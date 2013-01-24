Бачте краще, працюйте якісніше
Цей робочий ліхтар Philips нового покоління з можливістю заряджання призначено для всіх можливих робіт із технічного обслуговування. Завдяки високоякісним світлодіодним лампам в унікальному протиударному корпусі з гнучкою насадкою Ви матимете надійне освітлення за будь-яких обставин. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Бачте краще, працюйте якісніше
Цей робочий ліхтар Philips нового покоління з можливістю заряджання призначено для всіх можливих робіт із технічного обслуговування. Завдяки високоякісним світлодіодним лампам в унікальному протиударному корпусі з гнучкою насадкою Ви матимете надійне освітлення за будь-яких обставин. Переглянути усі переваги
Бачте краще, працюйте якісніше
Цей робочий ліхтар Philips нового покоління з можливістю заряджання призначено для всіх можливих робіт із технічного обслуговування. Завдяки високоякісним світлодіодним лампам в унікальному протиударному корпусі з гнучкою насадкою Ви матимете надійне освітлення за будь-яких обставин. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Бачте краще, працюйте якісніше
Цей робочий ліхтар Philips нового покоління з можливістю заряджання призначено для всіх можливих робіт із технічного обслуговування. Завдяки високоякісним світлодіодним лампам в унікальному протиударному корпусі з гнучкою насадкою Ви матимете надійне освітлення за будь-яких обставин. Переглянути усі переваги
Професійні ліхтарі Philips для майстерень обладнано потужними світлодіодами, що створюють насичене біле світло із широким кутом розсіювання для перемоги над темрявою. Біле світло 6000 К створене для максимальної чіткості та видимості, а також покращує візуальний комфорт та якість роботи.
Висока стійкість до ударів – IK07
RCH21 містить прогресивну технологію батареї. Вона працює у 5 разів довше порівняно зі звичайними акумуляторними батареями, тож кількість циклів заряджання становить 1500, а не 300, як зазвичай. Ця батарея працюватиме так само довго, як і Ваш світлодіодний інспекційний ліхтар!
Більше ніколи не губіть свій ліхтар завдяки нашій інноваційній функції Find-Me. Один червоний світлодіод працює в режимі очікування, не використовуючи заряду батареї.
Ліхтар Philips RCH21 обладнано унікальним інноваційним світловим модулем, який повертається на 90° та забезпечує освітлення на 360°.
Розкладний гачок (360°) і сильний магніт дозволяють підвісити ліхтар RCH21 будь-де. Щоб звільнити руки, інспекційний ліхтар можна надійно закріпити на будь-якій поверхні за допомогою сильного магніту.
Високоякісні світлодіоди забезпечують світловіддачу 240 лм в посиленому режимі та 120 лм в екорежимі, тож Ви зможете розгледіти навіть найдрібніші деталі в темних місцях.
Завдяки тривалій роботі в автономному режимі – до 6 годин в екорежимі – та надшвидкому заряджанню за менш ніж 1,5 години цей світлодіодний інспекційний ліхтар працюватиме весь день.
Наш світлодіодний інспекційний ліхтар RCH21 захищений від дії води, пилу та розчинників та відповідає стандарту IP54.
Широкий кут поширення пучка світла 90° дає змогу освітити великі робочі ділянки.
Інформація для замовлень
Електричні характеристики
Характеристики світла
Дані упаковки
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Опис виробу