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Більше не доступний
M1MKIIBK/00
Доступні варіанти
Високоточний звук, ретельно продумана розробка
Навушники Philips Fidelio M1MKII, що поєднують найкращий у своєму класі звук, справжній комфорт та стильну конструкцію, створено для музики високої чіткості. Легка, проте міцна конструкція також гарантує чудову ізоляцію шумів у дорозі.
Аудіо високої роздільності
Накладні
Розкішні амбушури з піноматеріалу
Пласке складання
Акустична конструкція закритого типу цих навушників пропонує систему з відображенням басів, яка являє собою амбушури з отворами в певних місцях. Вони регулюють тиск у внутрішній камері, контролюючи середовище, в якому розміщена мембрана, для оптимальної акустичної відповіді. Разом з акустичним ущільненням система ізолює кожну деталь природного звуку і забезпечує відтворення точних та динамічних низьких частот без погіршення чіткості звуку.
Кожен динамік уважно зібрано вручну, налаштовано та перевірено перед з’єднанням у пару для забезпечення найзбалансованішого природного звуку. 40-мм динаміки використовують високопотужні неодимові магніти для забезпечення справжнього звуку високої чіткості в широкому динамічному діапазоні, навіть найдрібніших деталей.
5.0
з 5
1
Відгук
100%
рекомендують цей виріб
roni
27/08/2015
България
Много добри.
Добър звук и дизайн.Лесно им се отлепват наушниците,което не е проблем предвид 2 годишната им гаранция.В Германия ми ги смениха с нови след 10 месеца употреба :)
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Fidelio M1MKIIBO Headphones with mic
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Fidelio M1MKIIBO Headphones with mic