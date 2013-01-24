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    LED Inspection lamps

    Налобний ліхтар HDL10

    LPL29B1
    • Бачте краще, працюйте якісніше Бачте краще, працюйте якісніше Бачте краще, працюйте якісніше
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      LED Inspection lamps Налобний ліхтар HDL10

      LPL29B1

      Бачте краще, працюйте якісніше

      Потужний світлодіодний налобний ліхтар Philips – це ідеальний пристрій, який залишає руки вільними для ремонту. Тримач лампи можна регулювати під кутом 90°, щоб легко скерувати пучок світла. Екорежим, режим підсиленого світла і широкий світловий пучок дозволять належним чином освітити робочу ділянку. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      LED Inspection lamps Налобний ліхтар HDL10

      Бачте краще, працюйте якісніше

      Потужний світлодіодний налобний ліхтар Philips – це ідеальний пристрій, який залишає руки вільними для ремонту. Тримач лампи можна регулювати під кутом 90°, щоб легко скерувати пучок світла. Екорежим, режим підсиленого світла і широкий світловий пучок дозволять належним чином освітити робочу ділянку. Переглянути усі переваги

      Бачте краще, працюйте якісніше

      Потужний світлодіодний налобний ліхтар Philips – це ідеальний пристрій, який залишає руки вільними для ремонту. Тримач лампи можна регулювати під кутом 90°, щоб легко скерувати пучок світла. Екорежим, режим підсиленого світла і широкий світловий пучок дозволять належним чином освітити робочу ділянку. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      LED Inspection lamps Налобний ліхтар HDL10

      Бачте краще, працюйте якісніше

      Потужний світлодіодний налобний ліхтар Philips – це ідеальний пристрій, який залишає руки вільними для ремонту. Тримач лампи можна регулювати під кутом 90°, щоб легко скерувати пучок світла. Екорежим, режим підсиленого світла і широкий світловий пучок дозволять належним чином освітити робочу ділянку. Переглянути усі переваги

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        LED Inspection lamps

        LED Inspection lamps

        Налобний ліхтар HDL10

        Ціна магазину Philips

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        Бачте краще, працюйте якісніше

        Професійний світлодіодний налобний ліхтар

        • Високоякісні світлодіоди
        • 100 лм (посилений) / 50 лм (еко)
        • Широкий кут поширення променя 50°
        • Поворотний тримач лампи (90°)
        Посилений режим світлодіодного освітлення 100 лм для високоточних робіт

        Посилений режим світлодіодного освітлення 100 лм для високоточних робіт

        Світлодіодний налобний ліхтар Philips HDL10 забезпечує світловіддачу 100 лм, тож Ви роздивитеся навіть найменші деталі під час виконання високоточних ремонтних робіт.

        Світлодіодне світло в екорежимі 50 лм для швидкого огляду

        Світлодіодне світло в екорежимі 50 лм для швидкого огляду

        Завдяки світловіддачі 50 лм в екорежимі наш світлодіодний налобний ліхтар забезпечує чудове освітлення для швидкого огляду. Це м’яке світло ідеально підходить для ретельної інспекції і не втомлює очей.

        Живлення від 3 батарей AAA Philips

        Живлення від 3 батарей AAA Philips

        Світлодіодний налобний ліхтар Philips працює від трьох лужних батарей, які легко заміняти і які для зручності входять у комплект.

        Поворотний тримач лампи (90°)

        Поворотний тримач лампи (90°)

        Завдяки поворотному тримачу 90° Ви зможете відрегулювати кут і напрямок світлового променя з огляду на ті чи інші потреби.

        Широкий кут поширення пучка світла: до 50°

        Широкий кут поширення пучка світла: до 50°

        Широкий кут поширення пучка світла 50° дає змогу ретельно освітити робоче місце, подаючи потрібну кількість світла.

        Широка регульована дуга на голову для ідеального припасування

        Завдяки трьом еластичним широким ремінцям Ви зможете легко регулювати дугу для зручного і надійного утримування ліхтаря.

        Перемагайте темряву за допомогою м’якого природного світла

        Професійні ліхтарі Philips для майстерень обладнано потужними світлодіодами, що створюють насичене біле світло із широким кутом розсіювання для перемоги над темрявою. Біле світло 6000 К створене для максимальної чіткості та видимості, а також покращує візуальний комфорт та якість роботи.

        Термін експлуатації світлодіодів 10 000 год.

        Ліхтар Philips HDL10 обладнано світлодіодом із тривалим терміном експлуатації, який забезпечує до 10 000 годин безперервного світлодіодного освітлення.

        Різнонаправлене світлодіодне освітлення

        Завдяки тримачу ліхтаря з можливістю обертання на 90° і широкому куту поширення променя 50° ліхтар HDL10 забезпечує різнонаправлене світлодіодне світло для оптимального освітлення робочого місця.

        Водонепроникний світлодіодний налобний ліхтар стандарту IPX4

        Водонепроникний світлодіодний налобний ліхтар Philips продовжує справно працювати та виконувати всі свої функції навіть у разі потрапляння бризок рідини на нього.

        Технічні характеристики

        • Інформація для замовлень

          Код артикулу
          LPL29B1
          Код замовлення
          39360631

        • Електричні характеристики

          Час роботи від батареї
          До 10 годин
          Тип батареї
          3 x Philips AAA
          Джерело живлення
          Батарея
          Напруга
          1,5  В
          Потужність (Вт)
          1,5  Вт

        • Характеристики світла

          Кут розсіювання світла
          50  градусів
          Колірна температура
          6000  К
          Термін експлуатації світлодіода
          10000  год.
          Світловіддача
          100  люмен
          Інтенсивність світла (в екорежимі)
          50  люмен

        • Інформація про упаковку

          Вага брутто однієї одиниці
          1230  г
          Висота
          13,5  см
          Довжина
          41  см
          Ширина
          25  см

        • Дані упаковки

          EAN1
          8727900393606
          EAN3
          8727900393699

        • Інформація про упаковку

          Висота
          4,1  см
          Довжина
          7,5  см
          Кількість в упаковці / Мінімальна партія
          6
          Вага з батареями
          115  г
          Ширина
          4,5  см
          Вага без батарей
          85  г
          Розмір
          Компактний

        • Опис виробу

          Клас захисту від пилу та вологи (IP)
          IPX4
          Магніт
          Ні
          Матеріали та покриття
          Термопластик, полікарбонат і нейлон
          Кількість світлодіодів
          1
          Робоча температура
          від -10 до 50  °C
          Орієнтоване світло
          Поворотний тримач лампи (90°)
          Стійкість до дії
          • мастила
          • оливи
          Технологія
          LED
          Дуга на голову
          Так
          Лінійка
          Налобний ліхтар

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