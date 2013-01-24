Бачте краще, працюйте якісніше
Компактна акумуляторна лампа Philips RCH10S ідеально підходить для швидкого огляду і довших ремонтних робіт. Вона не дає жодних тіней завдяки широкому пучку світла на 120°, а поворотний гачок на 360° і потужний магніт дозволяють працювати "без рук". Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Бачте краще, працюйте якісніше
Компактна акумуляторна лампа Philips RCH10S ідеально підходить для швидкого огляду і довших ремонтних робіт. Вона не дає жодних тіней завдяки широкому пучку світла на 120°, а поворотний гачок на 360° і потужний магніт дозволяють працювати "без рук". Переглянути усі переваги
Бачте краще, працюйте якісніше
Компактна акумуляторна лампа Philips RCH10S ідеально підходить для швидкого огляду і довших ремонтних робіт. Вона не дає жодних тіней завдяки широкому пучку світла на 120°, а поворотний гачок на 360° і потужний магніт дозволяють працювати "без рук". Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Бачте краще, працюйте якісніше
Компактна акумуляторна лампа Philips RCH10S ідеально підходить для швидкого огляду і довших ремонтних робіт. Вона не дає жодних тіней завдяки широкому пучку світла на 120°, а поворотний гачок на 360° і потужний магніт дозволяють працювати "без рук". Переглянути усі переваги
Philips RCH10S забезпечує природне біле світло 6000 K, що покращує візуальний комфорт і не втомлює очей під час роботи.
Основний промінь на Philips RCH10S має два вихідні рівні. Для щоденного використання та довшого терміну експлуатації батареї екорежим забезпечує яскравий вихід 100 лм, а посилений режим – інтенсивні 200 лм, але коротший термін експлуатації батареї. Завдяки такій гнучкості можна завжди вибрати відповідне світло для роботи.
Philips RCH10S забезпечує універсальний, широкий кут поширення пучка світла – до 120°, що ідеально підходить для освітлення цілої ділянки перед Вами.
Коли Ви зайняті, то можете легко опустити чи пошкодити обладнання. Тому важливо, щоб інструменти, які Ви використовуєте, було створено на роки. Ліхтар Philips RCH105 стійкий до води та пилу (IP54). Він також має рейтинг IK07 для витримування впливів та падінь із висоти до 1,5 м.
Бездротовий світлодіодний ліхтар Philips RCH10S готовий до дій. Philips RCH10S має надзвичайно ємну літій-іонну батарею, для повного заряджання якої потрібно 3 години, і забезпечує максимальне використання світлодіодного освітлення. Працюйте до 6 годин в екорежимі та 3 години в посиленому режимі. Завдяки кришці, яка відкривається одним поворотом, Philips RCH10S заряджати тепер ще легше.
Освітлення, що не займає руки, дозволяє працювати продуктивніше. Наш інспекційний ліхтар Philips RCH10S постачається з потужним магнітом внизу, а також поворотним гачком на 360°, що дозволяє працювати обома руками.
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