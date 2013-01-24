Бачте краще, працюйте якісніше
Світлодіодний інспекційний ліхтар Philips RCH6 допоможе швидко провести всі можливі огляди. Компактний корпус і потужне світло 130 люмен роблять пристрій надзвичайно універсальним. А дуга на голову (додається) забезпечує повне освітлення з вільними для роботи руками. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Бачте краще, працюйте якісніше
Світлодіодний інспекційний ліхтар Philips RCH6 допоможе швидко провести всі можливі огляди. Компактний корпус і потужне світло 130 люмен роблять пристрій надзвичайно універсальним. А дуга на голову (додається) забезпечує повне освітлення з вільними для роботи руками. Переглянути усі переваги
Бачте краще, працюйте якісніше
Світлодіодний інспекційний ліхтар Philips RCH6 допоможе швидко провести всі можливі огляди. Компактний корпус і потужне світло 130 люмен роблять пристрій надзвичайно універсальним. А дуга на голову (додається) забезпечує повне освітлення з вільними для роботи руками. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Бачте краще, працюйте якісніше
Світлодіодний інспекційний ліхтар Philips RCH6 допоможе швидко провести всі можливі огляди. Компактний корпус і потужне світло 130 люмен роблять пристрій надзвичайно універсальним. А дуга на голову (додається) забезпечує повне освітлення з вільними для роботи руками. Переглянути усі переваги
Завдяки поворотному тримачу 90° Ви зможете відрегулювати кут і напрямок світлового променя з огляду на ті чи інші потреби.
Унікальний дизайн світлодіодного інспекційного ліхтаря RCH6 дає змогу використовувати його для різних цілей. Ліхтар має розмір карти і може поміститися в будь-якій кишені, а щоб звільнити руки для роботи, його можна використовувати як налобний.
Завдяки новому сильному магніту Ви зможете закріпити пристрій на металевій поверхні та звільнити руки для роботи. А дуга на голову дасть змогу використовувати цей світлодіодний інспекційний ліхтар як налобний.
Більше ніколи не губіть свій ліхтар завдяки нашій інноваційній функції Find-Me. Один червоний світлодіод працює в режимі очікування, не використовуючи заряду батареї.
Професійні ліхтарі Philips обладнано потужними світлодіодами, що створюють насичене біле світло із широким кутом розсіювання для перемоги над темрявою. Біле світло 6000 К створене для максимальної чіткості та видимості, а також покращує візуальний комфорт та якість роботи.
Надзвичайно потужні білі світлодіоди Philips забезпечують пучок світла 130 люмен, завдяки чому Ви не залишитеся в темряві та зможете розгледіти найдрібніші деталі.
Широкий кут поширення пучка світла 90° дає змогу освітити великі робочі ділянки.
RCH6 містить прогресивну технологію батареї. Вона працює у 5 разів довше порівняно зі звичайними акумуляторними батареями, тож кількість циклів заряджання становить 1500, а не 300, як зазвичай. Ця батарея працюватиме так само довго, як і Ваш світлодіодний інспекційний ліхтар!
Акумуляторний світлодіодний інспекційний ліхтар RCH6 виготовлено з використанням прогресивної технології батареї для тривалої роботи в автономному режимі до 4,5 годин в екорежимі та надшвидкого перезаряджання менш ніж за 1 годину. Цей світлодіодний інспекційний ліхтар працюватиме довше та буде швидко готовим до використання.
Наш світлодіодний інспекційний ліхтар RCH6 сертифіковано згідно стандарту IK07 щодо стійкості до ударів, дії води, пилу і розчинників. Виріб відповідає стандарту IP54.
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