Два попередньо налаштовані режими

Щоб вибрати бажану інтенсивність світла, поверніть розміщений збоку регулятор або активуйте один із попередньо встановлених режимів. Якщо потрібен збалансований режим, натисніть кнопку «M» один раз і насолоджуйтеся 150 люменами стабільного світла. Натисніть двічі, щоб перейти в режим підсилення на 300 люменів. Ви також можете скористатися вбудованою функцією мерехтіння світла, натиснувши цю кнопку третій раз.