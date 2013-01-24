Він стійкий до ударів і залишається неушкодженим навіть після падіння з висоти 1,5 м

Коли Ви зосереджені на роботі, ліхтар легко випустити з рук і пошкодити. Навіть якщо Ви дуже обережні, завжди знайдуться колеги по роботі, які такими не є. Але завдяки міцному корпусу ліхтаря Philips RCH21S Ви можете не хвилюватися. Він пройшов перевірку на ударостійкість: ліхтар кидали донизу всіма 6 панелями з висоти 1,5 м (приблизно з висоти плеча) 36 разів. При падінні з такої висоти стільки ж разів більшість стандартних ліхтарів розбилися б.