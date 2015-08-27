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Більше не доступний
M1MKIIWT/00
Доступні варіанти
Високоточний звук, ретельно продумана розробка
Навушники Philips Fidelio M1MKII, що поєднують найкращий у своєму класі звук, справжній комфорт та стильну конструкцію, створено для музики високої чіткості. Легка, проте міцна конструкція також гарантує чудову ізоляцію шумів у дорозі.
Аудіо високої роздільності
Накладні
Розкішні амбушури з піноматеріалу
Пласке складання
Аудіо високої роздільності – це найкраще аудіо з правдивішим відтворенням оригінальних студійних записів порівняно з форматами CD 16 біт/44,1 кГц. Завдяки цій безкомпромісній якості аудіо високої роздільності є найкращим для любителів музики. Навушники Fidelio відповідають найжорсткішим стандартам, яким має відповідати аудіо високої роздільності. Що б Ви не слухали – колекцію аудіозаписів високої чіткості або більш традиційну музику, – плавні розширені високі частоти лінійки навушників Fidelio допомагають отримати більше від музики.
Навушники Fidelio мають акустичне ущільнення, яке являє собою спеціально виготовлений фіксатор-стрічку, вбудований у внутрішню камеру, що усуває небажаний витік звуку та зберігає його деталі. Ви не лише отримуєте насиченіші низькі частоти, а й можете поринути в бездоганні деталі музики без зовнішніх перешкод.
Двошарові амбушури Philips Fidelio M1MKII створено для зменшення резонансу та послаблення вібрації для справді точного й чіткого звуку, що дозволяє почути кожну бездоганну деталь звуку. Міцна конструкція забезпечує надійність та комфорт, завдяки чому навушники M1MKII є ідеальним музичним супутником на довгий час.
5.0
з 5
1
Відгук
100%
рекомендують цей виріб
roni
27/08/2015
България
Много добри.
Добър звук и дизайн.Лесно им се отлепват наушниците,което не е проблем предвид 2 годишната им гаранция.В Германия ми ги смениха с нови след 10 месеца употреба :)
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Fidelio M1MKIIBO Headphones with mic
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Fidelio M1MKIIBO Headphones with mic