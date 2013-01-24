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    Philips Fidelio

    Навушники з мікрофоном

    M1MKIIBK/00
    Fidelio
    Загальна оцінка / 5
    2 нагороди
    Fidelio
    • Високоточний звук, ретельно продумана розробка Високоточний звук, ретельно продумана розробка Високоточний звук, ретельно продумана розробка
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      Philips Fidelio Навушники з мікрофоном

      M1MKIIBK/00
      Загальна оцінка / 5
      2 нагороди

      Високоточний звук, ретельно продумана розробка

      Навушники Philips Fidelio M1MKII, що поєднують найкращий у своєму класі звук, справжній комфорт та стильну конструкцію, створено для музики високої чіткості. Легка, проте міцна конструкція також гарантує чудову ізоляцію шумів у дорозі. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      Philips Fidelio Навушники з мікрофоном

      Високоточний звук, ретельно продумана розробка

      Навушники Philips Fidelio M1MKII, що поєднують найкращий у своєму класі звук, справжній комфорт та стильну конструкцію, створено для музики високої чіткості. Легка, проте міцна конструкція також гарантує чудову ізоляцію шумів у дорозі. Переглянути усі переваги

      Високоточний звук, ретельно продумана розробка

      Навушники Philips Fidelio M1MKII, що поєднують найкращий у своєму класі звук, справжній комфорт та стильну конструкцію, створено для музики високої чіткості. Легка, проте міцна конструкція також гарантує чудову ізоляцію шумів у дорозі. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Philips Fidelio Навушники з мікрофоном

      Високоточний звук, ретельно продумана розробка

      Навушники Philips Fidelio M1MKII, що поєднують найкращий у своєму класі звук, справжній комфорт та стильну конструкцію, створено для музики високої чіткості. Легка, проте міцна конструкція також гарантує чудову ізоляцію шумів у дорозі. Переглянути усі переваги

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        Навушники з мікрофоном

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Високоточний звук, ретельно продумана розробка

        • Аудіо високої роздільності
        • Накладні
        • Розкішні амбушури з піноматеріалу
        • Пласке складання
        Аудіо високої роздільності відтворює музику найвищої якості

        Аудіо високої роздільності відтворює музику найвищої якості

        Аудіо високої роздільності – це найкраще аудіо з правдивішим відтворенням оригінальних студійних записів порівняно з форматами CD 16 біт/44,1 кГц. Завдяки цій безкомпромісній якості аудіо високої роздільності є найкращим для любителів музики. Навушники Fidelio відповідають найжорсткішим стандартам, яким має відповідати аудіо високої роздільності. Що б Ви не слухали – колекцію аудіозаписів високої чіткості або більш традиційну музику, – плавні розширені високі частоти лінійки навушників Fidelio допомагають отримати більше від музики.

        Оптимізовані 40-мм неодимові динаміки для чистого автентичного звуку

        Оптимізовані 40-мм неодимові динаміки для чистого автентичного звуку

        Кожен динамік уважно зібрано вручну, налаштовано та перевірено перед з’єднанням у пару для забезпечення найзбалансованішого природного звуку. 40-мм динаміки використовують високопотужні неодимові магніти для забезпечення справжнього звуку високої чіткості в широкому динамічному діапазоні, навіть найдрібніших деталей.

        Акустичне ущільнення для ізоляції звуку та шумів

        Акустичне ущільнення для ізоляції звуку та шумів

        Навушники Fidelio мають акустичне ущільнення, яке являє собою спеціально виготовлений фіксатор-стрічку, вбудований у внутрішню камеру, що усуває небажаний витік звуку та зберігає його деталі. Ви не лише отримуєте насиченіші низькі частоти, а й можете поринути в бездоганні деталі музики без зовнішніх перешкод.

        Система із відображенням басів забезпечує чіткі, динамічні й збалансовані баси

        Система із відображенням басів забезпечує чіткі, динамічні й збалансовані баси

        Акустична конструкція закритого типу цих навушників пропонує систему з відображенням басів, яка являє собою амбушури з отворами в певних місцях. Вони регулюють тиск у внутрішній камері, контролюючи середовище, в якому розміщена мембрана, для оптимальної акустичної відповіді. Разом з акустичним ущільненням система ізолює кожну деталь природного звуку і забезпечує відтворення точних та динамічних низьких частот без погіршення чіткості звуку.

        Розкішні накладки з піноматеріалу з ефектом пам’яті для ергономічної фіксації

        Розкішні накладки з піноматеріалу з ефектом пам’яті для ергономічної фіксації

        Матеріали, які використовуються у навушниках Fidelio, уважно вибрано для тривалого комфортного носіння та кращого звуку. Розкішні дихаючі накладки з піноматеріалу з ефектом пам’яті створено для оптимальної ергономічної фіксації. Піноматеріал не тільки ідеально налаштовується відповідно до форми вуха, а й зберігає низькі частоти, ізолюючи зовнішні шуми. Навушники мають зовнішній амбушур, виготовлений порівну з тканини та шкіри, для зменшення тиску на поверхню вуха і накопичення тепла, завдяки чому вони гарно виглядають та звучать.

        Футляр зі штучної замші гарантує стильний захист навушників

        Футляр зі штучної замші гарантує стильний захист навушників

        Алюміній та прошита якісна шкіра для ідеального вигляду

        Алюміній та прошита якісна шкіра для ідеального вигляду

        Двошарові амбушури створено для точності звуку

        Двошарові амбушури Philips Fidelio M1MKII створено для зменшення резонансу та послаблення вібрації для справді точного й чіткого звуку, що дозволяє почути кожну бездоганну деталь звуку. Міцна конструкція забезпечує надійність та комфорт, завдяки чому навушники M1MKII є ідеальним музичним супутником на довгий час.

        Легша звукова котушка для покращеної чіткості та ширшої звукової сцени

        Навушники Fidelio M1MKII використовують легшу звукову котушку порівняно з попередніми моделями, забезпечуючи більшу чіткість у діапазоні низьких частот та ширший діапазон звучання високих частот. Завдяки цьому звук детальніший та об’ємніший.

        Технічні характеристики

        • Звук

          Частотна характеристика
          6–40 000  Гц
          Опір
          16 Ом
          Чутливість
          107  дБ
          Діаметр динаміків
          40  мм
          Максимальна вхідна потужність
          150  мВт
          Спотворення
          < 0,1% THD
          Акустична система
          Закрита
          Тип магніту
          Неодимовий
          Тип
          Динаміка

        • Дизайн

          Колір
          Чорний

        • Під’єднання

          Під’єднання кабелю
          Безкисневий кабель (1,1 м)
          Сумісність із:
          iPhone®, BlackBerry®, HTC, LG, MOTOROLA, Nokia*, SAMSUNG*. *Додатковий роз’єм для Sony Ericsson, давніших моделей NOKIA та SAMSUNG можна отримати в Центрі обслуговування клієнтів

        • Аксесуари

          Футляр для зберігання
          Так
          Аудіокабель
          з мікрофоном та кнопкою відповіді

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