Головна
Philips – Натисніть тут, щоб перейти на головну сторінку

Умови пошуку

UK
RU
1

MatchLine

Світлодіодний ліхтар для перевірки кольору PJH20

LPL39X1
  • Точна передача кольору. Створено для професіоналів. Точна передача кольору. Створено для професіоналів. Точна передача кольору. Створено для професіоналів.
    -{discount-value}
  • Відтворити Пауза

    MatchLine Світлодіодний ліхтар для перевірки кольору PJH20

    LPL39X1

    Точна передача кольору. Створено для професіоналів.

    Світлодіодний робочий ліхтар Philips MatchLine PJH20 ідеально підходить для оперативної перевірки кольору та масштабніших робіт у фарбувальному цеху. Два режими яскравого світла допоможуть Вам створити якісне покриття. Крім того, Ви зможете легко перемикати між режимами живлення від батареї та від мережі. Переглянути усі переваги

    MatchLine Світлодіодний ліхтар для перевірки кольору PJH20

    Точна передача кольору. Створено для професіоналів.

    Світлодіодний робочий ліхтар Philips MatchLine PJH20 ідеально підходить для оперативної перевірки кольору та масштабніших робіт у фарбувальному цеху. Два режими яскравого світла допоможуть Вам створити якісне покриття. Крім того, Ви зможете легко перемикати між режимами живлення від батареї та від мережі. Переглянути усі переваги

    Точна передача кольору. Створено для професіоналів.

    Світлодіодний робочий ліхтар Philips MatchLine PJH20 ідеально підходить для оперативної перевірки кольору та масштабніших робіт у фарбувальному цеху. Два режими яскравого світла допоможуть Вам створити якісне покриття. Крім того, Ви зможете легко перемикати між режимами живлення від батареї та від мережі. Переглянути усі переваги

    MatchLine Світлодіодний ліхтар для перевірки кольору PJH20

    Точна передача кольору. Створено для професіоналів.

    Світлодіодний робочий ліхтар Philips MatchLine PJH20 ідеально підходить для оперативної перевірки кольору та масштабніших робіт у фарбувальному цеху. Два режими яскравого світла допоможуть Вам створити якісне покриття. Крім того, Ви зможете легко перемикати між режимами живлення від батареї та від мережі. Переглянути усі переваги

    Подібні вироби

    See all floodlight

      Точна передача кольору. Створено для професіоналів.

      Акумуляторний світлодіодний ліхтар для фарбувальних цехів

      • Імітація природного денного світла
      • 2300 лм (посилений) / 1200 лм (еко)
      • Акумуляторна батарея і довгий кабель
      • Надзвичайна стійкість IK09 / IP67

      Підбирайте легко кольори наче під час роботи при денному світлі

      Ліхтар Philips MatchLine PJH20 обладнаний найновішими світлодіодами Lumiled і світлодіодною технологією Luxeon SMD, тому створює потужне біле світло, забезпечує високий індекс кольоропередачі та колірну температуру справжнього денного світла 6000 К. Це означає, що за допомогою MatchLine PJH20 Ви зможете працювати у зоні фарбування, полірування, очищення або підготовки так, наче знаходитеся за межами приміщення в умовах яскравого сонячного освітлення. До того ж, цей ліхтар не лише забезпечує чіткішу видимість: м’якше біле світло не подразнює очі та зменшує втому під час роботи.

      Високий індекс кольоропередачі 92 для виявлення справжнього кольору

      Що вищий індекс кольоропередачі (CRI), то легше визначати потрібний колір. Ліхтарі з низьким індексом кольоропередачі призводять до того, що деякі кольори виглядають неприродно. Джерела світла з індексом 90 і вище найкраще підходять для робіт, які вимагають якомога точнішої відповідності кольору. Ліхтар Philips MatchLine PJH20, обладнаний 48 світлодіодами Lumiled Luxeon, забезпечує індекс кольоропередачі 92. Завдяки такому потужному світлу Ви можете бути впевненими в тому, що бачите справжній колір. Тож Ви легко і швидко відшукаєте потрібний колір, не використовуючи спектрометра. А помилки під час підбирання кольорів залиште своїм конкурентам.

      Двоетапний режим освітлення (2300/1200 люмен) для універсального використання

      За допомогою ліхтаря Philips MatchLine PJH20 Ви зможете відрегулювати світловіддачу залежно від потреб. Потужніший режим підсилення світла забезпечує світловіддачу 2300 люмен, що ідеально освітлює великої ділянки та допомагає визначити справжні кольори чи перевірити менші деталі пофарбованої поверхні. А в звичайному режимі 1200 люмен Ви отримаєте яскраве, проте м’якше світло для повсякденної роботи, яке буде менше розряджати батарею.

