Бачте краще, працюйте якісніше
Легкий налобний літхар Philips HL22M забезпечує яскраве освітлення потрібного місця. Змінний світловий пучок, два встановлені режими яскравості до 150 та 300 люменів, вбудована функція блимання і датчик руху роблять його універсальний інструментом із можливістю використання в режимі «вільні руки». Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Бачте краще, працюйте якісніше
Легкий налобний літхар Philips HL22M забезпечує яскраве освітлення потрібного місця. Змінний світловий пучок, два встановлені режими яскравості до 150 та 300 люменів, вбудована функція блимання і датчик руху роблять його універсальний інструментом із можливістю використання в режимі «вільні руки». Переглянути усі переваги
Бачте краще, працюйте якісніше
Легкий налобний літхар Philips HL22M забезпечує яскраве освітлення потрібного місця. Змінний світловий пучок, два встановлені режими яскравості до 150 та 300 люменів, вбудована функція блимання і датчик руху роблять його універсальний інструментом із можливістю використання в режимі «вільні руки». Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Бачте краще, працюйте якісніше
Легкий налобний літхар Philips HL22M забезпечує яскраве освітлення потрібного місця. Змінний світловий пучок, два встановлені режими яскравості до 150 та 300 люменів, вбудована функція блимання і датчик руху роблять його універсальний інструментом із можливістю використання в режимі «вільні руки». Переглянути усі переваги
Ліхтар Philips HL22M вирізняється потужним білим світлом із кутом поширення променя на 110°. Він освітлює ділянку завдовжки 70 метрів світловим потоком на 300 люменів у режимі підсилення. Світло з температурою 6500 К комфортне для очей і створює приємне середовище для відпочинку й роботи.
Повертайте розміщений збоку елемент керування, щоб поступово змінювати потужність світлового потоку в діапазоні від 50 до 300 люменів. Ця унікальна функція Philips HL22M дає змогу освітити кожну деталь із високою точністю, хай де ви працюєте.
Щоб вибрати бажану інтенсивність світла, поверніть розміщений збоку регулятор або активуйте один із попередньо встановлених режимів. Якщо потрібен збалансований режим, натисніть кнопку «M» один раз і насолоджуйтеся 150 люменами стабільного світла. Натисніть двічі, щоб перейти в режим підсилення на 300 люменів. Ви також можете скористатися вбудованою функцією мерехтіння світла, натиснувши цю кнопку третій раз.
Ліхтар Philips HL22M оснащено датчиком руху для роботи в режимі «вільні руки». Це означає, що налобним ліхтарем можна керувати за допомогою жестів перед датчиком. Щоб активувати режим датчика, увімкніть ліхтар, а потім натисніть і утримуйте кнопку розпізнавання руху, доки не загориться блакитне світло у верхньому лівому куті. Тепер у вас вільні руки.
Налобний ліхтар Philips HL22M має поворотний (на 45°) світловий модуль, що дає змогу спрямовувати промінь точно на потрібну ділянку.
Налобний ліхтар Philips HL22M повністю заряджається менш ніж за три години. Завдяки батареї, яка розрахована на 3–12 годин роботи, пристрій може працювати весь день без перерви. Заряджайте його вночі, і він буде готовий до роботи наступного дня.
Налобний ліхтар Philips HL22M можна зарядити за допомогою кабелю USB зі штекером micro (входить у комплект).
Philips HL22M має нековзну еластичну пов’язку, що комфортно кріпиться на голові. Її легко регулювати, а ще вона має додаткові кольорові фіксатори, які легко розпізнавати, якщо ви користуєтеся кількома налобними ліхтарями.
Налобний ліхтар Philips HL22M оброблено гумовим покриттям, щоб вам було зручно тримати його в руці. До того ж, це додає йому довговічності. Цей виріб відповідає міжнародним стандартам ударостійкості IK07 і призначений для найскладніших умов роботи.
Philips HL22M відповідає нормам міжнародного стандарту IP67. Цей ліхтар виготовлено з дотриманням найсуворіших процедур, що передбачають багаторазове ущільнення, тож його захист від води та пилу гарантовано.
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Електричні характеристики
Характеристики світла
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