Головна
Philips – Натисніть тут, щоб перейти на головну сторінку

Умови пошуку

UK
RU
1

LED Professional Work Light

Налобний акумуляторний ліхтар HL22M

LPL74X1
  • Бачте краще, працюйте якісніше Бачте краще, працюйте якісніше Бачте краще, працюйте якісніше
    -{discount-value}

    LED Professional Work Light Налобний акумуляторний ліхтар HL22M

    LPL74X1

    Бачте краще, працюйте якісніше

    Легкий налобний літхар Philips HL22M забезпечує яскраве освітлення потрібного місця. Змінний світловий пучок, два встановлені режими яскравості до 150 та 300 люменів, вбудована функція блимання і датчик руху роблять його універсальний інструментом із можливістю використання в режимі «вільні руки». Переглянути усі переваги

    LED Professional Work Light Налобний акумуляторний ліхтар HL22M

    Бачте краще, працюйте якісніше

    Легкий налобний літхар Philips HL22M забезпечує яскраве освітлення потрібного місця. Змінний світловий пучок, два встановлені режими яскравості до 150 та 300 люменів, вбудована функція блимання і датчик руху роблять його універсальний інструментом із можливістю використання в режимі «вільні руки». Переглянути усі переваги

    Бачте краще, працюйте якісніше

    Легкий налобний літхар Philips HL22M забезпечує яскраве освітлення потрібного місця. Змінний світловий пучок, два встановлені режими яскравості до 150 та 300 люменів, вбудована функція блимання і датчик руху роблять його універсальний інструментом із можливістю використання в режимі «вільні руки». Переглянути усі переваги

    LED Professional Work Light Налобний акумуляторний ліхтар HL22M

    Бачте краще, працюйте якісніше

    Легкий налобний літхар Philips HL22M забезпечує яскраве освітлення потрібного місця. Змінний світловий пучок, два встановлені режими яскравості до 150 та 300 люменів, вбудована функція блимання і датчик руху роблять його універсальний інструментом із можливістю використання в режимі «вільні руки». Переглянути усі переваги

    Подібні вироби

    See all headlight

      Бачте краще, працюйте якісніше

      Налобний світлодіодний акумуляторний ліхтар із датчиком руху

      • До 300 люменів яскравості
      • З датчиком руху
      • Акумуляторне живлення
      • Стійкий до ударів корпус

      Чітке біле світло 6500 К

      Ліхтар Philips HL22M вирізняється потужним білим світлом із кутом поширення променя на 110°. Він освітлює ділянку завдовжки 70 метрів світловим потоком на 300 люменів у режимі підсилення. Світло з температурою 6500 К комфортне для очей і створює приємне середовище для відпочинку й роботи.

      Від 50 до 300 люменів

      Повертайте розміщений збоку елемент керування, щоб поступово змінювати потужність світлового потоку в діапазоні від 50 до 300 люменів. Ця унікальна функція Philips HL22M дає змогу освітити кожну деталь із високою точністю, хай де ви працюєте.

      Два попередньо налаштовані режими

      Щоб вибрати бажану інтенсивність світла, поверніть розміщений збоку регулятор або активуйте один із попередньо встановлених режимів. Якщо потрібен збалансований режим, натисніть кнопку «M» один раз і насолоджуйтеся 150 люменами стабільного світла. Натисніть двічі, щоб перейти в режим підсилення на 300 люменів. Ви також можете скористатися вбудованою функцією мерехтіння світла, натиснувши цю кнопку третій раз.

      Режим датчика руху

      Ліхтар Philips HL22M оснащено датчиком руху для роботи в режимі «вільні руки». Це означає, що налобним ліхтарем можна керувати за допомогою жестів перед датчиком. Щоб активувати режим датчика, увімкніть ліхтар, а потім натисніть і утримуйте кнопку розпізнавання руху, доки не загориться блакитне світло у верхньому лівому куті. Тепер у вас вільні руки.

      Поворотний світловий модуль

      Налобний ліхтар Philips HL22M має поворотний (на 45°) світловий модуль, що дає змогу спрямовувати промінь точно на потрібну ділянку.

