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LED Inspection lamps

Акумуляторний ліхтар RCH30 із док-станцією

LPL10UVX1
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    LED Inspection lamps Акумуляторний ліхтар RCH30 із док-станцією

    LPL10UVX1

    Бачте краще, працюйте якісніше

    Найновіший вдосконалений акумуляторний світлодіодний інспекційних ліхтар Philips із док-станцією готовий до будь-якої роботи з технічного обслуговування. Високопотужні світлодіоди Philips Luxeon забезпечують потужне та ефективне освітлення за всіх можливих обставин. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    LED Inspection lamps Акумуляторний ліхтар RCH30 із док-станцією

    Бачте краще, працюйте якісніше

    Найновіший вдосконалений акумуляторний світлодіодний інспекційних ліхтар Philips із док-станцією готовий до будь-якої роботи з технічного обслуговування. Високопотужні світлодіоди Philips Luxeon забезпечують потужне та ефективне освітлення за всіх можливих обставин. Переглянути усі переваги

    Бачте краще, працюйте якісніше

    Найновіший вдосконалений акумуляторний світлодіодний інспекційних ліхтар Philips із док-станцією готовий до будь-якої роботи з технічного обслуговування. Високопотужні світлодіоди Philips Luxeon забезпечують потужне та ефективне освітлення за всіх можливих обставин. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    LED Inspection lamps Акумуляторний ліхтар RCH30 із док-станцією

    Бачте краще, працюйте якісніше

    Найновіший вдосконалений акумуляторний світлодіодний інспекційних ліхтар Philips із док-станцією готовий до будь-якої роботи з технічного обслуговування. Високопотужні світлодіоди Philips Luxeon забезпечують потужне та ефективне освітлення за всіх можливих обставин. Переглянути усі переваги

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      Бачте краще, працюйте якісніше

      Бездротовий професійний ліхтар із УФ-детектором

      • Високопотужні світлодіоди LUXEON®
      • 220 лм + УФ-детектор витоку
      • Док-станція для швидкого заряджання
      • Надзвичайна міцність згідно IK09 і IP66
      Широкий кут поширення пучка світла: до 70°

      Широкий кут поширення пучка світла: до 70°

      Широкий кут поширення пучка світла 70° дозволить Вам зосередитися на певній ділянці та подати потрібну кількість світла.

      Висока стійкість до ударів – IK09

      Висока стійкість до ударів – IK09

      Міцний корпус створений для надзвичайно складних умов роботи та відповідає стандарту IK09.

      Захист від води та пилу – IP66

      Захист від води та пилу – IP66

      Світлодіодний інспекційний ліхтар захищений від дії води та відповідає стандарту IP66.

      Легке виявлення витоків у системах кондиціонування

      Легке виявлення витоків у системах кондиціонування

      Цей світлодіодний інспекційний ліхтар не лише випромінює надзвичайно потужне світло, але й обладнаний УФ-А детектором витоку. Це допомагає оперативно виявляти витоки в системах кондиціонування без жодних додаткових інструментів. Достатньо додати у систему кондиціонування рідину для виявлення витоків.

      Надзвичайно потужні світлодіоди LUXEON® 120 люмен

      Надзвичайно потужні білі світлодіоди LUXEON® забезпечують пучок світла 120 люмен, завдяки чому Ви не залишитеся в темряві та зможете розгледіти найдрібніші деталі.

      Стійкість до дії хімічних речовин і розчинників, які використовуються у майстернях

      Корпус інспекційного ліхтаря захищено від ударів, дії води, хімічних речовин і розчинників, які використовуються у майстернях.

      Перемагайте темряву за допомогою м’якого природного світла

      Професійні ліхтарі Philips для майстерень обладнано потужними світлодіодами, що створюють насичене біле світло із широким кутом розсіювання для перемоги над темрявою. Біле світло 6000 К створене для максимальної чіткості та видимості, а також покращує візуальний комфорт та якість роботи.

      Технічні характеристики

      • Зовнішня коробка

        Кількість споживчих комплектів
        6
        Довжина
        35  см
        Ширина
        28  см
        Висота
        45  см
        Вага брутто
        1,95  кг
        Код GTIN
        1 87 27900 38942 2

      • Інформація для замовлень

        Код артикулу
        LPL10UVX1
        Код замовлення
        38942531

      • Електричні характеристики

        Час заряджання батареї
        4  год.
        Час роботи від батареї
        До 4 годин
        Тип батареї
        Іонно-літієва
        Тип штепселя
        Європа
        Джерело живлення
        Акумуляторне живлення
        Напруга
        100–240  В
        Потужність (Вт)
        2,5  Вт

      • Характеристики світла

        Кут розсіювання світла
        70  градусів
        Колірна температура
        6500  К
        Термін експлуатації світлодіода
        10000  год.
        Інтенсивність світла (посилена)
        400 люкс на відстані 0,5 м
        Світловіддача
        220  люмен

      • Інформація про упаковку

        Вага брутто однієї одиниці
        5810  г
        Висота
        45  см
        Довжина
        35  см
        Ширина
        28  см

      • Дані упаковки

        EAN1
        8727900389425
        EAN3
        8727900389432

      • Інформація про упаковку

        Висота
        5,7  см
        Довжина
        25  см
        Кількість в упаковці / Мінімальна партія
        6
        Вага з батареями
        660  г
        Ширина
        5,6  см
        Вага без батарей
        400  г

      • Опис виробу

        Гачок
        Універсальний фіксатор-гачок
        Клас захисту від ударів (IK)
        IK09
        Клас захисту від пилу та вологи (IP)
        IP66
        Магніт
        Так
        Матеріали та покриття
        Міцна гума і полікарбонат
        Кількість світлодіодів
        8
        Робоча температура
        від -10 до 50  °C
        Стійкість до дії
        • мастила
        • оливи
        • розчинників, які використовуються у майстернях
        Технологія
        LED
        Лінійка
        RCH

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