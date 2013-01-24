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RCH5S

Компактний регульований кишеньковий ліхтар

LPL62X1
  • Невеликий потужний регульований світлодіодний ліхтар Невеликий потужний регульований світлодіодний ліхтар Невеликий потужний регульований світлодіодний ліхтар
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    RCH5S Компактний регульований кишеньковий ліхтар

    LPL62X1

    Невеликий потужний регульований світлодіодний ліхтар

    Бездротовий інспекційний ліхтар кишенькового розміру Philips RCH5S обладнано високоякісними світлодіодами, що забезпечують яскраве світло. Розумне регулювання дозволяє легко налаштувати яскравість світла між 300 та 30 люмен. Він також надзвичайно стійкий до дії води та ударів. Переглянути усі переваги

    RCH5S Компактний регульований кишеньковий ліхтар

    Невеликий потужний регульований світлодіодний ліхтар

    Бездротовий інспекційний ліхтар кишенькового розміру Philips RCH5S обладнано високоякісними світлодіодами, що забезпечують яскраве світло. Розумне регулювання дозволяє легко налаштувати яскравість світла між 300 та 30 люмен. Він також надзвичайно стійкий до дії води та ударів. Переглянути усі переваги

    Невеликий потужний регульований світлодіодний ліхтар

    Бездротовий інспекційний ліхтар кишенькового розміру Philips RCH5S обладнано високоякісними світлодіодами, що забезпечують яскраве світло. Розумне регулювання дозволяє легко налаштувати яскравість світла між 300 та 30 люмен. Він також надзвичайно стійкий до дії води та ударів. Переглянути усі переваги

    RCH5S Компактний регульований кишеньковий ліхтар

    Невеликий потужний регульований світлодіодний ліхтар

    Бездротовий інспекційний ліхтар кишенькового розміру Philips RCH5S обладнано високоякісними світлодіодами, що забезпечують яскраве світло. Розумне регулювання дозволяє легко налаштувати яскравість світла між 300 та 30 люмен. Він також надзвичайно стійкий до дії води та ударів. Переглянути усі переваги

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      Невеликий потужний регульований світлодіодний ліхтар

      Компактна конструкція для швидкого огляду

      • 300 люмен / 3 Вт
      • Захист від ударів та води
      • Батарея: 1,5 год. (тьмяне: 12 год.)
      • Високоякісні світлодіоди Lumiled

      Високоякісні світлодіоди забезпечують світло до 300 люмен

      Інспекційний ліхтар Philips RCH5S обладнано високоякісними світлодіодами, тож він забезпечує яскраве світло та має практичну функцію регулювання яскравості. Посилений режим подає потужний широкий пучок світла на 300 люмен, тож Ви зможете побачити все до найменших деталей. Якщо ж Ви користуєтеся ліхтарем упродовж тривалого часу без підключення до мережі живлення, можна приглушити світло та заощадити заряд акумулятора. Якщо зменшити світловіддачу до 30 люмен, Ви однаково матимете високоякісне освітлення до 12 годин. Крім того, природне світло 6000 Кельвін не подразнює та не втомлює очей під час роботи.

      Інтелектуальна функція регулювання яскравості в діапазоні від 30 до 300 люмен

      Для різних видів роботи потрібне різне освітлення. Завдяки інтелектуальній функції регулювання яскравості ліхтаря Philips RCH5S Ви можете легко зменшити світловіддачу від 300 люмен аж до 30 люмен. Тож якщо зовнішнє освітлення змінюється, якщо воно надто яскраве або ж Ви просто хочете заощадити заряд акумулятора, Ви можете швидко й легко відрегулювати яскравість з урахуванням того, що Ви робите. Чому ця функція називається інтелектуальною? Тому що вона запам’ятовує останні налаштування. Тож якщо Ви будете продовжувати виконувати подібну роботу, ліхтар увімкнеться із відповідним рівнем освітлення.

      Потужний світлодіодний точковий промінь на 120 люмен

      Ліхтар RCH5S обладнано потужним точковим променем, який допоможе освітити важкодоступні місця. Завдяки яскравому білому світлу на 120 люмен Ви зможете роздивитися найдрібніші деталі своєї роботи.

      Широкий кут поширення променя 120° для освітлення великої робочої ділянки

      Ліхтар Philips RCH5S забезпечує пучок світла з широким кутом 120°, який ідеально освітлює всю робочу ділянку перед очима. Завдяки рівномірно розподіленому по великій ділянці яскравому світлу Ви легко бачитимете все, що робите.

      Вдосконалена та надійна батарея з тривалим терміном експлуатації

      Акумуляторний світлодіодний інспекційний ліхтар RCH5S обладнано удосконаленою батареєю. В екорежимі батарея працює до 12 годин, що значно більше порівняно з подібними моделями на ринку. А зарядити батарею повністю можна менше, ніж за 2,5 години. Тому це світлодіодний інспекційний ліхтар, який довго працює і який можна швидко підготувати до використання.

      Індикатор вказує на тривалість роботи батареї

      Ніколи не хвилюйтеся, що освітлення може зникнути саме тоді, коли воно найбільше потрібне. Інспекційні ліхтарі Philips RCH5S обладнано попереду індикатором заряду батареї, який повідомлятиме, скільки залишилося заряду і коли потрібно буде зарядити батарею.

