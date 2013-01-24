Розкішні накладки з піноматеріалу з ефектом пам’яті для ергономічної фіксації

Матеріали, які використовуються у навушниках Fidelio, уважно вибрано для тривалого комфортного носіння та кращого звуку. Розкішні дихаючі накладки з піноматеріалу з ефектом пам’яті створено для оптимальної ергономічної фіксації. Піноматеріал не тільки ідеально налаштовується відповідно до форми вуха, а й зберігає низькі частоти, ізолюючи зовнішні шуми. Навушники мають зовнішній амбушур, виготовлений порівну з тканини та шкіри, для зменшення тиску на поверхню вуха і накопичення тепла, завдяки чому вони гарно виглядають та звучать.