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LED Inspection lamps

Акумуляторний ліхтар Penlight Premium Gen2

LPL28RECHX1
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    LED Inspection lamps Акумуляторний ліхтар Penlight Premium Gen2

    LPL28RECHX1

    Бачте краще, працюйте якісніше

    Philips Penlight Premium другого покоління – це одна тонка ручка, в якій неперевершено поєднуються можливість високоякісного освітлення як для огляду, так і для точкового світла, новий алюмінієвий корпус і стійкість до дії хімічних речовин, води та пилу. Справжнє рішення "все в одному"! Переглянути усі переваги

    LED Inspection lamps Акумуляторний ліхтар Penlight Premium Gen2

    Бачте краще, працюйте якісніше

    Philips Penlight Premium другого покоління – це одна тонка ручка, в якій неперевершено поєднуються можливість високоякісного освітлення як для огляду, так і для точкового світла, новий алюмінієвий корпус і стійкість до дії хімічних речовин, води та пилу. Справжнє рішення "все в одному"! Переглянути усі переваги

    Бачте краще, працюйте якісніше

    Philips Penlight Premium другого покоління – це одна тонка ручка, в якій неперевершено поєднуються можливість високоякісного освітлення як для огляду, так і для точкового світла, новий алюмінієвий корпус і стійкість до дії хімічних речовин, води та пилу. Справжнє рішення "все в одному"! Переглянути усі переваги

    LED Inspection lamps Акумуляторний ліхтар Penlight Premium Gen2

    Бачте краще, працюйте якісніше

    Philips Penlight Premium другого покоління – це одна тонка ручка, в якій неперевершено поєднуються можливість високоякісного освітлення як для огляду, так і для точкового світла, новий алюмінієвий корпус і стійкість до дії хімічних речовин, води та пилу. Справжнє рішення "все в одному"! Переглянути усі переваги

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      Бачте краще, працюйте якісніше

      Компактний світлодіодний помічник у роботі з можливістю заряджання через USB

      • Високоякісні світлодіоди
      • 145 лм + точковий промінь 120 лм
      • Надійний алюмінієвий корпус
      • Повторне заряджання через USB
      Висока стійкість до ударів – IK07

      Висока стійкість до ударів – IK07

      Стійкість до дії хімічних речовин і розчинників, які використовуються у майстернях

      Корпус інспекційного ліхтаря захищено від ударів, дії води, хімічних речовин і розчинників, які використовуються у майстернях.

      Широкий кут поширення пучка світла: до 90°

      "Ліхтар Philips Penlight Premium Gen2 має кут поширення пучка світла до 90° та освітлює великі ділянки, спрощуючи швидкий огляд."

      Потужний точковий промінь: 120 люмен

      Вас дратує неякісне точкове освітлення? Не переймайтеся. Оновлена світлова указка Penlight Premium Gen2 забезпечує потужну світловіддачу точкового променя 120 люмен, що дозволить Вам побачити приховане для інших. Завдяки надтонкому корпусу ліхтар Philips Penlight Gen2 можна скерувати навіть у найтісніші місця, а потужні світлодіоди освітять усе без виключення.

      Високоякісне світлодіодне світло до 145 люмен

      Не пропустіть! Невеликий та потужний ліхтар Philips Penlight Premium Gen2 забезпечує вражаючу світловіддачу 145 люмен завдяки високоякісним білим світлодіодам. Цей делікатний пристрій допоможе Вам роздивитися навіть найдрібніші деталі.

      Захист від води та пилу – IP54

      Philips Penlight Premium Gen2 відповідає стандарту IP54. Цей тонкий інспекційний ліхтар повністю захищено від води, вологості та пилу, тому його можна використовувати як у майстерні, так і на вулиці.

      Готовність до використання впродовж 2 годин

      Philips Penlight Premium Gen2 – це єдиний компактний інструмент, обладнаний батареєю для швидкого заряджання. Ліхтар заряджається за 2 години і може працювати в автономному режимі до 6 годин. Philips Penlight Premium Gen2 – це Ваш надійний та ефективний помічник, якого достатньо лише трохи підзарядити щодня.

      Поворотний гачок (80°) і магніт

      Завдяки гачку з можливістю обертання на 80° із магнітом Ви можете розмістити цей ліхтар на будь-якій поверхні, залишаючи руки вільними для роботи.

      Удосконалений кольоровий дизайн для простої зміни місця

      "Завдяки удосконаленому кольоровому дизайну ліхтар добре помітний і його легше знайти. Більше не потрібно перейматися через втрату свого найкращого інспекційного ліхтаря!"

      Перемагайте темряву за допомогою м’якого природного світла

      Ліхтар Philips Penlight Premium Gen2 містить потужні світлодіоди, які створюють яскравий широкий пучок інтенсивного білого світла, що перемагає темряву. Широкий пучок яскравого світла рівномірно розподіляється на ділянці освітлення, забезпечуючи найкращий огляд та освітлення усіх деталей. Наші світлодіоди з колірною температурою 6000 К створюють приємне для очей природне біле світло, покращують візуальний комфорт і не втомлюють очі під час роботи.

      Технічні характеристики

      • Зовнішня коробка

        Кількість споживчих комплектів
        4
        Вага брутто
        1,344  кг
        Код GTIN
        1 87 27900 39220 0

      • Інформація для замовлень

        Код артикулу
        LPL28RECHX1
        Код замовлення
        39220394

      • Електричні характеристики

        Ємність батареї
        1200  мА-год
        Час заряджання батареї
        2  год.
        Час роботи від батареї
        До 6 годин
        Тип батареї
        Літієва
        Тип зарядного кабелю
        Роз’єм Micro-USB
        Тип штепселя
        Європа
        Джерело живлення
        Акумуляторне живлення
        Напруга
        100–240  В
        Потужність (Вт)
        5  Вт

      • Характеристики світла

        Кут розсіювання світла
        80  градусів
        Кут освітлення (точковий промінь)
        15  градусів
        Колірна температура
        6000  К
        Термін експлуатації світлодіода
        До 10 000  год.
        Світловіддача
        145  люмен
        Інтенсивність світла (точковий промінь)
        120  люмен

      • Інформація про упаковку

        Вага брутто однієї одиниці
        1344  г

      • Дані упаковки

        EAN1
        8727900392203
        EAN3
        8727900392210

      • Інформація про упаковку

        Кількість в упаковці / Мінімальна партія
        4
        Вага з батареями
        107  г
        Розмір
        Компактний

      • Опис виробу

        Гачок
        Поворотний фіксатор (80°)
        Клас захисту від ударів (IK)
        IK07
        Клас захисту від пилу та вологи (IP)
        IP54
        Магніт
        Так
        Матеріали та покриття
        Надійний металевий корпус
        Кількість світлодіодів
        5
        Робоча температура
        від -10 до 50  °C
        Стійкість до дії
        • мастила
        • оливи
        • розчинників, які використовуються у майстернях
        Технологія
        LED
        Лінійка
        Тонкий ліхтар

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