      Відчувайте впевненість із ліхтарем, який практично неможливо розбити

      Зручний у використанні ліхтар для майстерень Philips RCH5S має гумове покриття і його надійно тримати в руці. Та незважаючи на це, ми знаємо, як легко впустити інструмент. Завдяки класу ударостійкості IK09 (що у 5 разів краще, ніж клас IK07 інших подібних виробів) Ви зможете впевнено користуватися цим ліхтарем у майстерні. Під час тестування на ударостійкість ліхтар загалом 25 разів кидали на всі його 6 поверхонь із висоти 1,5 м (приблизно на рівні плеча). Тоді як більшість звичайних ліхтарів майже напевне б розбилися, надійний ліхтар RCH5S легко витримає такі падіння.

      Водонепроникність – захист від бризок і занурення у воду

      Оскільки інспекційні ліхтарі Philips RCH5S можна використовувати для різних робіт як у приміщенні, так і під відкритим небом, цей ліхтар призначений витримувати найскладніші умови експлуатації. Завдяки класу водонепроникності IP68 пристрій продовжить працювати навіть після потрапляння на нього бризок чи навіть тривалого занурення у воду. Більшість інших ліхтарів для майстерень мають клас лише IP54, а це тільки захищає від струменів води під низьким тиском (наприклад, під час дощу).

      Док-станція для ефективного заряджання батареї

      До ліхтаря Philips RCH5S додається зручна док-станція. Вона не лише ефективно заряджає батарею (швидше, ніж більшість USB-з’єднань), а й сумісна з RCH25, тож Ви можете за допомогою однієї док-станції заряджати різні ліхтарі й таким чином економити місце в майстерні.

      Компактна конструкція, яка легко вміститься у кишені.

      Унікальна компактна конструкція світлодіодного інспекційного ліхтаря RCH5S дозволяє використовувати його у найрізноманітніших ситуаціях. Розмір ліхтаря не перевищує розміру колоди карт, тож його можна просто покласти в кишеню.

      Практична поворотна лампа з обертанням на 180° для скерування пучка світла

      Оскільки лампа повертається в основі на 180°, це дозволить легко скерувати пучок світла у потрібне місце.

      Сильні вбудовані магніти дозволяють працювати з вільними руками

      Часом для того, щоб щось зробити, потрібні обидві руки. Завдяки сильному магніту, вбудованому в основу, а також іще одному магніту з тильного боку лампи Ви зможете легко встановити пристрій на будь-яку металеву поверхню поруч. Оскільки лампа повертається на 180°, Ви зможете користуватися цією неймовірною гнучкістю в роботі.

      Технічні характеристики

      • Інформація для замовлень

        Код артикулу
        LPL62X1
        Код замовлення
        5163931

      • Електричні характеристики

        Джерело живлення
        док-станція
        Потужність (Вт)
        3  Вт
        Напруга
        3,7  В
        Тип зарядного кабелю
        Акумуляторне живлення
        Тип штепселя
        Мікро-USB
        Ємність батареї
        1200  мА-год
        Час заряджання батареї
        прибл. 2,5 години
        Час роботи батареї (у посиленому режимі)
        До 1,5 години
        Час роботи батареї (в екорежимі)
        До 12 годин
        Тип батареї
        Літій-іонна батарея
        Джерело живлення
        Літієво-полімерна батарея PL 703450

      • Характеристики світла

        Світловіддача
        • 300 люмен
        • 300/30 люмен
        Кут розсіювання світла
        120°  градусів
        Кут освітлення (точковий промінь)
        60°
        Термін експлуатації світлодіода
        10000  год.
        Інтенсивність світла (в посиленому режимі)
        500 люкс на відстані 0,5 м
        Інтенсивність світла (в екорежимі)
        50 люкс на відстані 0,5 м
        Інтенсивність світла (точковий промінь)
        550 люкс на відстані 0,5 м
        Інтенсивність світла (в екорежимі)
        30 люмен
        Інтенсивність світла (точковий промінь)
        120 люмен
        Колірна температура
        6000  К

      • Інформація про упаковку

        Вага брутто однієї одиниці
        2960  г
        Висота
        21,5  см
        Довжина [см]
        33 см
        Ширина [см]
        17 см

      • Дані упаковки

        EAN1
        8719018051639
        EAN3
        8719018051646

      • Інформація про упаковку

        Висота
        15  см
        Довжина
        10,2  см
        Кількість в упаковці / Мінімальна партія
        6
        Вага з батареями
        460  г
        Ширина
        9,7  см
        Розмір
        Стандартна
        Довжина кабелю
        120 см
        Діаметр
        Немає
        Вага без батарей
        Немає
        Вага без кабелю
        Немає
        Вага з кабелем
        Немає

      • Опис виробу

        Клас захисту від ударів (IK)
        IK09
        Клас захисту від пилу та вологи (IP)
        IP68
        Технологія
        LED
        Можливість роботи в режимі "вільні руки"
        • Висувні гачки на 360°
        • сильний магніт
        Дуга на голову
        Немає
        Гачок
        Гачок, що розкладається на 360°
        Магніт
        Так
        Матеріали та покриття
        Пластик ABS із гумою
        Кількість світлодіодів
        4+1
        Робоча температура
        від -10 °C до 40 °C
        Орієнтоване світло
        Поворотна основа на 180°
        Точковий промінь
        Немає
        Лінійка
        RCH
        Стійкість до дії
        • мастила
        • оливи
        • розчинників, які використовуються у майстернях
        УФ-детектор витоку
        Ні

      • Маркетингові особливості

        Особливість виробу
        Акумуляторний інспекційний ліхтар
        Очікувані переваги
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