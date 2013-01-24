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PEN20S

Портативний інспекційний ліхтар

LPL67X1
  • Якісний компактний акумуляторний ліхтар з світлодіодами LUXEON® Якісний компактний акумуляторний ліхтар з світлодіодами LUXEON® Якісний компактний акумуляторний ліхтар з світлодіодами LUXEON®
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    PEN20S Портативний інспекційний ліхтар

    LPL67X1

    Якісний компактний акумуляторний ліхтар з світлодіодами LUXEON®

    Philips PEN20S – це компактний тонкий ліхтар, що ідеально підходить для швидкого огляду. Його 4 високоякісні світлодіоди забезпечують яскраве, природне світло 6000 К, створюючи світловий потік до 200 лм, а також точкове світло 100 лм. Заряджайте через USB та використовуйте "без рук". Переглянути усі переваги

    PEN20S Портативний інспекційний ліхтар

    Якісний компактний акумуляторний ліхтар з світлодіодами LUXEON®

    Philips PEN20S – це компактний тонкий ліхтар, що ідеально підходить для швидкого огляду. Його 4 високоякісні світлодіоди забезпечують яскраве, природне світло 6000 К, створюючи світловий потік до 200 лм, а також точкове світло 100 лм. Заряджайте через USB та використовуйте "без рук". Переглянути усі переваги

    Якісний компактний акумуляторний ліхтар з світлодіодами LUXEON®

    Philips PEN20S – це компактний тонкий ліхтар, що ідеально підходить для швидкого огляду. Його 4 високоякісні світлодіоди забезпечують яскраве, природне світло 6000 К, створюючи світловий потік до 200 лм, а також точкове світло 100 лм. Заряджайте через USB та використовуйте "без рук". Переглянути усі переваги

    PEN20S Портативний інспекційний ліхтар

    Якісний компактний акумуляторний ліхтар з світлодіодами LUXEON®

    Philips PEN20S – це компактний тонкий ліхтар, що ідеально підходить для швидкого огляду. Його 4 високоякісні світлодіоди забезпечують яскраве, природне світло 6000 К, створюючи світловий потік до 200 лм, а також точкове світло 100 лм. Заряджайте через USB та використовуйте "без рук". Переглянути усі переваги

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      Якісний компактний акумуляторний ліхтар з світлодіодами LUXEON®

      Компактний ліхтар, що забезпечує яскраве, природне світло

      • 200 лм (посилений) / 100 лм (еко)
      • Універсальний, з режимом "вільні руки"
      • Точковий світильник 100 лм вгорі
      • Батарея із тривалою роботою до 4 год.

      Працюйте комфортно, не втомлюючись

      Philips PEN20S забезпечує природне біле світло 6000 K, що покращує візуальний комфорт і не втомлює очей під час роботи.

      Вибирайте 100 лм у режимі "еко" чи інтенсивні 200 лм у посиленому режимі

      Основний промінь на Philips PEN20S має два вихідні рівні. Для щоденного використання та довшого терміну експлуатації батареї екорежим забезпечує яскравий вихід 100 лм, а посилений режим – інтенсивні 200 лм, але коротший термін експлуатації батареї. Завдяки такій гнучкості можна завжди вибрати відповідне світло для роботи.

      Отримуйте кращий огляд своєї роботи

      Philips PEN20S пропонує універсальний кут освітлення 80°, що ідеально підходить для освітлення ділянки перед Вами. Також є вбудований точковий світильник 100 лм для швидкого огляду. Разом вони пропонують огляд 20/20 того, що Ви робите.

      Надійне освітлення для складних умов експлуатації

      Коли Ви зайняті, то можете легко опустити чи пошкодити обладнання. Тому важливо, щоб інструменти, які Ви використовуєте, було створено на роки. Ліхтар Philips PEN20S стійкий до води та пилу (IP54). Він також має рейтинг IK07 для витримування впливів та падінь із висоти до 1,5 м.

      Працюйте до 4 годин без перерви

      Ліхтар Philips PEN20S обладнано прогресивною акумуляторною батареєю. В екорежимі Ви отримаєте яскравий промінь 100 лм для безперервного використання протягом 4 год. (те саме стосується точкового світильника 100 лм). У посиленому режимі Ви отримаєте інтенсивний промінь 200 лм для приблизно 2 год. безперервного використання. Батарея заряджається повністю протягом лише 2 год. за допомогою стандартного роз’єму мікро-USB. USB-кабель входить у комплект, а сам пристрій сумісний із більшістю зарядних пристроїв USB на ринку.

      Працюйте краще з освітленням, що не займає руки

      Завдяки вбудованому поворотному фіксатору (80°) можна легко підвісити Philips PEN20S там, де Ви працюєте. У разі перевірки двигуна використовуйте магніт PEN20S, щоб поставити світильник там, де потрібно, і працювати обома руками.

      Технічні характеристики

      • Інформація для замовлень

        Код артикулу
        LPL67X1
        Код замовлення
        05261231

      • Електричні характеристики

        Ємність батареї
        1200  мА-год
        Потужність (Вт)
        1,8  Вт
        Час роботи батареї (у посиленому режимі)
        До 2 годин
        Напруга
        3,2  В
        Час роботи батареї (в екорежимі)
        До 4 годин
        Тип батареї
        Батарея LFP
        Тип зарядного кабелю
        Акумуляторне живлення
        Тип штепселя
        Без штепселя, мікро-USB
        Час заряджання батареї
        менше 2 годин
        Джерело живлення
        • Батарея
        • Батарея LiFePO4, 3,2 В 1200 мАгод.

      • Характеристики світла

        Колірна температура
        6000  К
        Інтенсивність світла (точковий промінь)
        100 лм
        Термін експлуатації світлодіода
        10 000 год.
        Інтенсивність світла (в екорежимі)
        100 лм
        Кут освітлення (точковий промінь)
        60°
        Кут розсіювання світла
        80°
        Світловіддача
        • 150–300 лм  люмен
        • 200  люмен

      • Інформація про упаковку

        Вага брутто однієї одиниці
        816  г
        Висота
        10,3  см
        Довжина
        20,5  см
        Ширина
        12,3  см

      • Дані упаковки

        EAN1
        8719018052612
        EAN3
        8719018052629

      • Інформація про упаковку

        Кількість в упаковці / Мінімальна партія
        6
        Вага з батареями
        92  г
        Вага з кабелем
        104  г
        Розмір
        • Стандартна
        • Компактний
        Довжина кабелю
        50 см мікро-USB
        Діаметр
        Немає
        Вага без батарей
        Немає
        Вага без кабелю
        92 г
        Висота
        18,7  см
        Довжина
        5,3  см
        Ширина
        2,8  см

      • Опис виробу

        Клас захисту від ударів (IK)
        IK07
        Клас захисту від пилу та вологи (IP)
        IP54
        Магніт
        Так
        Матеріали та покриття
        ABS
        Стійкість до дії
        • оливи
        • мастила
        • розчинників, які використовуються у майстернях
        Технологія
        LED
        УФ-детектор витоку
        Ні
        Кількість світлодіодів
        4+1
        Робоча температура
        від 0 °C до 40 °C
        Орієнтоване світло
        Поворотний тримач лампи (80°)
        Лінійка
        PEN
        Гачок
        Поворотний фіксатор (80°) із магнітом
        Можливість роботи в режимі "вільні руки"
        Гачок, магніти
        Дуга на голову
        Ні

      • Маркетингові особливості

        Особливість виробу
        Акумуляторний інспекційний ліхтар
        Очікувані переваги
        • Бачте краще
        • Працюйте краще

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