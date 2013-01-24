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LED Inspection lamps

Компактний ліхтар Penlight

LPL18B1
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    LED Inspection lamps Компактний ліхтар Penlight

    LPL18B1

    Бачте краще, працюйте якісніше

    Світлодіодний інспекційний ліхтар Philips Penlight – це ідеальний інструмент для швидкого огляду, який у своєму компактному корпусі поєднує високоякісні світлодіодні лампи та легкість у використанні. Переглянути усі переваги

    LED Inspection lamps Компактний ліхтар Penlight

    Бачте краще, працюйте якісніше

    Світлодіодний інспекційний ліхтар Philips Penlight – це ідеальний інструмент для швидкого огляду, який у своєму компактному корпусі поєднує високоякісні світлодіодні лампи та легкість у використанні. Переглянути усі переваги

    Бачте краще, працюйте якісніше

    Світлодіодний інспекційний ліхтар Philips Penlight – це ідеальний інструмент для швидкого огляду, який у своєму компактному корпусі поєднує високоякісні світлодіодні лампи та легкість у використанні. Переглянути усі переваги

    LED Inspection lamps Компактний ліхтар Penlight

    Бачте краще, працюйте якісніше

    Світлодіодний інспекційний ліхтар Philips Penlight – це ідеальний інструмент для швидкого огляду, який у своєму компактному корпусі поєднує високоякісні світлодіодні лампи та легкість у використанні. Переглянути усі переваги

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      Бачте краще, працюйте якісніше

      Портативний інспекційний ліхтар

      • 5 високоякісних світлодіодів
      • 85 лм + точковий промінь 20 лм
      • До 8 год. роботи в автономному режимі
      • Живлення від 3 батарей AAA
      тестування падіння: 12 вільних падінь з висоти 1,5 м

      тестування падіння: 12 вільних падінь з висоти 1,5 м

      тестування падіння: 12 вільних падінь з висоти 1,5 м.

      Високоякісне світлодіодне світло до 85 люмен

      Високоякісне світлодіодне світло до 85 люмен

      Наша компанія є лідером на міжнародному ринку засобів автомобільного освітлення та має багаторічний досвід і власні ноу-хау в галузі освітлення. Світлодіодні інспекційні ліхтарі Philips обладнано високоякісними світлодіодами, які випромінюють ефективне потужне світло природного кольору і не втомлюють під час роботи.

      Точковий промінь: 20 лм

      Точковий промінь дає Вам змогу побачити те, що залишається прихованим для інших: завдяки надтонкій конструкції ліхтар можна використовувати у найтісніших місцях – потужне світлодіодне світло освітить все.

      Перемагайте темряву за допомогою м’якого природного світла

      Професійні ліхтарі Philips для майстерень обладнано потужними світлодіодами, що створюють насичене біле світло із широким кутом розсіювання для перемоги над темрявою. Біле світло 6000 К створене для максимальної чіткості та видимості, а також покращує візуальний комфорт та якість роботи.

      Технічні характеристики

      • Зовнішня коробка

        Кількість споживчих комплектів
        20
        Довжина
        29,8  см
        Ширина
        18,6  см
        Висота
        26  см
        Вага брутто
        1,9  кг
        Код GTIN
        1 87 27900 38821 0

      • Інформація для замовлень

        Код артикулу
        LPL18B1
        Код замовлення
        38821340

      • Електричні характеристики

        Час роботи від батареї
        До 8 годин
        Тип батареї
        3 шт., AAA
        Джерело живлення
        Батарея
        Напруга
        4,5  В
        Потужність (Вт)
        1,6  Вт

      • Характеристики світла

        Колірна температура
        До 6000  К
        Термін експлуатації світлодіода
        10000  год.
        Світловіддача
        85  люмен
        Інтенсивність світла (точковий промінь)
        20  люмен

      • Інформація про упаковку

        Вага брутто однієї одиниці
        1515  г
        Висота
        26  см
        Довжина
        29,5  см
        Ширина
        18,6  см

      • Дані упаковки

        EAN1
        8727900388213
        EAN3
        8727900388220

      • Інформація про упаковку

        Висота
        3,3  см
        Довжина
        17,2  см
        Кількість в упаковці / Мінімальна партія
        20
        Вага з батареями
        80  г
        Ширина
        1,8  см
        Вага без батарей
        47  г
        Розмір
        Компактний

      • Опис виробу

        Гачок
        Стандартний фіксатор
        Магніт
        Ні
        Кількість світлодіодів
        6
        Робоча температура
        від 0 до 40  °C
        Технологія
        LED
        Лінійка
        Тонкий ліхтар

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