Бачте краще, працюйте якісніше
Світлодіодний інспекційний ліхтар Philips Penlight – це ідеальний інструмент для швидкого огляду, який у своєму компактному корпусі поєднує високоякісні світлодіодні лампи та легкість у використанні. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Бачте краще, працюйте якісніше
Світлодіодний інспекційний ліхтар Philips Penlight – це ідеальний інструмент для швидкого огляду, який у своєму компактному корпусі поєднує високоякісні світлодіодні лампи та легкість у використанні. Переглянути усі переваги
Бачте краще, працюйте якісніше
Світлодіодний інспекційний ліхтар Philips Penlight – це ідеальний інструмент для швидкого огляду, який у своєму компактному корпусі поєднує високоякісні світлодіодні лампи та легкість у використанні. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Бачте краще, працюйте якісніше
Світлодіодний інспекційний ліхтар Philips Penlight – це ідеальний інструмент для швидкого огляду, який у своєму компактному корпусі поєднує високоякісні світлодіодні лампи та легкість у використанні. Переглянути усі переваги
тестування падіння: 12 вільних падінь з висоти 1,5 м.
Наша компанія є лідером на міжнародному ринку засобів автомобільного освітлення та має багаторічний досвід і власні ноу-хау в галузі освітлення. Світлодіодні інспекційні ліхтарі Philips обладнано високоякісними світлодіодами, які випромінюють ефективне потужне світло природного кольору і не втомлюють під час роботи.
Точковий промінь дає Вам змогу побачити те, що залишається прихованим для інших: завдяки надтонкій конструкції ліхтар можна використовувати у найтісніших місцях – потужне світлодіодне світло освітить все.
Професійні ліхтарі Philips для майстерень обладнано потужними світлодіодами, що створюють насичене біле світло із широким кутом розсіювання для перемоги над темрявою. Біле світло 6000 К створене для максимальної чіткості та видимості, а також покращує візуальний комфорт та якість роботи.
Зовнішня коробка
Інформація для замовлень
Електричні характеристики
Характеристики світла
Інформація про упаковку
Дані упаковки
Інформація про упаковку
Опис виробу