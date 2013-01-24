Якісний компактний акумуляторний ліхтар з світлодіодами LUXEON®
Philips PEN20S – це компактний тонкий ліхтар, що ідеально підходить для швидкого огляду. Його 4 високоякісні світлодіоди забезпечують яскраве, природне світло 6000 К, створюючи світловий потік до 200 лм, а також точкове світло 100 лм. Заряджайте через USB та використовуйте "без рук". Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Якісний компактний акумуляторний ліхтар з світлодіодами LUXEON®
Philips PEN20S – це компактний тонкий ліхтар, що ідеально підходить для швидкого огляду. Його 4 високоякісні світлодіоди забезпечують яскраве, природне світло 6000 К, створюючи світловий потік до 200 лм, а також точкове світло 100 лм. Заряджайте через USB та використовуйте "без рук". Переглянути усі переваги
Якісний компактний акумуляторний ліхтар з світлодіодами LUXEON®
Philips PEN20S – це компактний тонкий ліхтар, що ідеально підходить для швидкого огляду. Його 4 високоякісні світлодіоди забезпечують яскраве, природне світло 6000 К, створюючи світловий потік до 200 лм, а також точкове світло 100 лм. Заряджайте через USB та використовуйте "без рук". Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Якісний компактний акумуляторний ліхтар з світлодіодами LUXEON®
Philips PEN20S – це компактний тонкий ліхтар, що ідеально підходить для швидкого огляду. Його 4 високоякісні світлодіоди забезпечують яскраве, природне світло 6000 К, створюючи світловий потік до 200 лм, а також точкове світло 100 лм. Заряджайте через USB та використовуйте "без рук". Переглянути усі переваги
Philips PEN20S забезпечує природне біле світло 6000 K, що покращує візуальний комфорт і не втомлює очей під час роботи.
Основний промінь на Philips PEN20S має два вихідні рівні. Для щоденного використання та довшого терміну експлуатації батареї екорежим забезпечує яскравий вихід 100 лм, а посилений режим – інтенсивні 200 лм, але коротший термін експлуатації батареї. Завдяки такій гнучкості можна завжди вибрати відповідне світло для роботи.
Philips PEN20S пропонує універсальний кут освітлення 80°, що ідеально підходить для освітлення ділянки перед Вами. Також є вбудований точковий світильник 100 лм для швидкого огляду. Разом вони пропонують огляд 20/20 того, що Ви робите.
Коли Ви зайняті, то можете легко опустити чи пошкодити обладнання. Тому важливо, щоб інструменти, які Ви використовуєте, було створено на роки. Ліхтар Philips PEN20S стійкий до води та пилу (IP54). Він також має рейтинг IK07 для витримування впливів та падінь із висоти до 1,5 м.
Ліхтар Philips PEN20S обладнано прогресивною акумуляторною батареєю. В екорежимі Ви отримаєте яскравий промінь 100 лм для безперервного використання протягом 4 год. (те саме стосується точкового світильника 100 лм). У посиленому режимі Ви отримаєте інтенсивний промінь 200 лм для приблизно 2 год. безперервного використання. Батарея заряджається повністю протягом лише 2 год. за допомогою стандартного роз’єму мікро-USB. USB-кабель входить у комплект, а сам пристрій сумісний із більшістю зарядних пристроїв USB на ринку.
Завдяки вбудованому поворотному фіксатору (80°) можна легко підвісити Philips PEN20S там, де Ви працюєте. У разі перевірки двигуна використовуйте магніт PEN20S, щоб поставити світильник там, де потрібно, і працювати обома руками.
Інформація для замовлень
Електричні характеристики
Характеристики світла
Інформація про упаковку
Дані упаковки
Інформація про упаковку
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