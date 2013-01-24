Бачте краще, працюйте якісніше
Наш компактний, світлодіодний, професійний робочий освітлювальний ліхтар із кабелем для всіх можливих робіт із технічного обслуговування. Потужні світлодіоди створюють сильний однорідний пучок світла яскравістю 330 люмен, а гак, який можна обертати на 360°, дає можливість залишати руки вільними для роботи. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Бачте краще, працюйте якісніше
Наш компактний, світлодіодний, професійний робочий освітлювальний ліхтар із кабелем для всіх можливих робіт із технічного обслуговування. Потужні світлодіоди створюють сильний однорідний пучок світла яскравістю 330 люмен, а гак, який можна обертати на 360°, дає можливість залишати руки вільними для роботи. Переглянути усі переваги
Бачте краще, працюйте якісніше
Наш компактний, світлодіодний, професійний робочий освітлювальний ліхтар із кабелем для всіх можливих робіт із технічного обслуговування. Потужні світлодіоди створюють сильний однорідний пучок світла яскравістю 330 люмен, а гак, який можна обертати на 360°, дає можливість залишати руки вільними для роботи. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Бачте краще, працюйте якісніше
Наш компактний, світлодіодний, професійний робочий освітлювальний ліхтар із кабелем для всіх можливих робіт із технічного обслуговування. Потужні світлодіоди створюють сильний однорідний пучок світла яскравістю 330 люмен, а гак, який можна обертати на 360°, дає можливість залишати руки вільними для роботи. Переглянути усі переваги
Корпус інспекційного ліхтаря захищено від ударів, дії води, хімічних речовин і розчинників, які використовуються у майстернях.
Професійні ліхтарі Philips для майстерень обладнано потужними світлодіодами, що створюють насичене біле світло із широким кутом розсіювання для перемоги над темрявою. Біле світло 6000 К створене для максимальної чіткості та видимості, а також покращує візуальний комфорт та якість роботи.
Висока стійкість до ударів – IK07
Розкладний гачок із можливістю регулювання на 360° дає змогу підвісити цей світлодіодний інспекційний ліхтар із кабелем 5 м на будь-яку поверхню, залишаючи руки вільними для роботи.
Високоякісні білі світлодіоди забезпечують пучок світла 330 люмен, завдяки чому Ви не залишитеся в темряві та зможете розгледіти найдрібніші деталі.
Цей світлодіодний інспекційний ліхтар має широкий кут поширення пучка світла 120°, що дозволить Вам зосередитися на певній частині та подати потрібну кількість світла саме туди, де потрібно.
Наш світлодіодний інспекційний ліхтар CBL10 захищений від дії води та пилу і відповідає стандарту IP54.
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Електричні характеристики
Характеристики світла
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Опис виробу
Споживання енергії