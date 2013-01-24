Прогресивна акумуляторна батарея, яка працює у 5 разів довше

Коли Ви купуєте інструмент з акумуляторним живленням, Ви хочете бути впевненими, що батарея працюватиме довго. Систему Philips MatchLine MDLS обладнано прогресивною батареєю, яка працює у 5 разів довше порівняно зі звичайними акумуляторними батареями. Оскільки кількість циклів заряджання становить 1500, а не 300, як зазвичай, Ви зможете використовувати батарею для безперервної роботи протягом приблизно п’яти років та суттєво зменшити витрати на заміну. Коли батарея розряджається під час роботи, це дратує. За менш ніж три години заряджання Ви зможете користуватися ліхтарем понад шість годин у звичайному режимі – а це якісне освітлення протягом більшої частини робочого дня.