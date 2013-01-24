Бачте краще, працюйте якісніше
Найновіший вдосконалений акумуляторний світлодіодний інспекційних ліхтар Philips із док-станцією готовий до будь-якої роботи з технічного обслуговування. Високопотужні світлодіоди Philips Luxeon забезпечують потужне та ефективне освітлення за всіх можливих обставин. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Бачте краще, працюйте якісніше
Найновіший вдосконалений акумуляторний світлодіодний інспекційних ліхтар Philips із док-станцією готовий до будь-якої роботи з технічного обслуговування. Високопотужні світлодіоди Philips Luxeon забезпечують потужне та ефективне освітлення за всіх можливих обставин. Переглянути усі переваги
Бачте краще, працюйте якісніше
Найновіший вдосконалений акумуляторний світлодіодний інспекційних ліхтар Philips із док-станцією готовий до будь-якої роботи з технічного обслуговування. Високопотужні світлодіоди Philips Luxeon забезпечують потужне та ефективне освітлення за всіх можливих обставин. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Бачте краще, працюйте якісніше
Найновіший вдосконалений акумуляторний світлодіодний інспекційних ліхтар Philips із док-станцією готовий до будь-якої роботи з технічного обслуговування. Високопотужні світлодіоди Philips Luxeon забезпечують потужне та ефективне освітлення за всіх можливих обставин. Переглянути усі переваги
Широкий кут поширення пучка світла 70° дозволить Вам зосередитися на певній ділянці та подати потрібну кількість світла.
Міцний корпус створений для надзвичайно складних умов роботи та відповідає стандарту IK09.
Світлодіодний інспекційний ліхтар захищений від дії води та відповідає стандарту IP66.
Цей світлодіодний інспекційний ліхтар не лише випромінює надзвичайно потужне світло, але й обладнаний УФ-А детектором витоку. Це допомагає оперативно виявляти витоки в системах кондиціонування без жодних додаткових інструментів. Достатньо додати у систему кондиціонування рідину для виявлення витоків.
Надзвичайно потужні білі світлодіоди LUXEON® забезпечують пучок світла 120 люмен, завдяки чому Ви не залишитеся в темряві та зможете розгледіти найдрібніші деталі.
Корпус інспекційного ліхтаря захищено від ударів, дії води, хімічних речовин і розчинників, які використовуються у майстернях.
Професійні ліхтарі Philips для майстерень обладнано потужними світлодіодами, що створюють насичене біле світло із широким кутом розсіювання для перемоги над темрявою. Біле світло 6000 К створене для максимальної чіткості та видимості, а також покращує візуальний комфорт та якість роботи.
Зовнішня коробка
Інформація для замовлень
Електричні характеристики
Характеристики світла
Інформація про упаковку
Дані упаковки
Інформація про упаковку
Опис виробу