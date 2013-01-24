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MatchLine

LED ліхтарі для перевірки кольору MDLS CRI (3 мод.)

LPL403MODX1
  • Точна передача кольору. Створено для професіоналів. Точна передача кольору. Створено для професіоналів. Точна передача кольору. Створено для професіоналів.
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    MatchLine LED ліхтарі для перевірки кольору MDLS CRI (3 мод.)

    LPL403MODX1

    Точна передача кольору. Створено для професіоналів.

    Система Philips MatchLine MDLS CRI забезпечує світлодіодне освітлення "усе в одному" для оперативної перевірки кольору та масштабніших робіт у фарбувальному цеху. Потужне біле світло із 3 окремих модулів дає можливість керувати освітленням на 360° для ідеального підбору кольору та високоякісного покриття. Переглянути усі переваги

    MatchLine LED ліхтарі для перевірки кольору MDLS CRI (3 мод.)

    Точна передача кольору. Створено для професіоналів.

    Система Philips MatchLine MDLS CRI забезпечує світлодіодне освітлення "усе в одному" для оперативної перевірки кольору та масштабніших робіт у фарбувальному цеху. Потужне біле світло із 3 окремих модулів дає можливість керувати освітленням на 360° для ідеального підбору кольору та високоякісного покриття. Переглянути усі переваги

    Точна передача кольору. Створено для професіоналів.

    Система Philips MatchLine MDLS CRI забезпечує світлодіодне освітлення "усе в одному" для оперативної перевірки кольору та масштабніших робіт у фарбувальному цеху. Потужне біле світло із 3 окремих модулів дає можливість керувати освітленням на 360° для ідеального підбору кольору та високоякісного покриття. Переглянути усі переваги

    MatchLine LED ліхтарі для перевірки кольору MDLS CRI (3 мод.)

    Точна передача кольору. Створено для професіоналів.

    Система Philips MatchLine MDLS CRI забезпечує світлодіодне освітлення "усе в одному" для оперативної перевірки кольору та масштабніших робіт у фарбувальному цеху. Потужне біле світло із 3 окремих модулів дає можливість керувати освітленням на 360° для ідеального підбору кольору та високоякісного покриття. Переглянути усі переваги

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      Точна передача кольору. Створено для професіоналів.

      3 модулі різнонаправленого світлодіодного освітлення для фарбувального цеху

      • Імітація природного денного світла
      • Освітлення на 360° – 1500 / 750 лм
      • Надзвичайно надійна батарея
      • Надзвичайна стійкість IK07 / IP54

      Підбирайте легко кольори наче під час роботи при денному світлі

      Систему Philips MatchLine MDLS CRI обладнано найновішими світлодіодами Lumileds і світлодіодною технологією Luxeon SMD, тому вона створює потужне біле світло, забезпечує високий індекс кольоропередачі та колірну температуру справжнього денного світла 6000 К. Це означає, що за допомогою MatchLine MDLS Ви зможете працювати у зоні фарбування, полірування, очищення або підготовки так, наче знаходитеся за межами приміщення в умовах яскравого сонячного освітлення. До того ж, цей пристрій не лише забезпечує чіткішу видимість: м’якше біле світло не подразнює очі та зменшує втому під час роботи.

      Високий індекс кольоропередачі 92 для виявлення справжнього кольору

      Що вищий індекс кольоропередачі (CRI), то легше визначати потрібний колір. Ліхтарі з низьким індексом кольоропередачі призводять до того, що деякі кольори виглядають неприродно. Джерела світла з індексом 90 і вище найкраще підходять для робіт, які вимагають якомога точнішої відповідності кольору. Система Philips MatchLine MDLS, обладнана світлодіодами Lumileds Luxeon, забезпечує індекс кольоропередачі 92. Завдяки такому потужному світлу Ви можете бути впевненими в тому, що бачите справжні кольори. Тож Ви швидко відшукаєте потрібний колір, не використовуючи спектрометра. А помилки під час підбирання кольорів залиште своїм конкурентам.

      Позбудьтеся тіней завдяки рівномірному освітленню на 360°

      Коли якість фарбування має значення, поява тіней неприйнятна. Оскільки Philips MatchLine MDLS включає три окремих модуля освітлення, Ви можете освітлювати робочу ділянку на 360° без жодних тіней. А завдяки поворотним на 300° тримачам на кожному модулі система MDLS дозволяє ідеально скерувати світло для отримання бездоганного покриття.

      Високоякісні світлодіоди та два рівня світловіддачі: 1500 лм / 750 лм

      Для кожного модуля Philips MatchLine MDLS можна обирати один із двох режимів освітлення. Потужніший посилений режим забезпечує 500 люмен та ідеально підходить для ретельного огляду фарбового покриття. Для повсякденних потреб (і для збереження заряду батареї) стане в пригоді звичайний режим на 250 люмен. А якщо потрібне інтенсивніше освітлення, достатньо об’єднати три модулі для отримання потужної світловіддачі 1500 люмен.

