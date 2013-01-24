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RCH10S

Тонка бездротова професійна лампа

LPL66X1
  • Бачте краще, працюйте якісніше Бачте краще, працюйте якісніше Бачте краще, працюйте якісніше
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    RCH10S Тонка бездротова професійна лампа

    LPL66X1

    Бачте краще, працюйте якісніше

    Компактна акумуляторна лампа Philips RCH10S ідеально підходить для швидкого огляду і довших ремонтних робіт. Вона не дає жодних тіней завдяки широкому пучку світла на 120°, а поворотний гачок на 360° і потужний магніт дозволяють працювати "без рук". Переглянути усі переваги

    RCH10S Тонка бездротова професійна лампа

    Бачте краще, працюйте якісніше

    Компактна акумуляторна лампа Philips RCH10S ідеально підходить для швидкого огляду і довших ремонтних робіт. Вона не дає жодних тіней завдяки широкому пучку світла на 120°, а поворотний гачок на 360° і потужний магніт дозволяють працювати "без рук". Переглянути усі переваги

    Бачте краще, працюйте якісніше

    Компактна акумуляторна лампа Philips RCH10S ідеально підходить для швидкого огляду і довших ремонтних робіт. Вона не дає жодних тіней завдяки широкому пучку світла на 120°, а поворотний гачок на 360° і потужний магніт дозволяють працювати "без рук". Переглянути усі переваги

    RCH10S Тонка бездротова професійна лампа

    Бачте краще, працюйте якісніше

    Компактна акумуляторна лампа Philips RCH10S ідеально підходить для швидкого огляду і довших ремонтних робіт. Вона не дає жодних тіней завдяки широкому пучку світла на 120°, а поворотний гачок на 360° і потужний магніт дозволяють працювати "без рук". Переглянути усі переваги

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      Бачте краще, працюйте якісніше

      Тонка бездротова професійна лампа

      • 200 лм (посилений) / 100 лм (еко)
      • Універсальний, з режимом "вільні руки"
      • Надзвичайно надійна батарея – до 6 год.
      • Міцний інспекційний ліхтар

      Працюйте комфортно, не втомлюючись

      Philips RCH10S забезпечує природне біле світло 6000 K, що покращує візуальний комфорт і не втомлює очей під час роботи.

      Вибирайте 100 лм у режимі "еко" чи інтенсивні 200 лм у посиленому режимі

      Основний промінь на Philips RCH10S має два вихідні рівні. Для щоденного використання та довшого терміну експлуатації батареї екорежим забезпечує яскравий вихід 100 лм, а посилений режим – інтенсивні 200 лм, але коротший термін експлуатації батареї. Завдяки такій гнучкості можна завжди вибрати відповідне світло для роботи.

      Освітіть цілу робочу ділянку

      Philips RCH10S забезпечує універсальний, широкий кут поширення пучка світла – до 120°, що ідеально підходить для освітлення цілої ділянки перед Вами.

      Надійне освітлення для складних умов експлуатації

      Коли Ви зайняті, то можете легко опустити чи пошкодити обладнання. Тому важливо, щоб інструменти, які Ви використовуєте, було створено на роки. Ліхтар Philips RCH105 стійкий до води та пилу (IP54). Він також має рейтинг IK07 для витримування впливів та падінь із висоти до 1,5 м.

      Працюйте до 6 годин без перерви

      Бездротовий світлодіодний ліхтар Philips RCH10S готовий до дій. Philips RCH10S має надзвичайно ємну літій-іонну батарею, для повного заряджання якої потрібно 3 години, і забезпечує максимальне використання світлодіодного освітлення. Працюйте до 6 годин в екорежимі та 3 години в посиленому режимі. Завдяки кришці, яка відкривається одним поворотом, Philips RCH10S заряджати тепер ще легше.

      Працюйте краще з освітленням, що не займає руки

      Освітлення, що не займає руки, дозволяє працювати продуктивніше. Наш інспекційний ліхтар Philips RCH10S постачається з потужним магнітом внизу, а також поворотним гачком на 360°, що дозволяє працювати обома руками.

      Технічні характеристики

      • Інформація для замовлень

        Код артикулу
        LPL66X1
        Код замовлення
        05205631

      • Електричні характеристики

        Ємність батареї
        1500  мА-год
        Джерело живлення
        Батарея
        Потужність (Вт)
        3  Вт
        Напруга
        3,2  В
        Час роботи батареї (в екорежимі)
        До 6 годин
        Тип батареї
        Батарея LFP
        Тип зарядного кабелю
        Акумуляторне живлення
        Тип штепселя
        Штепсель+мікро-USB
        Час заряджання батареї
        Менше 3 годин
        Час роботи батареї (у посиленому режимі)
        До 3 годин

      • Характеристики світла

        Колірна температура
        6000  К
        Інтенсивність світла (точковий промінь)
        Немає
        Світловіддача
        • 150–300 лм  люмен
        • 200  люмен
        Інтенсивність світла (точковий промінь)
        Немає
        Термін експлуатації світлодіода
        10 000 годин
        Кут розсіювання світла
        120°
        Інтенсивність світла (в екорежимі)
        100 лм
        Кут освітлення (точковий промінь)
        Немає

      • Інформація про упаковку

        Вага брутто однієї одиниці
        2752  г
        Висота
        26,2  см
        Довжина
        35  см
        Ширина
        10,5  см

      • Дані упаковки

        EAN1
        8719018052056
        EAN3
        8719018052063

      • Інформація про упаковку

        Висота
        32  см
        Довжина
        6,5  см
        Кількість в упаковці / Мінімальна партія
        6
        Вага з батареями
        235  г
        Вага з кабелем
        247  г
        Ширина
        4,5  см
        Розмір
        • Компактний
        • Стандартна
        Довжина кабелю
        50 см мікро-USB
        Діаметр
        Немає
        Вага без батарей
        Немає
        Вага без кабелю
        235 г

      • Опис виробу

        Гачок
        Гачок, що розкладається на 360°
        Клас захисту від ударів (IK)
        IK07
        Клас захисту від пилу та вологи (IP)
        IP54
        Магніт
        Так
        Матеріали та покриття
        ABS та гумове покриття
        Орієнтоване світло
        Поворотна основа на 360°
        Стійкість до дії
        • мастила
        • оливи
        • розчинників, які використовуються у майстернях
        Технологія
        LED
        Лінійка
        RCH
        Можливість роботи в режимі "вільні руки"
        Гачок, магніти
        Кількість світлодіодів
        20(COB)
        Робоча температура
        від 0 °C до 40 °C
        Точковий промінь
        Немає
        Дуга на голову
        Ні
        УФ-детектор витоку
        Ні

      • Маркетингові особливості

        Особливість виробу
        Акумуляторний інспекційний ліхтар
        Очікувані переваги
        • Бачте краще
        • Працюйте краще

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