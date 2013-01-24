Бачте краще, працюйте якісніше
Цей інспекційний світлодіодний ліхтар нового покоління з акумуляторним живленням призначено для всіх можливих робіт із технічного обслуговування. Завдяки високоякісним світлодіодам та УФ-детектору в унікальному протиударному корпусі з гнучким тримачем Ви матимете надійне освітлення за будь-яких обставин. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Бачте краще, працюйте якісніше
Цей інспекційний світлодіодний ліхтар нового покоління з акумуляторним живленням призначено для всіх можливих робіт із технічного обслуговування. Завдяки високоякісним світлодіодам та УФ-детектору в унікальному протиударному корпусі з гнучким тримачем Ви матимете надійне освітлення за будь-яких обставин. Переглянути усі переваги
Бачте краще, працюйте якісніше
Цей інспекційний світлодіодний ліхтар нового покоління з акумуляторним живленням призначено для всіх можливих робіт із технічного обслуговування. Завдяки високоякісним світлодіодам та УФ-детектору в унікальному протиударному корпусі з гнучким тримачем Ви матимете надійне освітлення за будь-яких обставин. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Бачте краще, працюйте якісніше
Цей інспекційний світлодіодний ліхтар нового покоління з акумуляторним живленням призначено для всіх можливих робіт із технічного обслуговування. Завдяки високоякісним світлодіодам та УФ-детектору в унікальному протиударному корпусі з гнучким тримачем Ви матимете надійне освітлення за будь-яких обставин. Переглянути усі переваги
Висока стійкість до ударів – IK07
Більше ніколи не губіть свій ліхтар завдяки нашій інноваційній функції Find-Me. Один червоний світлодіод працює в режимі очікування, не використовуючи заряду батареї.
Ліхтар Philips RCH31 з УФ-детектором обладнано унікальним інноваційним світловим модулем, який повертається на 90° та забезпечує освітлення на 360°.
Розкладний гачок (360°) і сильний магніт дозволяють підвісити ліхтар RCH31 з УФ-детектором будь-де. Щоб звільнити руки, інспекційний ліхтар можна надійно закріпити на будь-якій поверхні за допомогою сильного магніту.
Ліхтар Philips RCH31 з УФ-детектором витоку обладнано високоякісними світлодіодами, що забезпечують світловіддачу 350 лм в посиленому режимі та 150 лм в екорежимі, тож Ви зможете розгледіти навіть найдрібніші деталі в темних місцях.
Цей світлодіодний інспекційний ліхтар не лише випромінює надзвичайно потужне світло, але й обладнаний УФ-детектором витоку. Це допомагає оперативно виявляти витоки в системах кондиціонування без жодних додаткових інструментів. Достатньо додати у систему кондиціонування рідину для виявлення витоків.
Наш світлодіодний інспекційний ліхтар RCH31 з УФ-детектором захищений від дії води, пилу та розчинників та відповідає стандарту IP54.
Широкий кут поширення пучка світла 90° дозволить Вам зосередитися на певній ділянці та подати потрібну кількість світла.
Ліхтар RCH31 з УФ-детектором містить прогресивну технологію батареї. Вона працює у 5 разів довше порівняно зі звичайними акумуляторними батареями, тож кількість циклів заряджання становить 1500, а не 300, як зазвичай. Ця батарея працюватиме так само довго, як і Ваш світлодіодний інспекційний ліхтар!
Завдяки тривалій роботі в автономному режимі – до 8 годин в екорежимі – та надшвидкому заряджанню за менш ніж 2,5 години цей світлодіодний інспекційний ліхтар працюватиме весь день.
Інформація для замовлень
Електричні характеристики
Характеристики світла
Дані упаковки
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