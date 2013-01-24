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LED Inspection lamps

Компактний кишеньковий і налобний ліхтар RCH6

LPL38X1
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    LED Inspection lamps Компактний кишеньковий і налобний ліхтар RCH6

    LPL38X1

    Бачте краще, працюйте якісніше

    Світлодіодний інспекційний ліхтар Philips RCH6 допоможе швидко провести всі можливі огляди. Компактний корпус і потужне світло 130 люмен роблять пристрій надзвичайно універсальним. А дуга на голову (додається) забезпечує повне освітлення з вільними для роботи руками. Переглянути усі переваги

    LED Inspection lamps Компактний кишеньковий і налобний ліхтар RCH6

    Бачте краще, працюйте якісніше

    Світлодіодний інспекційний ліхтар Philips RCH6 допоможе швидко провести всі можливі огляди. Компактний корпус і потужне світло 130 люмен роблять пристрій надзвичайно універсальним. А дуга на голову (додається) забезпечує повне освітлення з вільними для роботи руками. Переглянути усі переваги

    Бачте краще, працюйте якісніше

    Світлодіодний інспекційний ліхтар Philips RCH6 допоможе швидко провести всі можливі огляди. Компактний корпус і потужне світло 130 люмен роблять пристрій надзвичайно універсальним. А дуга на голову (додається) забезпечує повне освітлення з вільними для роботи руками. Переглянути усі переваги

    LED Inspection lamps Компактний кишеньковий і налобний ліхтар RCH6

    Бачте краще, працюйте якісніше

    Світлодіодний інспекційний ліхтар Philips RCH6 допоможе швидко провести всі можливі огляди. Компактний корпус і потужне світло 130 люмен роблять пристрій надзвичайно універсальним. А дуга на голову (додається) забезпечує повне освітлення з вільними для роботи руками. Переглянути усі переваги

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      Бачте краще, працюйте якісніше

      Кишеньковий налобний компактний світлодіодний ліхтар

      • Кишеньковий і налобний ліхтар "2-в-1"
      • 130 лм для 2,5 год. освітлення
      • Нова прогресивна батарея
      • Високоякісні світлодіоди
      Поворотний тримач лампи (90°)

      Поворотний тримач лампи (90°)

      Завдяки поворотному тримачу 90° Ви зможете відрегулювати кут і напрямок світлового променя з огляду на ті чи інші потреби.

      Революційний дизайн: кишеньковий і налобний ліхтар "2-в-1"

      Унікальний дизайн світлодіодного інспекційного ліхтаря RCH6 дає змогу використовувати його для різних цілей. Ліхтар має розмір карти і може поміститися в будь-якій кишені, а щоб звільнити руки для роботи, його можна використовувати як налобний.

      Сильний магніт на тильній стороні та дуга на голову для вільних рук

      Завдяки новому сильному магніту Ви зможете закріпити пристрій на металевій поверхні та звільнити руки для роботи. А дуга на голову дасть змогу використовувати цей світлодіодний інспекційний ліхтар як налобний.

      Червоний індикатор Find-Me в режимі очікування

      Більше ніколи не губіть свій ліхтар завдяки нашій інноваційній функції Find-Me. Один червоний світлодіод працює в режимі очікування, не використовуючи заряду батареї.

      Перемагайте темряву за допомогою м’якого природного світла

      Професійні ліхтарі Philips обладнано потужними світлодіодами, що створюють насичене біле світло із широким кутом розсіювання для перемоги над темрявою. Біле світло 6000 К створене для максимальної чіткості та видимості, а також покращує візуальний комфорт та якість роботи.

      Надзвичайно потужні світлодіоди Philips до 130 люмен

      Надзвичайно потужні білі світлодіоди Philips забезпечують пучок світла 130 люмен, завдяки чому Ви не залишитеся в темряві та зможете розгледіти найдрібніші деталі.

      Широкий кут поширення пучка світла: 90°

      Широкий кут поширення пучка світла 90° дає змогу освітити великі робочі ділянки.

      У 5 разів довший термін експлуатації

      RCH6 містить прогресивну технологію батареї. Вона працює у 5 разів довше порівняно зі звичайними акумуляторними батареями, тож кількість циклів заряджання становить 1500, а не 300, як зазвичай. Ця батарея працюватиме так само довго, як і Ваш світлодіодний інспекційний ліхтар!

      Нова прогресивна батарея – тривала робота в автономному режимі та надшвидке заряджання

      Акумуляторний світлодіодний інспекційний ліхтар RCH6 виготовлено з використанням прогресивної технології батареї для тривалої роботи в автономному режимі до 4,5 годин в екорежимі та надшвидкого перезаряджання менш ніж за 1 годину. Цей світлодіодний інспекційний ліхтар працюватиме довше та буде швидко готовим до використання.

      Стійкість до ударів і дії розчинників – IK07 і IP54

      Наш світлодіодний інспекційний ліхтар RCH6 сертифіковано згідно стандарту IK07 щодо стійкості до ударів, дії води, пилу і розчинників. Виріб відповідає стандарту IP54.

      Технічні характеристики

      • Інформація для замовлень

        Код артикулу
        LPL38X1
        Код замовлення
        39607231

      • Електричні характеристики

        Ємність батареї
        1800  мА-год
        Час заряджання батареї
        До 1  год.
        Час роботи від батареї
        До 4,5 годин
        Тип батареї
        Літієва
        Тип штепселя
        Європа
        Джерело живлення
        Акумуляторне живлення
        Потужність (Вт)
        До 3,7 годин  Вт
        Напруга
        5  В

      • Характеристики світла

        Кут розсіювання світла
        90  градусів
        Колірна температура
        6000  К
        Термін експлуатації світлодіода
        10000  год.
        Світловіддача
        130  люмен
        Інтенсивність світла (в екорежимі)
        70  люмен

      • Інформація про упаковку

        Висота
        15,5  см
        Довжина
        14  см
        Ширина
        18,5  см

      • Дані упаковки

        EAN3
        8727900396089

      • Інформація про упаковку

        Висота
        6,2  см
        Довжина
        12,6  см
        Вага з батареями
        90  г
        Ширина
        4,6  см
        Розмір
        Компактний

      • Опис виробу

        Клас захисту від ударів (IK)
        IK07
        Клас захисту від пилу та вологи (IP)
        IP54
        Магніт
        Сильний магніт в основі
        Кількість світлодіодів
        3
        Робоча температура
        від -10 до 50  °C
        Орієнтоване світло
        Поворотний тримач лампи (90°)
        Стійкість до дії
        • мастила
        • оливи
        • розчинників, які використовуються у майстернях
        Технологія
        LED
        Дуга на голову
        Так
        Лінійка
        RCH

      • Маркетингові особливості

        Особливість виробу
        Два режими використання: кишеньковий і налобний ліхтар

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