки для видалення до 20 разів більшої кількості нальоту навіть у важкодоступних місцях*. Трикутні кінчики видаляють до 100% більше плям менш ніж за два дні***. Довші щетинки глибоко чистять біля ясен, допомагаючи яснам стати до 15 разів здоровішими**. І все це без необхідності зміни різних насадок для щітки. Чи відомо вам, що насадки для щітки стають менш ефективними через 3 місяці використання? Наша функція BrushSync™ може нагадати вам про необхідність заміни.
Застосунок Philips Sonicare підтримується штучним інтелектом і працює у гармонії із зубною щіткою. Використовуйте його для чищення із вказівками щодо натиску, руху, охоплення поверхні, тривалості та частоти в реальному часі. Переглядайте звіти успішності за днем, тижнем, місяцем і роком. Отримуйте персоналізовані рекомендації та дієві кроки для кращого чищення. Функція автоматичної синхронізації забезпечує оновлення даних у застосунку навіть тоді, коли ви не використовуєте його під час чищення.
Під час чищення більшість із нас надто сильно тисне. Саме тому наша зубна щітка автоматично регулює інтенсивність, коли ви тиснете надто сильно. Завдяки безкоштовному застосунку Philips Sonicare ви можете користуватися спеціальними вказівками та персоналізованими порадами для переходу до нового рівня чищення.
За допомогою датчиків Philips Sonicare DiamondClean Prestige 9900 визначає силу натиску, рухи та охоплення поверхні до 100 разів на секунду під час чищення. Датчики також стежать за тим, як довго й часто ви чистите зуби.
Усувайте наліт за допомогою звукової технології – нашого еталона, що забезпечує ефективне й лагідне чищення. Під час чищення до 62 000 рухів щетинок та динамічний рух рідини допомагають почистити навіть важкодоступні ділянки, забезпечуючи виняткове відчуття свіжості й чистоти.
Під час чищення більшість із нас надто сильно тисне. Саме тому наша зубна щітка автоматично регулює інтенсивність, коли ви тиснете надто сильно. Завдяки безкоштовному застосунку Philips Sonicare ви можете користуватися спеціальними вказівками та персоналізованими порадами для переходу до нового рівня чищення.
Елегантний і компактний дорожній футляр можна покласти в будь-яку сумку для зручності, коли йдете з дому. Надійний футляр вкритий м’якою штучною шкірою. Для додаткової зручності він має вбудований роз’єм USB-C та кабель для заряджання USB, що дозволяє легко заряджати зубну щітку, не виймаючи її з футляра.
Використання Sonicare 9900 Prestige – це про велику технологію зі стилем та компактними розмірами. Ця розкішна зубна щітка на 18 мм коротша за DiamondClean і має високоякісні матеріали, що робить її приємною для очей і на дотик.
Коли потрібно зарядити зубну щітку, просто поставте її на зарядну платформу. Вона ідеально підкреслює чіткий, сучасний дизайн зубної щітки.
Оновлення продукту
Підключення
Потужність
Технічні характеристики
Конструкція та покриття
Обслуговування
Сумісність
Простота у користуванні
Елементи в комплекті
Ефективність чищення
Підтримка програмного забезпечення
Технологія SenseIQ
Додаток Sonicare зі штучним інтелектом
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