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LED Inspection lamps

Акумул. ліхтар RCH31 з док-станцією й УФ-детектором

LPL34X1
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    LED Inspection lamps Акумул. ліхтар RCH31 з док-станцією й УФ-детектором

    LPL34X1

    Бачте краще, працюйте якісніше

    Цей інспекційний світлодіодний ліхтар нового покоління з акумуляторним живленням призначено для всіх можливих робіт із технічного обслуговування. Завдяки високоякісним світлодіодам та УФ-детектору в унікальному протиударному корпусі з гнучким тримачем Ви матимете надійне освітлення за будь-яких обставин. Переглянути усі переваги

    LED Inspection lamps Акумул. ліхтар RCH31 з док-станцією й УФ-детектором

    Бачте краще, працюйте якісніше

    Цей інспекційний світлодіодний ліхтар нового покоління з акумуляторним живленням призначено для всіх можливих робіт із технічного обслуговування. Завдяки високоякісним світлодіодам та УФ-детектору в унікальному протиударному корпусі з гнучким тримачем Ви матимете надійне освітлення за будь-яких обставин. Переглянути усі переваги

    Бачте краще, працюйте якісніше

    Цей інспекційний світлодіодний ліхтар нового покоління з акумуляторним живленням призначено для всіх можливих робіт із технічного обслуговування. Завдяки високоякісним світлодіодам та УФ-детектору в унікальному протиударному корпусі з гнучким тримачем Ви матимете надійне освітлення за будь-яких обставин. Переглянути усі переваги

    LED Inspection lamps Акумул. ліхтар RCH31 з док-станцією й УФ-детектором

    Бачте краще, працюйте якісніше

    Цей інспекційний світлодіодний ліхтар нового покоління з акумуляторним живленням призначено для всіх можливих робіт із технічного обслуговування. Завдяки високоякісним світлодіодам та УФ-детектору в унікальному протиударному корпусі з гнучким тримачем Ви матимете надійне освітлення за будь-яких обставин. Переглянути усі переваги

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      Бачте краще, працюйте якісніше

      Професійний акумуляторний інспекційний ліхтар з УФ-детектором

      • Високоякісні світлодіоди
      • 350 лм (посилений) / 150 лм (еко)
      • Надзвичайно надійна батарея
      • УФ-детектор витоку

      Висока стійкість до ударів – IK07

      Висока стійкість до ударів – IK07

      Червоний індикатор Find-Me в режимі очікування

      Більше ніколи не губіть свій ліхтар завдяки нашій інноваційній функції Find-Me. Один червоний світлодіод працює в режимі очікування, не використовуючи заряду батареї.

      Гнучкий на 90° світловий модуль

      Ліхтар Philips RCH31 з УФ-детектором обладнано унікальним інноваційним світловим модулем, який повертається на 90° та забезпечує освітлення на 360°.

      Вільні руки: розкладний гачок (360°) та сильний магніт

      Розкладний гачок (360°) і сильний магніт дозволяють підвісити ліхтар RCH31 з УФ-детектором будь-де. Щоб звільнити руки, інспекційний ліхтар можна надійно закріпити на будь-якій поверхні за допомогою сильного магніту.

      Високоякісне світлодіодне світло: 350 лм в посиленому режимі та 150 лм в екорежимі

      Ліхтар Philips RCH31 з УФ-детектором витоку обладнано високоякісними світлодіодами, що забезпечують світловіддачу 350 лм в посиленому режимі та 150 лм в екорежимі, тож Ви зможете розгледіти навіть найдрібніші деталі в темних місцях.

      УФ-детектор витоку

      Цей світлодіодний інспекційний ліхтар не лише випромінює надзвичайно потужне світло, але й обладнаний УФ-детектором витоку. Це допомагає оперативно виявляти витоки в системах кондиціонування без жодних додаткових інструментів. Достатньо додати у систему кондиціонування рідину для виявлення витоків.

      Захист від води, пилу та розчинників – IP54

      Наш світлодіодний інспекційний ліхтар RCH31 з УФ-детектором захищений від дії води, пилу та розчинників та відповідає стандарту IP54.

      Широкий кут поширення пучка світла: 90°

      Широкий кут поширення пучка світла 90° дозволить Вам зосередитися на певній ділянці та подати потрібну кількість світла.

      У 5 разів довший термін експлуатації із новою батареєю

      Ліхтар RCH31 з УФ-детектором містить прогресивну технологію батареї. Вона працює у 5 разів довше порівняно зі звичайними акумуляторними батареями, тож кількість циклів заряджання становить 1500, а не 300, як зазвичай. Ця батарея працюватиме так само довго, як і Ваш світлодіодний інспекційний ліхтар!

      Тривала автономна робота та надзвичайно швидке заряджання

      Завдяки тривалій роботі в автономному режимі – до 8 годин в екорежимі – та надшвидкому заряджанню за менш ніж 2,5 години цей світлодіодний інспекційний ліхтар працюватиме весь день.

      Технічні характеристики

      • Інформація для замовлень

        Код артикулу
        LPL34UVX1
        Код замовлення
        39419131

      • Електричні характеристики

        Ємність батареї
        3000  мА-год
        Час заряджання батареї
        До 2,5  год.
        Час роботи від батареї
        До 3,5 годин
        Тип батареї
        Літієва
        Тип зарядного кабелю
        Порт USB із док-станцією
        Тип штепселя
        Європа
        Джерело живлення
        Батарея
        Напруга
        3,2  В
        Потужність (Вт)
        3  Вт
        Час роботи батареї (в екорежимі)
        До 8 годин

      • Характеристики світла

        Кут розсіювання світла
        90  градусів
        Колірна температура
        6000  К
        Термін експлуатації світлодіода
        До 10 000  год.
        Світловіддача
        350  люмен
        Інтенсивність світла (в екорежимі)
        150  люмен
        Інтенсивність світла (точковий промінь)
        УФ світло

      • Дані упаковки

        EAN1
        8727900394191
        EAN3
        8727900394207

      • Інформація про упаковку

        Висота
        7,6  см
        Довжина
        34,5  см
        Кількість в упаковці / Мінімальна партія
        6
        Вага з батареями
        250  г
        Ширина
        11,8  см
        Розмір
        Стандартна

      • Опис виробу

        Гачок
        Розкладний гачок (360°)
        Клас захисту від ударів (IK)
        IK07
        Клас захисту від пилу та вологи (IP)
        IP54
        Магніт
        Так
        Матеріали та покриття
        Міцна гума і полікарбонат
        Кількість світлодіодів
        8 шт. Lumiled 3535HE
        Робоча температура
        від -20 до 50  °C
        Орієнтоване світло
        Поворот на 90 градусів
        Стійкість до дії
        • мастила
        • оливи
        • розчинників, які використовуються у майстернях
        Технологія
        LED
        Лінійка
        RCH
        УФ-детектор витоку
        390-400 нм/2,1 Вт

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