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    Philips Fidelio

    Накладні бездротові навушники

    L3/00
    Fidelio
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода
    Fidelio
    • Пориньте у музику. Де б ви не перебували. Пориньте у музику. Де б ви не перебували. Пориньте у музику. Де б ви не перебували.
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      Bluetooth

      Philips Fidelio Накладні бездротові навушники

      L3/00
      Загальна оцінка / 5
      1 нагорода

      Пориньте у музику. Де б ви не перебували.

      Можете уявити, що ви завжди перебуваєте в ідеальному місці для прослуховування улюбленої музики? Точно налаштовані драйвери, чудове активне шумопоглинання і правильний розмір у сукупності створюють ідеальне середовище прослуховування. Де б ви не перебували. Переглянути усі переваги

      Philips Fidelio Накладні бездротові навушники

      Пориньте у музику. Де б ви не перебували.

      Можете уявити, що ви завжди перебуваєте в ідеальному місці для прослуховування улюбленої музики? Точно налаштовані драйвери, чудове активне шумопоглинання і правильний розмір у сукупності створюють ідеальне середовище прослуховування. Де б ви не перебували. Переглянути усі переваги

      Пориньте у музику. Де б ви не перебували.

      Можете уявити, що ви завжди перебуваєте в ідеальному місці для прослуховування улюбленої музики? Точно налаштовані драйвери, чудове активне шумопоглинання і правильний розмір у сукупності створюють ідеальне середовище прослуховування. Де б ви не перебували. Переглянути усі переваги

      Philips Fidelio Накладні бездротові навушники

      Пориньте у музику. Де б ви не перебували.

      Можете уявити, що ви завжди перебуваєте в ідеальному місці для прослуховування улюбленої музики? Точно налаштовані драйвери, чудове активне шумопоглинання і правильний розмір у сукупності створюють ідеальне середовище прослуховування. Де б ви не перебували. Переглянути усі переваги

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        Накладні бездротові навушники

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        • Noise Cancellation Pro+
        • 40-мм динаміки
        Philips Fidelio. Створено для виняткової функціональності

        Philips Fidelio. Створено для виняткової функціональності

        Усі елементи цих накладних бездротових навушників закритого типу – від звуку до матеріалів – призначені для занурення вас у музику. Немає значення, якого розміру чи форми ваша голова, м’які амбушури з ефектом пам’яті прилягають щільно, а музика призупиняється, якщо навушники зняти.

        40-мм динаміки. Природний, збалансований звук

        40-мм динаміки. Природний, збалансований звук

        Ідеально налаштовані динаміки цих навушників із сертифікатом Hi-Res Audio (аудіо високої чіткості) забезпечують прекрасний збалансований звук з увімкненою чи вимкненою функцією активного шумопоглинання (ANC). Низькі частоти витримані, ефективні й необтяжливі. Частоти середнього діапазону повні та плавні. Високі частоти насичені деталями.

        Сучасна гібридна система активного шумопоглинання

        Сучасна гібридна система активного шумопоглинання

        Слухайте з ідеальною гучністю, де б ви не були. Функція адаптивного шумопоглинання використовує один зовнішній та один внутрішній мікрофон для фільтрації небажаних звуків, занурюючи вас у відтворення. Режим зовнішніх звуків (Awareness Mode) дозволяє знову повернутися в реальність, коли це потрібно.

        Два мікрофони для чітких викликів. Вбудоване голосове керування

        Два мікрофони для чітких викликів. Вбудоване голосове керування

        Два мікрофони на кожному амбушурі навушника зосереджуються на звучанні вашого голосу, значно зменшуючи шуми навколишнього середовища. Повністю вбудований Google Помічник та Alexa допомагають отримати вибрані списки відтворення, щойно ви про це попросите.

        Сенсорні елементи керування. 38 годин відтворення (32 години з ANC)*

        Сенсорні елементи керування. 38 годин відтворення (32 години з ANC)*

        Повне заряджання забезпечує більш ніж один день музики, а швидке 15-хвилинне заряджання – 6 годин відтворення. На амбушурах (які також складаються горизонтально для легкого зберігання) знаходяться сенсорні елементи керування для музики та викликів і кнопки для функції ANC.

