Точна передача кольору. Створено для професіоналів.
Система Philips MatchLine MDLS CRI забезпечує світлодіодне освітлення "усе в одному" для оперативної перевірки кольору та масштабніших робіт у фарбувальному цеху. Потужне біле світло із 3 окремих модулів дає можливість керувати освітленням на 360° для ідеального підбору кольору та високоякісного покриття. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Точна передача кольору. Створено для професіоналів.
Система Philips MatchLine MDLS CRI забезпечує світлодіодне освітлення "усе в одному" для оперативної перевірки кольору та масштабніших робіт у фарбувальному цеху. Потужне біле світло із 3 окремих модулів дає можливість керувати освітленням на 360° для ідеального підбору кольору та високоякісного покриття. Переглянути усі переваги
Точна передача кольору. Створено для професіоналів.
Система Philips MatchLine MDLS CRI забезпечує світлодіодне освітлення "усе в одному" для оперативної перевірки кольору та масштабніших робіт у фарбувальному цеху. Потужне біле світло із 3 окремих модулів дає можливість керувати освітленням на 360° для ідеального підбору кольору та високоякісного покриття. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Точна передача кольору. Створено для професіоналів.
Система Philips MatchLine MDLS CRI забезпечує світлодіодне освітлення "усе в одному" для оперативної перевірки кольору та масштабніших робіт у фарбувальному цеху. Потужне біле світло із 3 окремих модулів дає можливість керувати освітленням на 360° для ідеального підбору кольору та високоякісного покриття. Переглянути усі переваги
Систему Philips MatchLine MDLS CRI обладнано найновішими світлодіодами Lumileds і світлодіодною технологією Luxeon SMD, тому вона створює потужне біле світло, забезпечує високий індекс кольоропередачі та колірну температуру справжнього денного світла 6000 К. Це означає, що за допомогою MatchLine MDLS Ви зможете працювати у зоні фарбування, полірування, очищення або підготовки так, наче знаходитеся за межами приміщення в умовах яскравого сонячного освітлення. До того ж, цей пристрій не лише забезпечує чіткішу видимість: м’якше біле світло не подразнює очі та зменшує втому під час роботи.
Що вищий індекс кольоропередачі (CRI), то легше визначати потрібний колір. Ліхтарі з низьким індексом кольоропередачі призводять до того, що деякі кольори виглядають неприродно. Джерела світла з індексом 90 і вище найкраще підходять для робіт, які вимагають якомога точнішої відповідності кольору. Система Philips MatchLine MDLS, обладнана світлодіодами Lumileds Luxeon, забезпечує індекс кольоропередачі 92. Завдяки такому потужному світлу Ви можете бути впевненими в тому, що бачите справжні кольори. Тож Ви швидко відшукаєте потрібний колір, не використовуючи спектрометра. А помилки під час підбирання кольорів залиште своїм конкурентам.
Коли якість фарбування має значення, поява тіней неприйнятна. Оскільки Philips MatchLine MDLS включає три окремих модуля освітлення, Ви можете освітлювати робочу ділянку на 360° без жодних тіней. А завдяки поворотним на 300° тримачам на кожному модулі система MDLS дозволяє ідеально скерувати світло для отримання бездоганного покриття.
Для кожного модуля Philips MatchLine MDLS можна обирати один із двох режимів освітлення. Потужніший посилений режим забезпечує 500 люмен та ідеально підходить для ретельного огляду фарбового покриття. Для повсякденних потреб (і для збереження заряду батареї) стане в пригоді звичайний режим на 250 люмен. А якщо потрібне інтенсивніше освітлення, достатньо об’єднати три модулі для отримання потужної світловіддачі 1500 люмен.
Коли доводиться вдивлятися в поверхню відбивання під сильним світлом надто довго, це може швидко втомлювати та подразнювати очі. Систему Philips MatchLine MDLS обладнано матовим фільтром, який захищає очі, зменшуючи відблиски та відбивання наче від дзеркала. Тому Ви зможете працювати комфортніше й довше.
Завдяки поворотному на 300° тримачу кожного модуля Philips MatchLine MDLS Ви маєте змогу повністю регулювати напрямок світла. А за допомогою вбудованого надміцного гачка-затискача і магніту в кожному модулі Ви зможете підвісити, зафіксувати або прикріпити кожен модуль на будь-якій поверхні. Тож Ви зможете легко налаштувати яскраве світло і мати вільні руки для роботи.
Коли Ви купуєте інструмент з акумуляторним живленням, Ви хочете бути впевненими, що батарея працюватиме довго. Систему Philips MatchLine MDLS обладнано прогресивною батареєю, яка працює у 5 разів довше порівняно зі звичайними акумуляторними батареями. Оскільки кількість циклів заряджання становить 1500, а не 300, як зазвичай, Ви зможете використовувати батарею для безперервної роботи протягом приблизно п’яти років та суттєво зменшити витрати на заміну. Коли батарея розряджається під час роботи, це дратує. За менш ніж три години заряджання Ви зможете користуватися ліхтарем понад шість годин у звичайному режимі – а це якісне освітлення протягом більшої частини робочого дня.
Система MatchLine MDLS відповідає міжнародному стандарту IK07, адже її корпус міцний та призначений для важких умов роботи. Адже нам відомо, що навіть найобережніші працівники час від часу впускають інструменти. Крім того, корпус MDLS виготовлений шляхом ультразвукового зварювання та має багатоступеневу герметизацію, а це – гарантія високої стійкості до дії води та пилу згідно з міжнародним стандартом IP54.
Не дивлячись на якісний дизайн та чудове покриття, герметичний корпус Philips MatchLine MDLS надзвичайно стійкий до дії хімічних речовин і розчинників, які застосовуються у виробничих майстернях. Тож цей інструмент зможе успішно витримати складні умови експлуатації у будь-якому фарбувальному цеху.
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Електричні характеристики
Характеристики світла
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Дані упаковки
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