Бачте краще, працюйте якісніше
Philips Penlight Premium другого покоління – це одна тонка ручка, в якій неперевершено поєднуються можливість високоякісного освітлення як для огляду, так і для точкового світла, новий алюмінієвий корпус і стійкість до дії хімічних речовин, води та пилу. Справжнє рішення "все в одному"! Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Бачте краще, працюйте якісніше
Philips Penlight Premium другого покоління – це одна тонка ручка, в якій неперевершено поєднуються можливість високоякісного освітлення як для огляду, так і для точкового світла, новий алюмінієвий корпус і стійкість до дії хімічних речовин, води та пилу. Справжнє рішення "все в одному"! Переглянути усі переваги
Бачте краще, працюйте якісніше
Philips Penlight Premium другого покоління – це одна тонка ручка, в якій неперевершено поєднуються можливість високоякісного освітлення як для огляду, так і для точкового світла, новий алюмінієвий корпус і стійкість до дії хімічних речовин, води та пилу. Справжнє рішення "все в одному"! Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Бачте краще, працюйте якісніше
Philips Penlight Premium другого покоління – це одна тонка ручка, в якій неперевершено поєднуються можливість високоякісного освітлення як для огляду, так і для точкового світла, новий алюмінієвий корпус і стійкість до дії хімічних речовин, води та пилу. Справжнє рішення "все в одному"! Переглянути усі переваги
Корпус інспекційного ліхтаря захищено від ударів, дії води, хімічних речовин і розчинників, які використовуються у майстернях.
"Ліхтар Philips Penlight Premium Gen2 має кут поширення пучка світла до 90° та освітлює великі ділянки, спрощуючи швидкий огляд."
Вас дратує неякісне точкове освітлення? Не переймайтеся. Оновлена світлова указка Penlight Premium Gen2 забезпечує потужну світловіддачу точкового променя 120 люмен, що дозволить Вам побачити приховане для інших. Завдяки надтонкому корпусу ліхтар Philips Penlight Gen2 можна скерувати навіть у найтісніші місця, а потужні світлодіоди освітять усе без виключення.
Не пропустіть! Невеликий та потужний ліхтар Philips Penlight Premium Gen2 забезпечує вражаючу світловіддачу 145 люмен завдяки високоякісним білим світлодіодам. Цей делікатний пристрій допоможе Вам роздивитися навіть найдрібніші деталі.
Philips Penlight Premium Gen2 відповідає стандарту IP54. Цей тонкий інспекційний ліхтар повністю захищено від води, вологості та пилу, тому його можна використовувати як у майстерні, так і на вулиці.
Philips Penlight Premium Gen2 – це єдиний компактний інструмент, обладнаний батареєю для швидкого заряджання. Ліхтар заряджається за 2 години і може працювати в автономному режимі до 6 годин. Philips Penlight Premium Gen2 – це Ваш надійний та ефективний помічник, якого достатньо лише трохи підзарядити щодня.
Завдяки гачку з можливістю обертання на 80° із магнітом Ви можете розмістити цей ліхтар на будь-якій поверхні, залишаючи руки вільними для роботи.
"Завдяки удосконаленому кольоровому дизайну ліхтар добре помітний і його легше знайти. Більше не потрібно перейматися через втрату свого найкращого інспекційного ліхтаря!"
Ліхтар Philips Penlight Premium Gen2 містить потужні світлодіоди, які створюють яскравий широкий пучок інтенсивного білого світла, що перемагає темряву. Широкий пучок яскравого світла рівномірно розподіляється на ділянці освітлення, забезпечуючи найкращий огляд та освітлення усіх деталей. Наші світлодіоди з колірною температурою 6000 К створюють приємне для очей природне біле світло, покращують візуальний комфорт і не втомлюють очі під час роботи.
Зовнішня коробка
Інформація для замовлень
Електричні характеристики
Характеристики світла
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Дані упаковки
Інформація про упаковку
Опис виробу