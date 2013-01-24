Головна
Philips – Натисніть тут, щоб перейти на головну сторінку

Умови пошуку

UK
RU
1

LED Professional Work Light

Акумуляторний ліхтар RCH21S із док-станцією

LPL47X1
  • Бачте краще, працюйте якісніше Бачте краще, працюйте якісніше Бачте краще, працюйте якісніше
    -{discount-value}

    LED Professional Work Light Акумуляторний ліхтар RCH21S із док-станцією

    LPL47X1

    Бачте краще, працюйте якісніше

    Оновлений акумуляторний світлодіодний інспекційний ліхтар Philips забезпечує необхідне яскраве природне освітлення. Високоякісні світлодіоди мають два режими потужності 300 та 120 люмен, а нова літієва батарея працює у 5 разів довше, ніж стандартні батареї. Переглянути усі переваги

    LED Professional Work Light Акумуляторний ліхтар RCH21S із док-станцією

    Бачте краще, працюйте якісніше

    Оновлений акумуляторний світлодіодний інспекційний ліхтар Philips забезпечує необхідне яскраве природне освітлення. Високоякісні світлодіоди мають два режими потужності 300 та 120 люмен, а нова літієва батарея працює у 5 разів довше, ніж стандартні батареї. Переглянути усі переваги

    Бачте краще, працюйте якісніше

    Оновлений акумуляторний світлодіодний інспекційний ліхтар Philips забезпечує необхідне яскраве природне освітлення. Високоякісні світлодіоди мають два режими потужності 300 та 120 люмен, а нова літієва батарея працює у 5 разів довше, ніж стандартні батареї. Переглянути усі переваги

    LED Professional Work Light Акумуляторний ліхтар RCH21S із док-станцією

    Бачте краще, працюйте якісніше

    Оновлений акумуляторний світлодіодний інспекційний ліхтар Philips забезпечує необхідне яскраве природне освітлення. Високоякісні світлодіоди мають два режими потужності 300 та 120 люмен, а нова літієва батарея працює у 5 разів довше, ніж стандартні батареї. Переглянути усі переваги

    Подібні вироби

    See all hand-light

      Бачте краще, працюйте якісніше

      Міцний акумуляторний інспекційний ліхтар із док-станцією

      • Ліхтар із високоякісними світлодіодами
      • Два режими: 300 і 120 люмен
      • Ударостійка конструкція
      • Оновлена довговічна літієва батарея

      Широкий кут поширення променя 90° дозволяє роздивитися найдрібніші деталі

      Ліхтар Philips RCH21S має широкий кут поширення променя 90°, який освітлює всю робочу ділянку. Цей пучок білого світла забезпечує необхідний світловий потік у потрібні місця, тож Ви можете роздивитися найдрібніші деталі.

      Він стійкий до ударів і залишається неушкодженим навіть після падіння з висоти 1,5 м

      Коли Ви зосереджені на роботі, ліхтар легко випустити з рук і пошкодити. Навіть якщо Ви дуже обережні, завжди знайдуться колеги по роботі, які такими не є. Але завдяки міцному корпусу ліхтаря Philips RCH21S Ви можете не хвилюватися. Він пройшов перевірку на ударостійкість: ліхтар кидали донизу всіма 6 панелями з висоти 1,5 м (приблизно з висоти плеча) 36 разів. При падінні з такої висоти стільки ж разів більшість стандартних ліхтарів розбилися б.

      Високоякісні світлодіоди забезпечують яскравість світла до 300 люмен

      Ліхтар Philips RCH21S, обладнаний високоякісними світлодіодами, працює у двох корисних режимах живлення. Посилений режим – це потужна світловіддача 300 люмен, що дозволяє роздивитися найменші деталі. Якщо ж Ви користуєтеся ліхтарем упродовж тривалого часу, можна вибрати екорежим для заощадження заряду батареї. Навіть за меншої світловіддачі 120 люмен Ви однаково матимете високоякісне яскраве світло впродовж 6 годин.

      Перемагайте темряву за допомогою яскравого природного світла

      Акумуляторний ліхтар Philips RCH21S обладнаний високоякісними світлодіодами і забезпечує яскраве біле світло, що перемагає темряву під час роботи. Яскравий широкий промінь забезпечує оптимальну видимість, а природне світло 6000 К не подразнює та не втомлює очей.

      Повністю гумове покриття для високої ударостійкості – IK08

      Згідно з міжнародним стандартом ударостійкості IK08 ліхтар Philips RCH21S має гумове покриття, яке забезпечує додатковий захист для й без того міцного корпуса. Одним словом, цей ліхтар призначений для найскладніших умов роботи. Адже нам відомо, що навіть найбільш обережні працівники час від часу впускають свої інструменти.

