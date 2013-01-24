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LED Professional Work Light

Гібридний алюмінієвий LED-ліхтар із ковпаком CBH52

LPL73X1
  • Бачте краще, працюйте якісніше Бачте краще, працюйте якісніше Бачте краще, працюйте якісніше
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    LED Professional Work Light Гібридний алюмінієвий LED-ліхтар із ковпаком CBH52

    LPL73X1

    Бачте краще, працюйте якісніше

    Підкапотний ліхтар Philips CBH52 може живитися від мережі або батареї та пропонує три рівні інтенсивності світла до 1200 лм, широкий радіус пучка до 120°, можливість обертання на 360° та кріплення на відстані до 2,08 м. Універсальний, гнучкий підкапотний ліхтар для автомобілів і вантажівок. Переглянути усі переваги

    LED Professional Work Light Гібридний алюмінієвий LED-ліхтар із ковпаком CBH52

    Бачте краще, працюйте якісніше

    Підкапотний ліхтар Philips CBH52 може живитися від мережі або батареї та пропонує три рівні інтенсивності світла до 1200 лм, широкий радіус пучка до 120°, можливість обертання на 360° та кріплення на відстані до 2,08 м. Універсальний, гнучкий підкапотний ліхтар для автомобілів і вантажівок. Переглянути усі переваги

    Бачте краще, працюйте якісніше

    Підкапотний ліхтар Philips CBH52 може живитися від мережі або батареї та пропонує три рівні інтенсивності світла до 1200 лм, широкий радіус пучка до 120°, можливість обертання на 360° та кріплення на відстані до 2,08 м. Універсальний, гнучкий підкапотний ліхтар для автомобілів і вантажівок. Переглянути усі переваги

    LED Professional Work Light Гібридний алюмінієвий LED-ліхтар із ковпаком CBH52

    Бачте краще, працюйте якісніше

    Підкапотний ліхтар Philips CBH52 може живитися від мережі або батареї та пропонує три рівні інтенсивності світла до 1200 лм, широкий радіус пучка до 120°, можливість обертання на 360° та кріплення на відстані до 2,08 м. Універсальний, гнучкий підкапотний ліхтар для автомобілів і вантажівок. Переглянути усі переваги

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      Гібридний підкапотний LED-ліхтар (дротове/бездротове використ.)

      • 32 високоякісні світлодіоди LUXEON
      • Живлення від мережі та батареї
      • 1200 лм та 120° (радіус променя)
      • Подовжується до 2,08 м

      32 високоякісні світлодіоди LUXEON

      Гібридний професійний підкапотний ліхтар Philips CBH52 має 32 потужні світлодіоди Lumileds LUXEON, які створюють інтенсивне біле світло та яскравий широкий пучок за будь-яких умов. Це природне біле світло до 5500 K забезпечує чітку видимість для роботи та не подразнює й не втомлює очей.

      Три варіанти освітлення

      Ліхтар Philips CBH52 працює в трьох зручних режимах живлення. Посилений режим — це потужна світловіддача в 1200 люменів, що дає змогу роздивитися найдрібніші деталі. Збалансований режим у 900 люменів забезпечує чудову видимість і комфортну роботу протягом кількох годин поспіль. Якщо ж потрібно довго використовувати ліхтар без заряджання, виберіть енергоощадний екорежим. Навіть за меншої світловіддачі в 500 люменів ви однаково матимете високоякісне яскраве світло впродовж 5 годин.

      Телескопічне розкладне кріплення

      Philips CBH52 оснащено двома вбудованими телескопічними гачками, які можна подовжити з обох боків і повернути на 360°. Гачки мають ширші отвори й покриті м’якою гумою, щоб легко кріпитися до капота й не залишати подряпин.

      Висувний світловий модуль

      Завдяки унікальному дизайну Philips CBH52 світловий модуль можна пересувати вздовж кріплення до ділянки, яку ви хочете освітити. Якщо положення модуля зміниться, кут лампи налаштовувати не потрібно.

      Можливість подовження для всіх транспортних засобів

      Підкапотний ліхтар Philips CBH52 має кріплення, що подовжується від 1,1 до 2,08 м. Це дає змогу використовувати його в різних місцях: під капотом, дахом чи задніми дверима будь-якого автомобіля, фургона або вантажівки.

      120-градусний кут поширення променя

      Побачте більше завдяки Philips CBH52 з надзвичайно широким кутом поширення променя — 120°. Широкий пучок яскравого світла рівномірно розподіляється на ділянці освітлення, забезпечуючи найкращий огляд та освітлення всіх деталей.

