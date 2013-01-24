Головна
Philips – Натисніть тут, щоб перейти на головну сторінку

Умови пошуку

UK
RU
1

RCH25

Світлодіодний регульований ліхтар з док-станцією

LPL63X1
  • Регулюйте освітлення пальцями Регулюйте освітлення пальцями Регулюйте освітлення пальцями
    -{discount-value}

    RCH25 Світлодіодний регульований ліхтар з док-станцією

    LPL63X1

    Регулюйте освітлення пальцями

    Потужний бездротовий ліхтар Philips RCH25 обладнано якісними світлодіодами. Розумне регулювання дозволяє легко налаштувати яскравість світла між 500 та 50 люмен. Він надзвичайно стійкий до дії води та ударів, тому є ідеальним робочим ліхтарем. Переглянути усі переваги

    RCH25 Світлодіодний регульований ліхтар з док-станцією

    Регулюйте освітлення пальцями

    Потужний бездротовий ліхтар Philips RCH25 обладнано якісними світлодіодами. Розумне регулювання дозволяє легко налаштувати яскравість світла між 500 та 50 люмен. Він надзвичайно стійкий до дії води та ударів, тому є ідеальним робочим ліхтарем. Переглянути усі переваги

    Регулюйте освітлення пальцями

    Потужний бездротовий ліхтар Philips RCH25 обладнано якісними світлодіодами. Розумне регулювання дозволяє легко налаштувати яскравість світла між 500 та 50 люмен. Він надзвичайно стійкий до дії води та ударів, тому є ідеальним робочим ліхтарем. Переглянути усі переваги

    RCH25 Світлодіодний регульований ліхтар з док-станцією

    Регулюйте освітлення пальцями

    Потужний бездротовий ліхтар Philips RCH25 обладнано якісними світлодіодами. Розумне регулювання дозволяє легко налаштувати яскравість світла між 500 та 50 люмен. Він надзвичайно стійкий до дії води та ударів, тому є ідеальним робочим ліхтарем. Переглянути усі переваги

    Подібні вироби

    See all hand-light

      Регулюйте освітлення пальцями

      Бездротовий ліхтар із регулюванням яскравості та зарядною док-станцією

      • Лампа 500 люмен / 5 Вт
      • Захист від ударів та води
      • Батарея: 3,5 год. (тьмяне: 10 год.)
      • Високоякісні світлодіоди Lumiled

      Перемагайте темряву за допомогою яскравого природного світла

      Інспекційний ліхтар Philips RCH25 обладнано високоякісними світлодіодами Lumiled, тож він забезпечує яскравіше і біліше світло порівняно з подібними ліхтарями на ринку. Посилений режим подає потужний широкий пучок світла на 500 люмен, тож Ви зможете побачити все до найменших деталей. Якщо ж Ви користуєтеся ліхтарем упродовж тривалого часу без підключення до мережі живлення, можна приглушити світло та заощадити заряд акумулятора. Якщо зменшити світловіддачу до 50 люмен, Ви однаково матимете високоякісне освітлення до 10 годин. Крім того, природне світло 6000 Кельвін менше подразнює очі та зменшує втому під час роботи.

      Інтелектуальна функція регулювання яскравості в діапазоні від 50 до 500 люмен

      Для різних видів роботи потрібне різне освітлення. Завдяки інтелектуальній функції регулювання яскравості ліхтаря Philips RCH25 Ви можете легко зменшити світловіддачу від 500 люмен аж до 50 люмен. Тож якщо зовнішнє освітлення змінюється, якщо воно надто яскраве або ж Ви просто хочете заощадити заряд акумулятора, Ви можете швидко й легко відрегулювати яскравість з урахуванням того, що Ви робите. Чому ця функція називається інтелектуальною? Тому що вона запам’ятовує останні налаштування. Тож якщо Ви будете продовжувати виконувати подібну роботу, ліхтар увімкнеться із відповідним рівнем освітлення.

      Неперевершений світлодіодний точковий промінь на 300 люмен

      Порівняно з іншими ручними ліхтарями для майстерень RCH25 обладнано найпотужнішим на ринку точковим променем. Завдяки яскравому білому світлу на 300 люмен Ви зможете роздивитися навіть найменші деталі своєї роботи.

      Широкий кут поширення променя 120° для освітлення великої робочої ділянки

      Ліхтар Philips RCH25 забезпечує пучок світла з широким кутом 120°, який ідеально освітлює всю робочу ділянку перед очима. Завдяки рівномірно розподіленому по великій ділянці яскравому світлу Ви легко бачитимете все, що робите.

      Вдосконалена та надійна батарея з тривалим терміном експлуатації

      Акумуляторний світлодіодний інспекційний ліхтар RCH25 обладнано удосконаленою батареєю. В екорежимі батарея працює до 10 годин, що значно більше порівняно з подібними моделями на ринку. А зарядити батарею повністю можна менше, ніж за 3,5 години. Тому це світлодіодний інспекційний ліхтар, який довго працює і який можна швидко підготувати до використання.

      Індикатор вказує на тривалість роботи батареї

      Ніколи не хвилюйтеся, що освітлення може зникнути саме тоді, коли воно найбільше потрібне. Інспекційні ліхтарі Philips RCH25 обладнано попереду індикатором заряду батареї, який повідомлятиме, скільки залишилося заряду і коли потрібно буде зарядити батарею.

