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PowerLifeБатарея

LR20P2B/97

Заряджає усі пристрої із високим споживанням енергії

Сучасні електронні вироби, такі як електронні іграшки та портативні аудіопристрої, потребують більше енергії, ніж колись. Для довшої роботи використовуйте батареї Philips PowerLife.

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Заряджає усі пристрої із високим споживанням енергії

  • D

  • Лужна

Лужні батареї Philips містять 0% кадмію, ртуті, свинцю

Ці батареї Philips гарантовано не містять шкідливих важких металів, таких як кадмій, ртуть та свинець.

Лужна технологія ідеально підходить для пристроїв, які потребують потужної енергії

Лужна технологія забезпечує живлення пристроїв із високим споживанням енергії.

Батарея залишається свіжою для використання протягом 5 років

Кожна батарея втрачає енергію, коли нею не користуватися. Ми гарантуємо, що батарея міститиме щонайменше 80% початкової енергії до закінчення терміну придатності.

Технічні характеристики

Інструкції і документація

Рекламна листівка з локалізованим вмістом

  • PDF файл, 71.8 kB
  • 21 July 2026

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