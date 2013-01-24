Бачте краще, працюйте якісніше
Світлодіодний оглядовий ліхтар Philips Penlight – це ідеальний пристрій для швидкого огляду, який поєднує високоякісні світлодіоди, стійкість до дії води та пилу (IP54) у невеликому, простому у використанні корпусі. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Бачте краще, працюйте якісніше
Світлодіодний оглядовий ліхтар Philips Penlight – це ідеальний пристрій для швидкого огляду, який поєднує високоякісні світлодіоди, стійкість до дії води та пилу (IP54) у невеликому, простому у використанні корпусі. Переглянути усі переваги
Бачте краще, працюйте якісніше
Світлодіодний оглядовий ліхтар Philips Penlight – це ідеальний пристрій для швидкого огляду, який поєднує високоякісні світлодіоди, стійкість до дії води та пилу (IP54) у невеликому, простому у використанні корпусі. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Бачте краще, працюйте якісніше
Світлодіодний оглядовий ліхтар Philips Penlight – це ідеальний пристрій для швидкого огляду, який поєднує високоякісні світлодіоди, стійкість до дії води та пилу (IP54) у невеликому, простому у використанні корпусі. Переглянути усі переваги
Світлодіодний інспекційний ліхтар захищений від дії води та відповідає стандарту IP54.
Точковий промінь дає Вам змогу побачити те, що залишається прихованим для інших: завдяки надтонкій конструкції ліхтар можна використовувати у найтісніших місцях – потужне світлодіодне світло освітить все.
Корпус інспекційного ліхтаря захищено від ударів, дії води, хімічних речовин і розчинників, які використовуються у майстернях.
Наша компанія є лідером на міжнародному ринку засобів автомобільного освітлення та має багаторічний досвід і власні ноу-хау в галузі освітлення. Світлодіодні інспекційні ліхтарі Philips обладнано високоякісними світлодіодами, які випромінюють ефективне потужне світло природного кольору і не втомлюють під час роботи.
Професійні ліхтарі Philips для майстерень обладнано потужними світлодіодами, що створюють насичене біле світло із широким кутом розсіювання для перемоги над темрявою. Біле світло 6000 К створене для максимальної чіткості та видимості, а також покращує візуальний комфорт та якість роботи.
Зовнішня коробка
Інформація для замовлень
Електричні характеристики
Характеристики світла
Інформація про упаковку
Дані упаковки
Інформація про упаковку
Опис виробу