      Відчувайте впевненість із ліхтарем, який практично неможливо розбити

      Зручний у використанні ліхтар для майстерень Philips RCH25 має повністю гумове покриття і його надійно тримати в руці. Та незважаючи на це, ми знаємо, як легко впустити інструмент. Завдяки класу ударостійкості IK09 (що у 5 разів краще, ніж клас IK07 інших подібних виробів) Ви зможете впевнено користуватися цим ліхтарем у майстерні. Під час тестування на ударостійкість ліхтар загалом 25 разів кидали на всі його 6 поверхонь із висоти 1,5 м (приблизно на рівні плеча). Тоді як більшість звичайних ліхтарів майже напевне б розбилися, надійний ліхтар RCH25 легко витримає такі падіння.

      Водонепроникність – захист від бризок і занурення у воду

      Оскільки інспекційні ліхтарі Philips RCH25 можна використовувати для різних робіт як у приміщенні, так і під відкритим небом, цей ліхтар призначений витримувати найскладніші умови експлуатації. Завдяки класу водонепроникності IP68 пристрій продовжить працювати навіть після потрапляння на нього бризок чи навіть тривалого занурення у воду. Більшість інших ліхтарів для майстерень мають клас лише IP54, а це тільки захищає від струменів води під низьким тиском (наприклад, під час дощу).

      Док-станція для ефективного заряджання батареї

      До ліхтаря Philips RCH25 додається зручна док-станція. Вона не лише ефективно заряджає батарею (швидше, ніж більшість USB-з’єднань), а й сумісна з RCH5S, тож Ви можете за допомогою однієї док-станції заряджати різні ліхтарі й таким чином економити місце в майстерні.

      Практична поворотна лампа з обертанням на 180° для скерування пучка світла

      Оскільки лампа повертається в основі на 180°, це дозволить легко скерувати пучок світла у потрібне місце.

      Сильні вбудовані магніти дозволяють працювати з вільними руками

      Часом для того, щоб щось зробити, потрібні обидві руки. Завдяки сильному магніту, вбудованому в основу, а також іще одному магніту з тильного боку лампи Ви зможете легко встановити пристрій на будь-яку металеву поверхню поруч. Оскільки лампа повертається на 180°, Ви зможете користуватися цією неймовірною гнучкістю в роботі.

      Технічні характеристики

      • Інформація для замовлень

        Код артикулу
        LPL63X1
        Код замовлення
        5165331

      • Електричні характеристики

        Ємність батареї
        2600  мА-год
        Джерело живлення
        док-станція
        Потужність (Вт)
        5  Вт
        Час роботи батареї (у посиленому режимі)
        До 3,5 годин
        Напруга
        3,7  В
        Час роботи батареї (в екорежимі)
        До 10 годин
        Тип батареї
        Літій-іонна батарея
        Тип зарядного кабелю
        Акумуляторне живлення
        Тип штепселя
        Мікро-USB
        Час заряджання батареї
        прибл. 3,5 години
        Джерело живлення
        Літій-іонна 18650

      • Характеристики світла

        Колірна температура
        6000  К
        Інтенсивність світла (точковий промінь)
        300 люмен
        Інтенсивність світла (в посиленому режимі)
        750 люкс на відстані 0,5 м
        Інтенсивність світла (в екорежимі)
        80 люкс на відстані 0,5 м
        Термін експлуатації світлодіода
        10 000 годин
        Кут розсіювання світла
        120°
        Інтенсивність світла (в екорежимі)
        50 люмен
        Світловіддача
        500/50 люмен
        Кут освітлення (точковий промінь)
        90°
        Інтенсивність світла (точковий промінь)
        950 люкс на відстані 0,5 м

      • Інформація про упаковку

        Вага брутто однієї одиниці
        4560  г
        Висота [см]
        31,5
        Довжина [см]
        29,5
        Ширина [см]
        22,5

      • Дані упаковки

        EAN1
        8719018051653
        EAN3
        8719018051660

      • Інформація про упаковку

        Висота
        27,5  см
        Довжина
        10,2  см
        Кількість в упаковці / Мінімальна партія
        6
        Вага з батареями
        700  г
        Розмір
        Стандартна
        Довжина кабелю
        120 см
        Ширина [см]
        9,7 см
        Діаметр
        Немає
        Вага без батарей
        Немає
        Вага без кабелю
        Немає
        Вага з кабелем
        Немає

      • Опис виробу

        Гачок
        Гачок, що розкладається на 360°
        Клас захисту від ударів (IK)
        IK09
        Клас захисту від пилу та вологи (IP)
        IP68
        Магніт
        Так
        Матеріали та покриття
        Пластик ABS із гумою
        Орієнтоване світло
        Поворотна основа на 180°
        Стійкість до дії
        • мастила
        • оливи
        • розчинників, які використовуються у майстернях
        Технологія
        LED
        Дуга на голову
        Немає
        Лінійка
        RCH
        Можливість роботи в режимі "вільні руки"
        • Висувні гачки на 360°
        • сильний магніт
        Кількість світлодіодів
        6+1
        Робоча температура
        від -10 °C до 40 °C
        Точковий промінь
        Немає
        УФ-детектор витоку
        Ні

      • Маркетингові особливості

        Особливість виробу
        Акумуляторний інспекційний ліхтар
        Очікувані переваги
        • Бачте краще
        • Працюйте краще

      Отримати підтримку для цього виробу

      Перейти до Центру обслуговування клієнтів

      Рекомендовані вироби

        Вироби, які Ви нещодавно переглядали