Бачте краще, працюйте якісніше
Підкапотний ліхтар Philips CBH52 може живитися від мережі або батареї та пропонує три рівні інтенсивності світла до 1200 лм, широкий радіус пучка до 120°, можливість обертання на 360° та кріплення на відстані до 2,08 м. Універсальний, гнучкий підкапотний ліхтар для автомобілів і вантажівок. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Бачте краще, працюйте якісніше
Підкапотний ліхтар Philips CBH52 може живитися від мережі або батареї та пропонує три рівні інтенсивності світла до 1200 лм, широкий радіус пучка до 120°, можливість обертання на 360° та кріплення на відстані до 2,08 м. Універсальний, гнучкий підкапотний ліхтар для автомобілів і вантажівок. Переглянути усі переваги
Бачте краще, працюйте якісніше
Підкапотний ліхтар Philips CBH52 може живитися від мережі або батареї та пропонує три рівні інтенсивності світла до 1200 лм, широкий радіус пучка до 120°, можливість обертання на 360° та кріплення на відстані до 2,08 м. Універсальний, гнучкий підкапотний ліхтар для автомобілів і вантажівок. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Бачте краще, працюйте якісніше
Підкапотний ліхтар Philips CBH52 може живитися від мережі або батареї та пропонує три рівні інтенсивності світла до 1200 лм, широкий радіус пучка до 120°, можливість обертання на 360° та кріплення на відстані до 2,08 м. Універсальний, гнучкий підкапотний ліхтар для автомобілів і вантажівок. Переглянути усі переваги
Гібридний професійний підкапотний ліхтар Philips CBH52 має 32 потужні світлодіоди Lumileds LUXEON, які створюють інтенсивне біле світло та яскравий широкий пучок за будь-яких умов. Це природне біле світло до 5500 K забезпечує чітку видимість для роботи та не подразнює й не втомлює очей.
Ліхтар Philips CBH52 працює в трьох зручних режимах живлення. Посилений режим — це потужна світловіддача в 1200 люменів, що дає змогу роздивитися найдрібніші деталі. Збалансований режим у 900 люменів забезпечує чудову видимість і комфортну роботу протягом кількох годин поспіль. Якщо ж потрібно довго використовувати ліхтар без заряджання, виберіть енергоощадний екорежим. Навіть за меншої світловіддачі в 500 люменів ви однаково матимете високоякісне яскраве світло впродовж 5 годин.
Philips CBH52 оснащено двома вбудованими телескопічними гачками, які можна подовжити з обох боків і повернути на 360°. Гачки мають ширші отвори й покриті м’якою гумою, щоб легко кріпитися до капота й не залишати подряпин.
Завдяки унікальному дизайну Philips CBH52 світловий модуль можна пересувати вздовж кріплення до ділянки, яку ви хочете освітити. Якщо положення модуля зміниться, кут лампи налаштовувати не потрібно.
Підкапотний ліхтар Philips CBH52 має кріплення, що подовжується від 1,1 до 2,08 м. Це дає змогу використовувати його в різних місцях: під капотом, дахом чи задніми дверима будь-якого автомобіля, фургона або вантажівки.
Побачте більше завдяки Philips CBH52 з надзвичайно широким кутом поширення променя — 120°. Широкий пучок яскравого світла рівномірно розподіляється на ділянці освітлення, забезпечуючи найкращий огляд та освітлення всіх деталей.
Ліхтар Philips CBH52 обладнано довгим міцним 5-метровим кабелем (100–240 В), який забезпечує постійне освітлення робочої зони. Як і ліхтар, кабель призначено для складних умов роботи в майстерні та стійкий до дії різних хімічних речовин, зокрема вуглеводнів.
Під час роботи потрібно пересуватися майстернею? Жодних проблем. Просто від’єднайте кабель від ліхтаря Philips CBH52. Батарея з великим ресурсом дає змогу працювати до 9 годин в екорежимі (500 люменів).
Завдяки своєму міцному алюмінієвому корпусу, що відповідає міжнародному стандарту ударостійкості IK07, ліхтар Philips CBH52 впорається з найскладнішими завданнями. Адже нам відомо, що навіть найобережніші працівники час від часу впускають свої інструменти.
Дізнавайтеся, коли потрібно зарядити батарею, щоб не доводилося переривати роботу. Ліхтар Philips CBH52 має індикатор стану батареї, який показує, як довго інспекційний ліхтар може працювати до повного розрядження. Крім того, індикатор відображає час, який залишився до повного зарядження.
Philips CBH52 відповідає нормам міжнародного стандарту IP54. Цей ліхтар виготовлено з дотриманням найсуворіших процедур, що передбачають багаторазове ущільнення, тож його захист від води та пилу гарантовано.
Інформація для замовлень
Електричні характеристики
Характеристики світла
Інформація про упаковку
Дані упаковки
Інформація про упаковку
Опис виробу
Маркетингові особливості