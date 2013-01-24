Невеликий потужний регульований світлодіодний ліхтар
Бездротовий інспекційний ліхтар кишенькового розміру Philips RCH5S обладнано високоякісними світлодіодами, що забезпечують яскраве світло. Розумне регулювання дозволяє легко налаштувати яскравість світла між 300 та 30 люмен. Він також надзвичайно стійкий до дії води та ударів. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Невеликий потужний регульований світлодіодний ліхтар
Бездротовий інспекційний ліхтар кишенькового розміру Philips RCH5S обладнано високоякісними світлодіодами, що забезпечують яскраве світло. Розумне регулювання дозволяє легко налаштувати яскравість світла між 300 та 30 люмен. Він також надзвичайно стійкий до дії води та ударів. Переглянути усі переваги
Невеликий потужний регульований світлодіодний ліхтар
Бездротовий інспекційний ліхтар кишенькового розміру Philips RCH5S обладнано високоякісними світлодіодами, що забезпечують яскраве світло. Розумне регулювання дозволяє легко налаштувати яскравість світла між 300 та 30 люмен. Він також надзвичайно стійкий до дії води та ударів. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Невеликий потужний регульований світлодіодний ліхтар
Бездротовий інспекційний ліхтар кишенькового розміру Philips RCH5S обладнано високоякісними світлодіодами, що забезпечують яскраве світло. Розумне регулювання дозволяє легко налаштувати яскравість світла між 300 та 30 люмен. Він також надзвичайно стійкий до дії води та ударів. Переглянути усі переваги
Інспекційний ліхтар Philips RCH5S обладнано високоякісними світлодіодами, тож він забезпечує яскраве світло та має практичну функцію регулювання яскравості. Посилений режим подає потужний широкий пучок світла на 300 люмен, тож Ви зможете побачити все до найменших деталей. Якщо ж Ви користуєтеся ліхтарем упродовж тривалого часу без підключення до мережі живлення, можна приглушити світло та заощадити заряд акумулятора. Якщо зменшити світловіддачу до 30 люмен, Ви однаково матимете високоякісне освітлення до 12 годин. Крім того, природне світло 6000 Кельвін не подразнює та не втомлює очей під час роботи.
Для різних видів роботи потрібне різне освітлення. Завдяки інтелектуальній функції регулювання яскравості ліхтаря Philips RCH5S Ви можете легко зменшити світловіддачу від 300 люмен аж до 30 люмен. Тож якщо зовнішнє освітлення змінюється, якщо воно надто яскраве або ж Ви просто хочете заощадити заряд акумулятора, Ви можете швидко й легко відрегулювати яскравість з урахуванням того, що Ви робите. Чому ця функція називається інтелектуальною? Тому що вона запам’ятовує останні налаштування. Тож якщо Ви будете продовжувати виконувати подібну роботу, ліхтар увімкнеться із відповідним рівнем освітлення.
Ліхтар RCH5S обладнано потужним точковим променем, який допоможе освітити важкодоступні місця. Завдяки яскравому білому світлу на 120 люмен Ви зможете роздивитися найдрібніші деталі своєї роботи.
Ліхтар Philips RCH5S забезпечує пучок світла з широким кутом 120°, який ідеально освітлює всю робочу ділянку перед очима. Завдяки рівномірно розподіленому по великій ділянці яскравому світлу Ви легко бачитимете все, що робите.
Акумуляторний світлодіодний інспекційний ліхтар RCH5S обладнано удосконаленою батареєю. В екорежимі батарея працює до 12 годин, що значно більше порівняно з подібними моделями на ринку. А зарядити батарею повністю можна менше, ніж за 2,5 години. Тому це світлодіодний інспекційний ліхтар, який довго працює і який можна швидко підготувати до використання.
Ніколи не хвилюйтеся, що освітлення може зникнути саме тоді, коли воно найбільше потрібне. Інспекційні ліхтарі Philips RCH5S обладнано попереду індикатором заряду батареї, який повідомлятиме, скільки залишилося заряду і коли потрібно буде зарядити батарею.
Зручний у використанні ліхтар для майстерень Philips RCH5S має гумове покриття і його надійно тримати в руці. Та незважаючи на це, ми знаємо, як легко впустити інструмент. Завдяки класу ударостійкості IK09 (що у 5 разів краще, ніж клас IK07 інших подібних виробів) Ви зможете впевнено користуватися цим ліхтарем у майстерні. Під час тестування на ударостійкість ліхтар загалом 25 разів кидали на всі його 6 поверхонь із висоти 1,5 м (приблизно на рівні плеча). Тоді як більшість звичайних ліхтарів майже напевне б розбилися, надійний ліхтар RCH5S легко витримає такі падіння.
Оскільки інспекційні ліхтарі Philips RCH5S можна використовувати для різних робіт як у приміщенні, так і під відкритим небом, цей ліхтар призначений витримувати найскладніші умови експлуатації. Завдяки класу водонепроникності IP68 пристрій продовжить працювати навіть після потрапляння на нього бризок чи навіть тривалого занурення у воду. Більшість інших ліхтарів для майстерень мають клас лише IP54, а це тільки захищає від струменів води під низьким тиском (наприклад, під час дощу).
До ліхтаря Philips RCH5S додається зручна док-станція. Вона не лише ефективно заряджає батарею (швидше, ніж більшість USB-з’єднань), а й сумісна з RCH25, тож Ви можете за допомогою однієї док-станції заряджати різні ліхтарі й таким чином економити місце в майстерні.
Унікальна компактна конструкція світлодіодного інспекційного ліхтаря RCH5S дозволяє використовувати його у найрізноманітніших ситуаціях. Розмір ліхтаря не перевищує розміру колоди карт, тож його можна просто покласти в кишеню.
Оскільки лампа повертається в основі на 180°, це дозволить легко скерувати пучок світла у потрібне місце.
Часом для того, щоб щось зробити, потрібні обидві руки. Завдяки сильному магніту, вбудованому в основу, а також іще одному магніту з тильного боку лампи Ви зможете легко встановити пристрій на будь-яку металеву поверхню поруч. Оскільки лампа повертається на 180°, Ви зможете користуватися цією неймовірною гнучкістю в роботі.
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Електричні характеристики
Характеристики світла
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