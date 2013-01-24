Три варіанти освітлення

Ліхтар Philips CBH52 працює в трьох зручних режимах живлення. Посилений режим — це потужна світловіддача в 1200 люменів, що дає змогу роздивитися найдрібніші деталі. Збалансований режим у 900 люменів забезпечує чудову видимість і комфортну роботу протягом кількох годин поспіль. Якщо ж потрібно довго використовувати ліхтар без заряджання, виберіть енергоощадний екорежим. Навіть за меншої світловіддачі в 500 люменів ви однаково матимете високоякісне яскраве світло впродовж 5 годин.