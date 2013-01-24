Бачте краще, працюйте якісніше
Оновлений акумуляторний світлодіодний інспекційний ліхтар Philips забезпечує необхідне яскраве природне освітлення. Високоякісні світлодіоди мають два режими потужності 300 та 120 люмен, а нова літієва батарея працює у 5 разів довше, ніж стандартні батареї. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Бачте краще, працюйте якісніше
Оновлений акумуляторний світлодіодний інспекційний ліхтар Philips забезпечує необхідне яскраве природне освітлення. Високоякісні світлодіоди мають два режими потужності 300 та 120 люмен, а нова літієва батарея працює у 5 разів довше, ніж стандартні батареї. Переглянути усі переваги
Бачте краще, працюйте якісніше
Оновлений акумуляторний світлодіодний інспекційний ліхтар Philips забезпечує необхідне яскраве природне освітлення. Високоякісні світлодіоди мають два режими потужності 300 та 120 люмен, а нова літієва батарея працює у 5 разів довше, ніж стандартні батареї. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Бачте краще, працюйте якісніше
Оновлений акумуляторний світлодіодний інспекційний ліхтар Philips забезпечує необхідне яскраве природне освітлення. Високоякісні світлодіоди мають два режими потужності 300 та 120 люмен, а нова літієва батарея працює у 5 разів довше, ніж стандартні батареї. Переглянути усі переваги
Ліхтар Philips RCH21S має широкий кут поширення променя 90°, який освітлює всю робочу ділянку. Цей пучок білого світла забезпечує необхідний світловий потік у потрібні місця, тож Ви можете роздивитися найдрібніші деталі.
Коли Ви зосереджені на роботі, ліхтар легко випустити з рук і пошкодити. Навіть якщо Ви дуже обережні, завжди знайдуться колеги по роботі, які такими не є. Але завдяки міцному корпусу ліхтаря Philips RCH21S Ви можете не хвилюватися. Він пройшов перевірку на ударостійкість: ліхтар кидали донизу всіма 6 панелями з висоти 1,5 м (приблизно з висоти плеча) 36 разів. При падінні з такої висоти стільки ж разів більшість стандартних ліхтарів розбилися б.
Ліхтар Philips RCH21S, обладнаний високоякісними світлодіодами, працює у двох корисних режимах живлення. Посилений режим – це потужна світловіддача 300 люмен, що дозволяє роздивитися найменші деталі. Якщо ж Ви користуєтеся ліхтарем упродовж тривалого часу, можна вибрати екорежим для заощадження заряду батареї. Навіть за меншої світловіддачі 120 люмен Ви однаково матимете високоякісне яскраве світло впродовж 6 годин.
Акумуляторний ліхтар Philips RCH21S обладнаний високоякісними світлодіодами і забезпечує яскраве біле світло, що перемагає темряву під час роботи. Яскравий широкий промінь забезпечує оптимальну видимість, а природне світло 6000 К не подразнює та не втомлює очей.
Згідно з міжнародним стандартом ударостійкості IK08 ліхтар Philips RCH21S має гумове покриття, яке забезпечує додатковий захист для й без того міцного корпуса. Одним словом, цей ліхтар призначений для найскладніших умов роботи. Адже нам відомо, що навіть найбільш обережні працівники час від часу впускають свої інструменти.
Завдяки регульованому гачку, який розкладається під різними кутами, цей ліхтар можна підвісити у потрібному місці. Надійний магніт на задній панелі дозволяє закріпити ліхтар на будь-якій металевій панелі, щоб руки були вільними.
Ліхтар RCH21S оснащений оновленою літієвою батареєю тривалого використання, яка гарантує 1500 циклів перезаряджання. Термін експлуатації батареї у 5 разів більший, ніж у стандартних літієвих батарей, які використовуються у більшості наявних на ринку інспекційних ліхтарів. Ваша робота передбачає постійне пересування? Жодних проблем! Просто зніміть ліхтар Philips RCH21S із док-станції. В екорежимі ця оновлена батарея забезпечує 6 годин безперервної автономної роботи, а у звичайному режимі – до 3,5 годин.
Висока стійкість до дії більшості хімічних речовин і розчинників, які використовуються у майстернях: Ваш ліхтар Philips RCH21S витримає найскладніші умови роботи у майстерні.
Ліхтар Philips RCH21S відповідає міжнародним нормам стійкості до бризок води і пилу IP65. Ваш ліхтар створено згідно з надійними процедурами виробництва та багаторазового ущільнення, тож він надзвичайно стійкий до дії бризок води і пилу.
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