      5 метрів міцного кабелю

      Ліхтар Philips CBH52 обладнано довгим міцним 5-метровим кабелем (100–240 В), який забезпечує постійне освітлення робочої зони. Як і ліхтар, кабель призначено для складних умов роботи в майстерні та стійкий до дії різних хімічних речовин, зокрема вуглеводнів.

      Батарея з тривалим терміном експлуатації

      Під час роботи потрібно пересуватися майстернею? Жодних проблем. Просто від’єднайте кабель від ліхтаря Philips CBH52. Батарея з великим ресурсом дає змогу працювати до 9 годин в екорежимі (500 люменів).

      Міцний алюмінієвий корпус

      Завдяки своєму міцному алюмінієвому корпусу, що відповідає міжнародному стандарту ударостійкості IK07, ліхтар Philips CBH52 впорається з найскладнішими завданнями. Адже нам відомо, що навіть найобережніші працівники час від часу впускають свої інструменти.

      Індикатор стану батареї

      Дізнавайтеся, коли потрібно зарядити батарею, щоб не доводилося переривати роботу. Ліхтар Philips CBH52 має індикатор стану батареї, який показує, як довго інспекційний ліхтар може працювати до повного розрядження. Крім того, індикатор відображає час, який залишився до повного зарядження.

      Захист від води та пилу

      Philips CBH52 відповідає нормам міжнародного стандарту IP54. Цей ліхтар виготовлено з дотриманням найсуворіших процедур, що передбачають багаторазове ущільнення, тож його захист від води та пилу гарантовано.

      Технічні характеристики

      • Інформація для замовлень

        Код артикулу
        LPL73X1
        Код замовлення
        00521231

      • Електричні характеристики

        Ємність батареї
        5200  мА-год
        Потужність (Вт)
        10  Вт
        Напруга
        3,6 (батарея)  В
        Час роботи батареї (в екорежимі)
        до 4 год/900 лм та 5 год/500 лм
        Тип батареї
        Літій-іонна батарея
        Тип зарядного кабелю
        Кабель і адаптер
        Тип штепселя
        Вихід: 8,4 В, 2 А
        Час заряджання батареї
        3,2 год
        Джерело живлення
        3,6 В, 5200 мА·год
        Час роботи батареї (у посиленому режимі)
        до 3 год/1200 лм

      • Характеристики світла

        Колірна температура
        5800  К
        Інтенсивність світла (точковий промінь)
        Немає
        Інтенсивність світла (точковий промінь)
        Немає
        Інтенсивність світла (в посиленому режимі)
        1100 люкс на відстані 0,5 м
        Інтенсивність світла (в екорежимі)
        850 і 550 люксів (0,5 м),
        Термін експлуатації світлодіода
        >10 000 годин
        Кут розсіювання світла
        120°
        Інтенсивність світла (в екорежимі)
        900 і 500 люменів
        Світловіддача
        1200 люмен
        Кут освітлення (точковий промінь)
        Немає

      • Інформація про упаковку

        Вага брутто однієї одиниці
        1677  г
        Висота
        28,5  см
        Довжина
        119  см
        Ширина
        25  см

      • Дані упаковки

        EAN1
        8719018005212
        EAN3
        8719018005229

      • Інформація про упаковку

        Довжина кабелю
        5  м
        Діаметр
        Немає  см
        Кількість в упаковці / Мінімальна партія
        6
        Вага з батареями
        940  г
        Вага з кабелем
        1355  г
        Вага без кабелю
        940  г
        Розмір
        Стандартна
        Висота
        11,8 см
        Довжина
        116 (складений), 208 (розкладений)
        Ширина
        6 см
        Вага без батарей
        Немає

      • Опис виробу

        Гачок
        поворотний, висувний із 2 сторін
        Клас захисту від ударів (IK)
        IK07
        Клас захисту від пилу та вологи (IP)
        IP54
        Магніт
        Ні
        Матеріали та покриття
        Алюмінієва пластина
        Кількість світлодіодів
        32 світлодіоди LUXEON
        Стійкість до дії
        • мастила
        • оливи
        • розчинників, які використовуються у майстернях
        Технологія
        LED
        Дуга на голову
        Немає
        Робоча температура
        від 0 °C до 40 °C
        Лінійка
        CBH
        Точковий промінь
        Немає
        УФ-детектор витоку
        Ні

      • Маркетингові особливості

        Особливість виробу
        Підкапотний інспекційний ліхтар
        Очікувані переваги
        • Бачте краще
        • Працюйте краще

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