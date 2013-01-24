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Високоточний звук, ретельно продумана розробка
Навушники Philips Fidelio M1MKII, що поєднують найкращий у своєму класі звук, справжній комфорт та стильну конструкцію, створено для музики високої чіткості. Легка, проте міцна конструкція також гарантує чудову ізоляцію шумів у дорозі. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Високоточний звук, ретельно продумана розробка
Навушники Philips Fidelio M1MKII, що поєднують найкращий у своєму класі звук, справжній комфорт та стильну конструкцію, створено для музики високої чіткості. Легка, проте міцна конструкція також гарантує чудову ізоляцію шумів у дорозі. Переглянути усі переваги
Високоточний звук, ретельно продумана розробка
Навушники Philips Fidelio M1MKII, що поєднують найкращий у своєму класі звук, справжній комфорт та стильну конструкцію, створено для музики високої чіткості. Легка, проте міцна конструкція також гарантує чудову ізоляцію шумів у дорозі. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Високоточний звук, ретельно продумана розробка
Навушники Philips Fidelio M1MKII, що поєднують найкращий у своєму класі звук, справжній комфорт та стильну конструкцію, створено для музики високої чіткості. Легка, проте міцна конструкція також гарантує чудову ізоляцію шумів у дорозі. Переглянути усі переваги
Навушники з мікрофоном
Ціна магазину Philips
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Аудіо високої роздільності – це найкраще аудіо з правдивішим відтворенням оригінальних студійних записів порівняно з форматами CD 16 біт/44,1 кГц. Завдяки цій безкомпромісній якості аудіо високої роздільності є найкращим для любителів музики. Навушники Fidelio відповідають найжорсткішим стандартам, яким має відповідати аудіо високої роздільності. Що б Ви не слухали – колекцію аудіозаписів високої чіткості або більш традиційну музику, – плавні розширені високі частоти лінійки навушників Fidelio допомагають отримати більше від музики.
Кожен динамік уважно зібрано вручну, налаштовано та перевірено перед з’єднанням у пару для забезпечення найзбалансованішого природного звуку. 40-мм динаміки використовують високопотужні неодимові магніти для забезпечення справжнього звуку високої чіткості в широкому динамічному діапазоні, навіть найдрібніших деталей.
Навушники Fidelio мають акустичне ущільнення, яке являє собою спеціально виготовлений фіксатор-стрічку, вбудований у внутрішню камеру, що усуває небажаний витік звуку та зберігає його деталі. Ви не лише отримуєте насиченіші низькі частоти, а й можете поринути в бездоганні деталі музики без зовнішніх перешкод.
Акустична конструкція закритого типу цих навушників пропонує систему з відображенням басів, яка являє собою амбушури з отворами в певних місцях. Вони регулюють тиск у внутрішній камері, контролюючи середовище, в якому розміщена мембрана, для оптимальної акустичної відповіді. Разом з акустичним ущільненням система ізолює кожну деталь природного звуку і забезпечує відтворення точних та динамічних низьких частот без погіршення чіткості звуку.
Матеріали, які використовуються у навушниках Fidelio, уважно вибрано для тривалого комфортного носіння та кращого звуку. Розкішні дихаючі накладки з піноматеріалу з ефектом пам’яті створено для оптимальної ергономічної фіксації. Піноматеріал не тільки ідеально налаштовується відповідно до форми вуха, а й зберігає низькі частоти, ізолюючи зовнішні шуми. Навушники мають зовнішній амбушур, виготовлений порівну з тканини та шкіри, для зменшення тиску на поверхню вуха і накопичення тепла, завдяки чому вони гарно виглядають та звучать.
Двошарові амбушури Philips Fidelio M1MKII створено для зменшення резонансу та послаблення вібрації для справді точного й чіткого звуку, що дозволяє почути кожну бездоганну деталь звуку. Міцна конструкція забезпечує надійність та комфорт, завдяки чому навушники M1MKII є ідеальним музичним супутником на довгий час.
Навушники Fidelio M1MKII використовують легшу звукову котушку порівняно з попередніми моделями, забезпечуючи більшу чіткість у діапазоні низьких частот та ширший діапазон звучання високих частот. Завдяки цьому звук детальніший та об’ємніший.
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