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Більше не доступний
LR20P2B/97
Заряджає усі пристрої із високим споживанням енергії
Сучасні електронні вироби, такі як електронні іграшки та портативні аудіопристрої, потребують більше енергії, ніж колись. Для довшої роботи використовуйте батареї Philips PowerLife.
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Лужна
Ці батареї Philips гарантовано не містять шкідливих важких металів, таких як кадмій, ртуть та свинець.
Лужна технологія забезпечує живлення пристроїв із високим споживанням енергії.
Кожна батарея втрачає енергію, коли нею не користуватися. Ми гарантуємо, що батарея міститиме щонайменше 80% початкової енергії до закінчення терміну придатності.