      Матовий фільтр послаблює блиск для меншої втоми очей

      Коли доводиться вдивлятися в поверхню відбивання під сильним світлом надто довго, це може швидко втомлювати та подразнювати очі. Систему Philips MatchLine MDLS обладнано матовим фільтром, який захищає очі, зменшуючи відблиски та відбивання наче від дзеркала. Тому Ви зможете працювати комфортніше й довше.

      Працюйте з вільними руками та легке регулюйте напрямок світла

      Завдяки поворотному на 300° тримачу кожного модуля Philips MatchLine MDLS Ви маєте змогу повністю регулювати напрямок світла. А за допомогою вбудованого надміцного гачка-затискача і магніту в кожному модулі Ви зможете підвісити, зафіксувати або прикріпити кожен модуль на будь-якій поверхні. Тож Ви зможете легко налаштувати яскраве світло і мати вільні руки для роботи.

      Прогресивна акумуляторна батарея, яка працює у 5 разів довше

      Коли Ви купуєте інструмент з акумуляторним живленням, Ви хочете бути впевненими, що батарея працюватиме довго. Систему Philips MatchLine MDLS обладнано прогресивною батареєю, яка працює у 5 разів довше порівняно зі звичайними акумуляторними батареями. Оскільки кількість циклів заряджання становить 1500, а не 300, як зазвичай, Ви зможете використовувати батарею для безперервної роботи протягом приблизно п’яти років та суттєво зменшити витрати на заміну. Коли батарея розряджається під час роботи, це дратує. За менш ніж три години заряджання Ви зможете користуватися ліхтарем понад шість годин у звичайному режимі – а це якісне освітлення протягом більшої частини робочого дня.

      Надійне освітлення із захистом від ударів, води та пилу – IK07 та IP54

      Система MatchLine MDLS відповідає міжнародному стандарту IK07, адже її корпус міцний та призначений для важких умов роботи. Адже нам відомо, що навіть найобережніші працівники час від часу впускають інструменти. Крім того, корпус MDLS виготовлений шляхом ультразвукового зварювання та має багатоступеневу герметизацію, а це – гарантія високої стійкості до дії води та пилу згідно з міжнародним стандартом IP54.

      Надзвичайна стійкість до дії хімічних речовин і розчинників, які використовуються у фарбувальних цехах

      Не дивлячись на якісний дизайн та чудове покриття, герметичний корпус Philips MatchLine MDLS надзвичайно стійкий до дії хімічних речовин і розчинників, які застосовуються у виробничих майстернях. Тож цей інструмент зможе успішно витримати складні умови експлуатації у будь-якому фарбувальному цеху.

      Технічні характеристики

      • Інформація для замовлень

        Код артикулу
        LPL403MODX1
        Код замовлення
        39627066

      • Електричні характеристики

        Ємність батареї
        1800  мА-год
        Час заряджання батареї
        1 лампа – 1 год. / 3 лампи – 2  год.
        Тип батареї
        Літієва
        Тип штепселя
        Постійний струм
        Джерело живлення
        Акумуляторне живлення
        Потужність (Вт)
        5  Вт
        Напруга
        3,2  В
        Час роботи від батареї
        1 год. / 2,5 год.

      • Характеристики світла

        Кут розсіювання світла
        60°  градусів
        Кут освітлення (точковий промінь)
        Немає  градусів
        Термін експлуатації світлодіода
        До 50 000  год.
        Світловіддача
        1500  люмен
        Інтенсивність світла (в екорежимі)
        750  люмен

      • Інформація про упаковку

        Вага брутто однієї одиниці
        2158  г
        Висота
        14,7  см
        Довжина
        34,0  см
        Ширина
        16,2  см

      • Дані упаковки

        EAN3
        8727900396287

      • Інформація про упаковку

        Висота
        34,0  см
        Довжина
        16,2  см
        Кількість в упаковці / Мінімальна партія
        1
        Вага з кабелем
        1920  г
        Вага без кабелю
        1797 г без адаптера (1 лампа 223 г)  г
        Ширина
        14,7  см

      • Опис виробу

        Гачок
        Так
        Клас захисту від ударів (IK)
        IK07
        Магніт
        Так
        Матеріали та покриття
        Пластмаса і гума
        Кількість світлодіодів
        7
        Робоча температура
        Лампа від -20° до 60  °C
        Орієнтоване світло
        Так
        Стійкість до дії
        • розчинників, які використовуються у майстернях
        • Хімікати
        Технологія
        LED
        Дуга на голову
        Немає

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