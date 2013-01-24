Підбирайте легко кольори наче під час роботи при денному світлі

Ліхтар Philips MatchLine PJH20 обладнаний найновішими світлодіодами Lumiled і світлодіодною технологією Luxeon SMD, тому створює потужне біле світло, забезпечує високий індекс кольоропередачі та колірну температуру справжнього денного світла 6000 К. Це означає, що за допомогою MatchLine PJH20 Ви зможете працювати у зоні фарбування, полірування, очищення або підготовки так, наче знаходитеся за межами приміщення в умовах яскравого сонячного освітлення. До того ж, цей ліхтар не лише забезпечує чіткішу видимість: м’якше біле світло не подразнює очі та зменшує втому під час роботи.