      Широкий кут поширення променя 90° для освітлення усієї робочої ділянки

      Широкий кут поширення променя 90° забезпечує рівномірне освітлення елементів корпусу автомобіля. Тож Ви зможете не лише роздивитися дрібніші деталі та виявити недоліки, але й у будь-який момент опрацьовувати більші ділянки.

      Матовий фільтр послаблює блиск для меншої втоми очей

      Коли доводиться вдивлятися в поверхню відбивання під сильним світлом упродовж тривалого часу, це може швидко втомлювати та подразнювати очі. Ліхтар Philips MatchLine PJH20 обладнано матовим фільтром, який захищає очі, зменшуючи відблиски та відбивання наче від дзеркала. Тому Ви зможете працювати комфортніше й довше.

      Легке перемикання між акумуляторним живленням і живленням від мережі

      Бажаєте максимально вільно пересуватися по майстерні? Жодних проблем. Просто від’єднайте ліхтар PJH20 від мережі та перемкніть на живлення від батареї. Ви зможете користуватися потужним освітленням упродовж п’яти годин завдяки літієвій батареї. Якщо постійне освітлення потрібне для тривалішої та складнішої роботи, Ви можете в будь-який момент знову підключити ліхтар до мережі живлення та використовувати Philips PJH20 як ліхтар із кабелем.

      Надійне освітлення із захистом від ударів, води та пилу – IK09 та IP67

      Надійний корпус MatchLine PJH20 відповідає міжнародному стандарту IK09, тож ним можна користуватися для найскладнішої роботи. Адже нам відомо, що навіть найобережніші працівники час від часу впускають інструменти. А завдяки стійкості до дії води згідно стандартів IP67 та поверхні, захищеній від дії хімічних речовин і розчинників, які використовуються в майстерні, Ви можете бути впевненими, що ліхтар MatchLine PJH20 – це освітлювальний пристрій, створений для роботи на довгі роки.

      Зручна тринога допоможе легко встановити ліхтар для найбільш ефективного освітлення

      Ліхтар MatchLine PJH20 можна встановити на зручну триногу, що додається, щоб якомога краще скерувати світло. Просто відрегулюйте положення світла відповідно до роботи і починайте працювати.

      Зручне освітлення завдяки 5-метровому кабелю

      Використання коротких кабелів може руйнувати плани, особливо у фарбувальному цеху, де важливо зручно користуватися інструментами. Ліхтар MatchLine PJH20 обладнано п’ятиметровим товстим і міцним кабелем, тож достатньо ввімкнути його в розетку та використовувати ліхтар у будь-якому зручному місці.

      Технічні характеристики

      • Інформація для замовлень

        Код артикулу
        LPL39X1
        Код замовлення
        39609631

      • Електричні характеристики

        Ємність батареї
        7800  мА-год
        Час заряджання батареї
        3,5  год.
        Тип батареї
        Літієва
        Тип штепселя
        Постійний струм
        Джерело живлення
        Акумуляторне живлення
        Потужність (Вт)
        20  Вт
        Напруга
        8,4  В
        Час роботи від батареї
        2 год./4 год.

      • Характеристики світла

        Кут розсіювання світла
        90°  градусів
        Кут освітлення (точковий промінь)
        Немає  градусів
        Термін експлуатації світлодіода
        До 50 000  год.
        Світловіддача
        2300  люмен
        Інтенсивність світла (в екорежимі)
        1200  люмен

      • Інформація про упаковку

        Вага брутто однієї одиниці
        1800  г
        Висота
        9,5  см
        Довжина
        37,0  см
        Ширина
        26,0  см

      • Дані упаковки

        EAN3
        8727900396102

      • Інформація про упаковку

        Довжина кабелю
        5  м
        Висота
        5,8  см
        Довжина
        20,3  см
        Кількість в упаковці / Мінімальна партія
        6
        Вага з кабелем
        1900  г
        Вага без кабелю
        1350  г
        Ширина
        20,2  см

      • Опис виробу

        Гачок
        Ні
        Клас захисту від ударів (IK)
        IK09
        Магніт
        Ні
        Матеріали та покриття
        Алюміній і полікарбонат
        Кількість світлодіодів
        48
        Робоча температура
        Лампа від -20° до 60  °C
        Орієнтоване світло
        Так
        Стійкість до дії
        • розчинників, які використовуються у майстернях
        • Хімікати
        Технологія
        LED
        Дуга на голову
        Немає

      Отримати підтримку для цього виробу

      Перейти до Центру обслуговування клієнтів

      Рекомендовані вироби

        Вироби, які Ви нещодавно переглядали