      Батарея з великим ресурсом і швидким заряджанням

      Налобний ліхтар Philips HL22M повністю заряджається менш ніж за три години. Завдяки батареї, яка розрахована на 3–12 годин роботи, пристрій може працювати весь день без перерви. Заряджайте його вночі, і він буде готовий до роботи наступного дня.

      Можливість перезарядження через кабель USB (micro)

      Налобний ліхтар Philips HL22M можна зарядити за допомогою кабелю USB зі штекером micro (входить у комплект).

      Комфортна пов’язка на голову

      Philips HL22M має нековзну еластичну пов’язку, що комфортно кріпиться на голові. Її легко регулювати, а ще вона має додаткові кольорові фіксатори, які легко розпізнавати, якщо ви користуєтеся кількома налобними ліхтарями.

      Стійкий до ударів корпус (IK07)

      Налобний ліхтар Philips HL22M оброблено гумовим покриттям, щоб вам було зручно тримати його в руці. До того ж, це додає йому довговічності. Цей виріб відповідає міжнародним стандартам ударостійкості IK07 і призначений для найскладніших умов роботи.

      Захист від бризок і пилу IP67

      Philips HL22M відповідає нормам міжнародного стандарту IP67. Цей ліхтар виготовлено з дотриманням найсуворіших процедур, що передбачають багаторазове ущільнення, тож його захист від води та пилу гарантовано.

      Технічні характеристики

      • Інформація для замовлень

        Код артикулу
        LPL74X1
        Код замовлення
        00824431

      • Електричні характеристики

        Ємність батареї
        1400  мА-год
        Потужність (Вт)
        3  Вт
        Час роботи батареї (в екорежимі)
        до 6 год (150 лм), 12 год (50 лм)
        Тип батареї
        Літій-іонна батарея
        Тип зарядного кабелю
        Кабель мікро-USB на 1 м
        Тип штепселя
        Не входить у комплект
        Час заряджання батареї
        2,8 год
        Джерело живлення
        3,7 В, 1400 мА·год
        Напруга
        3,7 В (батарея)
        Час роботи батареї (у посиленому режимі)
        до 3 год (300 лм)

      • Характеристики світла

        Кут розсіювання світла
        110°  градусів
        Колірна температура
        6500  К
        Термін експлуатації світлодіода
        >10 000  год.
        Інтенсивність світла (в посиленому режимі)
        450 люксів (0,5 м)
        Інтенсивність світла (в екорежимі)
        220 і 70 люксів (0,5 м)
        Інтенсивність світла (в екорежимі)
        150 і 50 люменів
        Світловіддача
        300 люмен

      • Інформація про упаковку

        Вага брутто однієї одиниці
        1300  г
        Висота
        10,7  см
        Довжина
        19,8  см
        Ширина
        17  см

      • Дані упаковки

        EAN1
        8719018008244
        EAN3
        8719018008251

      • Інформація про упаковку

        Висота
        4,8  см
        Довжина
        9,5  см
        Кількість в упаковці / Мінімальна партія
        6
        Вага з кабелем
        170  г
        Ширина
        9,5  см
        Вага без батарей
        115  г
        Розмір
        Компактний
        Довжина кабелю
        1 м

      • Опис виробу

        Клас захисту від ударів (IK)
        IK07
        Клас захисту від пилу та вологи (IP)
        IP67
        Магніт
        Ні
        Матеріали та покриття
        Гума
        Робоча температура
        0–50 °C  °C
        Орієнтоване світло
        Налобний ліхтар, що повертається на 45°
        Стійкість до дії
        • мастила
        • оливи
        • розчинників, які використовуються у майстернях
        Технологія
        LED
        Лінійка
        Налобний ліхтар
        Дуга на голову
        М’яка й нековзна пов’язка на голову

      • Маркетингові особливості

        Особливість виробу
        Налобний ліхтар із датчиком руху
        Очікувані переваги
        • Бачте краще
        • Працюйте краще

      Отримати підтримку для цього виробу

      Перейти до Центру обслуговування клієнтів

      Рекомендовані вироби

        Вироби, які Ви нещодавно переглядали