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Більше не доступний

FidelioНавушники з мікрофоном

M1MKIIBO/00

5

| (1) Відгук | 100% рекомендують цей виріб

Доступні варіанти

Білий
Білий
Чорний
Чорний
Чорний з оранжевими деталями
Чорний з оранжевими деталями

Високоточний звук, ретельно продумана розробка

Навушники Philips Fidelio M1MKII, що поєднують найкращий у своєму класі звук, справжній комфорт та стильну конструкцію, створено для музики високої чіткості. Легка, проте міцна конструкція також гарантує чудову ізоляцію шумів у дорозі.

Переглянути всі переваги

Високоточний звук, ретельно продумана розробка

  • Аудіо високої роздільності

  • Накладні

  • Розкішні амбушури з піноматеріалу

  • Пласке складання

Двошарові амбушури створено для точності звуку

Двошарові амбушури Philips Fidelio M1MKII створено для зменшення резонансу та послаблення вібрації для справді точного й чіткого звуку, що дозволяє почути кожну бездоганну деталь звуку. Міцна конструкція забезпечує надійність та комфорт, завдяки чому навушники M1MKII є ідеальним музичним супутником на довгий час.

Оптимізовані 40-мм неодимові динаміки для чистого автентичного звуку

Оптимізовані 40-мм неодимові динаміки для чистого автентичного звуку

Кожен динамік уважно зібрано вручну, налаштовано та перевірено перед з’єднанням у пару для забезпечення найзбалансованішого природного звуку. 40-мм динаміки використовують високопотужні неодимові магніти для забезпечення справжнього звуку високої чіткості в широкому динамічному діапазоні, навіть найдрібніших деталей.

Інтегроване керування та мікрофон дозволяють перемикати між музикою та викликами

Технічні характеристики

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Відгуки

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5.0

з 5

1

Відгук

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

27/08/2015

България

България

Много добри.

Добър звук и дизайн.Лесно им се отлепват наушниците,което не е проблем предвид 2 годишната им гаранция.В Германия ми ги смениха с нови след 10 месеца употреба :)

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Fidelio M1MKIIBO Headphones with mic

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Fidelio M1MKIIBO Headphones with mic

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