      Магніт та універсальний гачок, щоб руки були вільними

      Завдяки регульованому гачку, який розкладається під різними кутами, цей ліхтар можна підвісити у потрібному місці. Надійний магніт на задній панелі дозволяє закріпити ліхтар на будь-якій металевій панелі, щоб руки були вільними.

      Гнучкість у роботі упродовж 6 годин в автономному режимі

      Ліхтар RCH21S оснащений оновленою літієвою батареєю тривалого використання, яка гарантує 1500 циклів перезаряджання. Термін експлуатації батареї у 5 разів більший, ніж у стандартних літієвих батарей, які використовуються у більшості наявних на ринку інспекційних ліхтарів. Ваша робота передбачає постійне пересування? Жодних проблем! Просто зніміть ліхтар Philips RCH21S із док-станції. В екорежимі ця оновлена батарея забезпечує 6 годин безперервної автономної роботи, а у звичайному режимі – до 3,5 годин.

      Стійкість до дії хімічних речовин і розчинників, які використовуються у майстернях

      Висока стійкість до дії більшості хімічних речовин і розчинників, які використовуються у майстернях: Ваш ліхтар Philips RCH21S витримає найскладніші умови роботи у майстерні.

      Захист від бризок води та пилу – IP65

      Ліхтар Philips RCH21S відповідає міжнародним нормам стійкості до бризок води і пилу IP65. Ваш ліхтар створено згідно з надійними процедурами виробництва та багаторазового ущільнення, тож він надзвичайно стійкий до дії бризок води і пилу.

      Технічні характеристики

      • Інформація для замовлень

        Код артикулу
        LPL47X1
        Код замовлення
        39841031

      • Електричні характеристики

        Ємність батареї
        1800  мА-год
        Джерело живлення
        • Батарея
        • Батарея LiFePO 14500X3
        Потужність (Вт)
        3  Вт
        Час роботи батареї (у посиленому режимі)
        До 3,5 годин
        Напруга
        3,2  В
        Час роботи батареї (в екорежимі)
        До 6 годин
        Тип батареї
        Батарея LFP
        Тип зарядного кабелю
        Акумуляторне живлення
        Тип штепселя
        Док-станція
        Час заряджання батареї
        менше 2 годин

      • Характеристики світла

        Кут розсіювання світла
        90  градусів
        Колірна температура
        6000  К
        Світловіддача
        300  люмен
        Інтенсивність світла (в посиленому режимі)
        500 люкс на відстані 0,5 м
        Інтенсивність світла (в екорежимі)
        200 люкс на відстані 0,5 м
        Термін експлуатації світлодіода
        До 10 000 годин
        Інтенсивність світла (в екорежимі)
        120 люмен
        Світловіддача
        Повзунок

      • Інформація про упаковку

        Вага брутто однієї одиниці
        2838  г
        Висота
        31,2  см
        Довжина
        23,6  см
        Ширина
        18,1  см

      • Дані упаковки

        EAN1
        8727900398410
        EAN3
        8727900398427

      • Інформація про упаковку

        Висота
        7,7  см
        Довжина
        21  см
        Кількість в упаковці / Мінімальна партія
        1
        Вага з батареями
        210,5  г
        Вага з кабелем
        210,5  г
        Ширина
        9,3  см
        Розмір
        • Компактний
        • Стандартна
        Довжина кабелю
        100 см

      • Опис виробу

        Гачок
        Гачок, що розкладається на 360°
        Клас захисту від ударів (IK)
        IK08
        Клас захисту від пилу та вологи (IP)
        IP65
        Магніт
        Так
        Матеріали та покриття
        Міцна гума і полікарбонат
        Кількість світлодіодів
        6
        Стійкість до дії
        • мастила
        • оливи
        • розчинників, які використовуються у майстернях
        Технологія
        LED
        Лінійка
        RCH
        УФ-детектор витоку
        Ні
        Можливість роботи в режимі "вільні руки"
        Гачок
        Робоча температура
        від 0 °C до 40 °C

      • Маркетингові особливості

        Особливість виробу
        Акумуляторний інспекційний ліхтар
        Очікувані переваги
        • Бачте краще
        • Працюйте краще

      Отримати підтримку для цього виробу

      Перейти до Центру обслуговування клієнтів

      Рекомендовані вироби

        Вироби, які Ви нещодавно переглядали