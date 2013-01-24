Надійне освітлення для складних умов експлуатації

Коли Ви зайняті, то можете легко опустити чи пошкодити обладнання. Тому важливо, щоб інструменти, які Ви використовуєте, було створено на роки. Ліхтар Philips RCH105 стійкий до води та пилу (IP54). Він також має рейтинг IK07 для витримування впливів та падінь із висоти до 1,5 м.