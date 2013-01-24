Бачте краще, працюйте якісніше
Цей надійний модуль для різнонаправленого освітлення забезпечує оптимальну видимість без тіней та залишить руки вільними. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Бачте краще, працюйте якісніше
Цей надійний модуль для різнонаправленого освітлення забезпечує оптимальну видимість без тіней та залишить руки вільними. Переглянути усі переваги
Бачте краще, працюйте якісніше
Цей надійний модуль для різнонаправленого освітлення забезпечує оптимальну видимість без тіней та залишить руки вільними. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Бачте краще, працюйте якісніше
Цей надійний модуль для різнонаправленого освітлення забезпечує оптимальну видимість без тіней та залишить руки вільними. Переглянути усі переваги
Світлодіодний інспекційний ліхтар захищений від дії води та відповідає стандарту IP54.
Швидке перезаряджання, енергоефективна технологія батареї LifeP04. Оскільки модулі швидко заряджаються, Ви можете одразу вийняти заряджений модуль для роботи.
Поворотний тримач на 300° і сильний магніт в основі дозволять освітити робоче місце без створення тіней для оптимальної безпеки та ефективності.
Завдяки надміцному гачку-затискачу Ви зможете підвісити цей модуль на будь-яку поверхню. А руки залишаться вільними для роботи.
Завдяки новому кольоровому дизайну ліхтар легше помітити чи шукати. Більше жодних загублених ліхтарів.
Корпус інспекційного ліхтаря захищено від ударів, дії води, хімічних речовин і розчинників, які використовуються у майстернях.
Кожен модуль рішення MDLS забезпечить світловіддачу 120 (250) люмен у звичайному (посиленому) режимі. У звичайному (посиленому) режимі ліхтар працюватиме до 6 (3) годин.
Значна потужність забезпечує надзвичайно ефективне світло з високою щільністю пучка з можливістю його налаштування для направленого та інтенсивного освітлення.
Професійні ліхтарі Philips для майстерень обладнано потужними світлодіодами, що створюють насичене біле світло із широким кутом розсіювання для перемоги над темрявою. Біле світло 6000 К створене для максимальної чіткості та видимості, а також покращує візуальний комфорт та якість роботи.
Інформація для замовлень
Електричні характеристики
Характеристики світла
Інформація про упаковку
Дані упаковки
Інформація про упаковку
Опис виробу