        Під’єднання до будь-якого джерела. Бездротовим або дротовим способом

        Під’єднання до будь-якого джерела. Бездротовим або дротовим способом

        Надійне з’єднання Bluetooth із підтримкою AAC для пристроїв iOS та aptX HD для Android чи Windows забезпечує найкращий звук під час потокової передачі. За допомогою знімного кабелю навушники можна під’єднати до обладнання високої чіткості для дротового прослуховування.

        Додаток для навушників Philips. Персоналізуйте використання

        Додаток для навушників Philips. Персоналізуйте використання

        Додаток для навушників Philips дозволяє регулювати рівень шумопоглинання, перемикаючи між попередньо встановленими режимами ANC. Він також пропонує спеціальний еквалайзер. Додаток можна використовувати також для керування музикою, яку ви передаєте, або для доступу до інформації про пісню.

        З’єднання у пару одним дотиком. Швидке з’єднання у пару Google Fast Pair

        З’єднання у пару одним дотиком. Швидке з’єднання у пару Google Fast Pair

        Функція швидкого з’єднання у пару Google Fast Pair дозволяє з’єднати в пару навушники із сумісним пристроєм Android одним дотиком. Якщо навушники поставити біля пристрою Android, автоматично з’являється запит щодо підключення.

        Створено для прослуховування. Високоякісний дизайн

        Створено для прослуховування. Високоякісний дизайн

        Завдяки легкому алюмінію та виготовленій у відповідальний спосіб шкірі Muirhead ці бездротові навушники такі ж висококласні, як і звук. Матовий алюміній на кільцях амбушурів навушників темно-атласного кольору й має напис Philips Fidelio. Музика призупиняється автоматично, коли ви знімажте навушники.

        Технічні характеристики

        • Аксесуари

          USB-кабель
          Кабель USB-C
          Аудіокабель
          Так
          Адаптер для літака
          Так
          Футляр для транспортування
          Так

        • Під'єднання

          Профілі Bluetooth
          • A2DP
          • AVRCP
          • HFP
          • HSP
          • Формат потокової передачі: SBC
          • aptX
          • Aptx-HD
          • AAC
          Версія Bluetooth
          5.1
          Максимальний діапазон
          До 10  м
          Багатоточкове з’єднання
          2

        • Зручність

          Регулятор гучності
          Так
          Керування викликами
          • Утримування виклику
          • Перемикання між 2 викликами
          • Відповідь на виклик/завершення виклику
          • Відхилення виклику
          • Перемикання між викликом та музикою

        • Конструкція

          Колір
          Чорний

        • Потужність

          Тип батареї
          Літій-полімерна
          Можна заряджати
          Так
          Тривалість відтворення музики (ANC вимкнено)
          38  год.
          *
          Тривалість відтворення музики (ANC увімкнено)
          32  год.
          *
          Ресурс батареї
          38 год*

        • Звук

          Акустична система
          Закрита
          Діаметр динаміків
          40 мм
          Частотний діапазон
          7–40 000 Гц
          Опір
          16 Ом
          Максимальна вхідна потужність
          20 мВт
          Чутливість
          103  дБ

        • Зовнішня коробка

          Код GTIN
          1 48 95229 10839 1
          Висота
          26  см
          Довжина
          25,4  см
          Кількість споживчих комплектів
          3
          Ширина
          22,8  см
          Вага брутто
          3,824  кг
          Вага тари
          2,6  кг
          Вага нетто
          1,224  кг

        • Розміри упаковки

          Глибина
          7,8  см
          Код EAN
          48 95229 10839 4
          Висота
          24,1  см
          Кількість виробів
          1
          Ширина
          21  см
          Вага брутто
          1,118  кг
          Вага нетто
          0,408  кг
          Вага тари
          0,71  кг
          Тип упаковки
          Картон
          Тип розміщення на полиці
          Обидва

        • Розміри виробу

          Глибина
          5,15  см
          Висота
          20,35  см
          Вага
          0,36  кг
          Ширина
          19  см

        • UPC

          UPC
          8 40063 20164 4

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            • Вказано приблизний ресурс батареї для відтворення, він може різнитися залежно від умов використання.
            • Google – це товарний знак Google LLC. Функція швидкого з’єднання у пару Google Fast Pair недоступна певними мовами та в певних країнах.

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