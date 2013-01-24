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LED Inspection lamps

Ліхтар CBL10 із кабелем

LPL35X1
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    LED Inspection lamps Ліхтар CBL10 із кабелем

    LPL35X1

    Бачте краще, працюйте якісніше

    Наш компактний, світлодіодний, професійний робочий освітлювальний ліхтар із кабелем для всіх можливих робіт із технічного обслуговування. Потужні світлодіоди створюють сильний однорідний пучок світла яскравістю 330 люмен, а гак, який можна обертати на 360°, дає можливість залишати руки вільними для роботи. Переглянути усі переваги

    LED Inspection lamps Ліхтар CBL10 із кабелем

    Бачте краще, працюйте якісніше

    Наш компактний, світлодіодний, професійний робочий освітлювальний ліхтар із кабелем для всіх можливих робіт із технічного обслуговування. Потужні світлодіоди створюють сильний однорідний пучок світла яскравістю 330 люмен, а гак, який можна обертати на 360°, дає можливість залишати руки вільними для роботи. Переглянути усі переваги

    Бачте краще, працюйте якісніше

    Наш компактний, світлодіодний, професійний робочий освітлювальний ліхтар із кабелем для всіх можливих робіт із технічного обслуговування. Потужні світлодіоди створюють сильний однорідний пучок світла яскравістю 330 люмен, а гак, який можна обертати на 360°, дає можливість залишати руки вільними для роботи. Переглянути усі переваги

    LED Inspection lamps Ліхтар CBL10 із кабелем

    Бачте краще, працюйте якісніше

    Наш компактний, світлодіодний, професійний робочий освітлювальний ліхтар із кабелем для всіх можливих робіт із технічного обслуговування. Потужні світлодіоди створюють сильний однорідний пучок світла яскравістю 330 люмен, а гак, який можна обертати на 360°, дає можливість залишати руки вільними для роботи. Переглянути усі переваги

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      Бачте краще, працюйте якісніше

      Компактний професійний освітлювальний пристрій із кабелем

      • Високоякісні світлодіоди
      • 330 лм
      • Кабель 5 метрів
      • Розкладний гачок (360°)

      Стійкість до дії хімічних речовин і розчинників, які використовуються у майстернях

      Корпус інспекційного ліхтаря захищено від ударів, дії води, хімічних речовин і розчинників, які використовуються у майстернях.

      Перемагайте темряву за допомогою м’якого природного світла

      Професійні ліхтарі Philips для майстерень обладнано потужними світлодіодами, що створюють насичене біле світло із широким кутом розсіювання для перемоги над темрявою. Біле світло 6000 К створене для максимальної чіткості та видимості, а також покращує візуальний комфорт та якість роботи.

      Висока стійкість до ударів – IK07

      Висока стійкість до ударів – IK07

      Кабель 5 м і розкладний гачок (360°)

      Розкладний гачок із можливістю регулювання на 360° дає змогу підвісити цей світлодіодний інспекційний ліхтар із кабелем 5 м на будь-яку поверхню, залишаючи руки вільними для роботи.

      Високоякісне світлодіодне світло: 330 лм

      Високоякісні білі світлодіоди забезпечують пучок світла 330 люмен, завдяки чому Ви не залишитеся в темряві та зможете розгледіти найдрібніші деталі.

      Широкий кут поширення пучка світла: до 120°

      Цей світлодіодний інспекційний ліхтар має широкий кут поширення пучка світла 120°, що дозволить Вам зосередитися на певній частині та подати потрібну кількість світла саме туди, де потрібно.

      Захист від води та пилу – IP54

      Наш світлодіодний інспекційний ліхтар CBL10 захищений від дії води та пилу і відповідає стандарту IP54.

      Технічні характеристики

      • Інформація для замовлень

        Код артикулу
        LPL35X1
        Код замовлення
        39421431

      • Електричні характеристики

        Тип зарядного кабелю
        Штепсель для розетки 220 В змінного струму
        Тип штепселя
        Європа
        Джерело живлення
        Кабель
        Напруга
        100–240  В
        Потужність (Вт)
        5  Вт

      • Характеристики світла

        Кут розсіювання світла
        120  градусів
        Колірна температура
        6000  К
        Термін експлуатації світлодіода
        До 10 000  год.
        Світловіддача
        330  люмен

      • Дані упаковки

        EAN1
        8727900394214
        EAN3
        8727900394221

      • Інформація про упаковку

        Довжина кабелю
        5  м
        Висота
        6  см
        Довжина
        39,7  см
        Кількість в упаковці / Мінімальна партія
        6
        Вага з кабелем
        545  г
        Вага без кабелю
        195  г
        Ширина
        10,2  см
        Розмір
        Компактний

      • Опис виробу

        Гачок
        Розкладний гачок (360°)
        Клас захисту від ударів (IK)
        IK07
        Клас захисту від пилу та вологи (IP)
        IP54
        Магніт
        Ні
        Матеріали та покриття
        Міцна гума і полікарбонат
        Кількість світлодіодів
        12
        Робоча температура
        від -10 до 50  °C
        Стійкість до дії
        • мастила
        • оливи
        • розчинників, які використовуються у майстернях
        Технологія
        LED
        Лінійка
        CBL

      • Споживання енергії

        Маркування енергозберігання
        A+
        Споживання енергії на 1000 год.
        3,5  кВт·год

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