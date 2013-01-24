Точна передача кольору. Створено для професіоналів.
Світлодіодний робочий ліхтар Philips MatchLine PJH20 ідеально підходить для оперативної перевірки кольору та масштабніших робіт у фарбувальному цеху. Два режими яскравого світла допоможуть Вам створити якісне покриття. Крім того, Ви зможете легко перемикати між режимами живлення від батареї та від мережі. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Точна передача кольору. Створено для професіоналів.
Світлодіодний робочий ліхтар Philips MatchLine PJH20 ідеально підходить для оперативної перевірки кольору та масштабніших робіт у фарбувальному цеху. Два режими яскравого світла допоможуть Вам створити якісне покриття. Крім того, Ви зможете легко перемикати між режимами живлення від батареї та від мережі. Переглянути усі переваги
Точна передача кольору. Створено для професіоналів.
Світлодіодний робочий ліхтар Philips MatchLine PJH20 ідеально підходить для оперативної перевірки кольору та масштабніших робіт у фарбувальному цеху. Два режими яскравого світла допоможуть Вам створити якісне покриття. Крім того, Ви зможете легко перемикати між режимами живлення від батареї та від мережі. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Точна передача кольору. Створено для професіоналів.
Світлодіодний робочий ліхтар Philips MatchLine PJH20 ідеально підходить для оперативної перевірки кольору та масштабніших робіт у фарбувальному цеху. Два режими яскравого світла допоможуть Вам створити якісне покриття. Крім того, Ви зможете легко перемикати між режимами живлення від батареї та від мережі. Переглянути усі переваги
Ліхтар Philips MatchLine PJH20 обладнаний найновішими світлодіодами Lumiled і світлодіодною технологією Luxeon SMD, тому створює потужне біле світло, забезпечує високий індекс кольоропередачі та колірну температуру справжнього денного світла 6000 К. Це означає, що за допомогою MatchLine PJH20 Ви зможете працювати у зоні фарбування, полірування, очищення або підготовки так, наче знаходитеся за межами приміщення в умовах яскравого сонячного освітлення. До того ж, цей ліхтар не лише забезпечує чіткішу видимість: м’якше біле світло не подразнює очі та зменшує втому під час роботи.
Що вищий індекс кольоропередачі (CRI), то легше визначати потрібний колір. Ліхтарі з низьким індексом кольоропередачі призводять до того, що деякі кольори виглядають неприродно. Джерела світла з індексом 90 і вище найкраще підходять для робіт, які вимагають якомога точнішої відповідності кольору. Ліхтар Philips MatchLine PJH20, обладнаний 48 світлодіодами Lumiled Luxeon, забезпечує індекс кольоропередачі 92. Завдяки такому потужному світлу Ви можете бути впевненими в тому, що бачите справжній колір. Тож Ви легко і швидко відшукаєте потрібний колір, не використовуючи спектрометра. А помилки під час підбирання кольорів залиште своїм конкурентам.
За допомогою ліхтаря Philips MatchLine PJH20 Ви зможете відрегулювати світловіддачу залежно від потреб. Потужніший режим підсилення світла забезпечує світловіддачу 2300 люмен, що ідеально освітлює великої ділянки та допомагає визначити справжні кольори чи перевірити менші деталі пофарбованої поверхні. А в звичайному режимі 1200 люмен Ви отримаєте яскраве, проте м’якше світло для повсякденної роботи, яке буде менше розряджати батарею.
Широкий кут поширення променя 90° забезпечує рівномірне освітлення елементів корпусу автомобіля. Тож Ви зможете не лише роздивитися дрібніші деталі та виявити недоліки, але й у будь-який момент опрацьовувати більші ділянки.
Коли доводиться вдивлятися в поверхню відбивання під сильним світлом упродовж тривалого часу, це може швидко втомлювати та подразнювати очі. Ліхтар Philips MatchLine PJH20 обладнано матовим фільтром, який захищає очі, зменшуючи відблиски та відбивання наче від дзеркала. Тому Ви зможете працювати комфортніше й довше.
Бажаєте максимально вільно пересуватися по майстерні? Жодних проблем. Просто від’єднайте ліхтар PJH20 від мережі та перемкніть на живлення від батареї. Ви зможете користуватися потужним освітленням упродовж п’яти годин завдяки літієвій батареї. Якщо постійне освітлення потрібне для тривалішої та складнішої роботи, Ви можете в будь-який момент знову підключити ліхтар до мережі живлення та використовувати Philips PJH20 як ліхтар із кабелем.
Надійний корпус MatchLine PJH20 відповідає міжнародному стандарту IK09, тож ним можна користуватися для найскладнішої роботи. Адже нам відомо, що навіть найобережніші працівники час від часу впускають інструменти. А завдяки стійкості до дії води згідно стандартів IP67 та поверхні, захищеній від дії хімічних речовин і розчинників, які використовуються в майстерні, Ви можете бути впевненими, що ліхтар MatchLine PJH20 – це освітлювальний пристрій, створений для роботи на довгі роки.
Ліхтар MatchLine PJH20 можна встановити на зручну триногу, що додається, щоб якомога краще скерувати світло. Просто відрегулюйте положення світла відповідно до роботи і починайте працювати.
Використання коротких кабелів може руйнувати плани, особливо у фарбувальному цеху, де важливо зручно користуватися інструментами. Ліхтар MatchLine PJH20 обладнано п’ятиметровим товстим і міцним кабелем, тож достатньо ввімкнути його в розетку та використовувати ліхтар у будь-якому зручному місці.
Інформація для замовлень
Електричні характеристики
Характеристики світла
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Дані упаковки
Інформація про упаковку
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