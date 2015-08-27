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Більше не доступний
M1MKIIBO/00
Доступні варіанти
Високоточний звук, ретельно продумана розробка
Навушники Philips Fidelio M1MKII, що поєднують найкращий у своєму класі звук, справжній комфорт та стильну конструкцію, створено для музики високої чіткості. Легка, проте міцна конструкція також гарантує чудову ізоляцію шумів у дорозі.
Аудіо високої роздільності
Накладні
Розкішні амбушури з піноматеріалу
Пласке складання
Двошарові амбушури Philips Fidelio M1MKII створено для зменшення резонансу та послаблення вібрації для справді точного й чіткого звуку, що дозволяє почути кожну бездоганну деталь звуку. Міцна конструкція забезпечує надійність та комфорт, завдяки чому навушники M1MKII є ідеальним музичним супутником на довгий час.
Кожен динамік уважно зібрано вручну, налаштовано та перевірено перед з’єднанням у пару для забезпечення найзбалансованішого природного звуку. 40-мм динаміки використовують високопотужні неодимові магніти для забезпечення справжнього звуку високої чіткості в широкому динамічному діапазоні, навіть найдрібніших деталей.
5.0
з 5
1
Відгук
100%
рекомендують цей виріб
roni
27/08/2015
България
Много добри.
Добър звук и дизайн.Лесно им се отлепват наушниците,което не е проблем предвид 2 годишната им гаранция.В Германия ми ги смениха с нови след 10 месеца употреба :)
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Fidelio M1MKIIBO Headphones with mic
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Fidelio M1MKIIBO Headphones with mic