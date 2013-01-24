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Пориньте у музику. Де б ви не перебували.
Можете уявити, що ви завжди перебуваєте в ідеальному місці для прослуховування улюбленої музики? Точно налаштовані драйвери, чудове активне шумопоглинання і правильний розмір у сукупності створюють ідеальне середовище прослуховування. Де б ви не перебували. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Пориньте у музику. Де б ви не перебували.
Можете уявити, що ви завжди перебуваєте в ідеальному місці для прослуховування улюбленої музики? Точно налаштовані драйвери, чудове активне шумопоглинання і правильний розмір у сукупності створюють ідеальне середовище прослуховування. Де б ви не перебували. Переглянути усі переваги
Пориньте у музику. Де б ви не перебували.
Можете уявити, що ви завжди перебуваєте в ідеальному місці для прослуховування улюбленої музики? Точно налаштовані драйвери, чудове активне шумопоглинання і правильний розмір у сукупності створюють ідеальне середовище прослуховування. Де б ви не перебували. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Пориньте у музику. Де б ви не перебували.
Можете уявити, що ви завжди перебуваєте в ідеальному місці для прослуховування улюбленої музики? Точно налаштовані драйвери, чудове активне шумопоглинання і правильний розмір у сукупності створюють ідеальне середовище прослуховування. Де б ви не перебували. Переглянути усі переваги
Накладні бездротові навушники
Ціна магазину Philips
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Усі елементи цих накладних бездротових навушників закритого типу – від звуку до матеріалів – призначені для занурення вас у музику. Немає значення, якого розміру чи форми ваша голова, м’які амбушури з ефектом пам’яті прилягають щільно, а музика призупиняється, якщо навушники зняти.
Ідеально налаштовані динаміки цих навушників із сертифікатом Hi-Res Audio (аудіо високої чіткості) забезпечують прекрасний збалансований звук з увімкненою чи вимкненою функцією активного шумопоглинання (ANC). Низькі частоти витримані, ефективні й необтяжливі. Частоти середнього діапазону повні та плавні. Високі частоти насичені деталями.
Слухайте з ідеальною гучністю, де б ви не були. Функція адаптивного шумопоглинання використовує один зовнішній та один внутрішній мікрофон для фільтрації небажаних звуків, занурюючи вас у відтворення. Режим зовнішніх звуків (Awareness Mode) дозволяє знову повернутися в реальність, коли це потрібно.
Два мікрофони на кожному амбушурі навушника зосереджуються на звучанні вашого голосу, значно зменшуючи шуми навколишнього середовища. Повністю вбудований Google Помічник та Alexa допомагають отримати вибрані списки відтворення, щойно ви про це попросите.
Повне заряджання забезпечує більш ніж один день музики, а швидке 15-хвилинне заряджання – 6 годин відтворення. На амбушурах (які також складаються горизонтально для легкого зберігання) знаходяться сенсорні елементи керування для музики та викликів і кнопки для функції ANC.
Надійне з’єднання Bluetooth із підтримкою AAC для пристроїв iOS та aptX HD для Android чи Windows забезпечує найкращий звук під час потокової передачі. За допомогою знімного кабелю навушники можна під’єднати до обладнання високої чіткості для дротового прослуховування.
Додаток для навушників Philips дозволяє регулювати рівень шумопоглинання, перемикаючи між попередньо встановленими режимами ANC. Він також пропонує спеціальний еквалайзер. Додаток можна використовувати також для керування музикою, яку ви передаєте, або для доступу до інформації про пісню.
Функція швидкого з’єднання у пару Google Fast Pair дозволяє з’єднати в пару навушники із сумісним пристроєм Android одним дотиком. Якщо навушники поставити біля пристрою Android, автоматично з’являється запит щодо підключення.
Завдяки легкому алюмінію та виготовленій у відповідальний спосіб шкірі Muirhead ці бездротові навушники такі ж висококласні, як і звук. Матовий алюміній на кільцях амбушурів навушників темно-атласного кольору й має напис Philips Fidelio. Музика призупиняється автоматично, коли ви знімажте навушники.
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Під'єднання
Зручність
Конструкція
Потужність
Звук
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