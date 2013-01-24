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Очищуючий картридж

JC302/50
Загальна оцінка / 5
1 нагорода
  • Зберігайте свою бритву новою Зберігайте свою бритву новою Зберігайте свою бритву новою
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    Очищуючий картридж

    JC302/50
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода

    Зберігайте свою бритву новою

    Очищуючий картридж для системи SmartClean забезпечує зручне чищення, змащення та оновлення бритви для відчуття нової бритви щодня Переглянути усі переваги

    Очищуючий картридж

    Зберігайте свою бритву новою

    Очищуючий картридж для системи SmartClean забезпечує зручне чищення, змащення та оновлення бритви для відчуття нової бритви щодня Переглянути усі переваги

    Зберігайте свою бритву новою

    Очищуючий картридж для системи SmartClean забезпечує зручне чищення, змащення та оновлення бритви для відчуття нової бритви щодня Переглянути усі переваги

    Очищуючий картридж

    Зберігайте свою бритву новою

    Очищуючий картридж для системи SmartClean забезпечує зручне чищення, змащення та оновлення бритви для відчуття нової бритви щодня Переглянути усі переваги

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      Зберігайте свою бритву новою

      Для усіх систем SmartClean

      • 2 шт. в упаковці
      • Змиває
      • Змащує
      • Освіжує
      Система подвійного фільтра очищує волосся, піну та гель

      Система подвійного фільтра очищує волосся, піну та гель

      Система подвійного фільтра очищує волосся, піну та гель. Унікальний подвійний фільтр запобігає забиванню бритвених головок волоссям, підтримуючи відмінну роботу бритви.

      Система активного змащення зменшує тертя та зношування лез

      Система активного змащення зменшує тертя та зношування лез

      Система активного змащення зменшує тертя та зношування бритвених головок і лез, завдяки чому бритва довше працює, як нова.

      Змиває до 10 разів краще, ніж вода

      Змиває до 10 разів краще, ніж вода

      Завдяки системі DualFiltration та активного змащення бритва в 10 разів чистіша, ніж у разі використання води

      Безпечна для шкіри формула для освіжаючого та гігієнічного гоління

      Безпечна для шкіри формула для освіжаючого та гігієнічного гоління

      Безпечна для шкіри формула без вмісту спирту гарантує свіже та гігієнічне гоління і створена для захисту шкіри від подразнення

      Залишає свіжий аромат на бритвених головках

      Залишає свіжий аромат на бритвених головках

      Нова рідина картриджа для системи SmartClean має унікальну формулу та приємно пахне. Вона гігієнічно чистить бритву, залишаючи приємний запах на бритвених головках.

      Ефективне чищення бритв, що використовувалися з піною та гелем

      Ефективне чищення бритв, що використовувалися з піною та гелем

      Система Philips SmartClean з очищуючими картриджами – це перша система чищення бритви, що ефективно чистить бритви, які використовуються з піною та гелем.

      6 місяців зручного чищення

      6 місяців зручного чищення

      Один очищуючий картридж Philips можна використовувати до 3 місяців у разі щотижневого використання. Ця упаковка з 2 шт. забезпечує 6 місяців зручного чищення.

      Для усіх систем SmartClean

      Для усіх систем SmartClean

      Очищуючі картриджі підходять для усіх бритв із системою SmartClean.

      Технічні характеристики

      • Елементи в комплекті

        Очищуючий картридж
        2  шт.

      • Ємність

        Очищуючий картридж
        2 x 170 мл

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