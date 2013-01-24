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LED Inspection lamps

Професійний компактний ліхтар Penlight

LPL19B1
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    LED Inspection lamps Професійний компактний ліхтар Penlight

    LPL19B1

    Бачте краще, працюйте якісніше

    Світлодіодний оглядовий ліхтар Philips Penlight – це ідеальний пристрій для швидкого огляду, який поєднує високоякісні світлодіоди, стійкість до дії води та пилу (IP54) у невеликому, простому у використанні корпусі. Переглянути усі переваги

    LED Inspection lamps Професійний компактний ліхтар Penlight

    Бачте краще, працюйте якісніше

    Світлодіодний оглядовий ліхтар Philips Penlight – це ідеальний пристрій для швидкого огляду, який поєднує високоякісні світлодіоди, стійкість до дії води та пилу (IP54) у невеликому, простому у використанні корпусі. Переглянути усі переваги

    Бачте краще, працюйте якісніше

    Світлодіодний оглядовий ліхтар Philips Penlight – це ідеальний пристрій для швидкого огляду, який поєднує високоякісні світлодіоди, стійкість до дії води та пилу (IP54) у невеликому, простому у використанні корпусі. Переглянути усі переваги

    LED Inspection lamps Професійний компактний ліхтар Penlight

    Бачте краще, працюйте якісніше

    Світлодіодний оглядовий ліхтар Philips Penlight – це ідеальний пристрій для швидкого огляду, який поєднує високоякісні світлодіоди, стійкість до дії води та пилу (IP54) у невеликому, простому у використанні корпусі. Переглянути усі переваги

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      Бачте краще, працюйте якісніше

      Професійний портативний оглядовий інструмент

      • 6 високоякісних світлодіодів
      • 130 лм + точковий промінь 20 лм
      • До 11 год. автономної роботи / AAA x 3
      • Захист від води та пилу IP54
      Захист від води та пилу – IP54

      Захист від води та пилу – IP54

      Світлодіодний інспекційний ліхтар захищений від дії води та відповідає стандарту IP54.

      Висока стійкість до ударів – IK07

      Висока стійкість до ударів – IK07

      Точковий промінь: 20 лм

      Точковий промінь дає Вам змогу побачити те, що залишається прихованим для інших: завдяки надтонкій конструкції ліхтар можна використовувати у найтісніших місцях – потужне світлодіодне світло освітить все.

      Стійкість до дії хімічних речовин і розчинників, які використовуються у майстернях

      Корпус інспекційного ліхтаря захищено від ударів, дії води, хімічних речовин і розчинників, які використовуються у майстернях.

      Високоякісне світлодіодне світло до 130 люмен

      Наша компанія є лідером на міжнародному ринку засобів автомобільного освітлення та має багаторічний досвід і власні ноу-хау в галузі освітлення. Світлодіодні інспекційні ліхтарі Philips обладнано високоякісними світлодіодами, які випромінюють ефективне потужне світло природного кольору і не втомлюють під час роботи.

      Перемагайте темряву за допомогою м’якого природного світла

      Професійні ліхтарі Philips для майстерень обладнано потужними світлодіодами, що створюють насичене біле світло із широким кутом розсіювання для перемоги над темрявою. Біле світло 6000 К створене для максимальної чіткості та видимості, а також покращує візуальний комфорт та якість роботи.

      Технічні характеристики

      • Зовнішня коробка

        Кількість споживчих комплектів
        6
        Довжина
        26  см
        Ширина
        13  см
        Висота
        11,1  см
        Вага брутто
        0,6  кг
        Код GTIN
        1 87 27900 38820 3

      • Інформація для замовлень

        Код артикулу
        LPL19B1
        Код замовлення
        38819031

      • Електричні характеристики

        Час роботи від батареї
        До 11 годин
        Тип батареї
        3 x Philips AAA
        Джерело живлення
        Батарея
        Напруга
        4,5  В
        Потужність (Вт)
        1,3  Вт

      • Характеристики світла

        Кут розсіювання світла
        35–44  градусів
        Колірна температура
        До 6000  К
        Термін експлуатації світлодіода
        10000  год.
        Світловіддача
        130  люмен
        Інтенсивність світла (точковий промінь)
        20  люмен

      • Інформація про упаковку

        Вага брутто однієї одиниці
        640  г
        Висота
        11  см
        Довжина
        25,8  см
        Ширина
        15,1  см

      • Дані упаковки

        EAN1
        8727900388190
        EAN3
        8727900388206

      • Інформація про упаковку

        Висота
        3,1  см
        Довжина
        17,2  см
        Вага з батареями
        70  г
        Ширина
        1,8  см
        Вага без батарей
        38  г
        Розмір
        Компактний

      • Опис виробу

        Гачок
        Стандартний фіксатор
        Клас захисту від пилу та вологи (IP)
        IP54
        Магніт
        Ні
        Кількість світлодіодів
        7
        Робоча температура
        від 0 до 40  °C
        Стійкість до дії
        • мастила
        • оливи
        • розчинників, які використовуються у майстернях
        Технологія
        LED
        Лінійка
        Тонкий ліхтар

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