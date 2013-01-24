Головна
Philips – Натисніть тут, щоб перейти на головну сторінку

Умови пошуку

UK
RU
1

LED Inspection lamps

Запасний модуль MDLS

LPL27SPAREX1
  • Бачте краще, працюйте якісніше Бачте краще, працюйте якісніше Бачте краще, працюйте якісніше
    -{discount-value}

    LED Inspection lamps Запасний модуль MDLS

    LPL27SPAREX1

    Бачте краще, працюйте якісніше

    Цей надійний модуль для різнонаправленого освітлення забезпечує оптимальну видимість без тіней та залишить руки вільними. Переглянути усі переваги

    LED Inspection lamps Запасний модуль MDLS

    Бачте краще, працюйте якісніше

    Цей надійний модуль для різнонаправленого освітлення забезпечує оптимальну видимість без тіней та залишить руки вільними. Переглянути усі переваги

    Бачте краще, працюйте якісніше

    Цей надійний модуль для різнонаправленого освітлення забезпечує оптимальну видимість без тіней та залишить руки вільними. Переглянути усі переваги

    LED Inspection lamps Запасний модуль MDLS

    Бачте краще, працюйте якісніше

    Цей надійний модуль для різнонаправленого освітлення забезпечує оптимальну видимість без тіней та залишить руки вільними. Переглянути усі переваги

    Подібні вироби

    See all specialized-light

      Бачте краще, працюйте якісніше

      Система освітлення "все-в-одному" для професіоналів

      • Високоякісні світлодіоди
      • 250 лм (посилений) / 120 лм (еко)
      • 1 запасний акумуляторний модуль
      • Яскравіший кольоровий дизайн
      Захист від води та пилу – IP54

      Захист від води та пилу – IP54

      Світлодіодний інспекційний ліхтар захищений від дії води та відповідає стандарту IP54.

      Швидке перезаряджання, енергоефективна технологія батареї LifeP04

      Швидке перезаряджання, енергоефективна технологія батареї LifeP04

      Швидке перезаряджання, енергоефективна технологія батареї LifeP04. Оскільки модулі швидко заряджаються, Ви можете одразу вийняти заряджений модуль для роботи.

      Поворотний тримач на 300° і сильний магніт в основі

      Поворотний тримач на 300° і сильний магніт в основі

      Поворотний тримач на 300° і сильний магніт в основі дозволять освітити робоче місце без створення тіней для оптимальної безпеки та ефективності.

      Надміцний гачок-затискач

      Надміцний гачок-затискач

      Завдяки надміцному гачку-затискачу Ви зможете підвісити цей модуль на будь-яку поверхню. А руки залишаться вільними для роботи.

      Удосконалений кольоровий дизайн для простої зміни місця

      Удосконалений кольоровий дизайн для простої зміни місця

      Завдяки новому кольоровому дизайну ліхтар легше помітити чи шукати. Більше жодних загублених ліхтарів.

      Висока стійкість до ударів – IK07

      Висока стійкість до ударів – IK07

      Стійкість до дії хімічних речовин і розчинників, які використовуються у майстернях

      Корпус інспекційного ліхтаря захищено від ударів, дії води, хімічних речовин і розчинників, які використовуються у майстернях.

      Світловіддача одного модуля: до 250 люмен

      Кожен модуль рішення MDLS забезпечить світловіддачу 120 (250) люмен у звичайному (посиленому) режимі. У звичайному (посиленому) режимі ліхтар працюватиме до 6 (3) годин.

      Високоякісне світлодіодне світло до 350 люмен

      Значна потужність забезпечує надзвичайно ефективне світло з високою щільністю пучка з можливістю його налаштування для направленого та інтенсивного освітлення.

      Перемагайте темряву за допомогою м’якого природного світла

      Професійні ліхтарі Philips для майстерень обладнано потужними світлодіодами, що створюють насичене біле світло із широким кутом розсіювання для перемоги над темрявою. Біле світло 6000 К створене для максимальної чіткості та видимості, а також покращує візуальний комфорт та якість роботи.

      Технічні характеристики

      • Інформація для замовлень

        Код артикулу
        LPL27SPAREX1
        Код замовлення
        39212833

      • Електричні характеристики

        Ємність батареї
        1800  мА-год
        Час заряджання батареї
        2  год.
        Час роботи від батареї
        До 6 годин
        Тип батареї
        Літієва
        Тип штепселя
        Європа
        Джерело живлення
        Акумуляторне живлення
        Напруга
        100–240  В
        Потужність (Вт)
        3,7  Вт

      • Характеристики світла

        Колірна температура
        6000  К
        Термін експлуатації світлодіода
        До 10 000  год.
        Світловіддача
        250  люмен

      • Інформація про упаковку

        Вага брутто однієї одиниці
        740  г
        Висота
        11,3  см
        Довжина
        18,6  см
        Ширина
        7,8  см

      • Дані упаковки

        EAN1
        8727900392128
        EAN3
        8727900392135

      • Інформація про упаковку

        Діаметр
        6,5  см
        Висота
        8,7  см
        Кількість в упаковці / Мінімальна партія
        2
        Вага з батареями
        220  г
        Розмір
        Стандартна

      • Опис виробу

        Гачок
        Надміцний гачок-затискач
        Клас захисту від ударів (IK)
        IK07
        Клас захисту від пилу та вологи (IP)
        IP54
        Магніт
        Так
        Матеріали та покриття
        Алюмінієвий корпус
        Кількість світлодіодів
        1
        Робоча температура
        від -20 до 60  °C
        Орієнтоване світло
        Поворотний тримач на 300°
        Стійкість до дії
        • мастила
        • оливи
        • розчинників, які використовуються у майстернях
        Технологія
        LED
        Лінійка
        MDLS

      Отримати підтримку для цього виробу

      Перейти до Центру обслуговування клієнтів

      Рекомендовані вироби

        Вироби, які Ви нещодавно переглядали