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LED Inspection lamps

Акумуляторний ліхтар RCH21 із док-станцією

LPL33X1
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    LED Inspection lamps Акумуляторний ліхтар RCH21 із док-станцією

    LPL33X1

    Бачте краще, працюйте якісніше

    Цей робочий ліхтар Philips нового покоління з можливістю заряджання призначено для всіх можливих робіт із технічного обслуговування. Завдяки високоякісним світлодіодним лампам в унікальному протиударному корпусі з гнучкою насадкою Ви матимете надійне освітлення за будь-яких обставин. Переглянути усі переваги

    LED Inspection lamps Акумуляторний ліхтар RCH21 із док-станцією

    Бачте краще, працюйте якісніше

    Цей робочий ліхтар Philips нового покоління з можливістю заряджання призначено для всіх можливих робіт із технічного обслуговування. Завдяки високоякісним світлодіодним лампам в унікальному протиударному корпусі з гнучкою насадкою Ви матимете надійне освітлення за будь-яких обставин. Переглянути усі переваги

    Бачте краще, працюйте якісніше

    Цей робочий ліхтар Philips нового покоління з можливістю заряджання призначено для всіх можливих робіт із технічного обслуговування. Завдяки високоякісним світлодіодним лампам в унікальному протиударному корпусі з гнучкою насадкою Ви матимете надійне освітлення за будь-яких обставин. Переглянути усі переваги

    LED Inspection lamps Акумуляторний ліхтар RCH21 із док-станцією

    Бачте краще, працюйте якісніше

    Цей робочий ліхтар Philips нового покоління з можливістю заряджання призначено для всіх можливих робіт із технічного обслуговування. Завдяки високоякісним світлодіодним лампам в унікальному протиударному корпусі з гнучкою насадкою Ви матимете надійне освітлення за будь-яких обставин. Переглянути усі переваги

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      Бачте краще, працюйте якісніше

      Компактний світлодіодний професійний робочий ліхтар із можливістю заряджання

      • Високоякісні світлодіоди
      • 240 лм (посилений) / 120 лм (еко)
      • Надзвичайно надійна батарея
      • Розкладний гачок (360°) і магніт

      Перемагайте темряву за допомогою м’якого природного світла

      Професійні ліхтарі Philips для майстерень обладнано потужними світлодіодами, що створюють насичене біле світло із широким кутом розсіювання для перемоги над темрявою. Біле світло 6000 К створене для максимальної чіткості та видимості, а також покращує візуальний комфорт та якість роботи.

      Висока стійкість до ударів – IK07

      Висока стійкість до ударів – IK07

      У 5 разів довший термін експлуатації із новою батареєю

      RCH21 містить прогресивну технологію батареї. Вона працює у 5 разів довше порівняно зі звичайними акумуляторними батареями, тож кількість циклів заряджання становить 1500, а не 300, як зазвичай. Ця батарея працюватиме так само довго, як і Ваш світлодіодний інспекційний ліхтар!

      Червоний індикатор Find-Me в режимі очікування

      Більше ніколи не губіть свій ліхтар завдяки нашій інноваційній функції Find-Me. Один червоний світлодіод працює в режимі очікування, не використовуючи заряду батареї.

      Гнучкий на 90° світловий модуль

      Ліхтар Philips RCH21 обладнано унікальним інноваційним світловим модулем, який повертається на 90° та забезпечує освітлення на 360°.

      Вільні руки: розкладний гачок (360°) та сильний магніт

      Розкладний гачок (360°) і сильний магніт дозволяють підвісити ліхтар RCH21 будь-де. Щоб звільнити руки, інспекційний ліхтар можна надійно закріпити на будь-якій поверхні за допомогою сильного магніту.

      Високоякісне світлодіодне світло: 240 лм в посиленому режимі та 120 лм в екорежимі

      Високоякісні світлодіоди забезпечують світловіддачу 240 лм в посиленому режимі та 120 лм в екорежимі, тож Ви зможете розгледіти навіть найдрібніші деталі в темних місцях.

      Тривала автономна робота та надзвичайно швидке заряджання

      Завдяки тривалій роботі в автономному режимі – до 6 годин в екорежимі – та надшвидкому заряджанню за менш ніж 1,5 години цей світлодіодний інспекційний ліхтар працюватиме весь день.

      Захист від води, пилу та розчинників – IP54

      Наш світлодіодний інспекційний ліхтар RCH21 захищений від дії води, пилу та розчинників та відповідає стандарту IP54.

      Широкий кут поширення пучка світла: 90°

      Широкий кут поширення пучка світла 90° дає змогу освітити великі робочі ділянки.

      Технічні характеристики

      • Інформація для замовлень

        Код артикулу
        LPL33X1
        Код замовлення
        39417731

      • Електричні характеристики

        Ємність батареї
        1800  мА-год
        Час заряджання батареї
        До 1,5  год.
        Час роботи від батареї
        До 3,5 годин
        Тип батареї
        Літієва
        Тип зарядного кабелю
        Порт USB із док-станцією
        Тип штепселя
        Європа або Великобританія
        Джерело живлення
        Батарея
        Напруга
        3,2  В
        Потужність (Вт)
        2  Вт
        Час роботи батареї (в екорежимі)
        До 6 годин

      • Характеристики світла

        Кут розсіювання світла
        90  градусів
        Колірна температура
        6000  К
        Термін експлуатації світлодіода
        10000  год.
        Світловіддача
        240  люмен
        Інтенсивність світла (в екорежимі)
        120  люмен

      • Дані упаковки

        EAN1
        8727900394177
        EAN3
        8727900394184

      • Інформація про упаковку

        Висота
        8  см
        Довжина
        18,5  см
        Кількість в упаковці / Мінімальна партія
        6
        Вага з батареями
        220  г
        Ширина
        11  см
        Розмір
        Стандартна

      • Опис виробу

        Гачок
        Розкладний гачок (360°)
        Клас захисту від ударів (IK)
        IK07
        Клас захисту від пилу та вологи (IP)
        IP54
        Магніт
        Так
        Матеріали та покриття
        Міцна гума і полікарбонат
        Кількість світлодіодів
        6 шт. Lumiled 3535HE
        Робоча температура
        від -20 до 50  °C
        Орієнтоване світло
        Поворот на 90 градусів
        Стійкість до дії
        • мастила
        • оливи
        • розчинників, які використовуються у майстернях
        Технологія
        LED
        Лінійка
        RCH

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